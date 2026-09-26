Có những tuần chúng ta bước vào với một tâm trạng rất rõ ràng: Biết mình muốn gì, cần làm gì và đang chờ đợi điều gì. Nhưng cũng có những tuần bắt đầu bằng một dấu hỏi lớn. Một kế hoạch chưa biết có thành hay không, một mối quan hệ chưa biết nên tiếp tục hay dừng lại, một công việc đang chờ kết quả hoặc đơn giản là cảm giác muốn biết những ngày sắp tới sẽ mang đến cho mình điều gì.

Trải bài Tarot lần này không nhằm đưa ra một lời tiên đoán cố định cho tuần 28/9-4/10. Thay vào đó, hãy xem những lá bài như một lời gợi ý để bạn nhìn lại tâm thế của chính mình trước khi bước vào tuần mới. Trước khi đọc tiếp, hãy tạm dừng lại một chút. Đặt điện thoại xuống nếu bạn đang quá phân tâm, hít một hơi thật sâu và nghĩ đến một con số bất kỳ từ 1 đến 6.

Đừng cố tính toán xem số nào "may mắn" hơn. Cũng đừng đọc trước cả sáu lá bài rồi mới quay lại chọn. Hãy để con số đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn quyết định.

1 2 3 4 5 6

Con số nào vừa hiện lên trong đầu bạn?