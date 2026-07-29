BÀI VIẾT TƯƠNG TÁC
TIÊU DÙNG · CHỌN NƠI SỐNG

Mua nhà theo “dấu chân” của các chuỗi lớn

Giá bán, pháp lý hay khoảng cách đến nơi làm việc vẫn là những tiêu chí quan trọng khi mua nhà. Nhưng vài năm gần đây, nhiều gia đình bắt đầu nhìn thêm một thứ khác: khu vực đó đã có siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc hay trung tâm thương mại hiện đại hay chưa.
Bài viết: Thu Hằng · Thiết kế: Q.L.
01MỘT TIÊU CHÍ MỚI

Những câu hỏi đang thay chỗ cho “cách trung tâm bao xa”

“Từ nhà ra siêu thị mất bao lâu?”

“Có nhà thuốc mở 24/7 không?”

“Có cửa hàng tiện lợi ngay dưới chân chung cư hay phải đi vài cây số?”

Những câu hỏi này xuất hiện ngày càng nhiều trong các hội nhóm mua bán bất động sản, dần thay thế các tiêu chí từng được coi là quan trọng nhất như khoảng cách tới trung tâm hay số tầng của tòa nhà.

Theo các chuyên gia bất động sản, điều này phản ánh một thay đổi trong tư duy chọn nơi ở. Nếu trước đây người mua chủ yếu quan tâm đến giá trị tài sản, thì nay họ dành nhiều chú ý hơn cho chất lượng sống hằng ngày - những nhu cầu lặp đi lặp lại như mua thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, đưa đón con đi học hay tiếp cận dịch vụ thiết yếu.

Đó cũng là lý do mạng lưới bán lẻ hiện đại được xem như một “thước đo mềm” để nhiều gia đình đánh giá mức độ hoàn thiện của một khu vực.

Một cặp vợ chồng trẻ xem bản đồ tiện ích bên biển chỉ dẫn trường học, công viên, bệnh viện
Với nhiều gia đình, câu hỏi “từ nhà ra siêu thị mất bao lâu” đang có sức nặng ngang với câu hỏi về giá. Ảnh minh họa tạo bằng AI.
02CƠ CHẾ RA QUYẾT ĐỊNH

Vì sao chuỗi lớn được xem như “người đi khảo sát thị trường” thay người mua nhà

Không giống một cửa hàng nhỏ có thể mở trong vài tuần, việc đầu tư một siêu thị hay chuỗi cửa hàng hiện đại đòi hỏi doanh nghiệp nghiên cứu kỹ thị trường. Theo các báo cáo ngành bán lẻ, khi chọn địa điểm, doanh nghiệp thường cân nhắc đồng thời tám nhóm yếu tố dưới đây.

Chạm vào từng dòng để xem doanh nghiệp thực sự đang đọc gì.

01
Quy mô dân số
Tạo lượng khách hàng nền đủ lớn để một điểm bán đạt điểm hòa vốn. Dưới ngưỡng dân số tối thiểu, cửa hàng gần như chắc chắn lỗ.
Nguồn dữ liệu: số dân đã ghi nhận tại thời điểm khảo sát.
02
Mật độ khu dân cư
Dân cư càng tập trung, bán kính phục vụ càng ngắn, chi phí giao hàng và vận hành càng thấp. Một vạn dân sống dồn trong 2 km² có giá trị khác hẳn một vạn dân trải trên 20 km².
Nguồn dữ liệu: hiện trạng xây dựng và cư trú.
03
Thu nhập bình quân
Quyết định giỏ hàng trung bình và cơ cấu ngành hàng được bày bán - cùng một thương hiệu nhưng danh mục hàng ở hai tỉnh có thể rất khác nhau.
Nguồn dữ liệu: thống kê thu nhập đã công bố.
04
Khả năng chi tiêu
Không chỉ là thu nhập, mà là phần thu nhập thực sự dành cho tiêu dùng hằng ngày sau khi trừ chi phí nhà ở, học phí và trả nợ.
Nguồn dữ liệu: khảo sát chi tiêu hộ gia đình đã có.
05
Hạ tầng giao thông
Ảnh hưởng trực tiếp tới lưu lượng khách qua cửa hàng và chi phí vận chuyển hàng hóa. Một tuyến đường mới có thể thay đổi hoàn toàn giá trị của cùng một mặt bằng.
Nguồn dữ liệu: tuyến đường đã thông xe, không phải quy hoạch trên giấy.
06
Chi phí thuê mặt bằng
Một trong những khoản chi lớn nhất, quyết định điểm bán có lãi hay không. Nghịch lý: khu vực càng hoàn thiện thì chi phí này càng cao, làm hẹp biên lợi nhuận.
Nguồn dữ liệu: giá thuê đang giao dịch trên thị trường.
07
Kết nối logistics
Khoảng cách tới kho trung tâm quyết định tần suất giao hàng và độ tươi của thực phẩm - yếu tố sống còn với mô hình bán lẻ thực phẩm hiện đại.
Nguồn dữ liệu: mạng lưới kho đang vận hành.
08
Tiềm năng tăng dân số
Yếu tố duy nhất mang tính dự báo: khu vực sẽ có thêm bao nhiêu cư dân trong 3–5 năm tới, chủ yếu dựa trên dự án nhà ở và khu công nghiệp đã được cấp phép.
Nguồn dữ liệu: dự báo - và cũng chỉ dựa trên những dự án đã có quyết định.
7/8yếu tố doanh nghiệp cân nhắc là dữ liệu về hiện trạng. Chỉ duy nhất một yếu tố nói về tương lai - và ngay cả nó cũng chỉ đếm những dự án đã được phê duyệt.
Khảo sát & phân tích dữ liệu
thường kéo dài nhiều tháng
Chọn và đàm phán mặt bằng
so sánh nhiều phương án
Khai trương
thứ duy nhất người mua nhà nhìn thấy

Nói cách khác, phía sau một cửa hàng mới khai trương là một quá trình phân tích dữ liệu kéo dài. Đó là lý do nhiều người mua nhà bắt đầu quan sát xem các doanh nghiệp bán lẻ đang “đặt cược” vào đâu.

Dãy cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc và siêu thị dưới chân khu đô thị
Một dãy cửa hàng hiện đại dưới chân khu đô thị. Ảnh minh họa tạo bằng AI; các biển hiệu thương hiệu đã được làm mờ.
03BỨC TRANH THỊ TRƯỜNG

Bán lẻ hiện đại đang lớn nhanh - nhưng vẫn là phần nhỏ của bức tranh

Theo số liệu công bố cho năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Việt Nam đạt 7.008,9 nghìn tỷ đồng (khoảng 269 tỷ USD), tăng 9,2% so với năm trước - mức tăng cao nhất trong 5 năm nếu không tính giai đoạn chịu tác động đặc biệt của đại dịch COVID-19.

Song song với doanh thu là sự mở rộng của hạ tầng thương mại hiện đại. Nhưng nếu đặt các loại hình bán lẻ cạnh nhau, tỷ lệ sẽ nói một câu chuyện khác với cảm giác thường thấy.

Điểm bán trên cả nước, 2025
Đơn vị: số điểm bán. Nguồn: Báo cáo Thị trường trong nước 2025 - Bộ Công Thương.
Chợ truyền thống8.274
Siêu thị1.293
Trung tâm thương mại276
Con số 269 tỷ USD là tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng - bao gồm cả chợ, tạp hóa, ăn uống, lưu trú. Trong đó, bán lẻ hiện đại mới chiếm khoảng 12–15% thị phần. Nói cách khác, “dấu chân” của các chuỗi lớn vẫn chỉ phủ được một phần nhỏ bản đồ tiêu dùng Việt Nam.
Lưu ý: số điểm bán và thị phần là hai chỉ báo khác nhau; một siêu thị phục vụ lượng khách lớn hơn nhiều so với một sạp chợ. Biểu đồ trên so sánh số lượng điểm bán, không phải doanh thu.

Sự chênh lệch này cũng là lời nhắc về mặt còn ít được nói tới: khi các chuỗi hiện đại vào một khu vực, giá thuê mặt bằng thường tăng theo, và áp lực dồn lên chợ truyền thống cùng các hộ kinh doanh nhỏ - vốn vẫn đang phục vụ phần lớn dân số. Một khu vực “hiện đại hóa” nhanh về bán lẻ không đồng nghĩa mọi nhóm cư dân đều hưởng lợi như nhau.

Dù vậy, xu hướng chung vẫn rõ: hệ thống bán lẻ hiện đại tập trung chủ yếu ở các đô thị lớn và các địa phương công nghiệp hóa nhanh. Điều đó cũng có nghĩa nhiều tỉnh, thành vẫn còn dư địa lớn để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng.

Toàn cảnh khu đô thị lúc hoàng hôn nhìn từ trên cao