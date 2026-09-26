VŨ TRỤ NHẮN GÌ?
Vũ trụ nhắn gì? - trải bài Tarot tuần 28/9-4/10
Tarot tuần mới · 28/9 - 4/10

Lật nhanh 1 lá bài Tarot để biết tuần mới (28/9-4/10) vũ trụ tiết lộ điều gì về tài vận của bạn?

Không cần có bộ bài Tarot trong tay, bạn chỉ cần chọn một con số từ 1 đến 6 bằng trực giác. Lá bài tương ứng sẽ mang đến một thông điệp nhỏ dành cho bạn trong tuần 28/9-4/10.

Nội dung: Xuân Hồng - Thiết kế tương tác: Quang Lê

Có những tuần chúng ta bước vào với một tâm trạng rất rõ ràng: Biết mình muốn gì, cần làm gì và đang chờ đợi điều gì. Nhưng cũng có những tuần bắt đầu bằng một dấu hỏi lớn. Một kế hoạch chưa biết có thành hay không, một mối quan hệ chưa biết nên tiếp tục hay dừng lại, một công việc đang chờ kết quả hoặc đơn giản là cảm giác muốn biết những ngày sắp tới sẽ mang đến cho mình điều gì.

Trải bài Tarot lần này không nhằm đưa ra một lời tiên đoán cố định cho tuần 28/9-4/10. Thay vào đó, hãy xem những lá bài như một lời gợi ý để bạn nhìn lại tâm thế của chính mình trước khi bước vào tuần mới. Trước khi đọc tiếp, hãy tạm dừng lại một chút. Đặt điện thoại xuống nếu bạn đang quá phân tâm, hít một hơi thật sâu và nghĩ đến một con số bất kỳ từ 1 đến 6.

Đừng cố tính toán xem số nào "may mắn" hơn. Cũng đừng đọc trước cả sáu lá bài rồi mới quay lại chọn. Hãy để con số đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn quyết định.

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Con số nào vừa hiện lên trong đầu bạn?

Chạm vào lá bài mang con số đầu tiên bạn nghĩ tới Lá bài của bạn đã lật. Kéo xuống để đọc thông điệp
Khi đã chọn xong, kéo xuống tìm đúng lá bài tương ứng và đọc thông điệp dành cho mình. Có thể bạn sẽ thấy một chi tiết rất đúng với hoàn cảnh hiện tại, cũng có thể có những điều hoàn toàn khác với những gì bạn đang nghĩ. Hãy đọc với tâm thế cởi mở và chỉ giữ lại những điều thực sự có ý nghĩa với bạn.
Lá bài The Sun
Lá số 1 · XIX

The Sun

Mặt Trời

Nếu bạn chọn số 1, lá bài dành cho bạn là The Sun - Mặt Trời, một trong những lá bài mang nguồn năng lượng sáng rõ và tích cực nhất trong Tarot.

Tuần 28/9-4/10 có xu hướng mang đến cho bạn cảm giác nhẹ nhõm hơn, đặc biệt nếu thời gian vừa qua bạn đã phải suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề chưa có lời giải. The Sun thường xuất hiện khi những điều từng mập mờ bắt đầu trở nên rõ ràng. Bạn có thể nhận được một câu trả lời mà mình đã chờ đợi, biết chính xác một người đang nghĩ gì về mình hoặc cuối cùng cũng nhìn ra hướng đi phù hợp cho một chuyện đã khiến bạn phân vân khá lâu.

Trong công việc, đây là khoảng thời gian thuận lợi để thể hiện năng lực và để những nỗ lực trước đó được nhìn thấy. Một công việc hoàn thành tốt, một lời khen từ cấp trên, phản hồi tích cực từ đồng nghiệp hoặc một ý tưởng được đón nhận đều có thể trở thành điểm sáng trong tuần. Nếu đang bắt đầu một dự án mới, bạn cũng có nhiều động lực hơn để tiến về phía trước thay vì liên tục tự nghi ngờ bản thân.

Về tình cảm, The Sun mang đến sự cởi mở. Nếu đang yêu, hai người có thể có thêm những khoảnh khắc vui vẻ, gần gũi và nói với nhau những điều trước đây còn ngại ngần. Nếu đang độc thân, bạn có thể trở nên thu hút hơn đơn giản vì bản thân đang ở trạng thái tự tin và thoải mái hơn. Một cuộc trò chuyện tình cờ cũng có thể khiến bạn chú ý đến một người mà trước đây mình chưa từng nghĩ tới.

Tuy nhiên, The Sun cũng nhắc bạn đừng vì mọi thứ đang thuận lợi mà trở nên chủ quan. Khi tâm trạng quá hưng phấn, chúng ta dễ bỏ qua những chi tiết nhỏ. Vì vậy, hãy tận hưởng năng lượng tích cực của tuần này nhưng vẫn kiểm tra kỹ những việc quan trọng trước khi đưa ra quyết định.

✦ Thông điệp dành cho bạn ✦

Có những chuyện không cần phải cố gắng giải thích nữa. Khi ánh sáng xuất hiện, bạn sẽ tự nhìn thấy điều mình cần nhìn thấy.

Lá bài Wheel of Fortune
Lá số 2 · X

Wheel of Fortune

Bánh xe vận mệnh

Nếu bạn chọn số 2, lá bài xuất hiện là Wheel of Fortune - Bánh xe vận mệnh. Đây là lá bài của những chuyển động, thay đổi và những tình huống không phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu.

Tuần 28/9-4/10 có thể xuất hiện một vài tình huống khiến bạn phải điều chỉnh lịch trình hoặc thay đổi cách xử lý công việc. Một cuộc hẹn được dời, một kế hoạch bất ngờ có thêm biến số, một người đột nhiên liên lạc hoặc một cơ hội xuất hiện vào đúng lúc bạn không chuẩn bị sẵn. Điều đáng chú ý là những thay đổi này không nhất thiết mang ý nghĩa tiêu cực. Chúng đơn giản cho thấy mọi thứ đang vận động và bạn cần linh hoạt hơn.

Nếu thời gian gần đây bạn có cảm giác "sao chuyện gì cũng đứng im", Wheel of Fortune mang đến tín hiệu rằng trạng thái đó có thể bắt đầu thay đổi. Một việc từng bị trì hoãn có khả năng được khơi thông, một cuộc trao đổi tưởng như không đi đến đâu có thể xuất hiện hướng giải quyết mới.

Trong tài chính, nên giữ sự chủ động và có một khoản dự phòng nhỏ. Bạn có thể nhận được một khoản tiền, cơ hội kiếm thêm hoặc một đề nghị liên quan đến công việc, nhưng đồng thời cũng có khả năng xuất hiện một khoản chi ngoài dự kiến. Vì vậy, đừng xem đây là tuần để quá tay trong việc mua sắm hoặc đưa ra những quyết định tài chính thiếu tính toán.

Về tình cảm, bánh xe có thể khiến một mối quan hệ chuyển sang trạng thái mới. Người từng im lặng có thể chủ động, một cuộc gặp tưởng tình cờ lại mở ra một cuộc trò chuyện đáng nhớ. Nhưng thay vì cố đoán xem kết quả cuối cùng sẽ là gì, hãy quan sát cách mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên.

✦ Thông điệp dành cho bạn ✦

Không phải mọi thay đổi đều cần được kiểm soát. Đôi khi chỉ cần giữ mình đủ tỉnh táo để nhận ra cơ hội khi nó xuất hiện.

Lá bài Four of Cups (ngược)Ngược
Lá số 3 · IV

Four of Cups

Bốn Cốc - vị trí ngược

Nếu bạn chọn số 3, lá bài dành cho bạn là Four of Cups ở vị trí ngược. Đây là một lá bài khá thú vị bởi nó nói nhiều về sự thay đổi trong cách bạn nhìn nhận những gì đang xảy ra xung quanh mình.

Four of Cups khi xuôi thường gắn với cảm giác chán nản, thiếu hứng thú hoặc quá tập trung vào những điều mình chưa có đến mức không nhận ra điều tốt đẹp đang hiện diện. Nhưng khi đảo ngược, năng lượng của lá bài có xu hướng chuyển động theo hướng ngược lại: Bạn bắt đầu muốn bước ra khỏi trạng thái trì trệ ấy.

Tuần 28/9-4/10 có thể là thời điểm bạn bất ngờ nhận ra một cơ hội mà trước đây mình từng bỏ qua. Đó có thể là một lời mời công việc, một dự án mới, một người muốn kết nối với bạn hoặc thậm chí chỉ là một hoạt động rất bình thường nhưng lại khiến bạn cảm thấy mình muốn sống tích cực hơn. Điều quan trọng là đừng vội từ chối một điều chỉ vì nó không giống với hình dung ban đầu của bạn.

Trong công việc, nếu đang cảm thấy nhàm chán, hãy thử thay đổi cách tiếp cận thay vì lập tức nghĩ rằng mình cần bỏ cuộc. Một nhiệm vụ cũ có thể trở nên thú vị hơn nếu bạn tìm được cách làm khác. Trong tình cảm, lá bài này cũng nhắc rằng đôi khi chúng ta quá tập trung vào một người hoặc một câu chuyện không còn phù hợp mà quên mất những mối quan hệ tốt đẹp vẫn đang ở bên cạnh.

Đây cũng là tuần thích hợp để bạn ra ngoài, gặp gỡ bạn bè, thử một món ăn mới, đi đến một nơi chưa từng đến hoặc đơn giản là thay đổi một thói quen nhỏ. Những điều tưởng như rất bình thường có thể giúp tâm trạng được kéo ra khỏi vòng lặp cũ.

✦ Thông điệp dành cho bạn ✦

Cánh cửa mới có thể đã xuất hiện từ lâu, chỉ là đến bây giờ bạn mới sẵn sàng nhìn về phía nó.

Lá bài The Tower
Lá số 4 · XVI

The Tower

Tòa Tháp

Nếu bạn chọn số 4, lá bài xuất hiện là The Tower - Tòa Tháp. Đây thường là lá bài khiến người ta chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi hình ảnh của nó gắn với sự sụp đổ và những thay đổi bất ngờ.

Tuy nhiên, The Tower không đơn giản có nghĩa là "điềm xấu". Trong Tarot, lá bài này thường liên quan đến việc một điều gì đó vốn không còn đủ vững chắc bị buộc phải thay đổi. Điều khiến chúng ta khó chịu đôi khi không phải bản thân sự thay đổi, mà là việc nó diễn ra nhanh hơn chúng ta mong muốn.

Vì vậy, tuần 28/9-4/10 có thể mang đến một tình huống khiến bạn phải điều chỉnh kế hoạch. Một thông tin bất ngờ, một cuộc trò chuyện thẳng thắn, một thay đổi trong công việc hoặc một sự thật mà bạn chưa từng muốn đối diện có thể xuất hiện. Nếu điều này xảy ra, đừng vội đưa ra kết luận ngay trong lúc cảm xúc đang lên cao.

Hãy dành cho mình một khoảng lùi. Có thể ban đầu bạn cảm thấy mọi thứ đang đi sai hướng, nhưng sau khi bình tĩnh nhìn lại, bạn sẽ nhận ra vấn đề nằm ở một nền tảng vốn đã không còn phù hợp từ trước.

Trong công việc, hãy kiểm tra kỹ giấy tờ, lịch trình, thông tin và những phần việc phụ thuộc vào người khác. Trong tình cảm, nếu có điều gì khiến bạn khó chịu, tốt hơn hết là nói rõ thay vì tích tụ rồi bùng nổ. Đây cũng không phải tuần thích hợp để đưa ra quyết định lớn chỉ vì một phút tức giận.

The Tower đôi khi đến để buộc chúng ta ngừng xây tiếp trên một nền móng đã có vấn đề.

✦ Thông điệp dành cho bạn ✦

Nếu một điều buộc phải thay đổi, hãy tập trung vào việc xây lại tốt hơn thay vì chỉ tiếc nuối những gì đã cũ.

Lá bài Ace of Pentacles
Lá số 5 · I

Ace of Pentacles

Át Tiền

Nếu bạn chọn số 5, lá bài của bạn là Ace of Pentacles - một lá bài đặc biệt gắn với những cơ hội cụ thể, thực tế và có khả năng phát triển lâu dài.

Tuần 28/9-4/10 có thể mang đến cho bạn một cơ hội liên quan đến công việc, tiền bạc hoặc một kế hoạch cá nhân. Không nhất thiết phải là một khoản tiền lớn hay một bước ngoặt quá rõ ràng. Đôi khi Ace of Pentacles chỉ đơn giản là một lời đề nghị tốt, một ý tưởng có khả năng kiếm tiền, một công việc phụ, một dự án mới hoặc một quyết định nhỏ giúp bạn xây dựng nền tảng ổn định hơn trong tương lai.

Điểm đặc biệt của lá bài này là nó không nói nhiều về "may mắn bất ngờ", mà thiên về thứ bạn có thể cầm nắm và phát triển bằng chính hành động của mình.

Nếu đang có một kế hoạch đã ấp ủ khá lâu, tuần này là lúc thích hợp để biến nó thành một bước đi cụ thể. Bạn có thể bắt đầu bằng việc lập kế hoạch, tìm hiểu thông tin, đăng ký một khóa học, mở một khoản tiết kiệm hoặc dành thời gian nghiêm túc cho một dự án cá nhân.

Về tài chính, nên ưu tiên những lựa chọn có tính ổn định thay vì chạy theo cảm giác kiếm tiền thật nhanh. Một khoản nhỏ được tích lũy đều đặn đôi khi có giá trị hơn rất nhiều so với một cơ hội hấp dẫn nhưng thiếu nền tảng.

Trong tình cảm, Ace of Pentacles cũng có thể nói về một mối quan hệ bắt đầu từ sự chân thành và thực tế. Không quá nhiều lời hứa, không quá nhiều cảm xúc kịch tính, nhưng có sự ổn định và cảm giác người kia thực sự hiện diện.

✦ Thông điệp dành cho bạn ✦

Đừng chờ một cơ hội hoàn hảo. Hãy bắt đầu với thứ đang nằm trong tay bạn và để nó lớn lên từng bước.

Lá bài The Hanged Man
Lá số 6 · XII

The Hanged Man

Người Treo Ngược

Nếu bạn chọn số 6, lá bài dành cho bạn là The Hanged Man - Người Treo Ngược. Khác với những lá bài mang năng lượng hành động mạnh, The Hanged Man xuất hiện như một lời nhắc rằng không phải lúc nào tiến lên cũng là cách duy nhất để giải quyết vấn đề.

Tuần 28/9-4/10 có thể khiến bạn cảm thấy một vài chuyện đang chậm hơn mong muốn. Một quyết định chưa có câu trả lời, một công việc phải chờ người khác, một mối quan hệ chưa thể xác định rõ ràng hoặc một kế hoạch chưa thể triển khai ngay.

Nếu gặp tình huống như vậy, đừng vội nghĩ rằng mình đang bị mắc kẹt.

Có những khoảng dừng xuất hiện không phải để ngăn bạn tiến lên mà để bạn có thời gian nhìn lại. Một vấn đề mà bạn đã cố giải quyết bằng cùng một cách trong nhiều tuần có thể chỉ được tháo gỡ khi bạn chịu thay đổi góc nhìn.

Trong công việc, thay vì cố hoàn thành mọi thứ thật nhanh, hãy dành thời gian xem lại điều gì thực sự cần thiết. Trong tình cảm, tránh ép một người phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức hoặc tự mình suy diễn khi chưa có đủ thông tin. Có những câu trả lời chỉ xuất hiện sau khi cả hai bên có đủ thời gian để bình tĩnh. The Hanged Man cũng nhắc bạn về việc buông bớt nhu cầu kiểm soát. Không phải chuyện gì cũng có thể diễn ra theo đúng thời điểm bạn mong muốn.

✦ Thông điệp dành cho bạn ✦

Chậm lại không có nghĩa là đứng yên. Đôi khi, chỉ khi bạn ngừng cố ép mọi thứ xảy ra, bạn mới nhìn thấy điều mình thực sự cần.

Dù bạn chọn The Sun, Wheel of Fortune, Four of Cups, The Tower, Ace of Pentacles hay The Hanged Man, hãy nhớ rằng Tarot không phải một bản dự báo cố định về tương lai.

Điều thú vị nhất của một trải bài đôi khi không nằm ở việc nó "đoán đúng" chuyện gì sẽ xảy ra, mà ở chỗ một thông điệp vô tình khiến bạn nhìn lại một vấn đề theo cách khác. Một lá bài tích cực có thể nhắc bạn mạnh dạn hơn. Một lá bài nhiều thử thách có thể khiến bạn cẩn trọng hơn. Và một lá bài về sự chờ đợi có thể giúp bạn hiểu rằng không phải lúc nào mình cũng cần phải vội.

Tuần 28/9-4/10 vẫn là tuần của chính bạn. Bạn là người lựa chọn cách phản ứng trước những gì xảy ra, lựa chọn điều gì nên giữ lại và điều gì đã đến lúc bước qua.

Nếu lá bài bạn chọn có một chi tiết khiến bạn đặc biệt chú ý, hãy thử ghi lại nó và quan sát xem trong những ngày tới, điều gì khiến bạn liên tưởng đến thông điệp ấy. Đôi khi, chỉ một lời nhắc đúng lúc cũng đủ để chúng ta bước vào tuần mới bình tĩnh và chủ động hơn.

Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm.

Nội dung: Xuân Hồng - Thiết kế tương tác: Quang Lê