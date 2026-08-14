Có giai đoạn tôi tin chắc: muốn con có điều kiện tốt, gia đình phải sống ở Hà Nội hoặc TP.HCM. Rồi tôi gác lại cảm giác chủ quan và đi tìm số liệu thật - hoá ra không chỉ là cảm giác của riêng mình.
Cảm giác ngồi xe khách ba tiếng đưa con lên Hà Nội khám, chỉ vì ở quê "không có bác sĩ chuyên khoa", từng rất quen thuộc với nhiều bà mẹ tỉnh lẻ. Cuối tuần muốn cho con xem phim hay ghé nhà sách, cả nhà phải tính luôn nửa ngày di chuyển.
Giờ nhiều nơi đã khác - không phải vì tự nhiên đông dân hơn, mà vì siêu thị, nhà thuốc, trung tâm thương mại, rạp phim và phòng khám đã dọn đến gần nhà hơn. Theo Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 của Tổng cục Thống kê, dân số thành thị cả nước hiện hơn 38,5 triệu người, chiếm 38,2% dân số cả nước.
Nói cách khác, đô thị hoá đang tăng tốc. Nhưng điều thay đổi trước tiên chưa chắc là dân số, mà là hạ tầng dịch vụ: không hẳn bao nhiêu người chuyển đến, mà là dịch vụ đã dọn đến trước hoặc đi cùng người dân. Khi dịch vụ đến trước, việc ở lại một đô thị nhỏ trở thành lựa chọn, chứ không phải sự cam chịu.
Một thành phố đáng sống không nằm ở việc có bao nhiêu dân, mà ở việc mấy phút thì tới được trường, tới hiệu thuốc, tới công viên. Một đứa trẻ sốt lúc 10 giờ tối thì tìm bác sĩ ở đâu? Cuối tuần cả nhà muốn đi đâu đó mà không phải lái xe cả tiếng đồng hồ?
Một khu công nghiệp có thể rất đông dân, nhưng nếu nhà ở, chợ, trường học nằm rải rác trên diện tích lớn, dịch vụ vẫn khó phát triển đồng bộ. Ngược lại, một khu phố nhỏ nhưng dân cư tập trung trong bán kính hẹp lại đủ sức nuôi một siêu thị, một nhà thuốc, một trường học hoạt động ổn định.
Đợt sắp xếp hành chính 2025 vô tình tạo ra một phép thử tự nhiên: nhiều phường ở các tỉnh lỵ được hợp nhất từ bốn, năm phường cũ thành một - tạo ra những lõi đô thị có mức tập trung dân cư và dịch vụ khác hẳn phần còn lại của tỉnh.
Dân số cho biết một thị trường lớn đến đâu. Mật độ cho biết khách hàng ở gần nhau đến mức nào. Còn hệ sinh thái dịch vụ cho biết một gia đình có thể sống thuận tiện đến đâu.
Tôi không chọn ba tỉnh này ngẫu nhiên. Trước hết, chúng đại diện ba miền Bắc - Trung - Nam. Thứ hai, cả ba đều vừa được sắp xếp lại địa giới năm 2025 - nghĩa là mỗi nơi có một "lõi đô thị" mới toanh để quan sát, thay vì phải đoán ranh giới cũ đã lỗi thời.
Quan trọng hơn, mỗi tỉnh mang một vai trò khác nhau. Ba vai trò này gần như bao trùm các dạng đô thị cấp hai mà một gia đình có thể đang cân nhắc. Nhìn cả ba, câu hỏi đặt ra là: dù đô thị mang dáng dấp nào, gia đình sống ở đó có đang được phục vụ đủ tốt hay không.
Vòng tròn trên bản đồ là diện tích lõi đô thị, vẽ đúng tỉ lệ với nhau. Lõi Hoa Lư của Ninh Bình rộng gần gấp 10 lần lõi Ninh Kiều của Cần Thơ - nhưng ít dân hơn.
Để không chỉ dựa vào cảm giác, bài viết tổng hợp vị trí cửa hàng của bốn thương hiệu quen thuộc với các bà mẹ: Long Châu (nhà thuốc), WinMart/WinMart+ (siêu thị), Jollibee và Highlands Coffee (điểm hẹn cuối tuần), lấy từ hệ thống cửa hàng chính thức từng thương hiệu.
Ba cách đọc thành phố hiện ra khá rõ. WinMart+ đọc bằng nhu cầu lặp lại - cần cụm dân cư đủ đông hơn là mặt tiền đẹp. Nhà thuốc đọc bằng độ phủ - mạng lưới dày giúp mẹ nào cũng có một tiệm gần nhà lúc cần gấp. Cà phê và đồ ăn nhanh đọc bằng điểm đến - Highlands hay Jollibee thường chọn trung tâm thương mại, trục giao thông lớn, nơi người dân chủ động tìm tới.
Nhưng mật độ điểm bán không nói hết câu chuyện. Câu hỏi đáng quan tâm hơn là: cứ bao xa thì có một cửa hàng?
Đứng ở một điểm bất kỳ trong lõi đô thị, bạn phải đi bao xa mới tới cửa hàng gần nhất? Hai thanh dưới đây nằm trên cùng một trục đo, so trực tiếp với mốc quen thuộc: bán kính 15 phút đi bộ.
Khi nhiều nhóm dịch vụ cùng xuất hiện tại một khu vực, đó không chỉ là dấu hiệu "thành phố đông hơn". Nó cho thấy nhu cầu sống đã đủ đa dạng và dòng khách hàng đã đủ ổn định để hình thành một hệ sinh thái.
Sau sắp xếp 2025, tỉnh Ninh Bình mới hợp nhất Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình cũ, diện tích 3.942,62 km², dân số hơn 4,41 triệu người. Phần phân tích này chỉ gói trong lõi đô thị - phường Hoa Lư - không dùng số liệu toàn tỉnh mới.
Ninh Bình có ba lợi thế riêng đáng chú ý: gần Hà Nội nhưng không phụ thuộc hoàn toàn; du lịch tạo dịch vụ cho cả khách lẫn cư dân; mật độ tiện ích đang tăng đều ở lõi đô thị.
Bạn tôi ở Hoa Lư kể, hai năm trước còn phải hẹn bác sĩ da liễu tận Hà Nội vì con bị chàm sữa. Giờ một phòng khám gần Vincom đã đủ để cô yên tâm, không phải xin nghỉ làm cả ngày như trước.
Dân cư mới cũng đang được quy hoạch dồn về đúng khu vực này. Hai dự án lớn nhất là Ecopark Hoa Lư (163 ha tại phường Ninh Khánh và xã Ninh Khang, khoảng 7.661 căn, khởi công 2025) và Vinhomes Harmony (470 ha dọc sông Đáy, đang thẩm định quy hoạch) - cả hai đều nằm trong hoặc sát lõi Hoa Lư, không phải ở một huyện xa.
Trên các tin rao bán chung cư tại TP Ninh Bình, chuẩn quảng cáo phổ biến là "trung tâm thương mại/siêu thị trong bán kính 1-1,5 km, bệnh viện và trường mầm non trong bán kính 0,5 km" - một cách khác để nói: nếu đúng chuẩn này, một gia đình không cần đi quá 10-15 phút đi bộ cho các nhu cầu hằng ngày.
Điều đáng so sánh không phải "Ninh Bình có bằng Hà Nội không", mà là: một đứa trẻ cần bao nhiêu lần mỗi tháng phải lên Hà Nội để học, khám bệnh hay mua sắm? Câu trả lời càng ít đi, hệ sinh thái dịch vụ địa phương càng cho thấy đang trưởng thành.
Sau sắp xếp 2025, Quảng Ngãi mới hợp nhất Quảng Ngãi và Kon Tum cũ, diện tích 14.832,55 km², dân số hơn 2,16 triệu người. Vì cấu trúc dân cư giữa vùng duyên hải và Tây Nguyên rất khác nhau, bài chỉ tách riêng lõi thành phố cũ - hai phường Cẩm Thành và Nghĩa Lộ.
Dữ liệu cho thấy nhiều chuỗi có xu hướng đánh vào lõi trung tâm trước, rồi mới mở rộng ra các vành đai - nơi mật độ dân cư và nhu cầu lặp lại cao nhất luôn được ưu tiên. Ba lớp dịch vụ có thể đặt lên cùng một bản đồ: bán lẻ thiết yếu (14 điểm WinMart+), y tế hằng ngày (7 Long Châu chính thức) và điểm đến xã hội.
Chị họ tôi ở đây từng đùa: "Dẫn con đi chơi cuối tuần giờ chỉ cần gửi xe một chỗ, làm hết mọi việc rồi về".
Một tin rao bán đất nền tại Khu dân cư Phước Thạnh, đường Nguyễn Tri Phương, phường Chánh Lộ (nay thuộc Cẩm Thành) ghi rõ vị trí "cách siêu thị Big C 300 m". Phường Nghĩa Chánh (cũng nay thuộc Cẩm Thành) được giới bất động sản mô tả là "cửa ngõ phía Nam, tập trung các khu đô thị mới, bến xe, siêu thị" - một hướng mở rộng dân cư khác của thành phố.
Cần nói rõ: đây là sự phân bố cửa hàng cho thấy mức tương quan đáng chú ý với cụm dân cư và điểm đến đô thị, chứ chưa có phát ngôn chính thức nào từ các thương hiệu về lý do chọn địa điểm.
Sau sắp xếp 2025, TP Cần Thơ hợp nhất với Sóc Trăng và Hậu Giang cũ, diện tích 6.360,83 km², dân số hơn 4,19 triệu người - thành phố lớn thứ ba cả nước về diện tích, và là trung tâm hành chính của cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Trụ sở hành chính đặt tại Ninh Kiều - lõi đô thị cũ của Cần Thơ. Khác với Ninh Bình hay Quảng Ngãi, lõi đô thị này vốn đã là thành phố trực thuộc trung ương từ trước 2025, nên vai trò của nó gần với "trung tâm vùng" hơn là "tỉnh lỵ đang trỗi dậy".
Về mật độ thương hiệu, bài chỉ nêu một con số chắc chắn về nguồn gốc: theo hệ thống chính thức của Long Châu, toàn thành phố Cần Thơ mới hiện có 74 nhà thuốc. Con số này tính trên toàn thành phố, chưa tách riêng cho lõi Ninh Kiều, nên không so sánh trực tiếp được với cột "7 Long Châu" của hai tỉnh kia.
Với Jollibee, Highlands và WinMart+, có thể tìm thấy nhiều địa chỉ trong phạm vi quận Ninh Kiều cũ, nhưng chưa đủ tin cậy để đưa ra con số cụ thể - nên bài chọn không đoán.
Một người bạn tôi ở Hậu Giang cũ từng nghĩ ra trường phải lên Sài Gòn lập nghiệp. Giờ cô chọn ở lại Cần Thơ, vì "mọi thứ ở đây đã đủ, chỉ cách nhà một tiếng, lại đỡ phải xa gia đình".
Hai dự án cho thấy rõ nhất hướng dồn dân cư ở đây. Chung cư Rivera Park trên đường Trần Quang Khải, phường Cái Khế, quảng cáo vị trí "cách trung tâm thương mại Cái Khế 170 m, cách Bến Ninh Kiều 2 km, 5 phút đến trung tâm quận". Lớn hơn nhiều là Stella Mega City, đại đô thị 150 ha tại quận Bình Thuỷ liền kề Ninh Kiều.
Câu chuyện Cần Thơ không phải để chứng minh nó dày đặc dịch vụ hơn hai tỉnh kia - dữ liệu chưa đủ chắc để khẳng định điều đó - mà để cho thấy một dạng đô thị khác: nơi đã đủ lực để giữ chân người dân ở lại, thay vì tiếp tục đổ về TP.HCM.
Tôi không nghĩ thành phố càng lớn thì con càng nhiều cơ hội. Cơ hội của một đứa trẻ còn đến từ thời gian cha mẹ dành cho con, quãng đường di chuyển mỗi ngày, chất lượng không khí, mức độ an toàn, chi phí nhà ở và một mạng lưới hỗ trợ gia đình đủ gần.
Điều tra dân số giữa kỳ 2024 củng cố thêm góc nhìn này. Đến năm 2024, cả nước chỉ còn khoảng 4 triệu người di cư, tương ứng 4,3% dân số - tỷ lệ thấp nhất kể từ 1999.
Lý do phổ biến nhất là tìm việc hoặc bắt đầu công việc mới (39,9%), tiếp theo là theo gia đình, chuyển nhà (30,5%). Những con số này cho thấy quyết định chuyển nơi sống ngày càng gắn với lựa chọn của các gia đình trẻ và người mẹ, chứ không chỉ là câu chuyện thị trường lao động.
Không phải gia đình nào cũng nên rời Hà Nội hay TP.HCM. Nhưng cũng không phải gia đình nào muốn con có điều kiện tốt đều buộc phải chen vào hai đô thị ấy.
Có một cách đơn giản hơn nhiều so với nhìn vào GRDP hay quy hoạch để kiểm tra một nơi: đặt một bán kính 15 phút quanh nơi dự kiến sống, rồi kiểm tra theo ba nhóm.
Tick những thứ có thật trong bán kính 15 phút di chuyển từ nhà bạn. Mỗi mục là một chấm trên vòng tròn - tick đủ thì vòng khép kín.
Một nơi đáng sống cho gia đình không cần có mọi thứ. Nhưng những thứ gia đình cần nhất phải đủ gần, đủ tốt và đủ ổn định.
Điều đang thay đổi không chỉ là diện mạo của Ninh Bình, Quảng Ngãi hay Cần Thơ, mà còn là cách tôi - và có lẽ nhiều bà mẹ khác - nhìn về một nơi đáng sống. Người ta quen đo mức độ phát triển của một thành phố bằng những toà nhà cao, số dân đông hay mức độ nhộn nhịp trên đường phố. Nhưng với một gia đình có con nhỏ, những thước đo ấy đôi khi không quan trọng bằng việc từ nhà đến trường mất bao lâu, khi con ốm có thể tìm bác sĩ ở đâu.
Hà Nội và TP.HCM vẫn là trung tâm lớn nhất về việc làm, giáo dục, y tế và văn hoá - khoảng cách ấy chưa thể biến mất chỉ vì vài chuỗi bán lẻ mở thêm cửa hàng. Nhưng sự lan rộng của dịch vụ đang tạo ra một lựa chọn mới: gia đình không còn buộc phải đánh đổi toàn bộ không gian sống, thời gian và chi phí chỉ để tiếp cận những tiện ích cơ bản.
Với tôi, đôi khi điều tốt nhất cho con không nằm ở thành phố lớn nhất, mà ở nơi gia đình có đủ thời gian, đủ nguồn lực và đủ bình yên để cùng con lớn lên.