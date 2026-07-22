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Khi những người phụ nữ "tuổi trung niên" đu idol: Đi qua giông bão để hiểu luật chơi

Thời còn cắp sách đến trường, chúng ta có thể từng khóc lóc, nhịn ăn nhịn mặc, hoặc điên cuồng đi "khều" donate khắp nơi để đưa thần tượng của mình lên vị trí dẫn đầu rực rỡ - dù rằng cái gọi là rực rỡ ấy có phải là rực rỡ hay chưa thì có khi những cô bé cậu bé mộng mơ năm đó cũng chẳng hề biết. Hoặc là những ngày dài cãi nhau với anti-fan không hồi kết, mệt nhọc nhưng chẳng mang lại điều gì ngoài những bực dọc. Hay là sự can thiệp, soi xét quá mức đời tư của thần tượng...

Khi đã bước qua tuổi 25, lăn lộn đủ đường với cơm áo gạo tiền, nhân sinh quan của những người hâm mộ này đã thay đổi.

Nhãn hàng gọi tên fan Khi nhãn hàng dành hẳn đặc quyền cho "Top 3 spenders" - sức mua của fandom được đong đếm sòng phẳng.

Fan tự trào "Phụ nữ là giống loài dễ moi tiền nhất trên đời" - câu tự trào của hội chị em cũng chính là điều các brand thèm khát.

Trong nhóm fan của một Anh Tài đang "siêu hot" hiện nay, người ta không còn thấy những bài đăng kêu gọi quyên góp tiền bạc dồn dập nữa; nếu có, chúng đều là những chiến lược rõ ràng, được lên kế hoạch tỉ mỉ. Cũng chẳng có những bài viết bùng nổ tranh luận giữa fan chân chính và anti-fan nữa. Bầu không khí ở lực lượng fan này diễn ra cực kỳ sôi nổi, nhưng cái khác là ở chỗ: sự sôi nổi này thoát khỏi không gian phẳng và nhắm thẳng đến sự thực tế.

Fan năm ấy Cảm tính Fan bây giờ Lý trí & ví ấm Yêu bằng tất cả sự bồng bột Donate dồn dập để "đua top", bất chấp thứ hạng có thật sự đáng hay không.

Thức thâu đêm cày view, đặt cảm xúc lên trên mọi tính toán.

Lao vào những cuộc "gây war" với anti-fan, tốn sức mà chẳng đổi lại điều gì.

Soi xét, can thiệp cả đời tư của thần tượng. Yêu bằng cái đầu lạnh và chiến lược Không còn kêu gọi quyên góp dồn dập - nếu có, đều là chiến lược được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Chỉ cần duy trì một thứ hạng an toàn cho idol là đủ, không "đua top" mù quáng.

Không ngụp lặn "gây war" - phần vì deadline đang bị sếp dí, phần vì hiểu tranh luận vô ích chỉ mang lại năng lượng tiêu cực.

Đồng hành dài hơi: hiểu hào quang sẽ nguội nếu thiếu bệ đỡ thực tế từ thị trường.

Những người phụ nữ ở độ tuổi này hiểu rất rõ luật chơi của các show truyền hình thực tế: chỉ cần duy trì và đảm bảo một thứ hạng an toàn cho idol là đủ. Việc "đua top" một cách mù quáng bằng tiền donate không phải là đích đến cuối cùng. Họ cũng không dành quá nhiều thời gian ngụp lặn trong các fandom để "gây war" như thời còn con nít nữa - phần vì deadline đang bị sếp dí, phần vì họ hiểu những cuộc tranh luận không hồi kết ấy chẳng mang lại gì ngoài năng lượng tiêu cực.

Không phải họ không yêu thần tượng, mà vì họ đã quá thấu hiểu bài toán truyền thông và kinh tế phía sau ánh hào quang. Vị trí Quán quân hay thứ hạng cao nhất thường là kết quả của một cuộc chạy đua trong một thời điểm nhất định. Đó là cuộc chơi - việc có thứ hạng cao đương nhiên rất có lợi, nhưng không phải là tất cả. Đồng hành cùng idol của những người phụ nữ trưởng thành là sự đồng hành dài hơi: họ hiểu độ nóng, hào quang sẽ nhanh chóng nguội lạnh nếu không có bệ đỡ thực tế từ thị trường.