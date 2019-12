Bộ đôi All Hours Cushion và son The Slim Sheer Matte của YSL đang là bộ đôi "hot hit" được các tín đồ làm đẹp châu Á thi nhau khuân về trong thời gian qua. Với lớp vỏ màu bạc "chanh sả" tông xuyệt tông, 2 item này nghiễm nhiên trở thành bộ đôi "hàng hiệu" mà cô nàng nào cũng muốn có trong túi xách của mình dịp Noel này. Trong khi All Hours Cushion mang đến độ che phủ đỉnh cao, bền màu cả ngày thì son The Slim Sheer Matte lại cực hợp với những cô nàng thích màu son nhẹ nhàng, trong mỏng mềm môi nhưng giữ màu tốt.