Tháng 12 vừa qua, những sản phẩm tủ họa tiết Rồng xinh xắn và độc đáo vừa được Duy Tân ra mắt thị trường. Khác với những bộ sưu tập tủ nhựa trước đó, tủ nhựa họa tiết Rồng có phần đặc biệt hơn hẳn.

Rồng là một linh vật huyền thoại của trời đất có sức mạnh phi thường, là biểu tượng của trí tuệ, uy quyền và phú quý. Từ xa xưa, con rồng luôn là một hình tượng có vị trí đặc biệt trong văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam. Rồng là linh vật đứng đầu trong tứ linh (Long, Lân, Quy, Phụng). Năm 2024 là năm Giáp Thìn và đó cũng là lý do Duy Tân lựa chọn hình ảnh Rồng trong bộ sưu tập mới này.

Không dừng lại ở những chiếc tủ gia đình quen thuộc. Bộ sưu tập tủ với họa tiết Rồng còn là cách Duy Tân thể hiện niềm tự hào về cội nguồn. Tại Việt Nam, hình tượng Rồng gắn liền với câu chuyện "Con Rồng cháu Tiên". Vì lẽ đó, Rồng trở thành biểu tượng thiêng liêng trong tâm thức người Việt và là niềm tự hào về văn hóa cội nguồn dân tộc.

Vẫn là những chiếc tủ nhựa dùng để đựng đồ đạc quen thuộc, nhưng với bộ sưu tập lần này, đây là chiếc tủ mở ra khung trời sắc màu tuổi thơ và là lời gửi gắm ý nghĩa tới nhiều bạn nhỏ. Đó là sự kết nối giữa con người với thế giới tự nhiên, cỏ cây, muông thú. Đó là bài học đạo đức nguồn cội từ thuở "Con Rồng cháu Tiên". Và đó cũng là phong tục truyền thống sum vầy dịp Tết không thể thay đổi… Từ hình ảnh những con Rồng được chọn lọc và lồng ghép khéo léo, sáng tạo trên những chiếc tủ, Duy Tân đã gửi gắm thông điệp truyền cảm hứng và nuôi dưỡng tình yêu với nét đẹp văn hoá dân gian.

Theo phong thủy, Rồng chính là linh vật cát tường của Phương Đông. Những vật phẩm về Rồng thường được trân quý và ưu tiên đặt ở các vị trí quan trọng, với mong ước đón nhiều thịnh vượng, tài lộc và may mắn. Một chiếc tủ Rồng mang thông điệp nguồn cội và gửi gắm ước vọng về sự khỏe mạnh, cao lớn, phi thường cũng như lời chúc sum vầy, vươn cao bay xa và thăng tiến trong năm mới. Với những gia đình có trẻ nhỏ, các bé hẳn sẽ rất thích thú với một chiếc tủ nhựa xinh xắn với hình chú Rồng đẹp mắt. Và cùng chiếc tủ này, những chú Rồng từ trong truyền thuyết trở nên gần gũi với mỗi căn phòng của gia đình, giúp tô điểm không gian nhà thêm nổi bật, rực rỡ, tràn ngập năng lượng vui tươi, hứng khởi.

Dù là gia đình đã có em bé hay đang mong mỏi đón bé Rồng Vàng, thì những chiếc tủ hình rồng Duy Tân vẫn sẽ được coi là một món đồ may mắn cho các gia đình trong năm mới. Bởi vậy, đó là sản phẩm được Duy Tân tận tâm từ những chi tiết nhỏ nhất.

Chiếc tủ nhựa với những ngăn kéo tưởng chừng đơn giản nhưng từng chi tiết đều được chăm chút một cách tỉ mỉ. Góc cạnh tủ được bo tròn thân thiện, tay kéo chắc chắn giúp dễ dàng đóng mở. Tủ với thiết kế kế từ 1 ngăn đến 5 ngăn giúp người dùng phân chia đồ đạc khoa học, gọn gàng đồng thời bảo quản vật dụng, quần áo luôn sạch sẽ thơm tho, tránh vi khuẩn côn trùng bụi mịn. Một chiếc tủ nhỏ bé nhưng lại giúp đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều không gian khác nhau.

Bằng tâm huyết và nỗ lực, nhà sản xuất Duy Tân đã tạo ra dòng sản phẩm cao cấp, thiết kế tiện dụng và sử dụng lâu bền.

Sản phẩm đến tay người dùng, nhất là với gia đình có con nhỏ thì chất liệu an toàn lại càng được đặt lên hàng đầu. Tủ nhựa Duy Tân là độ bền cao, chất liệu nhựa PP/ABS cao cấp, an toàn tuyệt đối khi sử dụng. Đó là lý do vì sao khi lựa chọn tủ nhựa em bé, các gia đình thường tin tưởng sử dụng sản phẩm của Duy Tân.

Không những thế, tủ có khối lượng vừa phải, không quá nặng, nên việc di chuyển thuận tiện, dễ dàng hơn, thêm vào đó nhờ thiết kế bánh xe dưới đáy của tủ nên mỗi khi dọn nhà chỉ cần đẩy nhẹ tủ là việc di chuyển hoàn tất. Điều này giúp phụ huynh linh hoạt hơn trong quá trình thay đổi vị trí bất cứ lúc nào, không gian nào mà mình muốn.

Đặc biệt với thời tiết thay đổi thất thường, nhất là ở miền Bắc xảy ra hiện tượng mưa nồm ẩm thì chất liệu nhựa của tủ giúp các gia đình hạn chế được ẩm mốc lên bề mặt sản phẩm. Ngoài ra, người sử dụng sẽ hoàn toàn không phải lo mối mọt hay cong vênh theo thời gian. Vấn đề vệ sinh tủ nhựa cũng rất tiện lợi. Chất liệu nhựa không bám bụi nên rất dễ vệ sinh. Bề mặt tủ phẳng, không lồi lõm hay gồ ghề nên quá trình vệ sinh cũng đơn giản hơn nhiều.

Rồng là con vật biểu tượng cho sức mạnh, trí tuệ và thành công. Trong 12 con giáp, cha ông ta thường tin rằng, năm Thìn là năm mang đến đại cát, đại lợi. Vì thế năm 2024, năm Giáp Thìn cũng được nhiều người kỳ vọng là một năm tốt lành, đem lại những đột phá mới. Những gia đình có con nhỏ thì hy vọng con cái sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc. Các cặp vợ chồng lựa chọn sinh con vào năm tới mong mỏi con sinh ra sẽ thật khoẻ mạnh.

Người Việt thường có thói quen sắm đồ nội thất và trang trí nhà cửa trước Tết để sẵn sàng đón một năm mới rực rỡ. Việc làm này không chỉ giúp mang đến một không gian mới cho ngôi nhà mà đó còn là sự hy vọng những điều tốt lành. Sắm đồ như thế nào cũng vì thế mà thường được mọi người lựa chọn kỹ lưỡng. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ thì không ít người cũng quan tâm đến việc lựa chọn đồ có ý nghĩa với gia đình.

Những món đồ có ý nghĩa phong thuỷ thường được nhiều người quan tâm hơn khi ngày Tết đến xuân về đang cận kề. Món đồ có hình ảnh Rồng lại càng được ưa chuộng hơn khi năm Giáp Thìn sắp đến.

Trong căn nhà chung cư nhỏ xinh của chị Ngọc Ánh (30 tuổi, tại Hà Nội), chiếc tủ hình chú rồng màu hồng xinh xắn được đặt ở một góc phòng của cô con gái 3 tuổi với tên thường gọi ở nhà là Bông. Đó là nơi những bộ quần áo, các món đồ chơi của Bông được xếp một cách gọn gàng. Chị Ánh kể: "Bông thích hình ảnh chú Rồng lắm nên khi thấy mẫu tủ này mình liền sắm ngay một chiếc để đặt trong phòng của con gái. Tủ có thiết kế chắc chắn với các ngăn kéo tiện dụng. Chỉ với một chiếc tủ mà mình có thể đặt được rất nhiều món đồ bên trong, giúp phòng của bé ngăn nắp hơn. Mình cũng cũng mong rằng chiếc tủ với hình ảnh chú Rồng này như một đồ mang lại những điều tích cực cho năm 2024 sắp đến."

Mai Hoa, 28 tuổi, hiện đang sống tại TP.HCM, cũng sở hữu một chiếc tủ Duy Tân với hình chú rồng, bởi lẽ hai vợ chồng Hoa đang chuẩn bị đón chào một em trai Giáp Thìn vào năm tới. Chiếc tủ nhựa màu xanh tươi mát chắc chắn sẽ giúp hai vợ chồng cất gọn gàng những món đồ cho em bé. "Đây là chiếc tủ mà vợ chồng mình chọn mua bởi lẽ gia đình cũng đã sắm kha khá đồ cho bé sắp chào đời và cần một nơi để sắp xếp các món đồ. Vợ chồng mình quyết định chọn mua mẫu tủ này là bởi tủ có hoạ tiết hình xinh xắn, cũng là năm sinh của bé nhà mình. Mình tin rằng đây cũng là một món đồ may mắn cho cả gia đình đón năm mới thật nhiều niềm vui." - Chị Hoa chia sẻ.

Tạm kết:

Có thể nói, bộ sưu tập tủ hoạ tiết Rồng của Duy Tân như một sự khẳng định cách doanh nghiệp thể hiện niềm tự hào về nguồn cội dân tộc. Đồng thời, Duy Tân cũng thể hiện sự thấu hiểu khách hàng khi mang đến những chiếc tủ không chỉ chất lượng, tiện dụng mà còn khéo léo lựa chọn hình ảnh con Rồng phù hợp với năm mới và có ý nghĩa phong thuỷ đặc biệt

Không dừng lại ở đó, trong thời gian tới, Duy Tân sẽ tiếp tục đầu tư về công nghệ và phát triển các dòng sản phẩm mới, đặc biệt là nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe mẹ và bé, người lớn tuổi... nhằm cung cấp trải nghiệm đa dạng cho nhiều đối tượng khách hàng. Với những nỗ lực và tâm huyết trong từng sản phẩm, đồng thời đặt khách hàng làm trọng tâm, chắc chắn sản phẩm đến tay người dùng sẽ là những sản phẩm chất lượng nhất.