Những câu hỏi này xuất hiện ngày càng nhiều trong các hội nhóm mua bán bất động sản, dần thay thế các tiêu chí từng được coi là quan trọng nhất như khoảng cách tới trung tâm hay số tầng của tòa nhà.
Theo các chuyên gia bất động sản, điều này phản ánh một thay đổi trong tư duy chọn nơi ở. Nếu trước đây người mua chủ yếu quan tâm đến giá trị tài sản, thì nay họ dành nhiều chú ý hơn cho chất lượng sống hằng ngày - những nhu cầu lặp đi lặp lại như mua thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, đưa đón con đi học hay tiếp cận dịch vụ thiết yếu.
Đó cũng là lý do mạng lưới bán lẻ hiện đại được xem như một “thước đo mềm” để nhiều gia đình đánh giá mức độ hoàn thiện của một khu vực.
Không giống một cửa hàng nhỏ có thể mở trong vài tuần, việc đầu tư một siêu thị hay chuỗi cửa hàng hiện đại đòi hỏi doanh nghiệp nghiên cứu kỹ thị trường. Theo các báo cáo ngành bán lẻ, khi chọn địa điểm, doanh nghiệp thường cân nhắc đồng thời tám nhóm yếu tố dưới đây.
Chạm vào từng dòng để xem doanh nghiệp thực sự đang đọc gì.
Nói cách khác, phía sau một cửa hàng mới khai trương là một quá trình phân tích dữ liệu kéo dài. Đó là lý do nhiều người mua nhà bắt đầu quan sát xem các doanh nghiệp bán lẻ đang “đặt cược” vào đâu.
Theo số liệu công bố cho năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Việt Nam đạt 7.008,9 nghìn tỷ đồng (khoảng 269 tỷ USD), tăng 9,2% so với năm trước - mức tăng cao nhất trong 5 năm nếu không tính giai đoạn chịu tác động đặc biệt của đại dịch COVID-19.
Song song với doanh thu là sự mở rộng của hạ tầng thương mại hiện đại. Nhưng nếu đặt các loại hình bán lẻ cạnh nhau, tỷ lệ sẽ nói một câu chuyện khác với cảm giác thường thấy.
Sự chênh lệch này cũng là lời nhắc về mặt còn ít được nói tới: khi các chuỗi hiện đại vào một khu vực, giá thuê mặt bằng thường tăng theo, và áp lực dồn lên chợ truyền thống cùng các hộ kinh doanh nhỏ - vốn vẫn đang phục vụ phần lớn dân số. Một khu vực “hiện đại hóa” nhanh về bán lẻ không đồng nghĩa mọi nhóm cư dân đều hưởng lợi như nhau.
Dù vậy, xu hướng chung vẫn rõ: hệ thống bán lẻ hiện đại tập trung chủ yếu ở các đô thị lớn và các địa phương công nghiệp hóa nhanh. Điều đó cũng có nghĩa nhiều tỉnh, thành vẫn còn dư địa lớn để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng.