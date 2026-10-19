Leslie Gilliams - Top 3 MasterChef Mỹ mùa 5, với gần hai thập kỷ đứng bếp trong một môi trường ẩm thực cạnh tranh khắt khe không phải cái tên xa lạ với giới ẩm thực quốc tế. Tại Việt Nam, ông còn được khán giả gọi thân mật là "Thánh Liêm" và đã có hai lần đặt chân đến đất nước hình chữ S. Nếu lần đầu đến Việt Nam bắt nguồn từ một cơ duyên, thì lý do thôi thúc vị đầu bếp 67 tuổi trở lại lần thứ hai không phải là biệt danh từng được cộng đồng mạng đặt cho ông. Đó là một câu hỏi chưa có lời giải: điều gì khiến những món ăn với nguyên liệu giản dị lại có thể tạo nên những tầng vị đậm đà đến vậy?

Leslie từng đặt chân đến Việt Nam lần đầu vào năm 2025. Từ cơm tấm, phở, cà phê trứng đến những trải nghiệm trong đời sống thường ngày, chuyến đi mang đến cho ông nhiều hơn một trải nghiệm ẩm thực. Nó để lại một câu hỏi về cách người Việt tạo nên chiều sâu cho những món ăn tưởng chừng rất quen thuộc.

Chính vì vậy ở lần trở lại, Leslie không chỉ muốn thưởng thức thêm những món ăn mới. Ông muốn đi sâu hơn vào những thành phần phía sau chúng, để khám phá thứ tạo nên thứ dư vị khiến ẩm thực Việt khác biệt.

Với sự tò mò đó, Leslie không chỉ tiếp cận món ăn với tư cách một thực khách, mà nhìn chúng dưới góc độ của một đầu bếp: lần tìm từ hương vị trên bàn ăn đến những gia vị quen thuộc góp phần tạo nên cách người Việt thưởng thức món ăn mỗi ngày. Trong quá trình ấy, ông nhận ra gia vị không chỉ làm nên vị ngon, mà còn hiện diện trong nhiều khoảnh khắc của đời sống ẩm thực Việt, từ bữa cơm gia đình đến những trải nghiệm thưởng thức mang tính cá nhân.

Đó cũng là điểm giao thoa đưa Leslie đến với CHIN-SU - thương hiệu gia vị đã đồng hành cùng người tiêu dùng Việt trong nhiều bữa ăn. Với Leslie, đồng hành cùng CHIN-SU là cơ hội để nhìn ẩm thực Việt từ một góc độ gần gũi hơn: không chỉ khám phá những món ăn đặc trưng, mà còn tìm hiểu cách gia vị hòa vào từng món ăn và góp phần tạo nên trải nghiệm thưởng thức trọn vẹn hơn. Từ góc nhìn của một đầu bếp, ông muốn đi sâu vào những điều tưởng như quen thuộc ấy để hiểu vì sao cùng một nguyên liệu, khi được kết hợp theo những cách khác nhau, lại có thể tạo nên những sắc thái rất riêng trong món Việt.

Ông nhận ra nước mắm là một trong những gia vị thể hiện rõ nét điều đó, không đơn thuần tạo vị mà còn trở thành một phần của "mạch vị" xuyên suốt ẩm thực Việt. Với nước mắm CHIN-SU, Leslie bắt gặp sự hiện diện ấy qua nhiều cách thưởng thức: từ chén nước chấm bên đĩa bánh xèo, gia vị trong món sườn cơm tấm đến những sáng tạo đương đại như kem nước mắm hay bò xốt nước mắm.

Cùng là nước mắm CHIN-SU, nhưng khi xuất hiện trong những món ăn và cách thưởng thức khác nhau, sản phẩm lại góp phần tạo nên những sắc thái riêng. Khi xâu chuỗi những trải nghiệm ấy, Leslie bắt đầu nhìn thấy một điểm chung phía sau những món ăn tưởng như rất khác nhau: nước mắm âm thầm kết nối các lớp hương vị, góp phần tạo nên chiều sâu và dấu ấn quen thuộc của món Việt.

Nhưng với một đầu bếp, nhận ra vai trò của một nguyên liệu mới chỉ là điểm bắt đầu. Điều khiến Leslie tiếp tục tò mò là câu hỏi phía sau một giọt nước mắm: nguồn nguyên liệu đến từ đâu, quá trình tạo ra nó diễn ra như thế nào và điều gì làm nên hương vị đặc trưng ấy?

Ông quyết định đi đến nơi bắt đầu của câu chuyện.

Để hiểu vì sao nước mắm CHIN-SU có thể giữ được "mạch vị" ấy một cách nhất quán, Leslie tìm đến tận nơi khởi nguồn: nhà thùng tại Phú Quốc - nơi CHIN-SU vận hành một hệ thống ủ chượp rộng 22.000 m² với gần 500 thùng ủ, cho ra đời khoảng 83 triệu lít nước mắm cốt/ năm (theo số liệu thống kê năm 2025).

Tại đây, hành trình của Leslie chuyển từ bàn ăn sang nơi một giọt nước mắm bắt đầu được hình thành. Giữa những dãy thùng gỗ, ông quan sát quá trình cá cơm và muối biển được đưa vào ủ chượp, lắng nghe những người làm nghề chia sẻ về cách họ theo dõi từng mẻ ủ và chờ đợi trong nhiều tháng để những giọt nước mắm cốt đầu tiên được rút ra.

Điều khiến Leslie chú ý không chỉ là phương pháp lâu đời, mà còn là cách quy trình ấy được quản lý ở quy mô lớn. CHIN-SU tiếp nối phương pháp ủ chượp cổ truyền hàng trăm năm, đồng thời chuẩn hóa toàn bộ quy trình quản lý, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO, HACCP, Codex và EU Code.

Với Leslie, đây là nơi câu hỏi về "mạch vị" bắt đầu có lời giải rõ ràng hơn. Hương vị truyền thống không chỉ được tạo nên bởi nguyên liệu và thời gian, mà còn phụ thuộc vào cách quá trình sản xuất được kiểm soát để những giá trị ấy có thể được duy trì ổn định.

Với Leslie, đây là nơi câu hỏi về "mạch vị" bắt đầu có lời giải rõ ràng hơn. Hương vị truyền thống không chỉ được tạo nên bởi nguyên liệu và thời gian, mà còn phụ thuộc vào cách quá trình sản xuất được kiểm soát để những giá trị ấy có thể được duy trì ổn định. Nhưng càng tìm hiểu, ông càng nhận ra còn một yếu tố khó có thể thể hiện bằng những con số hay tiêu chuẩn: con người đứng phía sau mỗi giọt nước mắm.

Trong những bữa cơm cùng người dân địa phương, Leslie nhận ra vị ngon của món Việt không chỉ đến từ công thức hay nguyên liệu, mà còn từ cách người nấu trao gửi cả câu chuyện của mình qua từng đĩa thức ăn. Điều đó được thể hiện qua mắt tự hào khi giới thiệu đặc sản quê hương, sự tỉ mỉ trong từng thao tác gói bánh, cuốn gỏi.

Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại tạo nên sự khác biệt trong cách một món ăn được cảm nhận. Và khi đến nhà thùng Phú Quốc, Leslie bắt gặp một câu chuyện tương tự.

Đằng sau mỗi thùng ủ là những con người gắn bó với nghề qua nhiều thế hệ. Công việc của họ không dừng lại ở việc vận hành một quy trình. Họ theo dõi từng mẻ cá, kiên nhẫn chờ đợi quá trình ủ diễn ra và dành nhiều thời gian "lắng nghe" để có được những giọt nước mắm cốt đầu tiên.

Với Leslie, chính sự tận tụy ấy tạo nên một phần chất lượng mà không tiêu chuẩn kỹ thuật nào có thể mô tả đầy đủ. Nếu những quy trình giúp kiểm soát chất lượng của sản phẩm, thì kinh nghiệm và sự gắn bó của con người lại góp phần gìn giữ giá trị của một nghề truyền thống.

Chính lớp "đậm tình" - từ biển cả, nhà thùng đến gian bếp đã tạo nên chiều sâu cho "đậm vị",và nước mắm CHIN-SU trở thành sợi dây kết nối giữa hai tầng giá trị này. Từ đây, câu chuyện về một giọt nước mắm không còn chỉ xoay quanh cách nó được tạo ra. Một câu hỏi khác xuất hiện: khi những giá trị ấy được giữ lại trong sản phẩm, chúng có thể đi xa đến đâu?

CHIN-SU không dừng lại ở vai trò một thương hiệu gia vị nội địa. Từ Việt Nam, CHIN-SU hiện đã có mặt tại Mỹ, Úc, Hàn Quốc và Nhật Bản, được bày bán tại các hệ thống bán lẻ lớn như Costco, Safeway, Albertsons cùng các nền tảng như Amazon, Weee! - hành trình toàn cầu hóa đã đi vào thực tế, đúng với định hướng thương hiệu theo đuổi: mang hương vị Việt từ mâm cơm gia đình đến bàn ăn khắp thế giới.

Việc xuất hiện tại những thị trường này cũng đặt ra một bài toán khác với một thương hiệu gia vị Việt: làm thế nào để một hương vị vốn gắn với văn hóa và thói quen ẩm thực Việt có thể tiếp cận những thực khách ở những nền văn hóa khác?

Với Leslie, điều thú vị nằm ở cách một hương vị quen thuộc của Việt Nam có thể được đón nhận trong những nền ẩm thực khác. Khi nước mắm xuất hiện trong những căn bếp mới, nó cũng mở ra cơ hội để thực khách khám phá thêm cách người Việt kết hợp và thưởng thức hương vị.

Từ một đầu bếp quốc tế đến Việt Nam để tìm lời giải cho sức hấp dẫn của những món ăn giản dị, Leslie Gilliams rời đi với một cách nhìn sâu hơn về nước mắm và những giá trị phía sau nó.

Hành trình ấy bắt đầu từ một câu hỏi về hương vị, đi qua những món ăn quen thuộc, đến tận nhà thùng Phú Quốc và cuối cùng mở ra một câu chuyện rộng hơn về khả năng đưa hương vị Việt ra thế giới.

Với CHIN-SU, đó cũng là hành trình kết nối giữa một giá trị đã được hình thành qua thời gian với cách một thương hiệu Việt đang đưa giá trị ấy đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế.

Bài Viết: Trang Ly Thiết kế: Diễm My







