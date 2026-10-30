tế bào nhân ADN khoảng 2 m phanh khối u tế bào lành Cuộn chậm và liên tục , hoặc bấm phím ↓ ↑ để chuyển từng nhịp

Cơ thể bạn được làm từ rất nhiều tế bào nhỏ xíu, cỡ vài chục nghìn tỷ. Chúng nhỏ tới mức mắt thường không nhìn thấy. Có tế bào làm da, tế bào làm xương, tế bào làm não, tế bào nào cũng sống và làm việc. Phần lớn tế bào có một cái nhân ở giữa. Trong nhân, thứ quan trọng nhất là ADN: một sợi mảnh hơn sợi tóc rất nhiều lần, cuộn chặt trong cái nhân nhỏ hơn đầu kim rất nhiều lần. Gỡ ra và kéo thẳng, ADN trong một tế bào dài khoảng 2 m , hơn cả chiều cao một người lớn. ADN gồm hai sợi xoắn vào nhau, khớp như hai nửa chiếc khóa kéo: nhìn một nửa là biết nửa kia. Nó được coi là cuốn sổ hướng dẫn của tế bào: sống thế nào, khi nào chia đôi, khi nào phải dừng. Muốn chia đôi, tế bào chép lại cả cuốn sổ, để mỗi tế bào con có một bản. Nhờ vậy, tổn thương như vết xước ở đầu gối chẳng hạn, được lấp kín, lành rồi thì thôi chia. Trong sổ có những trang làm việc như cái phanh, dặn tế bào lúc nào phải dừng. Nếu cuốn sổ bị chép sai, hoặc hỏng, đúng ở trang 'phanh', tế bào có thể thành tế bào ung thư, nó không biết cách phanh và sẽ phân chia không ngừng. Thường phải hỏng nhiều chỗ như vậy mới thành. Nó cứ chia đôi mãi: một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám. Lần nào cũng chép luôn trang hỏng cho tế bào con. Đám tế bào ấy dồn lại thành một cục, gọi là khối u, chen lấn và giành chỗ của tế bào lành. Lớn dần, khối u có thể chèn ép và làm hỏng cả những cơ quan lành quanh nó.