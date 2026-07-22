Tuổi trung niên "đu idol"

Với sự quay trở lại bùng nổ của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2026, chúng ta cũng nhận ra một văn hóa thần tượng mới: văn hóa thần tượng của những người phụ nữ tuổi trung niên.
Khi chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai trở lại với mùa 2026 (K26) và tiếp tục bùng nổ truyền thông mạnh mẽ, người ta lại thấy một làn sóng người hâm mộ vô cùng đặc biệt trỗi dậy. Không còn là những cô cậu tuổi teen năm ấy thức thâu đêm suốt sáng để cày view hay donate cho thần tượng bằng cách hết sức cảm tính. Lực lượng nòng cốt đứng sau hào quang của các "Anh Tài" kể từ khóa K24 đến K26 phần lớn là những người ở độ tuổi từ 25 trở đi - những người trưởng thành, đã đi làm và phần đông là phụ nữ tự chủ về tài chính.
Ở độ tuổi này, cách họ yêu thương thần tượng cũng đã mang một diện mạo hoàn toàn khác. Đó là tình yêu của sự trải nghiệm, của lý trí và những cái đầu lạnh đi kèm với chiếc ví ấm. Họ quyết không đam mê kiểu "con nít" được nữa!
Thời còn cắp sách đến trường, chúng ta có thể từng khóc lóc, nhịn ăn nhịn mặc, hoặc điên cuồng đi "khều" donate khắp nơi để đưa thần tượng của mình lên vị trí dẫn đầu rực rỡ - dù rằng cái gọi là rực rỡ ấy có phải là rực rỡ hay chưa thì có khi những cô bé cậu bé mộng mơ năm đó cũng chẳng hề biết. Hoặc là những ngày dài cãi nhau với anti-fan không hồi kết, mệt nhọc nhưng chẳng mang lại điều gì ngoài những bực dọc. Hay là sự can thiệp, soi xét quá mức đời tư của thần tượng...
Khi đã bước qua tuổi 25, lăn lộn đủ đường với cơm áo gạo tiền, nhân sinh quan của những người hâm mộ này đã thay đổi.
Trong nhóm fan của một Anh Tài đang "siêu hot" hiện nay, người ta không còn thấy những bài đăng kêu gọi quyên góp tiền bạc dồn dập nữa; nếu có, chúng đều là những chiến lược rõ ràng, được lên kế hoạch tỉ mỉ. Cũng chẳng có những bài viết bùng nổ tranh luận giữa fan chân chính và anti-fan nữa. Bầu không khí ở lực lượng fan này diễn ra cực kỳ sôi nổi, nhưng cái khác là ở chỗ: sự sôi nổi này thoát khỏi không gian phẳng và nhắm thẳng đến sự thực tế.
Những người phụ nữ ở độ tuổi này hiểu rất rõ luật chơi của các show truyền hình thực tế: chỉ cần duy trì và đảm bảo một thứ hạng an toàn cho idol là đủ. Việc "đua top" một cách mù quáng bằng tiền donate không phải là đích đến cuối cùng. Họ cũng không dành quá nhiều thời gian ngụp lặn trong các fandom để "gây war" như thời còn con nít nữa - phần vì deadline đang bị sếp dí, phần vì họ hiểu những cuộc tranh luận không hồi kết ấy chẳng mang lại gì ngoài năng lượng tiêu cực.
Không phải họ không yêu thần tượng, mà vì họ đã quá thấu hiểu bài toán truyền thông và kinh tế phía sau ánh hào quang. Vị trí Quán quân hay thứ hạng cao nhất thường là kết quả của một cuộc chạy đua trong một thời điểm nhất định. Đó là cuộc chơi - việc có thứ hạng cao đương nhiên rất có lợi, nhưng không phải là tất cả. Đồng hành cùng idol của những người phụ nữ trưởng thành là sự đồng hành dài hơi: họ hiểu độ nóng, hào quang sẽ nhanh chóng nguội lạnh nếu không có bệ đỡ thực tế từ thị trường.