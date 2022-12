Sữa tươi không có gì xa lạ, nhưng sữa tươi có nhãn đạt chuẩn "nhãn sạch" (clean label) theo A.A. Clean Label (*) thì có thể vẫn nhiều người chưa biết đến.

Năm 2020, khi cả thế giới đang trong thời điểm khó khăn vì đại dịch Covid-19, doanh thu thị trường sữa Việt Nam vẫn ước tính đạt 113.700 tỷ đồng và năm 2021 ước đạt 119.300 tỷ đồng. Cũng theo Tổng cục Thống kê, sản lượng sữa nước của cả năm 2021 ước đạt 1.770,1 triệu lít, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2020. Những con số biết nói đã phần nào cho thấy sữa chiếm một vị trí quan trọng trong ngành thực phẩm tại Việt Nam.

Sữa là nguồn dinh dưỡng vô cùng quan trọng, cung cấp các yếu tố vi chất như vitamin D, vitamin K, canxi, phốt pho, magiê… dễ hấp thu và phù hợp với mọi lứa tuổi. Đặc biệt trong các sản phẩm sữa tươi thuần chất, luôn chứa các protein ở dạng "hoàn chỉnh", tức là chúng trực tiếp mang lại lợi ích cho cơ thể con người trong quá trình sản xuất năng lượng cũng như tăng trưởng và phát triển ở trẻ nhỏ. Với người trưởng thành và người già, việc uống sữa tươi thường xuyên sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ loãng xương, viêm khớp. Có thể nói rằng sữa tươi đã và đang góp phần mang đến sức khỏe toàn diện cho người dùng và là thực phẩm tiện lợi không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại và bận rộn ngày nay.

Nếu ngày trước, người Việt chọn uống sữa chỉ để cung cấp thêm dinh dưỡng, năng lượng thì ngày nay, khi cuộc sống ngày càng hiện đại và phát triển, nhu cầu tiêu dùng cũng vì thế mà thay đổi theo. Người tiêu dùng dần muốn chất lượng sữa tươi mình sử dụng không chỉ được đảm bảo mà còn nâng tầm hơn, đặc biệt những người tiêu dùng cấp tiến đang quan tâm nhiều hơn đến những giá trị trải nghiệm mà sản phẩm mang lại. Từ đó, nhiều sản phẩm sữa tươi ra đời cùng cam kết về giá trị trải nghiệm cao cấp thông qua nguồn sữa chất lượng cao cùng quy trình sản xuất khép kín để giữ lại tối đa giá trị nguyên bản ban đầu đã được đón nhận rất nồng nhiệt trên thị trường.

Theo thống kê của Cục An toàn Thực phẩm - Bộ Y tế, nhận thức đúng về an toàn thực phẩm của người tiêu dùng đã tăng từ 38,3% (năm 2006) lên 83,8% (năm 2014) và hướng đến tỷ lệ 90% vào năm 2020. Có thể thấy rằng, khi sức khỏe luôn là yếu tố đặt lên hàng đầu thì nhu cầu quan tâm đến sự an toàn của sản phẩm cũng tăng lên.

Tại Hội nghị “Xu hướng nguyên bản - Tương lai bền vững của ngành thực phẩm vì sức khỏe” do DALATTE tổ chức, các chuyên gia đã chia sẻ rằng chúng ta đã trải qua những lo lắng và khó khăn không ngừng từ năm 2020 đến nay bởi đại dịch. Trong bối cảnh đó, mong muốn tìm về những giá trị nguyên bản nhất, gần gũi nhất trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết bởi nó mang đến cho con người sự dễ chịu, an tâm hơn. Xu hướng nguyên bản không còn mới trong ngành thực phẩm nhưng nó chưa bao giờ dừng lại và người tiêu dùng ngày nay vẫn luôn muốn hướng đến định nghĩa bản thể: “Who we are and How we eat”. Nhờ đó, “nhãn sạch” (clean label) được hình thành và trở nên phổ biến khắp các nước phát triển mà đặc biệt là trong ngành công nghiệp sữa tươi.



Những năm gần đây "nhãn sạch" (clean label) là một khái niệm nhận được sự quan tâm và đón nhận tích của nhiều người tiêu dùng. Có thể hiểu đơn giản rằng: Các sản phẩm được coi là nhãn sạch nếu được làm từ thành phần tự nhiên, dễ nhận diện, nguồn gốc bền vững, không chứa các chất phụ gia tổng hợp hay các chất không tốt cho sức khỏe,...

Với nhóm người tiêu dùng hiện đại luôn có nhu cầu về sức khỏe toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần thì sản phẩm đạt chuẩn nhãn sạch của châu Âu chính là sự lựa chọn hoàn hảo khi nói đến "nhãn sạch" (clean label). Bởi những sản phẩm này luôn mang đến tối đa giá trị nguyên bản thông qua nguồn nguyên liệu chất lượng cao và quy trình sản xuất.



Còn với các nhà sản xuất, từ nền tảng sản phẩm tươi ngon và chất lượng được phát triển theo chuẩn của tổ chức quốc tế về nhãn sạch, họ chú trọng và chăm chút hơn đến giá trị trải nghiệm cao cấp và đầy phong cách tại mọi điểm chạm khi sản phẩm tiếp cận đến người tiêu dùng. Qua đó, nâng tầm cách thức sử dụng sữa, không chỉ là "uống sữa" mà là "thưởng thức" sữa. Khi cung cấp sản phẩm nguyên bản đạt chuẩn nhãn sạch từ châu Âu, nhà sản xuất có quyền tự hào về sản phẩm của mình. Với người tiêu dùng, đây lại là nơi để họ đặt trọn niềm tin. Đó là mối quan hệ win-win mà ai cũng cảm thấy vui vẻ đón nhận.



"Nhãn sạch" (clean label) là xu hướng quốc tế được ưa chuộng tại các nước phát triển từ những năm 2012 Theo nghiên cứu của Kerry APMEA, chỉ trong 4 năm từ 2012-2016, số lượng sản phẩm mới đạt chuẩn "nhãn sạch" tại châu Âu tăng từ 19.974 lên đến 30.774 sản phẩm. Năm 2013, tổ chức phi chính phủ A.A. Clean Label đã thành lập, được Liên minh châu Âu cho phép thực hiện các dịch vụ chứng nhận nhãn sạch và được giám sát bởi EUIPO (Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên minh Châu Âu) để thực hiện các kiểm tra tuân thủ về E-number.



Tại Việt Nam xu hướng này cũng đang dần lan toả mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, Theo đó, Công ty Cổ phần Thực phẩm DALATTE là một trong những đơn vị tiên phong theo đuổi xu hướng này để khuyến khích giảm thiểu việc sử dụng phụ gia thực phẩm, loại bỏ các phụ gia bổ sung không cần thiết, mang đến nhiều lựa chọn chất lượng cao cho người tiêu dùng. DALATTE cũng là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên là thành viên của Tổ chức quốc tế về nhãn sạch, định hướng cho tương lai phát triển bền vững của ngành thực phẩm nói chung và ngành Sữa nói riêng.

Khái niệm "Sữa Tươi Nguyên Bản" của công ty DALATTE với nhãn đạt chuẩn "nhãn sạch" (clean label) đang trở thành lựa chọn hàng đầu của người Việt hiện đại. Đại diện DALATTE - ông Hoàng Anh cho biết: "Sữa Tươi Nguyên Bản DALATTE theo đuổi xu hướng quốc tế đạt chuẩn "nhãn sạch" (clean label), giữ tối đa trạng thái nguồn sữa ban đầu về dinh dưỡng và hương vị. Trở về nguyên bản là cốt lõi của tầm nhìn hướng đến sức khoẻ và sự bền vững của DALATTE. Chúng tôi đề cao các hoạt động và lối sống tích cực, khỏe mạnh, gần gũi với tự nhiên, với mong muốn giúp mọi người tái tạo năng lượng và chăm sóc sức khỏe toàn diện".



Sữa tươi là thực phẩm không thể thiếu trong nhà của các bà mẹ Việt. Họ luôn chọn mua sữa để con uống hàng ngày, để các con được bổ sung chất dinh dưỡng và phát triển cơ thể. Không chỉ thế, thực phẩm này cũng là nguyên liệu để các mẹ chế biến được nhiều món ăn ngon. Thường xuyên phải mua sữa nên hơn ai hết, các mẹ chính là người am hiểu các loại sữa phù hợp với gia đình cũng như muốn tìm sản phẩm tốt nhất.

Chẳng phải chuyên gia nhưng không ít các bà mẹ hiện đại nằm lòng cách đọc nhãn sữa. Do đó sữa tươi có "nhãn sạch" (clean label) dễ dàng chiếm cảm tình của các mẹ Việt. Thùy Linh có con 6 tuổi và đang mang bầu bé thứ 2 cũng là một "fan trung thành" với sữa, đặc biệt sữa có "nhãn sạch" (clean label). Linh kể: "Trong nhà mình lúc nào cũng phải có sữa. Từ bữa sáng cho đến bữa xế trong ngày thì mình đều dùng sữa. Thời gian này, mình mang bầu và sữa tươi cũng rất tốt cho mẹ bầu. Bởi sữa tươi dễ hấp thụ và cung cấp nhiều dinh dưỡng. Mình chọn Sữa Tươi Nguyên Bản DALATTE vì giá trị nguyên bản đến từ giọt sữa tươi thuần chất, vị sữa cũng rất tươi ngon và thơm mát, vậy nên nhà mình ai cũng yêu thích".



Tuy chưa có con nhưng Phương Anh, 26 tuổi, hiện đang là nhân viên cho một ngân hàng tại Hà Nội, cũng luôn bổ sung sữa trong chế độ ăn uống của mình. Buổi sáng của cô gái 26 tuổi thường bắt đầu tại phòng tập, tập xong, Phương Anh chọn cho mình bữa sáng nhẹ nhàng với một hộp sữa và một quả trứng luộc, khi thì Phương Anh sẽ đổi mới với sữa và bánh mì gối kẹp trứng.



Phương Anh cho biết, việc bổ sung protein sau khi tập là điều cần thiết, mà sữa là nguồn cung cấp protein dồi dào, đầy đủ axit amin. Bữa phụ buổi chiều của Phương Anh cũng thường là sữa tươi hoặc một quả táo nhỏ. Sữa như một người bạn đồng hành hàng ngày cùng Phương Anh, giúp cung cấp năng lượng và quan trọng hơn cả là góp phần giúp Phương Anh có một sức khỏe tốt cùng cơ thể khỏe khoắn.

Phương Anh kể: "Sữa vừa dễ mua lại vừa dễ uống, mình có thể uống sữa hàng ngày mà không cảm thấy ngán. Vì mình là người tập luyện nên mình cũng khá cẩn thận trong việc lựa chọn thực phẩm. Gần đây mình biết đến Sữa Tươi Nguyên Bản DALATTE, mình có đọc các thông tin trên bao bì và cảm thấy an tâm khi các thành phần đều đảm bảo việc không thêm các chất phụ gia tổng hợp, an toàn cho sức khỏe. Hơn hết là DALATTE là sản phẩm sữa tươi có nhãn đạt chuẩn "nhãn sạch" (clean label) rất phổ biến ở châu Âu nên mình cũng yên tâm hơn khi lựa chọn".



Ca sĩ Ngọc Mai – quán quân của The Masked Singer cùng gia đình cũng là một người đã trải nghiệm Sữa Tươi Nguyên Bản DALATTE và có những chia sẻ về sản phẩm này: "Bản thân Mai vẫn luôn tìm kiếm những sản phẩm dinh dưỡng có thể giúp Mai chăm con một cách tốt nhất. Trước khi cho 2 bé ở nhà thử thì Mai đã đọc và tìm hiểu kĩ về thành phần cấu tạo của Sữa Tươi Nguyên Bản DALATTE và biết được tiêu chuẩn "nhãn sạch" (clean label) mà DALATTE theo đuổi. Tuyệt vời hơn là khi uống thử, vị sữa rất tươi ngon, thơm mát. Mai uống một lèo là hết luôn, uống xong đầu lưỡi còn cảm thấy vị thanh thanh cực thích. Hai bé uống rồi cũng ghiền luôn, nhìn hai chị em thích thú thưởng thức sữa mà Mai tự nhủ phải tìm mua thêm vài lốc nữa trữ trong nhà mới được. Lại thêm một nguồn dinh dưỡng chất lượng cho thực đơn ăn uống của Mai cùng gia đình thân yêu."



Mỗi người sẽ có một sở thích riêng về sữa nhưng chắc hẳn sữa tươi có nhãn đạt chuẩn "nhãn sạch" (clean label) sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu. Bắt đầu ngày mới bằng một ly sữa thơm ngon thuần chất chẳng phải sẽ là một khởi đầu tuyệt vời hay sao?

