Beautycounter No. 3 Balancing Facial Mask (giá gốc: 23000VNĐ): Đây là một mặt nạ than củi chứa đầy các thành phần chống lại mụn trứng cá (acid salicylic) và làm sạch da (cao lanh và bột than). Đặc biệt em nó không có bất kì thành phần hương liệu, chất bảo quản nào dễ gây kích ứng, là một sản phẩm "sạch" đúng nghĩa.