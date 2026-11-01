Ra mắt bản đồ số Văn hóa Việt Nam
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Cả nước

391sự kiện, tính đến 12h00 ngày 01/11/2026
34/34 tỉnh, thành phố

Hà Nội

40sự kiện được giới thiệu

MỘT SỰ KIỆN TRÊN NỀN TẢNGLễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội 2026Khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và quanh Hồ Hoàn Kiếm - 21/11/2026

Cao Bằng

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Vĩnh Long

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Đồng Tháp

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Hải Phòng

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TP. Hồ Chí Minh

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MỘT SỰ KIỆN TRÊN NỀN TẢNGVở xiếc "Vùng đất kỳ bí"Rạp Xiếc Công viên Gia Định - 29/5 đến 26/12/2026

Cà Mau

18sự kiện được giới thiệu

Khánh Hòa

13sự kiện được giới thiệu

Cần Thơ

12sự kiện được giới thiệu

Huế

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Hưng Yên

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Thanh Hóa

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MỘT SỰ KIỆN TRÊN NỀN TẢNGTriển lãm "Thực vật trong đời sống, văn hóa Cơ Tu"Bảo tàng Đà Nẵng, cơ sở 2 - 6/10/2026 đến 6/10/2027

Đồng Nai

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Lai Châu

6sự kiện được giới thiệu

Lào Cai

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Quảng Ngãi

6sự kiện được giới thiệu

Gia Lai

5sự kiện được giới thiệu

Hà Tĩnh

5sự kiện được giới thiệu

Ninh Bình

5sự kiện được giới thiệu

MỘT SỰ KIỆN TRÊN NỀN TẢNGCuộc thi sáng tạo quà lưu niệm du lịch gắn với di sảnTrung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Ninh Bình - 15/10 đến 5/12/2026

An Giang

4sự kiện được giới thiệu

Nghệ An

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Phú Thọ

4sự kiện được giới thiệu

Sơn La

3sự kiện được giới thiệu

Số cả nước tính đến 12h00 ngày 01/11/2026. Số từng địa phương đọc trên nền tảng tối 01/11/2026, tiếp tục được cập nhật. Vị trí điểm sáng mang tính tương đối.

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Màn trình diễn 3D mapping tại lễ ra mắt
NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM 24/11

VĂN HÓA VIỆT NAM CÓ THÊM MỘT TẤM BẢN ĐỒ SỐ

Tối 01/11/2026, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình Nghệ thuật số "Tinh hoa đạo học" và Lễ ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP). Nền tảng hướng tới kết nối thông tin văn hóa trên môi trường số, phục vụ người dân, du khách, cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

Bài: Quang Lê - Ảnh: Ban tổ chức
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại Lễ ra mắt
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH LÂM THỊ PHƯƠNG THANH PHÁT BIỂU TẠI LỄ RA MẮT NỀN TẢNG BẢN ĐỒ SỐ VĂN HÓA VIỆT NAM.
"Từ một thông tin trên bản đồ, chúng ta mong có thêm những bước chân đến với di sản, thêm khán giả đến với nhà hát, thêm những cuộc gặp gỡ với nghệ nhân và những câu chuyện văn hóa được tiếp tục kể, được viết tiếp trên mọi nẻo hành trình."

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết: "Ngày 24/11/2026 là Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên. Bản đồ số Văn hóa Việt Nam được xây dựng với mong muốn giúp người dân và du khách dễ dàng tìm kiếm các hoạt động văn hóa theo địa điểm, thời gian, chủ đề; từ đó lựa chọn những trải nghiệm phù hợp cho mình và gia đình, bạn bè."

Theo Bộ trưởng, sự tham gia của mỗi người mang đến những trải nghiệm riêng: "Một em nhỏ lần đầu đến với bảo tàng, một gia đình cùng xem biểu diễn nghệ thuật, một người trẻ tìm hiểu về nghề truyền thống, về nghệ thuật truyền thống của quê hương mình. Mỗi trải nghiệm ấy đều mang những giá trị riêng, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp bản sắc, tình yêu và sự gắn kết cộng đồng".

Những kết nối ấy, Bộ trưởng nhấn mạnh, cũng mở thêm cơ hội phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa, du lịch, tạo sinh kế cho người dân, cho cộng đồng và giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam với bạn bè quốc tế.

DI SẢN, NGHỆ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ CÙNG GẶP GỠ

Sự kiện diễn ra trong dịp kỷ niệm 950 năm trường đại học đầu tiên của đất nước. Việc lựa chọn không gian di sản hàng đầu Thủ đô làm nơi công bố nền tảng thể hiện tinh thần kế thừa, góp phần đưa dòng chảy tri thức và văn hóa truyền thống, di sản lan tỏa trên không gian số.

Điểm nhấn từ Chương trình Nghệ thuật số "Tinh hoa đạo học" đã khắc họa sinh động mối liên kết giữa công nghệ trình diễn với hạ tầng dữ liệu văn hóa số.

Màn trình diễn 3D mapping tại lễ ra mắt
Màn trình diễn 3D mapping tại lễ ra mắt
Màn trình diễn 3D mapping tại lễ ra mắt

Màn trình diễn 3D mapping sống động tại lễ ra mắt

Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ là biểu tượng tôn vinh đạo học và hiền tài quốc gia, mà còn là đơn vị tiên phong của Hà Nội trong việc chủ động ứng dụng công nghệ để tạo ra các sản phẩm văn hóa sáng tạo, tiêu biểu như tour đêm "Tinh hoa đạo học" cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm gắn kết với làng nghề truyền thống và ẩm thực địa phương. Những mô hình này được kỳ vọng trở thành hình mẫu thực tiễn để các địa phương tham khảo trong phát triển công nghiệp văn hóa.

Tiết mục biểu diễn trong chương trình
Không gian nghệ thuật số tại di tích
Đại biểu tại không gian trải nghiệm
Nghi thức ra mắt nền tảng

CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT SỐ "TINH HOA ĐẠO HỌC" VÀ LỄ RA MẮT NỀN TẢNG BẢN ĐỒ SỐ VĂN HÓA VIỆT NAM.

THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định vai trò đột phá của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, tạo nền tảng để văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển.

Triển khai Thông báo số 16-TB/BCĐTW ngày 30/9/2026 và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các cơ quan khẩn trương xây dựng và đưa vào sử dụng nền tảng, phục vụ việc đăng tải, công bố thông tin về địa điểm, chương trình, sự kiện, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc ở các cấp, các ngành, các địa phương.

Việc đưa CMAP vào vận hành là hoạt động thiết thực hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

391sự kiện được công bố trên nền tảng
34/34tỉnh, thành phố trong cả nước
33sự kiện hưởng ứng do các thiết chế văn hóa thuộc Bộ công bố

Tính đến 12h00 ngày 01/11/2026. Số liệu tiếp tục được cập nhật.

NHỮNG TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA NỀN TẢNG

Nền tảng được triển khai tại địa chỉ cmap.vn, nơi người dân và du khách có thể tra cứu, khám phá chuỗi sự kiện, di sản, hệ thống bảo tàng và các hoạt động văn hóa trên 34 tỉnh, thành phố. Ảnh chụp từ nền tảng.

cmap.vn
Ảnh chụp màn hình Bản đồ số trên cmap.vn

Bản đồ số

Không gian trung tâm của nền tảng, nơi thông tin văn hóa được định vị gắn với tọa độ địa lý. Người dùng di chuyển, phóng to, thu nhỏ để khám phá các địa điểm lân cận.

cmap.vn
Ảnh chụp màn hình Sự kiện văn hóa, nghệ thuật và thể thao trên cmap.vn

Sự kiện văn hóa, nghệ thuật và thể thao

Cập nhật các sự kiện đang hoặc sắp diễn ra tại các địa phương; tìm kiếm theo địa điểm, thời gian và chủ đề quan tâm.

cmap.vn
Ảnh chụp màn hình Sinh hoạt cộng đồng trên cmap.vn

Sinh hoạt cộng đồng

Phản ánh văn hóa trong đời sống thường nhật, phong tục, tập quán, nghi lễ, tạo cơ hội để các hoạt động quy mô nhỏ tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng.

cmap.vn
Ảnh chụp màn hình Ưu đãi trên cmap.vn

Ưu đãi

Thông tin gói vé tham quan ưu đãi, combo trải nghiệm và các chương trình hỗ trợ thiết thực trong các sự kiện văn hóa, du lịch.

KẾT NỐI THÔNG TIN, PHỤC VỤ ĐA DẠNG NHÓM CÔNG CHÚNG

Không chỉ dừng lại ở vai trò một công cụ tra cứu địa điểm, CMAP được định vị là kênh thông tin số hóa hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch, hình thành một hệ sinh thái dữ liệu văn hóa số vừa rộng mở, vừa chuyên sâu.

CMAPDữ liệu văn hóa trên cùng một nền tảng

  1. Người dân và du khách

    • Tìm hiểu di sản, sự kiện, điểm đến để chọn hành trình
    • Định vị, tìm sự kiện văn hóa, thể thao quanh mình
    • Tiếp cận thông tin và chính sách ưu đãi

  2. Cơ quan quản lý

    • Tham khảo phân bố, hiện trạng, tiềm năng nguồn lực văn hóa
    • Theo dõi mật độ sự kiện, đánh giá sức chứa du lịch
    • Hỗ trợ bảo tồn di sản, điều phối nguồn lực

  3. Địa phương, thiết chế văn hóa

    • Thêm kênh giới thiệu thông tin chính thống, nhanh chóng
    • Đưa sự kiện, hoạt động đến gần công chúng

  4. Doanh nghiệp

    • Nắm thông tin về phân bố các lĩnh vực công nghiệp văn hóa
    • Nghiên cứu thị trường, lựa chọn địa bàn
    • Tìm cơ hội đầu tư vào sản phẩm, dịch vụ văn hóa sáng tạo

HOÀN THIỆN DỮ LIỆU, MỞ RỘNG KHẢ NĂNG KẾT NỐI

Lễ ra mắt mở ra giai đoạn vận hành chính thức và nâng cấp dài hạn cho nền tảng. CMAP sẽ liên tục tiếp nhận đóng góp từ cộng đồng và giới chuyên môn để hoàn thiện tính năng, đồng thời đẩy mạnh kết nối liên thông với hệ thống định danh điện tử VNeID cùng các nền tảng số liên quan.

Để nền tảng phát huy hiệu quả, dữ liệu cần bảo đảm các yêu cầu "đúng, đủ, sạch, sống": chính xác, có nguồn rõ ràng; được cập nhật thường xuyên, phản ánh kịp thời những thay đổi trong thực tiễn; đồng thời có khả năng kết nối và khai thác.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đề nghị các địa phương, các đơn vị văn hóa trong cả nước "chủ động, thường xuyên cập nhật thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời; xác định rõ người chịu trách nhiệm và duy trì công việc này hằng ngày". Bộ trưởng cũng mong các nghệ sĩ, nghệ nhân, người sáng tạo và doanh nghiệp cùng mang đến những hoạt động, sản phẩm có chất lượng; đề nghị đơn vị vận hành thường xuyên lắng nghe người sử dụng, tiếp tục hoàn thiện để bản đồ "thực sự dễ tìm, dễ dùng và hữu ích".

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH LÂM THỊ PHƯƠNG THANH
"Với mỗi người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, tôi xin gửi một lời mời: hãy truy cập vào Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, lựa chọn một hoạt động văn hóa để tham gia cùng gia đình, bạn bè và chia sẻ những trải nghiệm đẹp của mình."
"Hãy bắt đầu từ một di sản, một làng nghề, một sự kiện văn hóa ở gần chúng ta."

Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam được triển khai tại địa chỉ cmap.vn.