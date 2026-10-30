"Viên đạn" biết dừng

Cơ thể mỗi người được làm từ rất nhiều tế bào nhỏ xíu. Ung thư bắt đầu khi một tế bào "mất phanh", cứ chia đôi mãi không dừng. Đêm 20/10, những thùng thiết bị đầu tiên của một hệ thống xạ trị proton, loại mà nhà sản xuất Mevion (Mỹ) công bố là hệ đầu tiên tại Việt Nam, đã về tới Bệnh viện Đa khoa và Ung bướu Tâm Anh Phú Mỹ Hưng (TP.HCM). Chiếc máy ấy bắn ra những hạt nhỏ hơn nguyên tử, có thể chỉnh để dừng lại ở độ sâu của khối u. Bài này giải thích, từ con số 0, chúng làm điều đó ra sao.

Nội dung và thiết kế: Quang Lê|Số liệu cập nhật tới 27/10/2026
Cuộn chậm và liên tục, hoặc bấm phím để chuyển từng nhịp
tế bàonhânADNkhoảng 2 mphanhkhối utế bào lành
Cơ thể bạn được làm từ rất nhiều tế bào nhỏ xíu, cỡ vài chục nghìn tỷ.Chúng nhỏ tới mức mắt thường không nhìn thấy. Có tế bào làm da, tế bào làm xương, tế bào làm não, tế bào nào cũng sống và làm việc.Phần lớn tế bào có một cái nhân ở giữa.Trong nhân, thứ quan trọng nhất là ADN: một sợi mảnh hơn sợi tóc rất nhiều lần, cuộn chặt trong cái nhân nhỏ hơn đầu kim rất nhiều lần.Gỡ ra và kéo thẳng, ADN trong một tế bào dài khoảng 2 m, hơn cả chiều cao một người lớn.ADN gồm hai sợi xoắn vào nhau, khớp như hai nửa chiếc khóa kéo: nhìn một nửa là biết nửa kia. Nó được coi là cuốn sổ hướng dẫn của tế bào: sống thế nào, khi nào chia đôi, khi nào phải dừng.Muốn chia đôi, tế bào chép lại cả cuốn sổ, để mỗi tế bào con có một bản.Nhờ vậy, tổn thương như vết xước ở đầu gối chẳng hạn, được lấp kín, lành rồi thì thôi chia. Trong sổ có những trang làm việc như cái phanh, dặn tế bào lúc nào phải dừng.Nếu cuốn sổ bị chép sai, hoặc hỏng, đúng ở trang 'phanh', tế bào có thể thành tế bào ung thư, nó không biết cách phanh và sẽ phân chia không ngừng. Thường phải hỏng nhiều chỗ như vậy mới thành.Nó cứ chia đôi mãi: một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám. Lần nào cũng chép luôn trang hỏng cho tế bào con.Đám tế bào ấy dồn lại thành một cục, gọi là khối u, chen lấn và giành chỗ của tế bào lành.Lớn dần, khối u có thể chèn ép và làm hỏng cả những cơ quan lành quanh nó.

Minh họa nguyên lý, không theo tỷ lệ, không theo tốc độ thật. Ảnh nền: Ảnh minh họa AI.

Đó là cách một khối u hình thành. Phần còn lại của bài kể chuyện người ta chặn nó, và vì sao chiếc máy vừa về TP.HCM lại bắn ra những hạt biết dừng.

Ảnh hiển vi điện tử tế bào ung thư
Chương 1

Làm thế nào để chặn tế bào "mất phanh"?

Ảnh hiển vi điện tử tế bào ung thư mọc "chân giả". Ảnh: Susan Arnold, Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI)

Ba cách chặn tế bào mất phanh

Muốn chặn ung thư, các bác sĩ có ba cách chính, và nhiều người bệnh được dùng kết hợp.

Mổ: cắt bỏ khối u ra khỏi cơ thể, như nhổ một bụi cỏ dại.

Thuốc: đưa thuốc vào cơ thể để diệt hoặc làm chậm tế bào ung thư.

Xạ trị: chiếu một chùm tia mang rất nhiều năng lượng vào khối u. Chiếc máy proton trong bài này thuộc nhóm thứ ba.

Xạ trị xé "cuốn sổ lỗi" thế nào?

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI), xạ trị ở liều cao giết tế bào ung thư hoặc làm chúng chậm lớn bằng cách làm hỏng ADN. Nói cách khác, chùm tia xé rách cuốn sổ hướng dẫn.

Chữ "liều" sẽ gặp nhiều lần trong bài. Liều là lượng năng lượng mà một chỗ trong cơ thể "hứng" từ chùm tia. Chỗ nào hứng nhiều, chỗ đó bị phá nhiều.

Chùm tia làm rách cuốn sổ theo hai cách.

Hai khóa kéo: đứt một bên và đứt cả hai bên
ADN giống chiếc khóa kéo hai bên. Trái: bung một bên, tế bào còn vá được. Phải: đứt cả hai bên, gãy làm đôi. Ảnh minh họa tạo bằng AI.
ADNnước
Cách 1: chùm tia đánh thẳng vào ADN.Cách 2: cơ thể người phần lớn là nước. Chùm tia đánh vỡ những giọt nước li ti quanh ADN thành mảnh vụn rất 'hung hăng', rồi mảnh vụn lao vào cắn đứt ADN.Giống khi mài một thanh sắt: máy mài không chạm vào sợi dây thừng để gần đó, nhưng tia lửa bắn ra thì làm sém dây.Đứt một bên: như khóa kéo bung một bên răng. Bên còn nguyên làm mẫu, tế bào vá khá dễ.Đứt cả hai bên cùng chỗ: không còn sợi nào làm mẫu. Tế bào nối vội dễ nối sai, như khóa kéo gãy đôi nối lệch răng.

Minh họa nguyên lý, không theo tỷ lệ.

Tế bào ung thư không chết ngay

Một điều ít người biết: tế bào ung thư không chết ngay khi bị chiếu. Theo NCI, phải mất nhiều ngày tới nhiều tuần điều trị thì ADN mới hỏng đủ để tế bào ung thư chết. Tế bào còn tiếp tục chết thêm nhiều tuần, nhiều tháng sau khi đợt xạ trị kết thúc.

Lý do là một tế bào có cuốn sổ rách vẫn có thể sống thêm một thời gian. Rắc rối lộ ra khi nó cố chia đôi. Lúc ấy nó phải chép lại cả cuốn sổ, mà sổ rách thì không chép đúng được, và tế bào chết.

Vì thế khối u teo dần sau nhiều tuần, chứ không biến mất sau một buổi.

Vì sao phải chiếu nhiều buổi?

Chùm tia không biết đâu là tế bào ung thư, đâu là tế bào lành. Nó làm rách sổ của mọi tế bào nằm trên đường nó đi qua. Chỗ khác nhau nằm ở khả năng tự sửa.

Tế bào lành có những "trạm kiểm soát". Thấy sổ rách, nó tạm dừng chia đôi, vá xong rồi mới đi tiếp. Nhiều khối u có trạm kiểm soát này bị hỏng, nên tế bào của chúng vẫn cố chia đôi với cuốn sổ rách, và dễ chết trong lúc ấy.

Vì vậy người bệnh thường không chiếu một lần cho xong, mà chiếu nhiều buổi trong vài tuần. Mỗi buổi chỉ là một phần nhỏ của tổng liều.

Nếu dồn cả liều vào một lần, cú đánh đủ mạnh để diệt khối u cũng đánh rất nặng vào mô lành, và mô lành không có quãng nghỉ nào để hồi phục. Chia nhỏ ra là để mô lành có những quãng nghỉ ấy.

Mô lành11 / 12 còn sốngKhối u2 / 12 còn sống
Buổi 10/10ChiếuQua đêm
Hình dung hai đội thợ cùng sửa hai con đường. Mỗi buổi chiếu, cả hai con đường bị đào thêm vài ổ gà.Buổi 1: cả mô lành lẫn khối u nhận cùng một ít vết thương.Qua đêm: đội 'mô lành' thường vá kịp phần lớn. Nhiều khối u vá kém hơn, ổ gà cũ vẫn còn khi buổi sau tới.Buổi 3: vết thương mới của khối u chồng lên vết cũ chưa vá xong, cứ thế cộng dồn.Buổi 6: nhiều tế bào u chết khi cố chia đôi. Mô lành vẫn giữ được phần lớn.Buổi 10: nhiều tế bào u đã chết. Mô lành cũng chịu ít nhiều tổn thương, nhưng nhẹ hơn nhiều.

Minh họa nguyên lý, không phải số liệu điều trị. Số buổi, tốc độ vá và số ô tắt chỉ để minh họa. Ảnh nền: Ảnh minh họa AI.

Bài toán thật của xạ trị

Nhưng mô lành chỉ hồi phục tốt hơn khối u một chút, chứ không miễn nhiễm. Chênh lệch giữa hai bên không lớn: tế bào lành nhận liều đủ cao vẫn chết. Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI) lưu ý xạ trị có thể ảnh hưởng tới cả tế bào lành ở gần, gây tác dụng phụ.

Vì thế, một câu hỏi lớn của xạ trị không chỉ là làm sao giết tế bào ung thư. Câu hỏi là làm sao dồn liều vào khối u, còn mô lành xung quanh nhận ít nhất có thể. Đây là chỗ hạt proton xuất hiện.

Chương 2

"Viên đạn biết dừng" và cách chiếc máy 2.000 tỷ hoạt động

Đồ họa minh họa

Chiếc máy vừa về TP.HCM

Theo VnExpress, hệ thống Mevion S250-FIT, do hãng Mevion (Mỹ) làm ra, có giá 2.000 tỷ đồng và được đưa về Bệnh viện Đa khoa và Ung bướu Tâm Anh Phú Mỹ Hưng (TP.HCM).

Chiếc máy không bắn ra ánh sáng. Nó bắn ra những hạt nhỏ hơn cả nguyên tử, gọi là proton. Việc của nó là đưa proton tới đúng khối u, cho chúng dừng lại đúng ở đó, nhờ vậy giảm phần năng lượng rơi vào tế bào lành, nhất là phía sau khối u.

Proton là gì?

Mọi thứ quanh ta, từ cốc nước tới cơ thể người, đều được làm từ những hạt cực nhỏ gọi là nguyên tử. Giữa mỗi nguyên tử có một cái lõi. Proton là một trong hai loại hạt tạo nên cái lõi ấy.

Quanh lõi có những hạt còn nhỏ hơn nữa, gọi là electron. Proton nặng hơn electron gần hai nghìn lần.

Proton mang điện dương, electron mang điện âm. Hai thứ trái dấu thì hút nhau, giống hai đầu khác cực của nam châm.

Vì sao proton biết dừng?

Khi một hạt proton lao thật nhanh vào cơ thể, nó liên tục kéo, giật các electron nằm dọc đường. Mỗi lần như thế, proton mất một chút năng lượng và chậm lại một chút.

Điều lạ là: proton càng chậm thì mất năng lượng càng nhanh.

Hình dung một người nổi tiếng đi xuyên qua đám đông đang chờ xin chữ ký. Khi người đó chạy thật nhanh, mỗi người hâm mộ chỉ kịp chạm khẽ một cái.

Nhưng mỗi cái chạm làm người đó chậm đi một chút. Càng chậm, người đó ở gần mỗi người hâm mộ càng lâu, nên càng nhiều người kịp níu áo, kéo tay. Càng bị níu càng chậm, càng chậm càng bị níu. Tới cuối, người đó bị giữ lại hẳn, và phần lớn những cú níu kéo dồn vào mấy bước chân cuối cùng.

Proton đi trong cơ thể cũng y như thế.

dưới dacàng sâuProtonProtonđỉnh Bragg
Đầu đường: proton chạy rất nhanh, chỉ để lại một ít năng lượng.Chậm dần: năng lượng để lại nhiều dần.Vài milimét cuối trước khi dừng: năng lượng vọt lên thành một đỉnh nhọn, gọi là đỉnh Bragg.Qua khỏi đỉnh: proton đã dừng hẳn, gần như không còn gì.

Minh họa nguyên lý, không theo tỷ lệ. Ảnh nền: Ảnh minh họa AI.

Cái tên đỉnh Bragg lấy theo nhà vật lý William Henry Bragg. Năm 1904, ông và cộng sự Richard Kleeman thấy kiểu đường cong này khi đo một loại hạt khác phát ra từ chất phóng xạ radium.

Chỉnh năng lượng là chọn độ sâu

Proton dừng ở đâu không phải chuyện may rủi. Giống như ném một quả bóng vào bể cát: ném càng mạnh, bóng chui càng sâu rồi mới dừng. Khác ở chỗ "lực ném" của proton được chỉnh chính xác tới từng nấc rất nhỏ.

Các độ sâu dưới đây lấy từ bảng số liệu của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ (NIST), đo trong nước, thứ gần giống phần mềm của cơ thể.

nướcLực bắn010203040 cmkhoảng 4,1 cmkhoảng 7,7 cmkhoảng 15,8 cmkhoảng 26,0 cmkhoảng 37,9 cm
Yếu nhất: dừng ở khoảng 4 cm, đủ cho khối u ở mắt.Mạnh hơn một nấc, dừng sâu hơn.Mạnh hơn một nấc, dừng sâu hơn.Mạnh hơn một nấc, dừng sâu hơn.Mạnh nhất: gần 38 cm, đủ để tới sâu trong thân người lớn.Chỉnh năng lượng không chỉ là chọn bắn mạnh hay yếu: đó là chọn proton dừng ở độ sâu nào trong cơ thể.

Nấc 1 tới nấc 5: 70, 100, 150, 200 và 250 MeV (MeV: đơn vị đo năng lượng của hạt). Đo trong nước, xấp xỉ độ sâu đỉnh Bragg. Nguồn: NIST. Ảnh nền: Ảnh minh họa AI.

Chiếc máy trông thế nào?

Ảnh dưới đây là hệ S250-FIT tại Stanford (Mỹ). Phần minh họa sau đó là một hệ proton gọn nói chung, không phải hình dáng thật của máy.

Hệ thống xạ trị proton Mevion S250-FIT tại Stanford
Hệ thống xạ trị proton Mevion S250-FIT đầu tiên trên thế giới đã được Stanford ứng dụng điều trị ung thư. Ảnh: Stanford Medicine
Khối máy tăng tốcĐầu phát chùm tiaChỗ định vị người bệnhhydroelectronnam châmkhe đẩytấm hãmđộ sâunam châm láikhối uproton

Minh họa, không phải hình dáng thật của máy.

Nhìn từ ngoài: một khối máy tăng tốc, một đầu phát chùm tia, và chỗ đặt người bệnh đúng vị trí. Bên trong, proton đi qua năm bước, từ một chút khí hydro tới khối u.Bước 1: lấy proton từ khí hydro, loại nguyên tử nhẹ nhất, chỉ gồm một proton và một electron. Tách electron ra là còn lại proton.Bước 2: nam châm rất lớn bẻ đường đi của proton thành vòng tròn. Mỗi lần bay qua khe, proton được điện đẩy thêm một cái, nhanh hơn một chút, vòng rộng ra thành đường xoắn ốc từ tâm ra mép.Rất nhanh rồi, proton 'nặng' thêm một chút, điều Einstein từng chỉ ra, nên mỗi vòng lâu hơn và máy đổi dần nhịp đẩy cho khớp. Tới mép, proton ra ngoài thành một chùm.Bước 3: ở loại máy này, proton ra khỏi vòng luôn mạnh như nhau. Muốn dừng nông hơn, máy cho chùm đi qua tấm hãm, mỗi tấm lấy bớt một ít năng lượng, thêm hay bớt một tấm là đổi độ sâu.Bước 4: proton mang điện, nên ngay trước khi vào người bệnh, nam châm lái được chùm qua trái, phải, lên, xuống.Bước 5: máy không dùng một chùm to, mà một chùm nhỏ như đầu bút chì. Nó quét từng điểm trên một lát khối u, như máy in phun nhả từng giọt mực.

Minh họa nguyên lý, không theo tỷ lệ, không phải sơ đồ kỹ thuật hay hình dáng thật của máy. Ảnh nền: Ảnh minh họa AI.

Theo tổng quan của hai tác giả Huan Giap và Bosco Giap trên tạp chí Translational Cancer Research năm 2012, với cách quét từng điểm, từng lớp, đỉnh Bragg của từng chùm nhỏ được đặt vào từng ô nhỏ bên trong khối u.

Năng lượngtrướcsau
Lát sâu nhất trước, từng chấm một.Hạ một nấc năng lượng, sang lát nông hơn.Từng lát một, từ sau ra trước. Chỗ dày nhiều lát, chỗ mỏng ít lát.Khối u được 'tô' kín theo đúng hình dạng của nó. Sau khối u, gần như không còn gì.

Minh họa nguyên lý, không số. Ảnh nền: Ảnh minh họa AI.

Phòng xạ trị có máy gia tốc tuyến tính, không thấy rõ mặt người bệnh
Chương 3

Tia X và proton: sự khác biệt giữa hai loại "đạn diệt ung thư"

Ảnh minh họa tạo bằng AI

Một chùm sáng không biết dừng

Phần lớn máy xạ trị hiện đại trên thế giới không dùng proton mà dùng tia X. Tia X là một loại ánh sáng mắt người không thấy được, mang rất nhiều năng lượng.

Tia X không có khối lượng, không mang điện, nên nó không chậm dần như proton.

Giống như rọi đèn pin qua một tấm vải mỏng để soi một vết bẩn trên tường. Vết bẩn sáng lên, nhưng cả tấm vải phía trước lẫn mảng tường phía sau cũng hứng ánh sáng.

Đèn pin chiếu qua tấm vải tới bức tường
Ảnh minh họa tạo bằng AI.
nãophía trướcphía sautế bào lànhTia XTia Xtrước: một ítsau: gần như 0ProtonProtonKhối u
Cùng chiếu vào một khối u. Xung quanh nó là tế bào lành.Tia X: để lại năng lượng ngay từ mấy centimet đầu dưới da, rồi yếu dần nhưng không tắt hẳn.Tia X đi xuyên qua khối u rồi đi tiếp. Tế bào lành ở cả phía trước lẫn phía sau khối u cũng bị làm hỏng.Đó là lý do xạ trị có thể gây tác dụng phụ: tế bào lành nằm trên đường tia cũng bị tổn thương.Proton: trên đường vào chỉ để lại một ít năng lượng.Tới khối u, proton xả gần hết năng lượng rồi dừng hẳn.Phía sau khối u gần như không nhận gì. Tế bào lành ở đó được tha.Cái được tối ưu: vẫn phá được khối u, nhưng tổng liều lên mô lành thường ít hơn tia X. Với não trẻ em đang lớn, từng chút liều thừa đều đáng kể.Sau khối u là chỗ khác nhau lớn nhất: tia X vẫn đi tiếp, proton đã dừng.

Minh họa nguyên lý, không theo tỷ lệ, không phải kế hoạch điều trị. Một chùm tia X đơn lẻ. Thực tế bác sĩ chiếu từ nhiều hướng để dồn liều vào khối u. Chùm proton đã đơn giản hóa, thực tế máy xếp nhiều lớp. Ảnh nền: Ảnh minh họa AI.

Phía trước khối u, và cách riêng của tia X

Trên đường vào, cả hai đều để lại một ít năng lượng. Với proton, khi máy xếp nhiều lớp để phủ kín khối u, các lớp nông cộng thêm vào đường vào, nên phần này không phải bằng 0.

Các bác sĩ dùng tia X cũng có cách riêng để bớt hại mô lành, như chiếu từ nhiều hướng và dùng máy hiện đại uốn chùm tia ôm theo hình khối u. Với phần lớn bệnh ung thư, đây là cách điều trị tiêu chuẩn.

Cùng cách phá, khác chỗ phá

Proton không giết tế bào theo cách mới. Nó vẫn xé cuốn sổ ADN như tia X, bằng cả cách đánh thẳng lẫn cách đi vòng qua nước.

Với cùng một lượng năng lượng, proton chỉ gây hại cho tế bào nhỉnh hơn tia X một chút. Vì thế các bác sĩ tính liều proton gần giống tia X.

Chỗ khác chỉ nằm ở nơi năng lượng được để lại.

Cách phá giống nhau. Chỗ phá thì khác.

Chiếc máy mới khác các máy proton cũ thế nào?

Máy proton không mới. Nhưng proton càng nhanh thì vòng chạy càng rộng, và muốn giữ nó trong một vòng nhỏ thì cần nam châm thật mạnh. Đó là chỗ chiếc máy mới khác các máy cũ.

máy tăng tốc lớnđường ống dẫn chùmphòng có giàn quaychùm cố địnhnền định vị

Trung tâm proton kiểu cũ

Cấu hình ở Stanford (S250-FIT)

Một trung tâm proton kiểu cũ thường rất đồ sộ: một máy tăng tốc lớn đặt riêng, đường ống dài dẫn chùm proton tới các phòng điều trị.Trong mỗi phòng là một giàn quay rất lớn để xoay đầu phát quanh người bệnh. Tất cả nằm trong những khối bê tông dày, xây riêng.Chiếc máy của Mevion gọn hơn nhờ nam châm siêu dẫn: cuộn dây được làm lạnh sâu tới mức dòng điện chạy qua gần như không bị cản, nhờ đó tạo được lực hút rất mạnh trong một khối gọn.Ở Stanford, chùm tia đứng yên, chính người bệnh được xoay để chùm tia đi vào từ góc cần thiết.Theo Mevion, ca ở Stanford được làm trong một phòng xạ trị thông thường có sẵn, không cần xây hầm proton riêng.

Minh họa nguyên lý, không theo tỷ lệ. Cấu hình bên phải là cấu hình tại Stanford. Ảnh nền: Ảnh minh họa AI.

Theo thông cáo của Mevion ngày 4/6/2026, cấu hình chùm cố định một hướng, ghép với một nền định vị người bệnh, được dùng tại Trung tâm Ung thư Stanford Medicine (Mỹ). Mevion gọi đó là ca xạ trị proton lâm sàng đầu tiên trên thế giới được thực hiện bên trong một phòng xạ trị thông thường có sẵn. Người bệnh đầu tiên là một cậu bé 7 tuổi bị u não ác tính hiếm gặp, theo Stanford Medicine.

Định vị vào ghế xạ trị tư thế ngồi
Các chuyên gia hãng Mevion hướng dẫn kỹ sư Nguyễn Thị Thể Lam, Khoa Xạ trị, Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM, định vị vào ghế xạ trị tư thế ngồi của máy. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Đó là cấu hình ở Stanford. Theo ảnh do Bệnh viện Tâm Anh cung cấp, chiếc máy về TP.HCM cũng đi kèm ghế xạ trị cho người bệnh ngồi, và kỹ sư của bệnh viện đã được chuyên gia Mevion hướng dẫn cách định vị người bệnh vào ghế này. Theo thông cáo của Mevion ngày 28/5/2026, hãng công bố đây sẽ là hệ xạ trị proton đầu tiên tại Việt Nam.

Chương 4

Proton không phải "thần dược" nhưng nó có ích nhất với ai?

Đồ họa minh họa

Những người được kỳ vọng hưởng lợi

Proton được kỳ vọng có ích nhất ở những nơi mỗi milimét liều thừa đều có giá.

Đầu tiên là trẻ em. Cơ thể trẻ còn đang lớn. Trẻ cũng còn sống rất nhiều năm sau điều trị, đủ lâu để những tác dụng phụ muộn của xạ trị kịp xuất hiện.

Với nhiều người lớn, một ít liều thấp rơi vào mô lành quanh khối u là chấp nhận được. Ở một đứa trẻ có khối u sát thân não thì khác.

MắtMắtThân nãoKhối uphía mặtgáy

Sơ đồ minh họa, không phải ảnh chụp thật.

Liều caoLiều trung bìnhLiều thấp
Mặt cắt ngang đầu một đứa trẻ, nhìn từ trên xuống, ngang tầm mắt: phía trên là mặt và hai mắt, phía dưới là gáy.Đứa trẻ có não đang lớn. Khối u nằm sát thân não.Tia X chiếu từ nhiều hướng, mỗi chùm chỉ mang một phần liều. Các chùm gặp nhau và cộng đủ liều tại khối u.Tia X loang cả trước lẫn sau khối u.Cái giá là một vùng liều thấp loang rộng: chiếu từ càng nhiều hướng, càng nhiều mô lành bị chạm tới, dù mỗi nơi một ít.Proton dồn vào khối u và gần như tắt ngay phía sau.Với một đứa trẻ có não đang lớn, từng chút liều thừa đều đáng kể.

Sơ đồ minh họa nguyên lý, không phải kế hoạch điều trị thật.

Cần nói rõ: bằng chứng cho u não trẻ em hiện chủ yếu đến từ các nghiên cứu theo dõi, tức là so sánh những trẻ đã được điều trị bằng cách này hay cách khác. Đó chưa phải thử nghiệm kiểu bốc thăm chia người bệnh vào hai nhóm, vì rất khó làm như vậy ở trẻ em vì lý do đạo đức.

Tiếp theo là những khối u nằm sát các bộ phận không được phép tổn thương, như mắt, đáy sọ, thân não, tủy sống. Đây là nhóm proton được dùng từ sớm: ngay từ những năm đầu, phần lớn người bệnh được điều trị bằng proton có u trong hộp sọ hoặc u mắt, theo Giap và Giap.

Stanford, nơi điều trị ca đầu tiên trên hệ S250-FIT, cũng ưu tiên trẻ em và người trẻ có nguy cơ cao gặp tác dụng phụ muộn, theo VnExpress.

Proton không phải thần dược

Một bản đồ liều đẹp hơn chưa chắc đã giúp người bệnh sống lâu hơn. Muốn biết, phải nghiên cứu trên người bệnh thật.

Theo tổng quan của Chen và cộng sự trên tạp chí Frontiers in Oncology năm 2023, với các ung thư phổ biến ở người lớn, các thử nghiệm bốc thăm (chia ngẫu nhiên) so sánh trực tiếp tới nay chưa cho thấy proton giúp sống lâu hơn tia X hiện đại. Một vài thử nghiệm thấy giảm một số biến chứng, nhưng chưa thành kết luận chung.

Proton cũng đắt và hiếm hơn nhiều so với máy tia X. Vì vậy, với phần lớn người bệnh cần xạ trị, máy tia X hiện đại vẫn là lựa chọn tiêu chuẩn.

Điểm yếu nằm ngay trong điểm mạnh

Chính vì biết dừng, proton rất "kén" chuyện tính độ sâu. Giống như khác nhau giữa rọi đèn pin và cắm một chiếc đinh ghim: đèn lệch tay một chút vẫn sáng chỗ cần soi, còn đinh lệch vài milimét là cắm sai chỗ.

Mô lành quan trọngProtonProtonMô lành quan trọngTia XTia Xmép saubiên an toàn
Tính đúng: đỉnh nằm gọn trong khối u. Tia X vẫn đi tiếp, vùng xanh vẫn nhận một ít liều.Tính sâu quá vài milimét: đỉnh rơi vào mô lành phía sau.Tính nông quá: bỏ sót mép sau khối u.Tia X đi xuyên qua người: khối u lệch vài milimét vẫn nằm trên đường tia, liều chỉ thay đổi chút ít.Vì vậy bác sĩ luôn chiếu rộng thêm một chút quanh khối u, gọi là biên an toàn.

Minh họa nguyên lý, không theo tỷ lệ. Ảnh nền: Ảnh minh họa AI.

Mà độ sâu ấy lại phải tính gián tiếp. Bác sĩ lập kế hoạch dựa trên ảnh chụp CT, một kiểu chụp bằng tia X cho thấy bên trong cơ thể. Ảnh này cho biết mỗi loại mô cản tia X ra sao, rồi các nhà vật lý quy đổi sang mức mô ấy cản proton. Phép quy đổi nào cũng có sai số, và đó là lý do luôn cần biên an toàn.

Cơ thể cũng không đứng yên. Khối u ở ngực di chuyển theo nhịp thở. Ruột lúc đầy lúc rỗng. Người bệnh có thể gầy đi sau vài tuần điều trị. Tất cả đều có thể làm đỉnh Bragg trượt khỏi chỗ đã tính.

Vì vậy, với proton, việc chụp kiểm tra vị trí ngay trước mỗi buổi chiếu thường quan trọng hơn cả với tia X.

Từ một đường cong vẽ cho hạt phóng xạ tới một căn phòng xạ trị, chặng đường của viên đạn biết dừng dài hơn một thế kỷ.

  1. 1904

    Bragg và Kleeman vẽ đường cong 'biết dừng' của một loại hạt phóng xạ.

  2. 1946

    Nhà vật lý Robert R. Wilson, khi đó ở Đại học Harvard, đề xuất dùng chính đường cong ấy để chữa ung thư.

  3. 1990

    Loma Linda (California, Mỹ), trung tâm proton đầu tiên đặt trong bệnh viện.

  4. 4/6/2026

    Ca điều trị đầu tiên trên hệ S250-FIT, Stanford Medicine (Mỹ).

  5. 2026 · Việt Nam

    28/5/2026: Mevion công bố hệ proton đầu tiên tại Việt Nam.

    Đêm 20/10/2026: thiết bị đầu tiên về TP.HCM.

80 năm sau đề xuất của Wilson, viên đạn biết dừng đã nhỏ lại đủ để lọt vào một căn phòng xạ trị ở Mỹ, và những thùng thiết bị đầu tiên của một hệ cùng dòng đã về tới TP.HCM.

Nó không làm tia X lỗi thời, cũng không biến ung thư thành bệnh dễ chữa. Nhưng với trẻ em, mỗi chút liều thừa lên mô lành đều có giá của nó, và đó là lý do các bác sĩ ung thư nhi theo dõi công nghệ này sát sao.