4 công thức khiến ai cũng phải khen bạn sang xịn, có gu dẫu chỉ toàn diện items giá rẻ

Sang chảnh như diện áo quần hàng hiệu là cảnh giới mà chị em nào cũng muốn chạm đến trong công cuộc lên đồ. Điều này mới nghe thì tưởng khó nhằn vô cùng nhưng thực chất, bạn chỉ cần thuộc lòng 4 công thức sau đây thì muốn là sẽ khiến người đối diện xuýt xoa trước vẻ ngoài sang xịn.

1. Bộ suit

Bộ suit nói chung đều sẽ mang đến cho bạn vẻ ngoài chỉn chu, thanh lịch. Đặc biệt, nếu bạn chọn những bộ suit mang gam màu nhã nhặn, phom dáng oversized, điểm sang chảnh sẽ tăng vọt và có khi, người đối diện còn tưởng bạn đang xúng xính cả một cây hàng hiệu ấy chứ! Chưa hết, chọn bộ suit, bạn sẽ thấy nhàn tênh trong chuyện mix&match bởi chỉ cần nhắm được một chiếc áo len/áo thun/áo sơ mi "ăn rơ" về mặt màu sắc và họa tiết, cả tổng thể trang phục sẽ đẹp chẳng chỗ nào chê được.

2. Áo len oversized + quần ống rộng

Áo len oversized + quần ống rộng là bộ đôi hoàn hảo số một trong mùa lạnh. Sự kết hợp này sẽ giúp bạn giấu nhẹm mọi nhược điểm vóc dáng. Hay độ rộng rãi, thoải mái của công thức áo len oversized + quần ống rộng sẽ mang lại cho người diện vẻ phóng khoáng, chất chơi và còn rất "xịn" dù thực tế, bạn chỉ đang xúng xính toàn những items giá "hạt dẻ" mà thôi.

3. Váy midi + boots

Có muôn vàn kiểu váy midi có thể cho bạn vẻ ngoài thanh lịch, chẳng hạn như: váy lụa, váy cổ chữ V, váy họa tiết hoa nhí hay váy nhung… Và khi kết hợp với một đôi boots thấp cổ, vẻ ngoài sẽ càng thêm sang trọng, "đắt tiền". Công thức này hoàn hảo để bạn diện đi muôn nơi, từ công sở, dạo phố cho đến những buổi tiệc tùng, đám cưới. Không áp dụng ít nhất một lần thì phí lắm các nàng ơi!

4. Diện một cây màu trắng/be

Trắng và be là hai gam màu không bao giờ lỗi mốt. Nhưng đó chẳng phải là điều ấn tượng duy nhất về trang phục mang hai gam màu này. Bạn có thể kết hợp những items màu trắng + be với nhau hoặc diện theo công thức white – on – white hay beige cả cây đều ổn. Và dù lựa chọn của bạn là gì, vẻ ngoài cũng toát lên nét thanh lịch, trang nhã và độ sanh chảnh thì không thể phủ nhận.