4 thứ nên tránh xa trong thời gian mang thai nhưng mẹ bầu vẫn lạm dụng hàng ngày

Tiểu An mang thai được 3 tháng, bạn bè đồng nghiệp đều chúc mừng cô. Tiểu An nói "mang thai là điều rất tốt, nhưng tôi phải từ bỏ rất nhiều thứ tôi yêu thích, nhiều khi nghĩ đến tôi cũng có phần hụt hẫng". Thật sự sau khi mang thai, phụ nữ không thể sống như cũ, vì sức khỏe của thai nhi, họ phải thay đổi rất nhiều thứ.

Tuy nhiên có 4 loại đồ vật mà bà bầu không nên chạm vào, nó không những không tốt cho thai nhi mà còn có thể gây nguy hiểm cho người mẹ.

1. Giày cao gót

Do bụng bầu ngày càng to, mọi cử động đều khó khăn và trọng tâm không ổn định, nên nếu mẹ bầu đi giày cao gót rất dễ bị ngã (Ảnh minh họa).

Giày cao gót giúp che khuyết điểm về chiều cao của phụ nữ, đồng thời cũng khiến phụ nữ có khí chất và tự tin hơn, vì vậy hầu hết phụ nữ rất thích đi giày cao gót. Tuy nhiên, sau khi mang thai, bà bầu nên nói lời tạm biệt với giày cao gót. Bởi vì phụ nữ mang bầu đi giày cao gót sẽ tương đối mệt mỏi và khó di chuyển hơn.

Ngoài ra, bụng của bà bầu ngày càng to, mọi cử động đều khó khăn, trọng tâm không ổn định, nếu đi giày cao gót rất dễ ngã. Do đó, nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi là không thể tưởng tượng được. Nếu nghiêm trọng, nó có thể dẫn đến sảy thai. Bà bầu nên mang giày đế bằng, nếu mang giày cao gót thì không vượt quá 3cm. Vì sự an toàn của thai nhi và của chính bản thân, phụ nữ nên cố gắng chịu đựng một thời gian.

2. Quần bó

Trong thời kì mang thai các mẹ nên tránh mặc quần bó bởi sẽ ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn máu và cả sự hô hấp bình thường của bà bầu.

Hầu hết phụ nữ đều thích mặc quần bó, đặc biệt là những phụ nữ có vóc dáng đẹp, mặc quần bó có thể tôn lên đường con quyến rũ. Tuy nhiên, một số phụ nữ vẫn thích mặc quần bó khi mang thai, để luôn cảm thấy bản thân là một bà bầu xinh đẹp.

Thực tế, phụ nữ mang thai không được khuyến khích mặc quần bó, bởi vì mặc quần bó sẽ khiến cơ thể bị gò bó, ngoài việc ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn máu, còn ảnh hưởng đến sự hô hấp bình thường của bà bầu. Nếu bụng bầu được quấn quá chặt, thai nhi cũng sẽ có nguy cơ bị thiếu oxy. Vì vậy, tốt nhất là bà bầu không nên mặc quần bó, nên mặc những loại quần áo rộng rãi, thoải mái để không ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

3. Kính áp tròng

Kính áp tròng cũng là 1 vật dụng các mẹ bầu nên hạn chế.

Kính áp tròng có thể thay thế kính gọng, vừa tiện lợi vừa thẩm mỹ, nên ngày nay rất nhiều phụ nữ thích sử dụng kính áp tròng. Nhưng đối với phụ nữ mang thai tốt nhất không nên sử dụng bởi vì phụ nữ sau khi mang thai sẽ thay đổi nội tiết trong cơ thể, do vậy giác mạc có thể sẽ xuất hiện phù nhẹ, từ đó độ dày của giác mạc sẽ tăng lên, điều này sẽ làm tăng tình trạng thiếu oxy giác mạc và gây tổn thương giác mạc. Hơn nữa khi đeo kính áp tròng sẽ khiến mắt của phụ nữ mang thai rất dễ bị khô, mệt mỏi…

4. Mỹ phẩm

Hầu hết phụ nữ mang thai cũng biết rằng họ không nên dùng mỹ phẩm khi có bầu, nhưng có những phụ nữ bình thường rất thích dùng mỹ phẩm, mỗi khi bước chân ra ngoài đều phải trang điểm. Bất luận là trước đây thích trang điểm đến mức độ nào, nhưng sau khi mang thai thì nên thay đổi, nếu muốn dùng mỹ phẩm các mẹ hãy lựa chọn sản phẩm an toàn và chỉ nên trang điểm nhẹ nhàng.

Các mẹ chỉ nên trang điểm nhẹ nhàng và dùng những loại mỹ phẩm uy tín, an toàn (Ảnh minh họa).

Nếu phụ nữ mang thai trang điểm mỗi ngày, thậm chí sử dụng một số mỹ phẩm kém chất lượng, các chất có hại sẽ thông qua người mẹ để xâm nhập vào thai nhi, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của thai nhi. Nếu tình hình nghiêm trọng, nó có thể gây dị tật thai nhi. Do đó, phụ nữ mang thai nên từ bỏ sở thích này.

Người ta nói rằng tình mẫu tử là tuyệt vời. Trên thực tế, nó không chỉ được phản ánh ở những khó khăn khi bà mẹ nuôi con, mà nó đã được phản ánh cả trong thai kỳ. Để thai nhi phát triển tốt, các bà bầu cố gắng từ bỏ những sở thích có thể gây hại lớn cho thai nhi.

Nguồn: Sohu