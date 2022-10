Sẽ thật đáng tiếc nếu đã bao mùa thu đến rồi đi mà chúng ta vẫn chưa có được một "mùa thu đẹp nhất trong tim mình".

Nhiều người vẫn ưu ái gọi mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm vì tiết trời dịu dàng, êm ái tới mức nao lòng.

Nắng thu khiến gò má thiếu nữ ửng hồng tự nhiên chẳng cần dặm phấn. Gió thu man mát xoa dịu mọi giác quan, thổi bay hết cả bực dọc trong lòng. Trời thu trong xanh cao vút, mở ra một khoảng bình yên trong tâm trí bất cứ ai chịu dành một giây, ngước mắt ngắm thu xanh.

Mùa thu trở thành mùa đẹp nhất chính bởi cảnh sắc hoàn hảo để chúng ta sống chậm lại và kết nối với nhau nhiều hơn. Thử nghĩ mà xem, trời xanh, mây trắng, nắng vàng mời gọi thế này, có ai còn muốn ngủ nướng cho hết 2 ngày cuối tuần, hoặc nhốt mình trong 4 bức tường chỉ để cày phim, chơi game nữa không?

Chúng ta hẳn sẽ muốn đi ra ngoài, gặp gỡ người mình thân, mình thương, hoặc đôi khi là hẹn hò với chính mình để tận hưởng cuộc sống tự do nhưng chẳng hề cô độc. Mùa thu trở nên đáng nhớ chính bởi những trải nghiệm nho nhỏ như thế.

Và đã bao giờ bạn nghĩ về "một mùa thu đẹp nhất trong tim mình" hay chưa? Một mùa thu mà bất cứ khi nào nghĩ lại, bạn cũng có thể mỉm cười, có thể thấy lòng thảnh thơi bất chấp ngoài kia đang là mưa giông hay nắng gắt?

Mùa đẹp nhất trong năm, hiển nhiên, năm nào cũng có. Nhưng mùa đẹp nhất trong tim thì không tự nhiên mà có được đâu nhé.

Chúng ta chẳng thể quanh quẩn trên một cung đường từ nhà tới văn phòng, từ văn phòng ra quán cà phê và kỳ vọng mình sẽ có những kỷ niệm đặc biệt, khắc sâu trong tâm trí. Chỉ có những chuyến đi, những trải nghiệm khác với vòng lặp thường ngày mới có thể giúp bạn tạo ra một mùa thu đẹp nhất trong tim.

Tranh thủ lúc nắng thu còn đang vàng ngọt, gió thu còn đang man mát, lên lịch cho một chuyến đi để mùa thu này thật vẹn tròn xúc cảm thôi nào!

Rừng thông độc bản rủ rỉ tiếng gió, tựa lưng bên hồ Đại Lải xanh mát là khung cảnh không thể hữu tình hơn để chúng ta tạm rời xa nhịp sống vội vã nơi thành thị và tìm lại sự bình yên, thảnh thơi cho mình.

Ban ngày, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, lấp lánh ánh nắng vàng hòa với tiếng gió mơn man trên từng phiến lá, tất cả tạo ra một khung cảnh đẹp tựa như tranh, êm ái chẳng khác gì một bản giao hưởng. Ngay cả khi ánh nắng vụt tắt và hoàng hôn buông xuống, bản nhạc vẫn cứ ngân lên những nốt tình ca khi thăng, khi trầm nhờ màn sương thu lành lạnh và tiếng lá va vào nhau rì rào.

Có trực tiếp đến Flamingo Dai Lai Resort những ngày trời thu thế này mới có thể cảm nhận được hết cái hay, cái tình khi để vị thu chạm vào từng giác quan, hòa vào từng hơi thở. Thưởng thức một bản nhạc mà cỏ cây, đất trời là nhạc trưởng và dàn bè là mùi hương ngai ngái, lành lành đặc trưng của thông xanh, kỳ thực, chẳng có mĩ từ nào lột tả được hết sự khoan khoái này.

Cảnh sắc tại Flamingo Dai Lai Resort chỉ là một nửa yếu tố khiến đây là điểm đến xứng đáng nằm ở vị trí top 1 trong danh sách checklist của bạn mùa thu này. Ngoài những đặc ân mà thiên nhiên ban tặng, Flamingo Dai Lai Resort còn mang tới chuỗi hoạt động không kém phần kỳ thú, điển hình là trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc tại tổ hợp Jjimjilbang lớn nhất miền Bắc.

Nếu là một mọt phim Hàn chính hiệu, chắc hẳn bạn không còn lạ gì những căn phòng xông hơi mà các diễn viên chính thường lui tới để thư giãn, thổi bay mỏi mệt lẫn stress.

Tổ hợp xông hơi Jjimjilbang Hàn Quốc tại Flamingo Dai Lai Resort chính là thiên đường nghỉ dưỡng bước ra từ những thước phim Hàn mà bạn dành cả thanh xuân để đắm chìm. Trực tiếp trải nghiệm Jjimjilbang - Nét đặc trưng trong văn hóa đại chúng Hàn Quốc tại Flamingo Dai Lai Resort không chỉ là lựa chọn giúp bạn tiết kiệm thời gian lẫn "ngân lượng" mà còn là món quà quý giá giúp cải thiện sức khỏe. Phương pháp xông hơi Jjimjilbang được chứng minh có tác động tích cực tới hệ thần kinh. Trong quá trình xông hơi, lượng mỡ thừa cũng được đốt cháy, độc tố bị đào thải ra ngoài giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa một số bệnh như bệnh tim, gút, thấp khớp, ung thư, đồng thời giúp trẻ hóa cơ thể.

Cách trung tâm thành phố Hà Nội chỉ khoảng 50km, Flamingo Dai Lai Resort là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn nếu bạn đang ấp ủ một chuyến đi ngắn ngày cùng gia đình, bè bạn. Dành trọn vẹn ít nhất 1 ngày ở Flamingo Dai Lai Resort cũng đã đủ để tinh thần được sạc đầy pin!

Chúng ta vẫn thường bảo nhau "mùa hè không đi biển là có lỗi với mẹ thiên nhiên" nhưng có bao giờ bạn để ý rằng nắng mùa hè khiến làn da chúng ta bỏng rát, cát mùa hè khiến chúng ta bỏng chân. Và những bức ảnh check in "thăm biển" mùa hè thường hỏng quá nửa vì tấm thì cháy sáng, tấm thì nhăn mặt, tất cả đều chỉ bởi nắng biển mùa hè sao mà gắt gỏng quá đi!

Thế nên, sao mình không thử đi biển vào mùa thu cơ chứ? Nắng biển mùa thu không làm sạm đen làn da thiếu nữ, gió biển mùa thu không đem theo hơi nóng hầm hập khiến cả người đỏ rát. Đi biển mùa thu, bạn có thể thoải mái rong chơi từ sáng tới tối mà không sợ bị say nắng, tự tin tạo 7749 dáng pose cùng nắng dịu, gió êm.

Biển mùa thu là khung cảnh hoàn hảo để bạn cùng nửa kia, bạn bè và gia đình có những thước phim, những bức ảnh để đời vì cảnh sắc mùa thu luôn đủ dịu dàng để tôn lên vẻ đẹp của chúng ta, dù là ở đâu đi nữa.

Cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 150km nhưng chỉ cần khoảng 1 tiếng 45 phút lái xe, bạn đã có thể đặt chân tới Flamingo Cát Bà vì đường cao tốc vô cùng thuận lợi.

Ngoài cảnh biển mùa thu êm đềm, Flamingo Cát Bà còn giúp chuyến đi của bạn thêm phần đặc sắc, mới lạ nhờ chuỗi trải nghiệm phục hồi Thân - Tâm - Trí tại tổ hợp Onsen 5 sao chuẩn văn hóa xứ sở Phù Tang.

Tắm khoáng nóng đã trở thành một nét đẹp văn hóa, cũng là một hình thức trị liệu giúp cải thiện cả sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe tinh thần của người Nhật Bản. Suối khoáng nóng tại Ruriko Onsen - Flamingo Cát Bà đã được chứng nhận là nguồn khoáng chất lượng. Đặc biệt với hàm lượng Brom cao – được khoa học chứng minh là có tác dụng diệu kỳ trong việc chăm sóc hệ thần kinh, góp phần phục hồi các chức năng suy yếu trong cơ thể, Ruriko Onsen chính là món quà tuyệt vời cho sức khỏe của bạn và những người thân yêu.

Không cần đến tận Nhật Bản xa xôi, bạn vẫn có thể ngâm mình trong dòng suối khoáng ấm nóng để xua tan mệt mỏi, thư giãn tinh thần, detox cơ thể.

Thân - Tâm - Trí khỏe mạnh, chúng ta mới có thể sống hạnh phúc. Hiểu được điều đó, Flamingo Cát Bà có những gói ưu đãi dành riêng cho nhóm gia đình, nhóm bạn khi trải nghiệm phục hồi Thân - Tâm - Trí tại tổ hợp Onsen 5 sao: Lấy lại sức vóc cho ba, Thăng hoa nhan sắc cho mẹ chỉ với 799k; hay gói gắn kết tình bạn "Spa Together, Friends Forever" với giá ưu đãi chỉ 599k/người,...

Trở về từ Flamingo Cát Bà, bạn sẽ cảm nhận được niềm vui phơi phới vì trái tim ngập tràn kỷ niệm đẹp và thân thể khỏe khoắn, căng tràn sức sống. Sẽ chẳng còn cảnh tượng cơ thể đau nhức, tinh thần uể oải khi phải trở lại nhịp sống, nhịp làm việc thường ngày. Suy cho cùng, chuyến đi ý nghĩa nhất chính là chuyến đi giúp bạn thêm vui, thêm khỏe để cuộc sống thường nhật thêm phần ý nghĩa.

Rừng có cây xanh, biển có cát trắng là những điều hiển nhiên quá rồi. Nhưng lên rừng cùng Flamingo Dai Lai Resort, hay xuống biển cùng Flamingo Cát Bà, bạn sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động mới lạ, kỳ thú hơn là chỉ trò chuyện cùng cây, vui đùa với sóng.



Ngoài trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc tại tổ hợp Jjimjilbang lớn nhất miền Bắc, Flamingo Dai Lai Resort cũng có các hoạt động thể thao, giải trí nghệ thuật vô cùng đa dạng, phù hợp với mọi đối tượng du khách: Chèo SUP trên hồ Đại Lải, Liveshow âm nhạc Soul of the Forest, Chuỗi sự kiện "Say Fest – Say Yes" với sự kết hợp của bia hảo hạng và ẩm thực nướng BBQ thơm ngon...

Trong khi đó, ngoài chuỗi trải nghiệm phục hồi Thân - Tâm - Trí tại tổ hợp Onsen 5 sao, Flamingo Cát Bà còn nhiều điểm đến mới lạ, đặc biệt phù hợp với các chuyến teambuilding: Khám phá Đảo ngọc Cát Bà, tour tham quan các đảo nhỏ của Vịnh Lan Hạ bằng ván chèo SUP và thuyền Kayak...

Sau khi hết mình với những hoạt động thể chất, chiếc bụng đói meo của bạn lên tiếng đòi được vỗ về thì vừa kịp hay, Flamingo luôn sẵn sàng những bữa ăn với thực đơn dành riêng cho mùa thu của bạn. Đừng quên thưởng thức "Bữa trưa See tình, bữa tối Seafood" hoặc đắm mình trong ánh nến mờ ảo, cùng với hương rượu vang giữa rừng thông nhé!

Ngoài ra, đây còn là địa điểm lý tưởng để tổ chức hội nghị, hội thảo, các sự kiện mang đậm dấu ấn mùa thu.

Và cũng đã đến lúc chúng ta nên nghĩ khác đi khi chuẩn bị cho kỳ nghỉ của mình, "khái niệm cao điểm hay thấp điểm dường như không còn thực sự phù hợp với ngành du lịch nghỉ dưỡng bởi lẽ mỗi thời điểm trong năm tại mỗi điểm đến đều có sức hấp dẫn rất riêng và sứ mệnh của chúng tôi là đem đến cho Quý khách những trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất" (Bà Phạm Thị Thanh Hương, Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý khách sạn Flamingo).

Dù bạn đang ấp ủ một chuyến đi với ai đi chăng nữa, Flamingo Dai Lai Resort và Flamingo Cát Bà vẫn là những điểm đến không thể hoàn hảo hơn để có một mùa thu vẹn tròn cảm xúc.

Có lẽ cũng không sai nếu gọi mùa thu là mùa yêu, mùa xây tổ ấm. Còn gì tuyệt vời hơn việc đôi mình cùng nhau bước vào lễ đường dưới nắng thu ấm áp, để mùa đông năm nay và cả những năm sau, chúng ta chẳng còn sợ cô đơn, lạnh giá?

Kết hôn là sự kiện trọng đại trong đời, chắc hẳn cô dâu, chú rể nào cũng muốn đám cưới của mình phải thật đặc biệt. Một bộ ảnh cưới với khung cảnh rừng thông xanh tựa mình bên hồ Đại Lải, hay biển xanh cát trắng hòa cùng nắng thu bên Vịnh Lan Hạ là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn để bạn có được một bộ ảnh cưới "để đời".

Flamingo Dai Lai Resort và Flamingo Cát Bà đều có dịch vụ chụp ảnh cưới, hưởng tuần trăng mật với mức giá ưu đãi dành cho những trái tim đang muốn xây tổ ấm.

Mùa thu sẽ đẹp và đáng nhớ gấp trăm lần nhờ những chuyến đi tới những địa điểm mới, thay vì cứ quẩn quanh từ quán cà phê này sang quán ăn nọ trong thành phố. Không bao giờ là quá muộn nhưng cũng chẳng khi nào là quá sớm để lên lịch cho một chuyến đi giữa mùa thu lãng mạn, dịu dàng thế này.

Và liệu có khi nào vì mải vun đắp các mối quan hệ cá nhân, mà bạn lỡ quên mất rằng ông bà, cha mẹ mình cũng khao khát, cũng thèm lắm những khoảnh khắc được vui đùa bên cạnh con cháu?

Tự hỏi mình những điều đó để biết rằng có một mùa thu vẹn tròn xúc cảm đang chờ ta tận hưởng, chỉ cần ta đừng chần chừ nữa thôi!