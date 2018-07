4 chất chống oxy hóa nên thêm vào chu trình chăm sóc da hàng ngày để bạn không còn sợ tuổi già ập đến

Chất chống oxy hóa đã trở nên vô cùng quen thuộc bởi nó có mặt trong rất nhiều sản phẩm chăm sóc da mà thường ngày bạn vẫn sử dụng. Tuy gần gũi và quen thuộc đến vậy nhưng liệu bạn đã thực sự hiểu về các chất chống oxy hóa và tác dụng thực sự của chúng đối với làn da?

Chất chống oxy hóa gồm các loại vitamins như: A, C, E và cả trà xanh giúp bảo vệ làn da bạn khỏi tác động của các gốc tự do - những phân tử trong môi trường, chúng gây hại cho làn da bằng cách phá hủy collagen và làm giảm độ đàn hồi trên da bạn. "Các gốc tự do đến từ không khí ô nhiễm, chất hóa học, khói thuốc lá và chúng thực sự có thể hút hết sức sống của làn da", theo bác sĩ da liễu Mona Gohara tại bang Connecticut, Mỹ.

Trước sự tấn công của các gốc tự do, chất chống oxy hóa sẽ làm vô hiệu hoạt động của chúng và bảo vệ làn da của bạn. Không chỉ có vậy, các chất chống oxy hóa còn giúp làm dịu, sáng da hay thậm chí là xóa mờ các nếp nhăn miễn là bạn chọn đúng chất chống oxy hóa cho làn da của mình. Dưới đây là 4 chất chống oxy hóa nổi bật cùng công dụng cụ thể đối với làn da giúp bạn lựa chọn được sản phẩm làm đẹp tốt nhất, phù hợp nhất với mình.

1. Trà xanh – khả năng làm dịu da

"Trà xanh chứa polyphenols không chỉ có tác dụng chống lại các gốc tự do mà còn hoạt động như một chất chống viêm giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi các tổn thương trên da bạn. Và trà xanh vẫn luôn là thành phần được ưu tiên số một cho những vấn đề về da như: chứng mẩn đỏ (rosacea), vảy nến, da nhạy cảm, da mụn", theo bác sĩ da liễu Melissa Levin tại New York, Mỹ.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn có thể dùng túi trà đắp lên da rồi coi việc đó là đang cung cấp chất chống oxy hóa cho làn da bởi lượng chất chống oxy hóa trong túi trà là quá ít. Thay vì thế, bạn có thể dùng các loại serum hay kem dưỡng ẩm giàu chiết xuất trà xanh để giải quyết các vấn đề như: da dễ mẩn đỏ, nhạy cảm, mụn…

2. Vitamin C – làm sáng da

Cũng giống như trà xanh, vitamin C có thể làm dịu và cấp ẩm cho làn da của bạn; thậm chí vitamin C còn giúp kích thích sản sinh collagen để làm giảm và ngăn chặn sự hình thành của các nếp nhăn. Tuy nhiên, điều kỳ diệu nhất của vitamin C chính là khả năng làm sáng da, trong khoảng từ 6 – 8 tháng sử dụng sản phẩm giàu chất chống oxy hóa này, bạn sẽ thấy các vết thâm mờ đi và làn da trở nên đều màu, tươi sáng hơn trông thấy.

3. Vitamin A – chống lão hóa

Có một sự thật mà bạn nên biết rằng retinol chính là phái sinh của vitamin A, mà retinol thì đã vô cùng nổi tiếng với khả năng chống lão hóa hay cụ thể hơn là xóa mờ nếp nhăn, làm mềm những phần da bị khô ráp, trị sẹo mụn và vết thâm… Tuy nhiên, retinol cũng gây ra một số tác dụng phụ như trong một vài tuần đầu sử dụng, da bạn sẽ bị khô, bong tróc và lên mụn nhưng hãy kiên trì, bởi sau khoảng 3 – 6 tháng, bạn sẽ có làn da đáng mơ ước, thậm chí là khỏe đẹp bất chấp tuổi tác.

Để giảm tối đa cảm giác khó chịu hay tác dụng phụ của retinols đối với làn da, bạn nên tăng dần tần suất sử dụng: 1 lần trong tuần đầu, 2 lần trong tuần thứ 2, 3 lần tuần thứ 3 và sau đó là sử dụng hằng ngày. Và điều bạn cần nhớ rằng, chỉ nên sử dụng retinol vào ban đêm vì đó là khoảng thời gian retinol phát huy hiệu quả chăm sóc da tốt nhất và tránh kết hợp cùng vitamin C nếu bạn có làn da nhạy cảm.

4. Vitamin E - dưỡng ẩm

Vitamin E là chất chống oxy hóa nổi bật nhất và nó gần như có thể chăm sóc toàn diện mà vẫn rất dịu nhẹ với làn da. Vitamin E cũng là chất chống viêm tự nhiên, nó tựa như một lá chắn mạnh mẽ giúp chống lại tác động của các gốc tự do, lão hóa và cực hiệu quả trong việc làm mịn, mềm da. Mặc dù bản thân vitamin E đã tốt và rất dịu nhẹ nhưng để khả năng chăm sóc da của vitamin E phát huy mạnh mẽ hơn nữa, bạn hãy dùng sản phẩm có sự kết hợp giữa vitamin C và E.

Nguồn: Marie Claire