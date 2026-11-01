Hà Nội
MỘT SỰ KIỆN TRÊN NỀN TẢNGLễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội 2026Khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và quanh Hồ Hoàn Kiếm - 21/11/2026
MỘT SỰ KIỆN TRÊN NỀN TẢNGLễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội 2026Khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và quanh Hồ Hoàn Kiếm - 21/11/2026
MỘT SỰ KIỆN TRÊN NỀN TẢNGVở xiếc "Vùng đất kỳ bí"Rạp Xiếc Công viên Gia Định - 29/5 đến 26/12/2026
MỘT SỰ KIỆN TRÊN NỀN TẢNGTriển lãm "Thực vật trong đời sống, văn hóa Cơ Tu"Bảo tàng Đà Nẵng, cơ sở 2 - 6/10/2026 đến 6/10/2027
MỘT SỰ KIỆN TRÊN NỀN TẢNGCuộc thi sáng tạo quà lưu niệm du lịch gắn với di sảnTrung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Ninh Bình - 15/10 đến 5/12/2026
Số cả nước tính đến 12h00 ngày 01/11/2026. Số từng địa phương đọc trên nền tảng tối 01/11/2026, tiếp tục được cập nhật. Vị trí điểm sáng mang tính tương đối.Đọc bài
Tối 01/11/2026, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình Nghệ thuật số "Tinh hoa đạo học" và Lễ ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP). Nền tảng hướng tới kết nối thông tin văn hóa trên môi trường số, phục vụ người dân, du khách, cơ quan quản lý và doanh nghiệp.
"Từ một thông tin trên bản đồ, chúng ta mong có thêm những bước chân đến với di sản, thêm khán giả đến với nhà hát, thêm những cuộc gặp gỡ với nghệ nhân và những câu chuyện văn hóa được tiếp tục kể, được viết tiếp trên mọi nẻo hành trình."
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh
Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết: "Ngày 24/11/2026 là Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên. Bản đồ số Văn hóa Việt Nam được xây dựng với mong muốn giúp người dân và du khách dễ dàng tìm kiếm các hoạt động văn hóa theo địa điểm, thời gian, chủ đề; từ đó lựa chọn những trải nghiệm phù hợp cho mình và gia đình, bạn bè."
Theo Bộ trưởng, sự tham gia của mỗi người mang đến những trải nghiệm riêng: "Một em nhỏ lần đầu đến với bảo tàng, một gia đình cùng xem biểu diễn nghệ thuật, một người trẻ tìm hiểu về nghề truyền thống, về nghệ thuật truyền thống của quê hương mình. Mỗi trải nghiệm ấy đều mang những giá trị riêng, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp bản sắc, tình yêu và sự gắn kết cộng đồng".
Những kết nối ấy, Bộ trưởng nhấn mạnh, cũng mở thêm cơ hội phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa, du lịch, tạo sinh kế cho người dân, cho cộng đồng và giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Sự kiện diễn ra trong dịp kỷ niệm 950 năm trường đại học đầu tiên của đất nước. Việc lựa chọn không gian di sản hàng đầu Thủ đô làm nơi công bố nền tảng thể hiện tinh thần kế thừa, góp phần đưa dòng chảy tri thức và văn hóa truyền thống, di sản lan tỏa trên không gian số.
Điểm nhấn từ Chương trình Nghệ thuật số "Tinh hoa đạo học" đã khắc họa sinh động mối liên kết giữa công nghệ trình diễn với hạ tầng dữ liệu văn hóa số.
Màn trình diễn 3D mapping sống động tại lễ ra mắt
Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ là biểu tượng tôn vinh đạo học và hiền tài quốc gia, mà còn là đơn vị tiên phong của Hà Nội trong việc chủ động ứng dụng công nghệ để tạo ra các sản phẩm văn hóa sáng tạo, tiêu biểu như tour đêm "Tinh hoa đạo học" cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm gắn kết với làng nghề truyền thống và ẩm thực địa phương. Những mô hình này được kỳ vọng trở thành hình mẫu thực tiễn để các địa phương tham khảo trong phát triển công nghiệp văn hóa.
CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT SỐ "TINH HOA ĐẠO HỌC" VÀ LỄ RA MẮT NỀN TẢNG BẢN ĐỒ SỐ VĂN HÓA VIỆT NAM.
Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định vai trò đột phá của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, tạo nền tảng để văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển.
Triển khai Thông báo số 16-TB/BCĐTW ngày 30/9/2026 và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các cơ quan khẩn trương xây dựng và đưa vào sử dụng nền tảng, phục vụ việc đăng tải, công bố thông tin về địa điểm, chương trình, sự kiện, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc ở các cấp, các ngành, các địa phương.
Việc đưa CMAP vào vận hành là hoạt động thiết thực hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.
Tính đến 12h00 ngày 01/11/2026. Số liệu tiếp tục được cập nhật.
Nền tảng được triển khai tại địa chỉ cmap.vn, nơi người dân và du khách có thể tra cứu, khám phá chuỗi sự kiện, di sản, hệ thống bảo tàng và các hoạt động văn hóa trên 34 tỉnh, thành phố. Ảnh chụp từ nền tảng.
Không gian trung tâm của nền tảng, nơi thông tin văn hóa được định vị gắn với tọa độ địa lý. Người dùng di chuyển, phóng to, thu nhỏ để khám phá các địa điểm lân cận.
Cập nhật các sự kiện đang hoặc sắp diễn ra tại các địa phương; tìm kiếm theo địa điểm, thời gian và chủ đề quan tâm.
Phản ánh văn hóa trong đời sống thường nhật, phong tục, tập quán, nghi lễ, tạo cơ hội để các hoạt động quy mô nhỏ tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng.
Thông tin gói vé tham quan ưu đãi, combo trải nghiệm và các chương trình hỗ trợ thiết thực trong các sự kiện văn hóa, du lịch.
Không chỉ dừng lại ở vai trò một công cụ tra cứu địa điểm, CMAP được định vị là kênh thông tin số hóa hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch, hình thành một hệ sinh thái dữ liệu văn hóa số vừa rộng mở, vừa chuyên sâu.
Lễ ra mắt mở ra giai đoạn vận hành chính thức và nâng cấp dài hạn cho nền tảng. CMAP sẽ liên tục tiếp nhận đóng góp từ cộng đồng và giới chuyên môn để hoàn thiện tính năng, đồng thời đẩy mạnh kết nối liên thông với hệ thống định danh điện tử VNeID cùng các nền tảng số liên quan.
Để nền tảng phát huy hiệu quả, dữ liệu cần bảo đảm các yêu cầu "đúng, đủ, sạch, sống": chính xác, có nguồn rõ ràng; được cập nhật thường xuyên, phản ánh kịp thời những thay đổi trong thực tiễn; đồng thời có khả năng kết nối và khai thác.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đề nghị các địa phương, các đơn vị văn hóa trong cả nước "chủ động, thường xuyên cập nhật thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời; xác định rõ người chịu trách nhiệm và duy trì công việc này hằng ngày". Bộ trưởng cũng mong các nghệ sĩ, nghệ nhân, người sáng tạo và doanh nghiệp cùng mang đến những hoạt động, sản phẩm có chất lượng; đề nghị đơn vị vận hành thường xuyên lắng nghe người sử dụng, tiếp tục hoàn thiện để bản đồ "thực sự dễ tìm, dễ dùng và hữu ích".
"Với mỗi người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, tôi xin gửi một lời mời: hãy truy cập vào Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, lựa chọn một hoạt động văn hóa để tham gia cùng gia đình, bạn bè và chia sẻ những trải nghiệm đẹp của mình."
"Hãy bắt đầu từ một di sản, một làng nghề, một sự kiện văn hóa ở gần chúng ta."
Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam được triển khai tại địa chỉ cmap.vn.