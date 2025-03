Chúng ta đang bước vào một xã hội phát triển không ngừng bởi những tiến bộ của khoa học công nghệ. Phong cách sống tự do, phóng khoáng, hướng đến những giá trị bền vững mà điển hình là sống xanh đang trở thành một trào lưu hot trong xã hội, thay đổi tư duy của thế hệ gen Y, định hình lối sống của thế hệ gen Z, gen Alpha trong xu hướng chuyển dịch chung của toàn cầu. Không chỉ Việt Nam, mà các quốc gia tiên tiến trên thế giới đang nỗ lực hướng đến mục tiêu giảm phát thải CO2, vì sự phát triển bền vững.

Đưa bản thân trở về với thiên nhiên, tận hưởng một cuộc sống bình yên và nhẹ nhàng là cách nhiều người trẻ giải phóng tâm hồn. Xu hướng "bỏ phố về quê" thời gian gần đây đang nở rộ tại nhiều thành phố lớn, điển hình như Hà Nội, được nhiều bạn trẻ, các gia đình trẻ hưởng ứng.

Leo núi, tắm biển, không sử dụng túi nilon và rác thải nhựa, tận hưởng không khí trong lành, không khói bụi, giảm thiểu "tổn thương" đến môi trường cũng là cách giảm bớt lo âu, mệt mỏi sau những ngày tháng làm việc căng thẳng.

Khái niệm sống xanh đang được mở rộng, không chỉ là ăn uống xanh, du lịch xanh, làm việc xanh, người trẻ còn lựa chọn phương tiện di chuyển xanh, vừa nâng cao chất lượng cuộc sống vừa bảo vệ môi trường. Các hãng xe ô tô, trong đó có thương hiệu bán chạy hàng đầu thế giới 5 năm liên tiếp - Toyota cũng đang đồng hành cùng người trẻ trong hành trình sống xanh bằng những giải pháp di chuyển thân thiện môi trường. Hãng xe Nhật Bản theo đuổi định hướng tiếp cận đa chiều, hiểu nôm na là có nhiều giải pháp di chuyển xanh để đạt được mục tiêu đưa phát thải ròng về 0, như xe điện, xe hybrid tự sạc, xe hybrid sạc ngoài, xe sử dụng năng lượng hydro… Và ở Việt Nam, nơi cơ sở hạ tầng cần thời gian để kiện toàn, hãng chọn phát triển những dòng xe mang công nghệ hybrid tự sạc, tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải, không cần sạc điện, ngày càng được giới trẻ ưa chuộng.

Hưởng ứng giờ trái đất 2025, lan tỏa tinh thần thay đổi từ những thói quen nhỏ nhất, góp phần tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải, vì một môi trường xanh hơn, lễ hội Tắt đèn Bật ý tưởng đã quay trở lại với thông điệp "Tắt sống nhanh - Bật sống xanh". Diễn ra tại The Loop, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, sự kiện thu hút đông đảo các bạn trẻ, học sinh sinh viên tham gia.

Góp mặt trong lễ hội Tắt đèn Bật ý tưởng năm nay, Toyota Việt Nam mang đến một gian hàng trẻ trung, ngập tràn công nghệ với chủ đề multi pathway - có nhiều giải pháp để đạt mục tiêu trung hòa carbon, khơi dậy tinh thần sáng tạo và mở rộng góc nhìn của thế hệ trẻ về bảo vệ môi trường. Tại đây, hãng xe Nhật Bản có dịp lan tỏa công nghệ hybrid (xăng lai điện), một giải pháp di chuyển xanh được ưa chuộng trong nhiều năm trở lại đây. Một trong những mẫu xe hybrid bán chạy nhất hiện nay là Yaris Cross Hybrid với thiết kế năng động, tràn ngập công nghệ, gầm cao hợp xu thế đã thu hút đông đảo các bạn trẻ tham quan, tìm hiểu. Trò chơi tìm hiểu về hybrid bằng filter tiktok trẻ trung cùng những phần quà thú vị cũng được các bạn trẻ hưởng ứng.

"Gian hàng Toyota đã cho em một cách tiếp cận mới về phương tiện di chuyển xanh, không bó buộc ở xe điện mà còn có xe hybrid. Xe hybrid tiết kiệm nhiên liệu đồng nghĩa với việc giảm phát thải nhưng không cần cắm sạc, không mất thời gian chờ đợi ở các trạm sạc mà vẫn hoạt động như một chiếc xe thuần điện khi di chuyển ở tốc độ dưới 30km/h", em Trương Công Hoàng - sinh viên đại học năm 3 chia sẻ. "Trước đó, em chỉ biết đến Net Zero nghĩa là phát thải ròng bằng 0. Hôm nay, em đã có thêm khái niệm mới về Beyond Zero nghĩa là vượt trên cả mục tiêu đưa phát thải về 0, một góc nhìn vĩ mô hơn", Công Hoàng cho biết thêm.

Thông qua sự kiện, Toyota đã bật ý tưởng di chuyển xanh bằng những chiếc xe hybrid đến với thế hệ trẻ và mở ra góc nhìn đa chiều về bảo vệ môi trường. Thông điệp này cũng được hãng xe Nhật Bản mang đến Lễ hội Thanh niên 2025, diễn ra tại TP Hồ Chí Minh từ 21-23/3.

Lễ hội Thanh niên (YOUTH FEST) năm nay là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với chuỗi hoạt động sôi nổi và đa sắc màu, sự kiện thu hút hàng ngàn thanh niên, người dân TP HCM đến tham quan và trải nghiệm. Hòa cùng màu sắc trẻ trung ấy, gian hàng Toyota tiếp tục là điểm nhấn thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ với các hoạt động thú vị: Trải nghiệm tính năng an toàn Toyota Safety Sense qua công nghệ thực tế ảo, thử tài tìm hiểu về xe hybrid bằng filter tiktok, thử thách kính say rượu. Thông qua các hoạt động này, hãng xe Nhật Bản lồng ghép thông điệp về di chuyển xanh, an toàn và có trách nhiệm đến với thế hệ thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, hai mẫu xe gầm cao đô thị Yaris Cross Hybrid và Corolla Cross Hybrid được nhiều người dân quan tâm và tìm hiểu.

Ngoài ra, hội thảo tiếp cận đa chiều với những chia sẻ về những góc nhìn đa dạng của Toyota trong mục tiêu giảm phát thải CO2, hướng tới trung hòa carbon đã thu hút gần 200 sinh viên đến từ các trường đại học công nghệ, kỹ thuật trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Những chia sẻ từ ông Đặng Minh Tuân - Trưởng ban Truyền thông, Thương hiệu và Chuyển đổi số, Toyota Việt Nam đã mở rộng góc nhìn và tư duy của người trẻ về phương tiện di chuyển xanh. Những ý kiến từ các em sinh viên - những người dùng xe trong tương lai gần cũng là chia sẻ quý báu để Toyota vận dụng vào chiến lược phát triển sản phẩm tại Việt Nam.

Lễ hội Tắt đèn Bật ý tưởng, Lễ hội Thanh niên 2025 là hai trong số rất nhiều hoạt động có sự góp mặt của Toyota trong vài năm trở lại đây, thể hiện sự thay đổi tích cực trong cách tiếp cận khách hàng, trẻ trung hơn, sáng tạo hơn, chung tay góp phần vì một Việt Nam xanh.