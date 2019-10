5 cây son "chuẩn chỉnh" diện vào mùa lạnh, thích nhất là để mặt mộc đánh vẫn xinh

Có thể bạn chỉ vừa mới tậu son cách đây vài tháng hoặc vài tuần thôi nhưng nếu có tốn thêm ít "thóc" để rước thêm những thỏi son dành cho mùa lạnh nữa thì cũng không có gì là cắn rứt lương tâm cả. Bởi con gái mà, sở hữu nhiều son cũng không lỗ lã đi đâu được, ngược lại những màu son đa dạng còn giúp diện mạo của bạn thêm mới mẻ, tươi tắn hơn mỗi ngày. Và dưới đây là những cây son đáng để bạn cân nhắc diện trong mùa đông này lắm, màu nào cũng trendy lại còn đánh đẹp kể cả khi không makeup nữa cơ.



Faux Pas Paris Lip Trip: Velour Paris – Màu 02 Vosges Brick (giá gốc: 316.000 VNĐ)

Màu son đỏ cam gạch với nhiều sắc đỏ sẽ là lựa chọn lý tưởng cho các cô gái vào mùa lạnh này. Nếu muốn diện một thỏi son giúp vẻ ngoài trông kiêu kì, "chanh sả" hơn mà lại hợp luôn với cả da mộc thì bạn nên "chấm" ngay em son của Faux Pas Paris đi nhé. Khi đánh son trên nền da mộc thì tip dành cho các cô gái chính là nên đánh đậm ở lòng môi và tán nhẹ son ra phía ngoài để gương mặt tự nhiên và không bị cộng tuổi.

Colorgram:Tok Thunderbolt Velvet Tint – Màu 06 God Chili (giá gốc: 218.000 VNĐ)



Đừng ngạc nhiên khi thấy sắc đỏ chiếm sóng spotlight bởi lẽ vào mùa lạnh thì tông màu này nghiễm nhiên được nhiều tín đồ săn đón. God Chili là sắc đỏ trầm pha cam dễ đánh, tuỳ vào sắc tố môi từng người mà màu son sẽ cho đỏ nhiều hay ít. Chính vì là tông đỏ vừa phải, không quá tươi nên kể cả khi không makeup, bạn vẫn trông xinh xắn, hút mắt khi tô màu son này.

Make Up For Ever Artist Lip Shot – Màu 401 Stupefying Red (giá gốc: 673.000 VNĐ)



Nếu tủ son nhà bạn chưa có tông son nào đậm-độc-lạ, đại diện cho vẻ quyến rũ, sexy thì cây son màu đỏ cherry thuộc tông lạnh mới toanh hứa hẹn sẽ khiến bạn ngỡ ngàng khi đánh thử. Đây cũng được xem là tông son hợp không khí mùa đông nhất. Son có kết cấu lỏng, khi mới thoa lên sẽ có chút bóng nhẹ, nhờ đó mà môi trông căng mướt và gương mặt thêm tươi tắn hơn. Với màu son này, đánh lòng môi là thích hợp nhất.

One Chu Blur Velvet Tint – Màu 04 Deep Red (giá gốc: 277.000 VNĐ)



Deep Red là tông đỏ hồng đất, có chút ánh tím nhẹ, tạo nên vẻ bí ẩn, quyền lực, sexy. Dòng son Blur Velvet Tint được hãng giới thiệu là chất son kem xốp mịn, che phủ tốt rãnh môi, khi lên môi cho màu chuẩn đều và để lại lớp finish mỏng nhẹ như không.

Espoir Lipstick No Wear Red Vibe – Màu Red meets cafe (giá gốc: 396.000 VNĐ)