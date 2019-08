4 lọ serum đỉnh cao giá dưới 300k giúp bạn tạm biệt tình trạng "thu đi để lại lá vàng, mụn đi để lại muôn vàn vết thâm"

1. Klairs Freshly Juiced Vitamin Drop, giá khoảng 250 - 300.000 VNĐ

Tập trung giải quyết những vấn đề về da như thâm mụn, da xỉn màu, thiếu sức sống, tinh chất Klairs Freshly Juiced Vitamin Drop chứa thành phần chính là vitamin C, ngoài ra còn có chiết xuất lá rau má giúp ổn định, làm dịu da trước những "công kích" khi tiếp xúc với vitamin C, đồng thời giúp da kháng khuẩn tốt hơn. Chiết xuất quả Yuzu, bưởi chùm: đều là những thành phần lành tính và có tác dụng điều trị mụn và thâm.

Cùng với đó là những tiêu chí không cồn, không Paraben, không phẩm màu nhân tạo, tinh chất Klairs Freshly Juiced Vitamin Drop hoàn toàn lành tính với cả những làn da nhạy cảm nhất.

Sản phẩm là dạng serum trong suốt, không màu và không mùi. Khi mới áp lên da thì nó hơi kết dính lại một chút, nhưng không hề gây bết rít khó chịu cho da.

Sản phẩm serum duy trì, tái tạo làm hồi sinh những biểu bì mới cho làn da, giúp da luôn tươi trẻ và rạng rỡ. Chỉ trong vòng 1 tháng đã thấy rõ sự thay đổi của làn da.

2. Some By Mi Galactomyces Pure Vitamin C Glow Serum, giá khoảng 290.000 VNĐ

Tinh chất dưỡng da Some By Mi Galactomyces Pure Vitamin C Glow Serum là sự kết hợp giữa Galactomyces và Vitamin C, hai thành phần cực kỳ hiệu quả trong việc cung cấp collagen cho da, làm sang da, đẩy lùi sắc tố tối màu, thâm nám trên da.

- Vitamin C vừa phải mang lại hiệu quả làm sáng da cao nhưng không gây cảm giác châm chích, nóng ran mặt, thích hợp cho các nàng da nhạy cảm, hay bị kích ứng.



- Galactomyces với khả năng dưỡng ẩm giúp da luôn bóng khỏe và căng tràn sức sống,từ đó giúp kiểm soát lượng dầu thừa hay tình trạng khô ráp của da. Thành phần này còn có khả năng thúc đẩy quá trình tái tạo da, lấy đi những bụi bẩn và điều chỉnh độ pH giúp bảo vệ lớp màng ẩm của da và tăng cường độ đàn hồi cho da.

3. CC Melano, Serum vitamin C Rohto, giá 280.000 VNĐ

Serum Vitamin C Melano CC Rohto có hiệu quả đặc biệt trong việc ngăn ngừa tàn nhanh, giảm sự sản sinh sắc tố melanin – nguyên nhân gây ra vết thâm. Rohto đã thành công khi chiết xuất được Vitamin C tinh khiết kết hợp với vitamin E dưới dạng serum có thể thấm sâu lớp đáy của thượng bì để phát huy hiệu quả ngăn sự hình thành và làm mờ hắc tố melanin; từng bước làm da trắng sáng, đều màu, trị nám da, đốm nâu và tàn nhang.



Sản phẩm còn ưu việt hơn với tuýp kem bạc ngăn ngừa hiện tượng oxi hoá thường xảy ra ở vitamin C nên bạn không lo ánh nắng mặt trời sẽ tác động đến chất kem.

Serum Melano được chị em phụ nữ săn lùng bởi công thức bổ sung siêu phân tử kép vitamin C và vitamin E cần thiết cho việc tái tạo và trẻ hoá da các vùng da bị thâm do mụn, vùng da xuất hiện nếp nhăn trên khuôn mặt, làm trắng vùng da sẫm không đều màu trên da.

4. Serum Vitamin C Balance Active Formula, giá khoảng 200.000 VNĐ

Balance Active Formula Vitamin C Power Serum là tinh chất làm sáng da chứa thành phần Vitamin C được định dạng dưới dẫn xuất SAP và AA2G (dẫn xuất ít gây kích ứng cho da, nhẹ dịu, phù hợp với mọi loại da và da mụn). Kết cấu serum C nhẹ, thẩm thấu nhanh, dưới tác động bền vững của Vitamin C và Illumiscin giúp da sáng đều màu, tăng độ đàn hồi và làm mờ các vết thâm nám.