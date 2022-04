Trong xã hội hiện đại tất bật, người ta cố gắng tối giản mọi thứ để tiết kiệm thời gian, đến cả tình yêu đôi lúc cũng vội vã. Con người sống thực tế hơn, nên có những điều lãng mạn thì bị cho là "sến" và không cần thiết. Nhưng có lẽ chẳng ai là không một lần thầm mong mình là nhân vật chính trong những câu chuyện lãng mạn ấy.

Một ngày tan làm ngang qua Tràng Tiền Plaza, cô bạn ngồi sau đột nhiên nhất quyết đòi dừng xe rồi hào hứng chỉ tay về phía màn hình LED sáng rực: "Tên tớ kìa, ngay đấy kìa, tớ đang được cầu hôn đấy". Trên màn hình LED, tên bạn tôi đang xuất hiện kèm dòng chữ "Will you marry me?". Lúc sau, cả tên tôi và nhiều cái tên khác cũng lần lượt xuất hiện và được "cầu hôn" ấn tượng như vậy. Màn LED hoành tráng giữa con phố sầm uất nhất nhì Hà Nội đã thu hút hàng loạt sự chú ý lớn. Không ít người ngoảnh đầu nhìn lại, số khác dừng hẳn xe đợi khi tên mình xuất hiện để kịp ghi lại "lời cầu hôn" có 1-0-2 này.

Trên đường về nhà, bạn tôi cứ thủ thỉ: "Kể mà được cầu hôn thật thế nhỉ, lãng mạn phải biết". Ít lâu sau, tôi lại bắt gặp những "lời cầu hôn" ấy trên phố cuối tuần, nhưng lần này là trên chiếc xe buýt màu hồng nổi bật. Giống như tôi, mọi người lập tức chú ý đến chiếc xe cầu hôn ấy. Không chỉ các bạn trẻ hào hứng, cả các cô bác lớn tuổi cũng thích thú, vui vẻ lấy điện thoại ra để nhận "lời cầu hôn".

Gần đây, mạng xã hội viral những đoạn clip ngắn về một số màn cầu hôn thú vị thu về hàng triệu lượt xem và hàng ngàn lượt yêu thích. Trong những bối cảnh đời thường như phòng tập, buổi hẹn hò ngoài trời, hay giữa nơi làm việc, các cặp đôi yêu nhau đã trao tay những chiếc nhẫn lấp lánh, ngỏ lời muốn được đồng hành đến cuối đời.

Lời cầu hôn, dù được đầu tư hoành tráng hay chỉ là những lời yêu thương bình dị trong cuộc sống hàng ngày đều mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người chứng kiến. Tận sâu đáy lòng mỗi chúng ta là những giấc mơ hạnh phúc, với niềm tin rằng phía sau lời cầu hôn chân thành ấy là tương lai như ý, gắn kết dài lâu…

Nhìn cuộc hôn nhân 30 năm của bố mẹ, tôi từng hỏi mẹ làm sao để có thể đồng hành với ai đó cả cuộc đời. Mẹ tôi cười và bảo khi còn trong mối quan hệ lãng mạn, người ta cứ ngỡ chỉ cần nhận được lời cầu hôn từ người mình yêu đã là cái kết đẹp nhất. Lời cầu hôn mở ra hành trình đầy hứa hẹn, nhưng không phải những ngày tiếp sau đó chỉ có màu hồng. Cuộc sống luôn đầy bất ngờ khó đoán, ngày hôm nay có thể ngập tràn hạnh phúc nhưng có thể ngày mai là những khó khăn và thử thách.

Trong mọi khoảnh khắc thăng trầm, thật tốt nếu bên cạnh mình là người bạn trọn đời trách nhiệm, là chỗ dựa tin cậy, có thể bảo vệ, chăm lo mỗi ngày bên nhau. Dù trước mắt cuộc sống có tốt đẹp hay khó khăn, người bạn đời ấy vẫn một lòng kiên định sát cánh bên ta đi đến hết cuộc đời.

Mẹ tôi nói rằng mọi cuộc hôn nhân đều cần có điểm tựa. Giữa rất nhiều thử thách, thật khó để không có những phút giây yếu lòng và mệt mỏi. Một điểm tựa vững chắc sẽ tiếp thêm cho ta sức mạnh và niềm tin, để dù tương lai có khó đoán ra sao, chúng ta vẫn có thể vượt qua sóng gió và hướng đến một ngày mai tươi sáng.

Loạt sự kiện "cầu hôn" gây xôn xao vừa qua đến từ chiến chiến dịch mới nhất của thương hiệu bảo hiểm nhân thọ Generali – "Lời Cầu Hôn Thứ 2". Generali mong muốn tất cả mọi người có cơ hội trải qua những khoảnh khắc ý nghĩa, đồng thời ngỏ lời "cầu hôn" đặc biệt để được đồng hành, bảo vệ khách hàng và cùng họ đi qua mọi thăng trầm cuộc sống .

Generali tin rằng khoảnh khắc trao nhận hợp đồng bảo hiểm cũng quan trọng như lời cầu hôn. Giữa cuộc sống nhiều thăng trầm, "Lời Cầu Hôn Thứ 2" từ Generali sẽ giúp bạn vững bước, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi hân hoan cũng như lúc hoạn nạn, luôn yêu thương, ủng hộ và chắp cánh để mọi ước nguyện như ý, để tình yêu nở hoa và cuộc sống rực rỡ. Giây phút bạn "gật đầu", Generali sẽ chính thức trở thành "Người bạn Trọn đời", luôn sát cánh, đồng hành cùng bạn trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống.



"Lời Cầu Hôn Thứ 2" của Generali đã mang lại nhiều khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ. Chiến dịch mở đầu với đoạn phim ngắn "Lời Cầu Hôn Thứ 2" lấy cảm hứng từ những thước phim và những câu chuyện tình nổi tiếng thế giới. Đoạn phim với hình ảnh mãn nhãn cùng nội dung ấn tượng xoay quanh lời cầu hôn đã nhanh chóng trở nên viral và được lan tỏa khắp mạng xã hội, thu về hàng triệu lượt xem cùng hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ.

Dịp Lễ Tình nhân, Generali lại gây bất ngờ khi "cầu hôn" hàng ngàn người ở Hà Nội và Sài Gòn bằng những màn hình LED hoành tráng khắp các tuyến phố lớn. Người dân bất ngờ nhưng cũng xúc động khi tên mình xuất hiện trên các bảng LED kèm theo câu nói "Will you marry me?". Lời cầu hôn đặc biệt còn tiếp tục xuất hiện trên những chuyến xe buýt ngọt ngào di chuyển qua nhiều con phố trung tâm ở Hà Nội và Sài Gòn, mang lại niềm vui, sự hào hứng cho mọi người.

Và cuối cùng, Generali đã khiến tất cả phải vỡ oà khi khép lại chiến dịch bằng một màn trình diễn công phu tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh với sự xuất hiện của những cái tên đình đám như Đức Phúc, Ly Ly, Osad,... Sự kiện này ngay lập tức "gây bão" khi thu hút tới hàng ngàn người theo dõi bên ngoài nhà hát, cùng hàng trăm ngàn lượt xem online tại fanpage Generali. Những tiết mục âm nhạc đặc sắc kể nên câu chuyện tình yêu lứa đôi tuyệt đẹp và đầy cảm xúc đã để lại ấn tượng khó quên. Dù sự kiện đã khép lại nhưng mọi người vẫn còn nhắc về nó bởi những thông điệp ý nghĩa về tình yêu hay cả tình cảm trân trọng mà Generali gửi gắm.

Lựa chọn cách tiếp cận tinh tế, Generali đã có một "Lời Cầu Hôn Thứ 2" chạm đến cảm xúc tất cả mọi người. "Lời Cầu Hôn Thứ 2" nối tiếp những chiến dịch thành công trước đó của Generali và tiếp tục mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới về bảo hiểm. Generali tiếp cận khách hàng gần gũi thông qua những chiến dịch truyền cảm hứng, gợi nhắc mọi người về những khoảnh khắc đáng giá của tình yêu và cuộc sống. Để rồi sau những chiến dịch ấy, giá trị tốt đẹp sẽ còn tiếp tục lan tỏa, tạo dựng nên niềm tin và mối liên kết vững chắc giữa khách hàng và thương hiệu.





