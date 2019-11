Sự tương phản giữa hoa cam (neroli) và cây cự sam trong nước hoa dành cho mùa Đông này hoàn toàn gây nghiện, chưa kể đến chai nước hoa có màu tuyệt đẹp. Và tôi nghĩ nước hoa Tiffany and Love for Him rất phù hợp dành cho nửa kia của bạn nếu bạn thích nước hoa trên.