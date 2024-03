Khái niệm thành công đôi khi khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Nhưng trong phương trình của nỗ lực và giá trị, đằng sau dấu bằng không chỉ có của cải hay địa vị, mà có thể là những thành tựu mà chỉ bản thân ta mới hiểu nó quan trọng thế nào: một chốn An trong đời, một bản lĩnh để đứng dậy và sống trách nhiệm với bản thân và gia đình, một cuộc đời mới cho những thứ tưởng chừng chỉ có thể bỏ đi, hay đơn giản là một người tử tế.

Ngay từ cái tên, Vũ Trung Anh Rim đã mang theo niềm hy vọng của người cha về chiếc xe Dream thời còn nghèo khó. Trong men say thành công, cú rơi tự do thật sự khiến anh chới với. Nhưng anh đã không để những con sóng thần được phép nuốt chửng mình. Có lẽ vì mọi thành công trước nay đều do anh cố gắng mà có được, nên dù có phải lùi lại với chính mình trong quá khứ, anh cũng không bỏ cuộc. Anh chấp nhận bắt đầu lại từ con số âm. Anh không trốn tránh mà chuyển hướng Be Yours - thương hiệu nội thất do anh thành lập và vực dậy - và đã xuất khẩu được lô hàng đầu tiên sang Nhật Bản. Anh đã đứng dậy và hy vọng vào một tương lai tươi đẹp hơn, bằng những bền bỉ mà mình đang nuôi dưỡng.