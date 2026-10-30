Cơ thể mỗi người được làm từ rất nhiều tế bào nhỏ xíu. Ung thư bắt đầu khi một tế bào "mất phanh", cứ chia đôi mãi không dừng. Đêm 20/10, những thùng thiết bị đầu tiên của một hệ thống xạ trị proton, loại mà nhà sản xuất Mevion (Mỹ) công bố là hệ đầu tiên tại Việt Nam, đã về tới Bệnh viện Đa khoa và Ung bướu Tâm Anh Phú Mỹ Hưng (TP.HCM). Chiếc máy ấy bắn ra những hạt nhỏ hơn nguyên tử, có thể chỉnh để dừng lại ở độ sâu của khối u. Bài này giải thích, từ con số 0, chúng làm điều đó ra sao.
Minh họa nguyên lý, không theo tỷ lệ, không theo tốc độ thật. Ảnh nền: Ảnh minh họa AI.
Đó là cách một khối u hình thành. Phần còn lại của bài kể chuyện người ta chặn nó, và vì sao chiếc máy vừa về TP.HCM lại bắn ra những hạt biết dừng.
Muốn chặn ung thư, các bác sĩ có ba cách chính, và nhiều người bệnh được dùng kết hợp.
Mổ: cắt bỏ khối u ra khỏi cơ thể, như nhổ một bụi cỏ dại.
Thuốc: đưa thuốc vào cơ thể để diệt hoặc làm chậm tế bào ung thư.
Xạ trị: chiếu một chùm tia mang rất nhiều năng lượng vào khối u. Chiếc máy proton trong bài này thuộc nhóm thứ ba.
Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI), xạ trị ở liều cao giết tế bào ung thư hoặc làm chúng chậm lớn bằng cách làm hỏng ADN. Nói cách khác, chùm tia xé rách cuốn sổ hướng dẫn.
Chữ "liều" sẽ gặp nhiều lần trong bài. Liều là lượng năng lượng mà một chỗ trong cơ thể "hứng" từ chùm tia. Chỗ nào hứng nhiều, chỗ đó bị phá nhiều.
Chùm tia làm rách cuốn sổ theo hai cách.
Minh họa nguyên lý, không theo tỷ lệ.
Một điều ít người biết: tế bào ung thư không chết ngay khi bị chiếu. Theo NCI, phải mất nhiều ngày tới nhiều tuần điều trị thì ADN mới hỏng đủ để tế bào ung thư chết. Tế bào còn tiếp tục chết thêm nhiều tuần, nhiều tháng sau khi đợt xạ trị kết thúc.
Lý do là một tế bào có cuốn sổ rách vẫn có thể sống thêm một thời gian. Rắc rối lộ ra khi nó cố chia đôi. Lúc ấy nó phải chép lại cả cuốn sổ, mà sổ rách thì không chép đúng được, và tế bào chết.
Vì thế khối u teo dần sau nhiều tuần, chứ không biến mất sau một buổi.
Chùm tia không biết đâu là tế bào ung thư, đâu là tế bào lành. Nó làm rách sổ của mọi tế bào nằm trên đường nó đi qua. Chỗ khác nhau nằm ở khả năng tự sửa.
Tế bào lành có những "trạm kiểm soát". Thấy sổ rách, nó tạm dừng chia đôi, vá xong rồi mới đi tiếp. Nhiều khối u có trạm kiểm soát này bị hỏng, nên tế bào của chúng vẫn cố chia đôi với cuốn sổ rách, và dễ chết trong lúc ấy.
Vì vậy người bệnh thường không chiếu một lần cho xong, mà chiếu nhiều buổi trong vài tuần. Mỗi buổi chỉ là một phần nhỏ của tổng liều.
Nếu dồn cả liều vào một lần, cú đánh đủ mạnh để diệt khối u cũng đánh rất nặng vào mô lành, và mô lành không có quãng nghỉ nào để hồi phục. Chia nhỏ ra là để mô lành có những quãng nghỉ ấy.
Minh họa nguyên lý, không phải số liệu điều trị. Số buổi, tốc độ vá và số ô tắt chỉ để minh họa. Ảnh nền: Ảnh minh họa AI.
Nhưng mô lành chỉ hồi phục tốt hơn khối u một chút, chứ không miễn nhiễm. Chênh lệch giữa hai bên không lớn: tế bào lành nhận liều đủ cao vẫn chết. Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI) lưu ý xạ trị có thể ảnh hưởng tới cả tế bào lành ở gần, gây tác dụng phụ.
Vì thế, một câu hỏi lớn của xạ trị không chỉ là làm sao giết tế bào ung thư. Câu hỏi là làm sao dồn liều vào khối u, còn mô lành xung quanh nhận ít nhất có thể. Đây là chỗ hạt proton xuất hiện.
Theo VnExpress, hệ thống Mevion S250-FIT, do hãng Mevion (Mỹ) làm ra, có giá 2.000 tỷ đồng và được đưa về Bệnh viện Đa khoa và Ung bướu Tâm Anh Phú Mỹ Hưng (TP.HCM).
Chiếc máy không bắn ra ánh sáng. Nó bắn ra những hạt nhỏ hơn cả nguyên tử, gọi là proton. Việc của nó là đưa proton tới đúng khối u, cho chúng dừng lại đúng ở đó, nhờ vậy giảm phần năng lượng rơi vào tế bào lành, nhất là phía sau khối u.
Mọi thứ quanh ta, từ cốc nước tới cơ thể người, đều được làm từ những hạt cực nhỏ gọi là nguyên tử. Giữa mỗi nguyên tử có một cái lõi. Proton là một trong hai loại hạt tạo nên cái lõi ấy.
Quanh lõi có những hạt còn nhỏ hơn nữa, gọi là electron. Proton nặng hơn electron gần hai nghìn lần.
Proton mang điện dương, electron mang điện âm. Hai thứ trái dấu thì hút nhau, giống hai đầu khác cực của nam châm.
Khi một hạt proton lao thật nhanh vào cơ thể, nó liên tục kéo, giật các electron nằm dọc đường. Mỗi lần như thế, proton mất một chút năng lượng và chậm lại một chút.
Điều lạ là: proton càng chậm thì mất năng lượng càng nhanh.
Hình dung một người nổi tiếng đi xuyên qua đám đông đang chờ xin chữ ký. Khi người đó chạy thật nhanh, mỗi người hâm mộ chỉ kịp chạm khẽ một cái.
Nhưng mỗi cái chạm làm người đó chậm đi một chút. Càng chậm, người đó ở gần mỗi người hâm mộ càng lâu, nên càng nhiều người kịp níu áo, kéo tay. Càng bị níu càng chậm, càng chậm càng bị níu. Tới cuối, người đó bị giữ lại hẳn, và phần lớn những cú níu kéo dồn vào mấy bước chân cuối cùng.
Proton đi trong cơ thể cũng y như thế.
Minh họa nguyên lý, không theo tỷ lệ. Ảnh nền: Ảnh minh họa AI.
Cái tên đỉnh Bragg lấy theo nhà vật lý William Henry Bragg. Năm 1904, ông và cộng sự Richard Kleeman thấy kiểu đường cong này khi đo một loại hạt khác phát ra từ chất phóng xạ radium.
Proton dừng ở đâu không phải chuyện may rủi. Giống như ném một quả bóng vào bể cát: ném càng mạnh, bóng chui càng sâu rồi mới dừng. Khác ở chỗ "lực ném" của proton được chỉnh chính xác tới từng nấc rất nhỏ.
Các độ sâu dưới đây lấy từ bảng số liệu của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ (NIST), đo trong nước, thứ gần giống phần mềm của cơ thể.
Nấc 1 tới nấc 5: 70, 100, 150, 200 và 250 MeV (MeV: đơn vị đo năng lượng của hạt). Đo trong nước, xấp xỉ độ sâu đỉnh Bragg. Nguồn: NIST. Ảnh nền: Ảnh minh họa AI.
Ảnh dưới đây là hệ S250-FIT tại Stanford (Mỹ). Phần minh họa sau đó là một hệ proton gọn nói chung, không phải hình dáng thật của máy.
Minh họa, không phải hình dáng thật của máy.
Minh họa nguyên lý, không theo tỷ lệ, không phải sơ đồ kỹ thuật hay hình dáng thật của máy. Ảnh nền: Ảnh minh họa AI.
Theo tổng quan của hai tác giả Huan Giap và Bosco Giap trên tạp chí Translational Cancer Research năm 2012, với cách quét từng điểm, từng lớp, đỉnh Bragg của từng chùm nhỏ được đặt vào từng ô nhỏ bên trong khối u.
Minh họa nguyên lý, không số. Ảnh nền: Ảnh minh họa AI.
Phần lớn máy xạ trị hiện đại trên thế giới không dùng proton mà dùng tia X. Tia X là một loại ánh sáng mắt người không thấy được, mang rất nhiều năng lượng.
Tia X không có khối lượng, không mang điện, nên nó không chậm dần như proton.
Giống như rọi đèn pin qua một tấm vải mỏng để soi một vết bẩn trên tường. Vết bẩn sáng lên, nhưng cả tấm vải phía trước lẫn mảng tường phía sau cũng hứng ánh sáng.
Minh họa nguyên lý, không theo tỷ lệ, không phải kế hoạch điều trị. Một chùm tia X đơn lẻ. Thực tế bác sĩ chiếu từ nhiều hướng để dồn liều vào khối u. Chùm proton đã đơn giản hóa, thực tế máy xếp nhiều lớp. Ảnh nền: Ảnh minh họa AI.
Trên đường vào, cả hai đều để lại một ít năng lượng. Với proton, khi máy xếp nhiều lớp để phủ kín khối u, các lớp nông cộng thêm vào đường vào, nên phần này không phải bằng 0.
Các bác sĩ dùng tia X cũng có cách riêng để bớt hại mô lành, như chiếu từ nhiều hướng và dùng máy hiện đại uốn chùm tia ôm theo hình khối u. Với phần lớn bệnh ung thư, đây là cách điều trị tiêu chuẩn.
Proton không giết tế bào theo cách mới. Nó vẫn xé cuốn sổ ADN như tia X, bằng cả cách đánh thẳng lẫn cách đi vòng qua nước.
Với cùng một lượng năng lượng, proton chỉ gây hại cho tế bào nhỉnh hơn tia X một chút. Vì thế các bác sĩ tính liều proton gần giống tia X.
Chỗ khác chỉ nằm ở nơi năng lượng được để lại.
Máy proton không mới. Nhưng proton càng nhanh thì vòng chạy càng rộng, và muốn giữ nó trong một vòng nhỏ thì cần nam châm thật mạnh. Đó là chỗ chiếc máy mới khác các máy cũ.
Trung tâm proton kiểu cũ
Cấu hình ở Stanford (S250-FIT)
Minh họa nguyên lý, không theo tỷ lệ. Cấu hình bên phải là cấu hình tại Stanford. Ảnh nền: Ảnh minh họa AI.
Theo thông cáo của Mevion ngày 4/6/2026, cấu hình chùm cố định một hướng, ghép với một nền định vị người bệnh, được dùng tại Trung tâm Ung thư Stanford Medicine (Mỹ). Mevion gọi đó là ca xạ trị proton lâm sàng đầu tiên trên thế giới được thực hiện bên trong một phòng xạ trị thông thường có sẵn. Người bệnh đầu tiên là một cậu bé 7 tuổi bị u não ác tính hiếm gặp, theo Stanford Medicine.
Đó là cấu hình ở Stanford. Theo ảnh do Bệnh viện Tâm Anh cung cấp, chiếc máy về TP.HCM cũng đi kèm ghế xạ trị cho người bệnh ngồi, và kỹ sư của bệnh viện đã được chuyên gia Mevion hướng dẫn cách định vị người bệnh vào ghế này. Theo thông cáo của Mevion ngày 28/5/2026, hãng công bố đây sẽ là hệ xạ trị proton đầu tiên tại Việt Nam.
Proton được kỳ vọng có ích nhất ở những nơi mỗi milimét liều thừa đều có giá.
Đầu tiên là trẻ em. Cơ thể trẻ còn đang lớn. Trẻ cũng còn sống rất nhiều năm sau điều trị, đủ lâu để những tác dụng phụ muộn của xạ trị kịp xuất hiện.
Với nhiều người lớn, một ít liều thấp rơi vào mô lành quanh khối u là chấp nhận được. Ở một đứa trẻ có khối u sát thân não thì khác.
Sơ đồ minh họa, không phải ảnh chụp thật.
Sơ đồ minh họa nguyên lý, không phải kế hoạch điều trị thật.
Cần nói rõ: bằng chứng cho u não trẻ em hiện chủ yếu đến từ các nghiên cứu theo dõi, tức là so sánh những trẻ đã được điều trị bằng cách này hay cách khác. Đó chưa phải thử nghiệm kiểu bốc thăm chia người bệnh vào hai nhóm, vì rất khó làm như vậy ở trẻ em vì lý do đạo đức.
Tiếp theo là những khối u nằm sát các bộ phận không được phép tổn thương, như mắt, đáy sọ, thân não, tủy sống. Đây là nhóm proton được dùng từ sớm: ngay từ những năm đầu, phần lớn người bệnh được điều trị bằng proton có u trong hộp sọ hoặc u mắt, theo Giap và Giap.
Stanford, nơi điều trị ca đầu tiên trên hệ S250-FIT, cũng ưu tiên trẻ em và người trẻ có nguy cơ cao gặp tác dụng phụ muộn, theo VnExpress.
Một bản đồ liều đẹp hơn chưa chắc đã giúp người bệnh sống lâu hơn. Muốn biết, phải nghiên cứu trên người bệnh thật.
Theo tổng quan của Chen và cộng sự trên tạp chí Frontiers in Oncology năm 2023, với các ung thư phổ biến ở người lớn, các thử nghiệm bốc thăm (chia ngẫu nhiên) so sánh trực tiếp tới nay chưa cho thấy proton giúp sống lâu hơn tia X hiện đại. Một vài thử nghiệm thấy giảm một số biến chứng, nhưng chưa thành kết luận chung.
Proton cũng đắt và hiếm hơn nhiều so với máy tia X. Vì vậy, với phần lớn người bệnh cần xạ trị, máy tia X hiện đại vẫn là lựa chọn tiêu chuẩn.
Chính vì biết dừng, proton rất "kén" chuyện tính độ sâu. Giống như khác nhau giữa rọi đèn pin và cắm một chiếc đinh ghim: đèn lệch tay một chút vẫn sáng chỗ cần soi, còn đinh lệch vài milimét là cắm sai chỗ.
Minh họa nguyên lý, không theo tỷ lệ. Ảnh nền: Ảnh minh họa AI.
Mà độ sâu ấy lại phải tính gián tiếp. Bác sĩ lập kế hoạch dựa trên ảnh chụp CT, một kiểu chụp bằng tia X cho thấy bên trong cơ thể. Ảnh này cho biết mỗi loại mô cản tia X ra sao, rồi các nhà vật lý quy đổi sang mức mô ấy cản proton. Phép quy đổi nào cũng có sai số, và đó là lý do luôn cần biên an toàn.
Cơ thể cũng không đứng yên. Khối u ở ngực di chuyển theo nhịp thở. Ruột lúc đầy lúc rỗng. Người bệnh có thể gầy đi sau vài tuần điều trị. Tất cả đều có thể làm đỉnh Bragg trượt khỏi chỗ đã tính.
Vì vậy, với proton, việc chụp kiểm tra vị trí ngay trước mỗi buổi chiếu thường quan trọng hơn cả với tia X.
Từ một đường cong vẽ cho hạt phóng xạ tới một căn phòng xạ trị, chặng đường của viên đạn biết dừng dài hơn một thế kỷ.
Bragg và Kleeman vẽ đường cong 'biết dừng' của một loại hạt phóng xạ.
Nhà vật lý Robert R. Wilson, khi đó ở Đại học Harvard, đề xuất dùng chính đường cong ấy để chữa ung thư.
Loma Linda (California, Mỹ), trung tâm proton đầu tiên đặt trong bệnh viện.
Ca điều trị đầu tiên trên hệ S250-FIT, Stanford Medicine (Mỹ).
28/5/2026: Mevion công bố hệ proton đầu tiên tại Việt Nam.
Đêm 20/10/2026: thiết bị đầu tiên về TP.HCM.
80 năm sau đề xuất của Wilson, viên đạn biết dừng đã nhỏ lại đủ để lọt vào một căn phòng xạ trị ở Mỹ, và những thùng thiết bị đầu tiên của một hệ cùng dòng đã về tới TP.HCM.
Nó không làm tia X lỗi thời, cũng không biến ung thư thành bệnh dễ chữa. Nhưng với trẻ em, mỗi chút liều thừa lên mô lành đều có giá của nó, và đó là lý do các bác sĩ ung thư nhi theo dõi công nghệ này sát sao.