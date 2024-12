Khác với các thế hệ trước, phụ nữ hiện đại có nhiều trách nhiệm hơn, nhiều mong cầu hơn. Vượt qua vùng an toàn của chính mình, những chị em phụ nữ hiện đại chăm chỉ trau dồi và phát triển bản thân, từng bước khẳng định tự chủ, thoát khỏi việc thụ động do phụ thuộc kinh tế.

Chị Thúy Nga (Thừa Thiên Huế) là một ví dụ điển hình cho những người phụ nữ dám bước qua vùng an toàn nơi góc bếp thân quen. Vốn đam mê nấu nướng, yêu thích việc sáng tạo ra các món ăn ngon chăm sóc gia đình, thế nhưng, để bắt đầu quyết tâm khởi nghiệp lại là một quyết định vô cùng khó khăn với chị Nga. Cần bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào, chọn món ăn nào để khởi nghiệp, vị trí mở quán sẽ ở đâu, chế biến thế nào cho hợp khẩu vị số đông… Dù xoay mòng trong hàng trăm hàng nghìn câu hỏi bủa vây, chị Nga chia sẻ: "Dù khởi đầu vô cùng khó khăn, nhưng mình chưa khi nào nghĩ đến việc bỏ cuộc, vì mình có sự cổ vũ động viên của Hội phụ nữ nên chẳng có lý do gì mình không lấy hết tất cả quyết tâm để bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Mình tin, mình sẽ làm được".