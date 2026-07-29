01 MỘT TIÊU CHÍ MỚI

Những câu hỏi đang thay chỗ cho “cách trung tâm bao xa”

“Từ nhà ra siêu thị mất bao lâu?”

“Có nhà thuốc mở 24/7 không?”

“Có cửa hàng tiện lợi ngay dưới chân chung cư hay phải đi vài cây số?”

Những câu hỏi này xuất hiện ngày càng nhiều trong các hội nhóm mua bán bất động sản, dần thay thế các tiêu chí từng được coi là quan trọng nhất như khoảng cách tới trung tâm hay số tầng của tòa nhà.

Theo các chuyên gia bất động sản, điều này phản ánh một thay đổi trong tư duy chọn nơi ở. Nếu trước đây người mua chủ yếu quan tâm đến giá trị tài sản, thì nay họ dành nhiều chú ý hơn cho chất lượng sống hằng ngày - những nhu cầu lặp đi lặp lại như mua thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, đưa đón con đi học hay tiếp cận dịch vụ thiết yếu.

Đó cũng là lý do mạng lưới bán lẻ hiện đại được xem như một “thước đo mềm” để nhiều gia đình đánh giá mức độ hoàn thiện của một khu vực.