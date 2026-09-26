The Sun
Nếu bạn chọn số 1, lá bài dành cho bạn là The Sun - Mặt Trời, một trong những lá bài mang nguồn năng lượng sáng rõ và tích cực nhất trong Tarot.
Tuần 28/9-4/10 có xu hướng mang đến cho bạn cảm giác nhẹ nhõm hơn, đặc biệt nếu thời gian vừa qua bạn đã phải suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề chưa có lời giải. The Sun thường xuất hiện khi những điều từng mập mờ bắt đầu trở nên rõ ràng. Bạn có thể nhận được một câu trả lời mà mình đã chờ đợi, biết chính xác một người đang nghĩ gì về mình hoặc cuối cùng cũng nhìn ra hướng đi phù hợp cho một chuyện đã khiến bạn phân vân khá lâu.
Trong công việc, đây là khoảng thời gian thuận lợi để thể hiện năng lực và để những nỗ lực trước đó được nhìn thấy. Một công việc hoàn thành tốt, một lời khen từ cấp trên, phản hồi tích cực từ đồng nghiệp hoặc một ý tưởng được đón nhận đều có thể trở thành điểm sáng trong tuần. Nếu đang bắt đầu một dự án mới, bạn cũng có nhiều động lực hơn để tiến về phía trước thay vì liên tục tự nghi ngờ bản thân.
Về tình cảm, The Sun mang đến sự cởi mở. Nếu đang yêu, hai người có thể có thêm những khoảnh khắc vui vẻ, gần gũi và nói với nhau những điều trước đây còn ngại ngần. Nếu đang độc thân, bạn có thể trở nên thu hút hơn đơn giản vì bản thân đang ở trạng thái tự tin và thoải mái hơn. Một cuộc trò chuyện tình cờ cũng có thể khiến bạn chú ý đến một người mà trước đây mình chưa từng nghĩ tới.
Tuy nhiên, The Sun cũng nhắc bạn đừng vì mọi thứ đang thuận lợi mà trở nên chủ quan. Khi tâm trạng quá hưng phấn, chúng ta dễ bỏ qua những chi tiết nhỏ. Vì vậy, hãy tận hưởng năng lượng tích cực của tuần này nhưng vẫn kiểm tra kỹ những việc quan trọng trước khi đưa ra quyết định.
Có những chuyện không cần phải cố gắng giải thích nữa. Khi ánh sáng xuất hiện, bạn sẽ tự nhìn thấy điều mình cần nhìn thấy.