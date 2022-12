Đã bao lâu rồi bạn không chăm sóc cho bản thân?



Đã bao lâu rồi bạn chưa chăm sóc diện mạo bên ngoài để tự tin xinh đẹp, và mỉm cười thật tự tin với chính bản thân mình trong gương?

Đã bao lâu bạn chưa tự thưởng cho mình một buổi Spa chăm sóc da?

Thanh xuân có lẽ là mỹ từ mà tôi cho là đẹp đẽ và vô cùng hoàn mỹ để nói về quãng thời gian mà người phụ nữ đẹp nhất. Thanh xuân với bờ môi thắm hồng, đôi mắt biếc long lanh, vóc dáng thanh mảnh, làn da rạng ngời, thật khiến cho lòng người mê đắm.



Đối với một người phụ nữ hiện đại, nhan sắc là thứ quan trọng cần được giữ gìn. Những nếp nhăn hay những dấu vết đồi mồi là thứ sẽ xuất hiện khi chúng ta già thêm 1 tuổi. Tạo hóa ban cho phụ nữ sắc đẹp, nhưng cũng tàn nhẫn lấy nó đi một cách dần dần. Phụ nữ sau khi lấy chồng, sinh con, dường như họ đã hy sinh thanh xuân, hy sinh thời gian và hy sinh cả nhan sắc của mình dành hết cho gia đình. Thời gian biến một cô gái từ đỉnh cao nhan sắc thành một người với những nếp nhăn, vết nám 2 bên má hay thậm chí là váy áo xộc xệch, quầng mắt thâm…. Thực tế, tôi đã thấy nhiều chị em dễ dàng phó mặc và để "lạc trôi" nhan sắc thanh xuân, thậm chí còn dùng một câu nói "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" để chứng minh cho cho việc bỏ bê chăm sóc bản thân là điều không đáng để bận tâm.



"Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" - đúng nhưng chưa đủ. Nếu đối chiếu với những câu chuyện cổ tích được nghe hồi bé, tôi tự hỏi rằng: Nếu như ngoại hình nàng Lọ lem không xinh đẹp mặt nhiều nếp nhăn thì giày thủy tinh hay cỗ xe bí ngô nạm vàng liệu có thể thay đổi được số phận của nàng không? Bạch Tuyết không xinh đẹp với làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu thì liệu có chàng hoàng tử nào dám băng rừng, vượt núi đến trao nụ hôn cho nàng? Nếu công chúa tóc dài Rapunzel vừa già vừa xấu, thì có ai tự nguyện bất chấp hy sinh để cứu nàng hay không?

Rõ ràng là "Tốt gỗ và còn cần phải tốt cả nước sơn". Tôi từng được nghe một câu thế này: "Phụ nữ đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp". Không phải trong xã hội hiện đại phụ nữ càng phải học cách yêu thương bản thân hay sao, ngoài việc trau dồi về trí tuệ, tri thức thì việc đầu tư chăm sóc bản thân và nhan sắc là điều cần thiết. Việc làm đẹp đơn giản như chải đầu, cắt tóc cũng là biểu hiện của làm đẹp cơ mà.

"Này, tôi nói thật nhé, nhìn bà với anh xã đi với nhau mà tôi cứ tưởng là 2 chị em, xem thế nào tân trang lại tí đi, chứ mắt nhăn, rồi cả nám da làm mặt mũi lúc nào cũng tối sầm cả vào, nhìn già hơn hẳn chồng".

Bạn thấy sao khi đọc những dòng trên, đôi khi sự thật phũ phàng lại giúp chúng ta nhận ra nhiều điều phải không nào. Câu chuyện mà tôi chuẩn bị kể dưới đây chắc chắn sẽ khiến các chị em phải suy nghĩ lại về việc nên đầu tư chăm sóc bản thân đúng cách.

Là một nhân viên văn phòng, tôi có một chị đồng nghiệp tên Vân, 34 tuổi. Trước đây chị Vân không quan tâm chăm sóc vẻ ngoài của bản thân, luôn bận rộn với công việc cũng như chăm sóc gia đình. Chị kể với tôi rằng, có một điều khiến chị rất buồn và mất tự tin, đó là khi đi siêu thị hay đi chơi cùng gia đình, rất nhiều lần bị gọi bằng "cô". Cũng bởi lấy chồng cùng tuổi, sinh con xong xuống sắc và nám da nên nhìn vẻ ngoài già hơn chồng rất nhiều. Chơi với chị đã lâu, tôi chưa thấy phương pháp nào mà chị chưa thử, từ bôi cho đến uống, cũng có trị nám bằng laser nhưng quả thật, tôi thấy những mảng nám của chị chỉ cải thiện rất ít.

Cho đến một ngày chị lên công ty với tâm trạng hớn hở như vừa trúng số, chị khoe ngay với tôi rằng vừa mới đi trị nám bằng phương pháp PicoSure Pro, ngay lần đầu tiên thực hiện đã thấy sự khác biệt, những mảng nám nông mờ gần như hoàn toàn. Tôi cũng mừng cho chị, nhưng vẫn hơi hoài nghi vì trước đấy chị cũng laser đủ kiểu mà vẫn không ăn thua. Sau lần đầu trải nghiệm, tôi thấy chị tự tin hơn hẳn và quyết tâm theo đủ quá trình khoảng 3 tháng. Sau khoảng 3 tháng thực hiện theo phác đồ của chuyên gia thì tình trạng nám của chị, theo tôi thấy giảm đến hơn 80%. Từ sau khi trị nám thành công tôi cảm thấy chị Vân như một con người khác, chị trẻ trung hơn, nhìn tươi vui hơn, đặc biệt chị không còn vung tiền mua cả loạt các loại kem nền hay kem làm trắng chỉ để che đi những vết nám nữa.

Vấn đề nám da là vấn đề không riêng chị Vân, mà phần lớn phụ nữ độ tuổi ngoài 30 gặp phải. Nám da thường xuất phát từ nguyên nhân mà các chị em ít ngờ tới. Đầu tiên là ánh nắng mặt trời, tôi biết nhiều người lười bôi kem chống nắng, thậm chí còn chống chế bằng việc khẳng định rằng, ngồi văn phòng cả ngày thì cần gì bôi, nếu đi ngoài đường thì có kính và khẩu trang rồi, nên việc dùng kem chống nắng hàng ngày là không cần thiết, nhưng vấn đề là tia UV tác động lên da mà mắt thường không nhìn thấy được, các tia UV thúc đẩy sản sinh melanin nhiều và gây ra tình trạng nám da.

Nguyên nhân hình thành nám còn do tăng sắc tố sau viêm, do lạm dụng mỹ phẩm, do sử dụng thuốc, chế độ ăn uống không lành mạnh, stress hoặc do di truyền. Kể từng đấy nguyên nhân đã thấy việc trị nám không phải dễ dàng gì, bởi mỗi người lại có một nguyên nhân hình thành khác nhau. Tôi vẫn thấy, nhiều chị em nghĩ rằng nám da là da bị đậm màu lên, vậy thì cứ dùng sản phẩm giúp trắng da là được. Hiểu như vậy quá sai lầm, và từ sai lầm này sẽ dẫn đến việc lựa chọn sai phương pháp không phù hợp với bản thân.

Không chỉ là câu chuyện của chị Vân mà tôi nghĩ đây cũng là câu chuyện của nhiều người phụ nữ khác. Tôi tự đặt câu hỏi rằng: Liệu các chị em có đang chăm sóc bản thân đúng cách?. Tôi còn nhận ra một điều, đó là: "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ chưa biết chọn công nghệ làm đẹp". Như chị Vân, mặc dù nhận ra việc bản thân cần phải thay đổi, nhưng cũng phải loay hoay mãi, dùng các sản phẩm từ bôi đến uống, hay laser để cuối cùng mới tìm được "chân ái" PicoSure Pro.



Trải nghiệm đẳng cấp quốc tế

Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, và để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng trong việc chăm sóc và hoàn thiện vẻ đẹp bản thân, Blossom Aesthetic Clinic định hướng phát triển thành đơn vị dẫn đầu trong hệ sinh thái ngành làm đẹp tại Việt Nam, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm đẳng cấp quốc tế.

Blossom Aesthetic Clinic đầu tư từ hệ thống phòng công nghệ cao hiện đại, phòng tư vấn riêng biệt, phòng spa nhẹ nhàng, thoải mái, cho đến từng loại vật liệu, mỹ phẩm, dụng cụ y tế được sử dụng trong quá trình chăm sóc và bảo vệ làn da khách hàng. Không chỉ "cá nhân hóa" quy trình trị nám mà còn cá nhân hóa không gian với hệ thống phòng làm đẹp riêng biệt bao gồm: phòng công nghệ cao, phòng laser, phòng trẻ hóa body, phòng spa… Để mỗi khách hàng khi đến với Blossom Aesthetic Clinic luôn cảm nhận được sự thoải mái, riêng tư và chuyên nghiệp nhất.

Blossom Aesthetic Clinic tinh tế hơn nữa khi thiết kế những khu vực phòng chờ riêng biệt, phục vụ cho những khách hàng ở xa có người thân đi cùng, giúp khách hàng yên tâm trong suốt quá trình trị nám bằng công nghệ.

Blossom Aesthetic Clinic cũng rất chú trọng trong việc lựa tỉ mỉ từ các thương hiệu uy tín trên toàn cầu, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho khách hàng. Đẳng cấp từ hệ thống, chuẩn từng sản phẩm, các khách hàng khi đến đây sẽ rất thoải mái khi được các nhân viên phục vụ chăm sóc và tư vấn nhiệt tình, mỗi bước chân khách hàng khi đến với Blossom Aesthetic Clinic luôn là sự hài lòng và thoải mái nhất.



Công nghệ hàng đầu

Bằng sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, cùng tổ chức - quy mô hiện đại, đón đầu xu hướng bằng những bí quyết kỹ thuật, tinh hoa công nghệ hàng đầu trên thế giới Blossom Aesthetic Clinic không chỉ là nơi mang đến trải nghiệm làm đẹp đẳng cấp quốc tế với không gian hiện đại, riêng tư đề cao trải nghiệm khách hàng mà còn là nơi để khách hàng tin tưởng gửi gắm thanh xuân của mình.

Tại đây sở hữu hàng loạt công nghệ làm đẹp đỉnh cao hàng đầu thế giới: công nghệ giảm mỡ CoolSculpting, nâng cơ Ultherapy, Thermage FXL, trẻ hóa da laser LLT... với tiêu chí không xâm lấn, an toàn cho sức khỏe. Blossom Aesthetic Clinic luôn hướng đến việc sử dụng những công nghệ làm đẹp hiện đại, an toàn để nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến cho khách hàng làn da, vóc dáng như ý muốn.

Đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp

Cơ sở vật chất tốt, công nghệ hiện đại, Blossom Aesthetic Clinic còn thể hiện sự chuyên nghiệp của mình với đội ngũ chuyên gia có chuyên môn, được đào tạo bài bản, thường xuyên tham gia các hội thảo trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia trong và ngoài nước. Với sứ mệnh mang lại giá trị mà khách hàng nhận được xứng đáng với những gì họ chi trả, Blossom Aesthetic Clinic làm việc bằng cái Tâm, luôn đặt lợi ích & sức khỏe của khách hàng lên yếu tố hàng đầu, vậy nên các liệu trình tại đây được thiết kế riêng, kết hợp tính cá nhân hóa trong trị nám để giúp khách hàng trở nên xinh đẹp, tự tin hơn theo cách riêng của mình.



Blossom Aesthetic Clinic đầu tư trang bị những phòng Tư vấn riêng (1 khách hàng – 1 chuyên gia) với hệ thống máy soi da Visia cao cấp cùng các trang thiết bị hiện đại khác, giúp chuyên gia và khách hàng dễ dàng, thoải mái trao đổi những thông tin, nhu cầu cá nhân vừa đảm bảo sự riêng tư, tôn trọng vừa bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.



Blossom Aesthetic Clinic đã và đang được hàng chục ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, trong đó có cả ca sĩ, MC, diễn viên, á hậu nổi tiếng như: ca sĩ Quân A.P, á hậu Kim Duyên, MC Thanh Thảo.