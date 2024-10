Nếu “yêu bản thân” là một chuỗi những hoạt động chúng ta có thể làm để tiết ra dopamine - hormone hạnh phúc nhằm vỗ về tâm trí lẫn cơ thể, thì đó là một chuỗi nối đuôi nhau, không hồi kết: hẹn hò với chính mình, đọc sách vào buổi sáng, viết nhật ký, tập luyện thể thao, vô vàn hình thức self-care, và ti tỉ những hoạt động khác mang dáng dấp của tình yêu bản thân. Đứng trước một to-do list dài hơi như thế, các cô gái có bao giờ thấy hơi quá sức, dù phần nhiều cũng được truyền cảm hứng? Nói cách khác, liệu “tick” càng nhiều càng tốt vào các gạch đầu dòng trên có là biểu hiện duy nhất của yêu-mình?

Thân gửi nàng, yêu-mình không chỉ có thế.

“Đừng mong được yêu nếu bạn chưa học được cách yêu mình” - hẳn nhiều cô gái đã lớn lên cùng, hoặc va phải câu nói này trước ngưỡng trưởng thành. Hành trình yêu bản thân qua lăng kính trên có vẻ khó nhọc, khi nàng bắt đầu lo rằng trước khi mình biết tự yêu, sẽ chẳng ai yêu mình. Rằng nếu không mau chóng “tốt nghiệp khóa học yêu bản thân”, tình yêu sẽ chẳng bao giờ đến mất! Như đã nói, yêu bản thân sẽ là một chặng yêu rất khác, không vội vàng, không ồn ào chứng tỏ, và không gượng ép. Thực chất, chúng ta có thể nuôi dưỡng mối quan hệ với chính mình từng bước, bằng cách vun vén các mối quan hệ thân mật xung quanh: từ chăm sóc người thân, hẹn hò với ai đó, nuôi thú cưng, trồng cây,...

Tôn trọng sự khác biệt, chấp nhận những điểm chưa hoàn hảo, cho bản thân thời gian để thỏa hiệp với cảm xúc, suy nghĩ…là cách để các nàng có thể ôm trọn một phiên bản “mình” chân thật nhất. Lựa chọn nội y cũng là một phần của quá trình đó.

Thương hiệu nội y danh tiếng Triumph, ra đời từ năm 1886, đã xây dựng một di sản lâu đời trong việc mang đến sự tự tin và thoải mái cho phái đẹp. Với những tiêu chuẩn cao cấp từ Triumph, dòng nội y tối giản sloggi gửi các nàng thông điệp yêu mình nhẹ tênh, từ những điều nhỏ nhất. Thấu hiểu rằng phái đẹp không cần ướm mình vào bất cứ khuôn mẫu nào, nội y sloggi với ứng dụng công nghệ 360 Curve giúp nhẹ nhàng nâng đỡ, tôn lên đường cong tự nhiên của nàng.

Thuộc bộ sưu tập ZERO Feel, Áo Lót sloggi New ZERO Feel Soft không gọng mang đến cảm giác thoải mái tuyệt đối và thoáng khí suốt ngày dài. Những sản phẩm nhà sloggi còn được xem là “làn da thứ hai” vì khả năng vô hình dưới lớp quần áo nhờ thiết kế tinh tế, không đường may, không hằn vết và co giãn đa chiều để ôm trọn cơ thể.

Trong những năm 1950 và 1960, Triumph đã tiên phong trong việc giới thiệu các loại áo ngực không gọng và không đường may, đem lại sự thoải mái tối đa cho người mặc. Những sáng tạo này đã đặt nền móng cho sự phát triển của những dòng sản phẩm nội y hiện đại, nơi mà yếu tố thoải mái và thẩm mỹ được đặt lên hàng đầu. Sự đổi mới không ngừng nghỉ này chính là lý do khiến Triumph luôn giữ được vị thế tiên phong trong ngành nội y.

Nàng thỏa sức vận động và mix-and-match theo gu độc bản.

Thương hiệu Triumph, thành lập vào năm 1886 tại Heubach, Đức, đã có hơn một thế kỷ để định hình và phát triển trong ngành công nghiệp thời trang nội y. Bắt đầu từ một công ty sản xuất corset nhỏ, Triumph đã trải qua nhiều biến động lịch sử và thách thức để trở thành một trong những tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực nội y trên toàn cầu. Những sản phẩm của Triumph không chỉ đơn thuần là những mảnh vải để mặc, mà chúng mang trong mình cả một câu chuyện dài về sự đổi mới, chất lượng và sự tôn trọng dành cho phái đẹp.

Thời kỳ đầu, Triumph tập trung vào việc sản xuất những chiếc corset – sản phẩm phổ biến và rất được ưa chuộng bởi phụ nữ thời Victoria. Những chiếc corset này không chỉ giúp định hình vóc dáng mà còn là biểu tượng của sự quý phái và thanh lịch. Tuy nhiên, khi thời trang và quan niệm về cái đẹp thay đổi, Triumph cũng nhanh chóng thích nghi và phát triển các dòng sản phẩm mới phù hợp hơn với nhu cầu của phụ nữ hiện đại.

Triumph không chỉ chú trọng vào việc cải tiến sản phẩm mà còn đặc biệt quan tâm đến trách nhiệm xã hội và môi trường. Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức về môi trường, Triumph đã tiên phong trong việc áp dụng các phương pháp sản xuất bền vững và sử dụng các chất liệu thân thiện với môi trường. Đó cũng là lý do tại sao dòng sản phẩm sloggi – một dòng nội y tối giản, tiện lợi và thân thiện với làn da – ra đời.

Với sự kết hợp giữa chất liệu microfiber và cotton hữu cơ cao cấp, các sản phẩm sloggi không chỉ mang lại cảm giác thoáng mát, êm dịu cho làn da mà còn đảm bảo tính bền vững và thân thiện với môi trường. Chất liệu microfiber với kết cấu siêu nhỏ giúp duy trì độ thoáng khí, trong khi cotton hữu cơ không chỉ mềm mại mà còn không gây kích ứng da, là lựa chọn lý tưởng cho những ai có làn da nhạy cảm. Đặc biệt, Quần lót Hipster sloggi ZERO Feel Flow và Quần Lót Midi sloggi Comfort Care với chất liệu tái chế 50% vẫn ưu ái đường cong nàng khi co giãn lên đến 360 độ.

Triumph đã hiểu rằng, để tồn tại và phát triển trong ngành công nghiệp thời trang, việc lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng là điều vô cùng quan trọng. Các sản phẩm của sloggi được thiết kế với tinh thần này – mang lại sự thoải mái và tự tin cho phụ nữ ở mọi độ tuổi và vóc dáng. Sự đa dạng trong thiết kế, từ kiểu dáng croptop cổ vuông trẻ trung đến bralette cổ chữ V tinh tế, giúp sloggi dễ dàng chinh phục trái tim của các nàng yêu thời trang và thích sự phá cách.

Bên cạnh đó, Triumph cũng không ngừng nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Công nghệ 360 Curve là một ví dụ điển hình, giúp nhẹ nhàng nâng đỡ và tôn lên đường cong tự nhiên của phái đẹp. Sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại và công nghệ tiên tiến này không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm của người mặc mà còn thể hiện cam kết của Triumph trong việc mang lại những sản phẩm chất lượng và đẳng cấp.

Hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, Triumph đã xây dựng được một thương hiệu không chỉ nổi tiếng với chất lượng sản phẩm mà còn với những giá trị cốt lõi về sự tôn trọng, sáng tạo và bền vững. Dòng sản phẩm sloggi chính là minh chứng rõ ràng nhất cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Triumph trong việc cải tiến và đổi mới, nhằm mang lại những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng.

Không chỉ tôn dáng, nịnh da, nội y sloggi còn chú trọng chất liệu thân thiện môi trường gồm microfiber và cotton hữu cơ cao cấp. Với kết cấu siêu nhỏ, chất vải này mang lại sự thoáng mát, êm dịu cho da, đồng thời bền bỉ và duy trì phom dáng qua nhiều lần giặt.

Trong suốt cả năm, sloggi Week - tuần lễ sloggi vẫn thường diễn ra để các nàng có dịp thể hiện tình cảm với cơ thể của mình. Mùa thu năm nay cũng không là ngoại lệ với ngày đẹp nhất, dành riêng cho những người Phụ Nữ Việt Nam. sloggi sẽ dành cả tuần để tri ân, như lời nhắc nhẹ rằng nàng hãy dành cho mình những phút thong thả, nuông chiều cơ thể và trao yêu thương đến cả những người phụ nữ xung quanh.

Tại sloggi Week, rất nhiều sản phẩm đa sắc trong bộ sưu tập ZERO Feel đang đốn tim của các nàng khi vừa khéo léo tôn vinh đường cong cơ thể vừa tô đậm phong cách cá nhân độc bản.

