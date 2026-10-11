Nơi những điều bình thường được gọi tên “phi thường” BÀI VIẾT: BẢO TÍN · THIẾT KẾ: QUANG LÊ

Khi ánh đèn sân khấu tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) dần khép lại, dư âm đọng lại trong lòng hơn 3.000 khách mời không phải là chiếc cúp hay những tràng pháo tay rộn rã. Điều chạm đến trái tim mỗi người chính là sự thức tỉnh dịu dàng về hai chữ "phi thường" nay đã được trả về đúng vị trí nguyên bản của nó.

“Không có ánh đèn sân khấu, không có tiếng vỗ tay, nhưng có những điều phi thường chẳng cần thế giới nhìn thấy để trở nên phi thường”.

Chiều 4/10, khi đứng trên sân khấu lễ Vinh danh WeFamily Awards 2026, bà Đỗ Thị Duyến - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kids Plaza đã nói về những người mẹ phi thường bằng những chỉ dấu rất đỗi quen thuộc như thế. Đó có thể là một người mẹ có sức ảnh hưởng lớn, cùng con vượt qua bao nghịch cảnh. Hoặc đơn giản, họ chăm con mỗi ngày, thức cùng con khi con ốm, lo con sụt sịt khi trở trời, đôi khi gác lại một phần mong muốn của bản thân để dành cho con.

Suốt bao năm, những điều phi thường bình dị ấy thường bị khuất lấp sau những nếp nhà. Chúng không có bảng điểm, không có tiêu chí để xếp hạng và càng hiếm khi có một tràng pháo tay. Chúng diễn ra mỗi ngày, lặp lại qua nhiều năm, đến mức chính những người làm mẹ cũng coi đó là chuyện rất bình thường. WeFamily Awards đã dành một mùa giải để nói rằng: có thể chúng ta nên nhìn những điều ấy lâu hơn một chút.

01 Mạch ngầm kết nối từ hàng nghìn câu chuyện riêng

Hành trình của WeFamily Awards không phải bắt đầu từ sự lộng lẫy của lễ Vinh danh mà đã bồi đắp từng ngày từ hàng nghìn hồ sơ đề cử gửi về từ mọi miền đất nước. Khởi xướng bởi KidsPlaza, aFamily (VCCorp) cùng các đơn vị đồng hành, giải thưởng mùa đầu tiên đã tạo nên một làn sóng đồng cảm mạnh mẽ trong cộng đồng gia đình Việt. Ngay khi cổng đề cử vừa mở ra, hệ thống đã ghi nhận con số kỷ lục với hơn 1.000 lượt gửi về chỉ sau 24 giờ đầu tiên.

1.000 + lượt gửi về chỉ sau 24 giờ đầu tiên

Khi vòng đề cử khép lại, “Mẹ Bầu Thảnh Thơi” có 790 hồ sơ hợp lệ, “Phi Thường Mẹ Ơi” có 320 hồ sơ, “Nhà Mình Có Nhau” có 336 hồ sơ, còn “Mẹ Bé Triệu View” ghi nhận 178 kênh sáng tạo nội dung đáp ứng tiêu chí. Đến vòng bình chọn, “Mẹ Bầu Thảnh Thơi” nhận 153.488 lượt bình chọn, “Mẹ Bé Triệu View” có 55.314 lượt, “Nhà Mình Có Nhau” đạt 35.773 lượt và “Phi Thường Mẹ Ơi” nhận 39.995 lượt.

Bốn hạng mục qua hai vòng HỒ SƠ HỢP LỆ LƯỢT BÌNH CHỌN Mẹ Bầu Thảnh Thơi 790 Nhà Mình Có Nhau 336 Phi Thường Mẹ Ơi 320 Mẹ Bé Triệu View 178 Mẹ Bầu Thảnh Thơi 790 Nhà Mình Có Nhau 336 Phi Thường Mẹ Ơi 320 Mẹ Bé Triệu View 178 Mẹ Bầu Thảnh Thơi 153.488 Mẹ Bé Triệu View 55.314 Phi Thường Mẹ Ơi 39.995 Nhà Mình Có Nhau 35.773 Mẹ Bầu Thảnh Thơi 153.488 Mẹ Bé Triệu View 55.314 Phi Thường Mẹ Ơi 39.995 Nhà Mình Có Nhau 35.773 Số liệu theo Ban tổ chức WeFamily Awards 2026. Với “Mẹ Bé Triệu View”, con số vòng đề cử là số kênh sáng tạo nội dung đáp ứng tiêu chí.

Những con số ấy có thể được nhìn như những dấu mốc của một giải thưởng. Nhưng phía sau mỗi lượt bình chọn vẫn là một người đã dừng lại để đọc một câu chuyện, theo dõi một hành trình và lựa chọn ủng hộ điều mà họ cảm thấy đồng cảm. Có thể đó là một người mẹ từng trải qua những ngày đầu làm mẹ với đủ lo lắng và bỡ ngỡ. Có thể là một người cha nhận ra câu chuyện của gia đình mình trong một hồ sơ “Nhà mình có nhau”. Cũng có thể đơn giản là một độc giả muốn dành một lượt bình chọn cho một người mẹ mà họ chưa từng gặp, nhưng câu chuyện của cô ấy khiến họ thấy gần gũi. Đó là cách những câu chuyện gia đình, vốn thường chỉ tồn tại trong một không gian rất riêng, có cơ hội được lan tỏa rộng hơn. Hội đồng thẩm định đã cùng nhìn lại những câu chuyện được gửi về để tìm ra những cái tên cuối cùng.

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ÔNG Phí Quốc Thuyên Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam NHÀ BÁO Trần Mai Anh Nhà sáng lập Chương trình Thiện Nhân & Social Impact PGS.TS Trần Thu Hương Trưởng Bộ môn Tâm lý học Lâm sàng, Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội BÀ Đỗ Thị Duyến Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kids Plaza BÀ Dương Thị Ngọc Linh Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp xã hội Ngôi nhà Bình Yên BÀ Hà Thanh Thủy Trưởng ban Truyền thông Thương hiệu aFamily

Đến ngày 4/10, những nhân vật ấy có mặt tại cùng một nơi. Có người đi một mình. Có người cùng chồng con. Có những người đã quen với máy quay và cũng có những người lần đầu đứng trước rất nhiều ống kính.

Lần này, những câu chuyện ấy đã bước ra khỏi màn hình.

02 Bốn hạng mục, bốn lát cắt của đời sống gia đình

Đi qua bốn hạng mục vinh danh là đi qua trọn vẹn các chặng đường quen thuộc nhưng đầy thiêng liêng của một đời người: từ giây phút mầm sống bắt đầu, đến những năm tháng chật vật nuôi con, rồi mang trải nghiệm ấy lan tỏa tới cộng đồng và giữ gìn ngọn lửa gắn kết dưới một mái nhà. I Mẹ Bầu Thảnh Thơi 790hồ sơ hợp lệ 153.488lượt bình chọn “Mẹ Bầu Thảnh Thơi” là nơi bắt đầu từ những ngày em bé còn chưa chào đời. Tại Gala, câu chuyện về 500 mẹ bầu và 500 hành trình cảm nhận từng thay đổi của cơ thể, từng ngày chờ đợi con lớn lên trong bụng mẹ được nhắc đến như một phần riêng của mùa giải. Top 5 của hạng mục gồm mẹ bầu Diệu Hương, mẹ bầu Nguyễn Huyền, mẹ bầu Đoàn Minh Anh, mẹ bầu Minh Thư và mẹ bầu Trần Thị Thiện. II Mẹ Bé Triệu View 178kênh đáp ứng tiêu chí 55.314lượt bình chọn Nếu “Mẹ Bầu Thảnh Thơi” kể về những ngày chuẩn bị đón con, “Mẹ Bé Triệu View” lại đưa câu chuyện gia đình đến một không gian khác, nơi hành trình làm cha mẹ được chia sẻ với cộng đồng thông qua nội dung số. Từ các đề cử, 5 cái tên được vinh danh gồm Linda Ngô, Lê Hoài Quyên, Trox & Lacci, Gia đình Simple và Vidhia Rahma. Hạng mục "Mẹ bé triệu view" mang đến nguồn năng lượng tích cực khi tôn vinh những người sáng tạo nội dung biết dùng sức ảnh hưởng để truyền cảm hứng nuôi dạy con văn minh. Đề cử Vidhia Rahma chạm đến đông đảo khán giả mạng khi dẫn đầu với 22.527 lượt bình chọn. Đứng ở vị trí thứ hai là Lê Hoài Quyên (Mẹ sâu) với 6.255 lượt bình chọn. Dấu ấn sáng tạo đầy năng lượng của gia đình Trox & Lacci đạt 3.148 lượt bình chọn. Gia đình Simple đạt 2.344 lượt bình chọn và tổ ấm trẻ trung của Linda Ngô đạt 1.533 lượt bình chọn. III Nhà Mình Có Nhau 336hồ sơ hợp lệ 35.773lượt bình chọn “Nhà Mình Có Nhau” lại trở về với một điều gần như gia đình nào cũng hiểu: ở bên nhau qua thời gian. 5 gia đình được vinh danh gồm Gia đình Truyền hình, Gia đình Nhung Tuấn, Gia đình Thảo Dương, Gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh và Gia đình Ali Thục Phương. Gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh đứng đầu Top 5 với 11.910 lượt bình chọn. Nhận giải, Thủy Anh nhắc về khoảng 20 năm hai vợ chồng đã cùng nhau đi qua, có niềm vui, hạnh phúc, khó khăn và cả những giai đoạn nhiều sóng gió. Sau tất cả, điều khiến cô thấy hạnh phúc vẫn là các thành viên còn nắm tay nhau, bố mẹ và các con vẫn ở bên cạnh. “Gia đình không cần hoàn hảo, chỉ cần có nhau là đủ” - câu nói ấy cũng trở thành một trong những thông điệp được nhắc đến tại Gala. IV Phi Thường Mẹ Ơi 320hồ sơ hợp lệ 39.995lượt bình chọn Hạng mục “Phi Thường Mẹ Ơi” khép lại phần vinh danh với những câu chuyện về sự tận tâm, nghị lực và những hành trình làm mẹ theo nhiều cách khác nhau. 5 cái tên được gọi tên gồm Hương Nguyễn - Mẹ em bé VIP, Trương Hương Thủy - mẹ bé Xíu, Thu Hương - Cùng Đậu Lớn Khôn, ca sĩ Ngọc Khuê và Diệu Linh. Trong Top 5, Ngọc Khuê nhận 18.107 lượt bình chọn.

03 Những nốt trầm rung động giữa không gian rực rỡ

Ngày 4/10, tại Cung Thể thao Quần Ngựa, những thông điệp vốn được kể bằng câu chữ bước ra đời thực. Sân khấu mở màn với “Cùng con vươn mình”, nơi 60 em nhỏ cùng xuất hiện rồi từ sân khấu tiến xuống khán phòng, kéo gần lại khoảng cách giữa người biểu diễn và người xem. Hình ảnh ấy cũng gợi nhắc một điều rất căn bản của hành trình nuôi con: trẻ lớn lên từng ngày, nhưng trong quá trình ấy, cha mẹ cũng phải học cách lớn lên cùng con, học cách lắng nghe, thấu hiểu và thay đổi chính mình. “Bao lời con chưa nói” của Camy Khánh An cùng 30 em nhỏ tiếp tục đưa câu chuyện về phía những đứa trẻ, về những cảm xúc đôi khi chưa đủ ngôn ngữ để nói thành lời nhưng vẫn hiện diện trong ánh mắt, trong cách chúng tìm đến cha mẹ.

Ngọc Khuê đưa “Lời mẹ ru” lên sân khấu với hình ảnh người mẹ và những đứa trẻ, rồi “Bạn đời” mở ra một lát cắt khác về gia đình: tình yêu giữa hai người lớn, thứ đôi khi bị khuất sau những bận rộn của việc làm cha, làm mẹ nhưng lại là một phần quan trọng để giữ một mái nhà ở lại với nhau.