5 cây son thỏi dưới 300k hot nhất lúc này: bên cạnh 3 cái tên quen thuộc là 2 "hot girl" Hàn Quốc tân binh chỉ nhìn là yêu

1. ColourPop Creme Lux Lipstick (175.000 VNĐ)

Ra mắt từ đầu năm 2018 nhưng đến nay, Lux Lipstick của ColourPop vẫn là cây son thỏi bình dân được các tín đồ làm đẹp nhắc đến liên tục, vậy là đủ hiểu em nó xuất sắc tới cỡ nào. Dù có mức giá rất bình dân nhưng dòng son này lại "xịn sò" từ ngoài vào trong, từ lớp vỏ vàng hồng sang chảnh cho đến chất son satin trơn mượt, mềm mịn như bơ và cực kỳ lâu trôi. ColourPop Lux Lipstick thậm chí còn được nhận xét là bản dupe của NARS Audacious đình đám, thậm chí còn được đánh giá cao hơn về độ bám màu. Nhưng xuất sắc hơn cả là bảng màu lên tới 50 tông, điểm danh đủ 7 sắc cầu vồng, trong đó có vô số gam đỏ, đất và nude đẹp mê hồn, hợp nhiều tông da.

2. L'Oreal Paris Color Riche Matte (238.000 VNĐ)

Là "chị đại" trong danh sách lần này với thâm niên đáng nể trong làng mỹ phẩm nhưng chẳng vì thế mà L'Oreal Paris Color Riche Matte kém miếng về độ sành điệu. Mới đây, dòng son lâu đời này lại vừa khiến hội mê son phải tíu tít khi tung ra bộ màu mới mang tên Earth On Fire với toàn những tông đất trendy, điểm danh đủ đỏ đất, hồng đất, cam đất. Sành điệu là một lẽ, 6 màu son này còn cực kỳ "nịnh" làn da châu Á với chất son mịn lì hết sức mềm môi, lên màu chuẩn chỉ sau một lần quệt.

3. Maybelline Color Sensational (175.000 VNĐ)

Sở hữu lớp vỏ tinh giản tuyệt đối nhưng Maybelline Color Sensational vẫn được các nhiều tín đồ làm đẹp coi như bảo bối đơn giản vì giá yêu thương mà chất lượng lại không chê vào đâu được. Đỉnh nhất phải kể đến bảng màu "siêu to khổng lồ" lên tới 50 tông, trong đó bao gồm 44 tông lì, 6 tông satin với những cái tên đã đi vào huyền thoại như Touch of Spice, Divine Wine, Rich Ruby, Craving Coral... Cả dòng satin và dòng lì đều được ca ngợi về độ lên màu cũng như độ mềm mượt. Chính bởi vậy mà cho dù năm nào cũng có cả tá tân binh ra mắt, sản phẩm nhà Maybelline vẫn chẳng hề sợ bị thất sủng, ở thời điểm hiện tại vẫn là cây son bình dân Âu Mỹ bán chạy nhất nhì.

4. Lilybyred Mood Cinema Matte Ending (280.000 VNĐ)

Lý do đầu tiên khiến các cô nàng "cảm nắng" cây son Hàn Lilybyred Mood Cinema Matte Ending chính là ngoại hình xinh yêu hết nấc với màu hồng pastel đúng chuẩn sinh ra để chụp hình "sống ảo" đăng Instagram. Vậy nhưng hoá ra không chỉ "đẹp người", em nó còn đẹp cả nết với bảng màu siêu nịnh da, chất son mịn lì như nhung không bị gợn bột, không làm lộ rãnh môi như nhiều cây son ở cùng mức giá, chỉ đánh một lớp nhẹ đã bao phủ toàn bộ môi với màu son sắc nét. Đặc biệt là sản phẩm này còn được áp dụng công nghệ đặc biệt nên lì tuyệt đối mà không hề gây khô môi, duy trì cảm giác thoải mái trong suốt thời gian diện. Chính vì loạt ưu điểm đó mà cây son đến từ thương hiệu tân binh này hiện đang sốt sình sịch trên Instagram.

5. Romand Zero Gram Lipstick (295.000 VNĐ)



Romand cũng là thương hiệu Hàn mới toe nhưng nếu chưa kịp bổ sung cái tên này vào từ điển thì có lẽ bạn đã sống hơi chậm rồi! Lý do là bởi em nó đang được mệnh danh là "hot girl" mới trong làng son Hàn với thiết kế nổi bần bật và bảng màu tụ hội hết thảy những tinh tuý của màu son xứ kim chi. Đằng sau lớp vỏ vuông vắn thích mắt là chất son lì mềm mại, không gây khô môi, đã vậy còn có khả năng làm mượt bề mặt môi, giảm thiểu sự lộ thiên của vẩy da chết cũng như làn môi kém mịn màng. Son lì tuyệt đối nhưng chất son lại cực kỳ mỏng nhẹ đúng như cái tên "zero gram". Dòng son Zero Gram cơ bản vỏ trắng bao gồm 8 màu sau đó được hãng bổ sung thêm BST Sunset Edition với lớp vỏ màu mè cực kỳ dễ thương.

