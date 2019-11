6 sai lầm trong cách bế con ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bé nhưng mẹ hay chủ quan

Có một nghiên cứu của Học viện Nhi khoa Hoa kỳ cho thấy các bà mẹ bế con theo kiểu "Kangaroo" có mức độ căng thẳng ít hơn so với các bà mẹ ít da kề da với con.

Tuy nhiên, không phải mẹ nào cũng biết bế con đúng cách, nhất là những bà mẹ trẻ. Bế xốc nách, không đỡ lưng con, hay ôm con áp mặt vào ngực... là những kiểu bế con sai mà các mẹ nên thay đổi vì nó gây hại, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con về lâu dài.

Mẹ hãy xem 6 sai lầm trong cách bế con sau đây để nhìn lại mình xem đã sai ở đâu mà sửa đổi nhé.

1. Bế xốc nách trẻ sơ sinh

Khi bế con, điều quan trọng nhất là mẹ phải đỡ đầu của con. Vì cơ cổ của em bé sơ sinh chưa cứng cáp và con có thể bất ngờ ngả đầu về các hướng. Điều này dễ dẫn đến tình trạng con bị khó thở hoặc chấn thương. Do vậy, khi bế con mẹ tuyệt đối không được xốc nách con cho đến khi con được ít nhất là 4-6 tháng, lúc đó con đã có thể giữ đầu của mình ổn định.

2. Địu con sai tư thế

Mẹ có thể địu con trong khi làm việc của mình, nhưng mẹ nên sử dụng loại địu mà khi đeo vào, đôi chân của con được địu nâng đỡ giống như kiểu mẹ bế con. Vì có như vậy thì các khớp xương mới được giữ nguyên vị trí và cột sống của con không bị tổn thương. Nếu mẹ địu con với tư thế chân thõng xuống có thể sẽ khiến con bị trật khớp.

3. Bế con ngả đầu vào ngực mẹ

Nếu mẹ chỉ ôm con vào ngực thì mẹ nên chú ý đến vị trí của khuôn mặt con. Vì khi bế con áp mặt con vào ngực mẹ sẽ dễ làm con bị khó thở, ngoài ra áo của mẹ có thể vướng vào miệng của con. Thế nên, tốt nhất là mẹ nên đặt đầu con ngả trên vai mẹ.

4. Không thường xuyên đổi bên khi bế con

Khi mẹ bế con thì nên thường xuyên đổi bên, lúc bên phải, lúc bên trái. Vì cổ con còn rất yếu và các cơ cổ cần sự phát triển đồng đều cả 2 bên. Nếu chỉ có một bên cơ cổ phát triển thì con có thể gặp vấn đề với việc quay đầu.

5. Không đỡ lưng con

Sẽ không an toàn nến mẹ bế mà chỉ đỡ đầu và mông của con. Lý do đầu tiên là nguy cơ con có thể bị ngã. Lý do thứ hai là cột sống của con bị quá tải do lưng không được nâng đỡ. Vì vậy, cách bế chuẩn xác là một tay mẹ đỡ đầu, tay còn lại đỡ toàn bộ lưng và mông của con.

6. Bế trẻ sơ sinh hướng mặt ra ngoài

Khi bế áp lưng con vào ngực mẹ và quay mặt con ra ngoài sẽ khiến mẹ khó kiểm soát con hơn. Chưa kể đến việc bế kiểu này còn gây áp lực lên cột sống và đôi chân của con. Do đó, tốt hơn hết là mẹ nên bế con quay mặt về phía người mẹ và nhớ dùng tay đỡ lưng và mông cho con

Mẹ đừng bao giờ kéo tay con

Thêm một lưu ý nữa khi giữ trẻ là mẹ tuyệt đối đừng bao giờ nắm tay con để kéo con đứng lên hay đi. Điều này sẽ khiến cho một phần xương khuỷu tay của con bị dịch chuyển ra khỏi khớp. Cho đến khi con được 5 tuổi, xương đã trở nên khỏe mạnh và khuỷa tay ít có khả năng dịch chuyển thì việc nắm tay con mới được coi là an toàn.