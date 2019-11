7 cây son Hàn màu đất được hội mê son châu Á khen ngợi nhiều nhất 2019: Nhiều cây giá “rẻ bèo” dưới 200k

Được tạo nên dựa trên phong cách MLBB – My Lip But Butter, dùng để chỉ những màu son gần giống màu môi tự nhiên nhưng xinh xắn hơn, dòng son Powder Touch Lip Color của "phù thuỷ makeup" nổi danh xứ kim chi khiến các nàng điêu đứng cũng là chuyện dễ hiểu. Worth It là một màu hồng đất trầm chuẩn không cần chỉnh, hội tụ đủ các yếu tố trendy, cực kì tôn da, phù hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng.