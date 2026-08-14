Trục đường ven sông tại Ninh Bình. Trong năm năm, tốc độ tăng dân số thành thị cả nước đã nhanh gấp rưỡi giai đoạn trước - và phần tăng thêm đó không chỉ đổ dồn về hai đô thị lớn nhất.

Khi dịch vụ không còn là đặc quyền của hai đô thị lớn nhất

Cảm giác ngồi xe khách ba tiếng đưa con lên Hà Nội khám, chỉ vì ở quê "không có bác sĩ chuyên khoa", từng rất quen thuộc với nhiều bà mẹ tỉnh lẻ. Cuối tuần muốn cho con xem phim hay ghé nhà sách, cả nhà phải tính luôn nửa ngày di chuyển.

Giờ nhiều nơi đã khác - không phải vì tự nhiên đông dân hơn, mà vì siêu thị, nhà thuốc, trung tâm thương mại, rạp phim và phòng khám đã dọn đến gần nhà hơn. Theo Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 của Tổng cục Thống kê, dân số thành thị cả nước hiện hơn 38,5 triệu người, chiếm 38,2% dân số cả nước.

TỐC ĐỘ TĂNG DÂN SỐ THÀNH THỊ BÌNH QUÂN MỖI NĂM 2014 - 2019 2,02% 2019 - 2024 3,06% Nhanh gấp 1,5 lần giai đoạn trước. Nguồn: Tổng cục Thống kê, Thông cáo báo chí Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024.

Nói cách khác, đô thị hoá đang tăng tốc. Nhưng điều thay đổi trước tiên chưa chắc là dân số, mà là hạ tầng dịch vụ: không hẳn bao nhiêu người chuyển đến, mà là dịch vụ đã dọn đến trước hoặc đi cùng người dân. Khi dịch vụ đến trước, việc ở lại một đô thị nhỏ trở thành lựa chọn, chứ không phải sự cam chịu.