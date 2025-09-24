Giữa tháng 7/2025, khi phim điện ảnh chính thức đầu tay "Đợi Gì, Mơ Đi!" đã hòm hòm xong công tác ra mắt, NSX Janet Ngo một mình quay lại Úc vì có vài việc chẳng thể đặng đừng. Mọi thứ (trộm vía) đều diễn ra suôn sẻ. Một ngày đầu tháng 8, chị nhắn, "chị sẵn sàng rồi". Vậy là chúng tôi bắt tay vào thực hiện cuộc trò chuyện lẽ ra đã phải làm từ cả tháng trước.

Mọi thứ đều thuận tự nhiên! Ngay từ đầu tôi đã biết mọi thứ không chỉ dừng lại ở một bộ phim mà sẽ là hành trình tìm hiểu, khai phá tinh thần của Hai Bà Trưng. Càng nghiên cứu, tôi càng thấy có quá nhiều điều để kể. Làm thế nào để cái hồn của Hai Bà hiện hóa hoạt động ở cả 3 chiều không gian của Trái Đất? Không gì tốt hơn là hiện thực hóa tinh thần này trong các hình thức nghệ thuật khác nhau. Vì thế, mở rộng quy mô là diễn tiến tự nhiên, như nó vốn dĩ vậy. (Cười)

She-Kings cũng có lúc phải hài chứ! Hai Bà trước khi là nhân thần thì cũng là con người mà, cũng từng vui, từng buồn, từng hài hước trước khi phải chiến đấu. [Cười]

Tôi may mắn quen biết đạo diễn Lâm Minh Khôi từ khi mới về nước. Lúc đọc kịch bản của Khôi, tôi rất ấn tượng. Khôi viết tốt và tôi đánh giá cao tư duy điện ảnh của bạn.

Trong khi, Khôi dành thời gian để chau chuốt lại kịch bản cũng như suy nghĩ sẽ đạo diễn thế nào thì tôi tiếp tục chuẩn bị cho Hội thảo ICHCHAA (Hội thảo Quốc tế Di sản Lịch Sử, Văn hóa và Cải biên Nghệ thuật – ICHCHAA 2022), một phần của dự án She-kings.

Tôi tin vào tay nghề và tư duy kể chuyện của Khôi. Ngoài ra, tôi cũng may mắn được hợp tác với Trigger – một đơn vị kỹ thuật có chuyên môn cao, giúp hiện thực hóa tầm nhìn của đạo diễn một cách trọn vẹn. Tôi vẫn giữ thói quen “xin ý” Hai Bà trước những quyết định lớn. Và với dự án này, tôi thấy một sự đồng thuận rất rõ ràng. (Cười)

Nói thật là đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao Hai Bà nói tôi làm! (Cười). Có quá nhiều biến cố đã đến trong thời gian đó. Nhưng tôi cũng biết ơn giai đoạn đầy khó khăn này, vì nhờ có nó, tôi kết nối gần hơn với gia đình mình. Sau một thời gian dài “ngấm ngầm” theo đuổi ước mơ thì nhờ “sự cố” bất ngờ này, gia đình đã mở lòng và ủng hộ giấc mơ của tôi. Bộ phim là một điều rất có ý nghĩa đối với riêng tôi dù không phải là phim đầu tiên tôi làm, nhưng lại là bộ phim điện ảnh đầu tiên mang tính chính thức. (Cười)

Lịch sử ngành phim khá thú vị. Trước thời kỳ vàng của Hollywood cùng sự bùng nổ của những tên tuổi đình đám, tất cả đều xuất phát từ tài năng thật sự. Trau dồi qua mỗi tác phẩm, công chúng dần thừa nhận tài năng của người nghệ sĩ và từ đó, họ trở thành những cái tên bảo chứng.

Sẽ có người cho rằng ở thời điểm hiện tại điều này không còn đúng nữa. Marketing cần những cái tên đủ sức kéo khán giả đến rạp. Nhưng bạn thấy đấy, đã có rất nhiều thay đổi kể từ sau Covid và khi “Avengers: Endgame” kết thúc, GenZ đã gia nhập thị trường lao động. Những cái tên bảo chứng trước đây giờ đã bắt đầu mất dần sức hút. Các sản phẩm thành công gần đây như "The Queen's Gambit", "Stranger Things", "Squid Game", hay "Everything Everywhere All At Once" đều không phụ thuộc vào tên tuổi lớn. Thay vào đó, chính chất lượng của những sản phẩm đã tạo ra các tên tuổi mới. Mọi thứ đang quay trở lại quỹ đạo vốn có đó chứ.

Không ai có thể phủ nhận sức mạnh của marketing trong thời đại này. Tuy nhiên, nếu ưu tiên những tên tuổi bảo chứng thì đôi khi lại lấy mất đi nhiều cơ hội mà lẽ ra có thể dành cho những tài năng mới. Việc làm phim, xét cho cùng là để công chúng được thưởng thức, được kết nối, từ đó, điện ảnh mới phát triển được.

Tôi đã dành rất nhiều thời gian để quan sát và nghiên cứu điện ảnh thế giới, học hỏi từ những sai lầm, vấp ngã của họ.

Không thể trả lời câu hỏi này nếu không nhìn lại lịch sử. Hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước, đa phần thời gian là chiến tranh. Chúng ta không có nhiều thời gian để phát triển bản thân, phát triển văn hoá địa phương và xây dựng nền tảng văn hóa nghệ thuật như các quốc gia khác. Chỉ gần đây, khi mọi thứ dần ổn định thì nghệ thuật mới có điều kiện phát triển thực sự.

Việt Nam cũng trong dòng chảy của thời đại, kể từ sau Covid cùng với thế hệ lao động trẻ Gen Z và các xu hướng công nghệ, thị trường đã thay đổi đáng kể. Rất nhiều tín hiệu tích cực nhưng cũng đòi hỏi chúng ta cẩn trọng hơn.

So với thời điểm tôi mới bắt đầu nghiên cứu dự án She-kings, văn hoá nghệ thuật Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ. Ngày càng có nhiều người trẻ quan tâm, yêu thích việc tìm hiểu lịch sử. Ở một mức độ nào đó, chúng ta vẫn còn cần thời gian để tìm ra được hướng đi tốt hơn cho mình. Chúng ta làm tốt thì văn hoá dân tộc mình sẽ phát triển và được gìn giữ lâu đời hơn.

Tuy nhiên, tôi rất mừng vì nghệ thuật giờ không còn bị xem là “cuộc chơi”, mà đã được công nhận là một ngành nghề nghiêm túc, cần được đầu tư bài bản. Những kiến thức và thực tiễn làm phim ngày càng được đào tạo toàn diện hơn, không còn bị hạn chế theo lối mòn. Các bạn trẻ GenZ được thoả sức sáng tạo và khai thác tài nguyên. Công nghệ và mạng xã hội cũng góp phần thay đổi cách người ta nhìn nhận và tạo ra các tác phẩm nghệ thuật. Dễ dàng tìm kiếm, tiếp cận các nguồn tư liệu nằm ngoài vùng hạn chế của những thế hệ trước cung cấp cho thế hệ làm phim trẻ nhiều kỹ năng và giúp họ có tư duy nghệ thuật phóng khoáng hơn. Tuy vậy, mọi thứ đều có hai mặt. Sự thay đổi này cũng rút ngắn khả năng tập trung của người trẻ. Hơi khó để họ có thể tập trung thưởng thức nguyên vẹn một sản phẩm.

Câu chuyện marketing và cách công chúng tiếp nhận sản phẩm hiện nay đôi khi khiến sản phẩm không được đón nhận đúng như bản chất. Vì vậy, thị trường hiện tại là cơ hội lớn – nhưng chỉ khi đi chậm, đi chắc và đi thật thì mới phát triển bền vững được.

Tôi đã từng làm phim ở cả trong và ngoài nước nên tôi thấy các nhà làm phim trẻ hiện nay đang có nhiều cơ hội hơn về mặt kỹ thuật, tư duy và tài nguyên sáng tạo.

(Cười) Tôi nghe người ta nhắc khá nhiều câu “Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối”. Tôi không đồng tình! Rõ ràng những tên tuổi đã trở thành huyền thoại đều đã nỗ lực hết mình để suy nghĩ và làm nghề với tất cả sự chân thành của mình, nhằm đưa đến cho công chúng những góc nhìn chân thật nhất. Mỗi tác phẩm thành công, có tác phẩm nào không trải qua sự khổ luyện, không xuất phát từ việc tự mình đối mặt với các vấn đề, từ cảm xúc thật và không giải quyết bằng tư duy thực tế? Tất nhiên, mỗi người sẽ nhìn nhận tác phẩm sau cùng theo cách riêng của họ và có thể góc nhìn đó cũng sẽ không còn giống với góc nhìn ban đầu nữa.

Bất kỳ một tác phẩm nào cũng đều được tạo ra bởi sự cộng hưởng từ nhiều yếu tố. Một bộ phim là kết tinh của nhiều khâu, mang nhiều chất xám của biết bao con người. Giống như việc dệt một tấm thảm, mỗi sợi chỉ đều là mỗi mắt xích liên kết chặt chẽ với nhau, trượt một chút là tấm thảm ấy có thể bung bất cứ lúc nào. Mỗi người trong ekip cũng vậy, đều cần làm thật tốt vai trò của mình trong từng bước, từng khâu. Mỗi thời mỗi thế, các sản phẩm vì thế cũng sẽ khác nhau. Các yếu tố ưu tiên cũng có thể sẽ khác. Bạn có thể sắp đặt theo chiều dọc theo thứ tự trên dưới, hay chiều ngang theo thứ tự trước sau, nhưng miễn làm sao mọi thứ đều phải phối hợp với nhau thành một thể thống nhất, quy chiếu tất cả về một để tạo ra một tác phẩm tốt nhất.

Ước mơ thì luôn sẵn rồi nên tôi cứ đi thôi. [Cười] She-Kings hiện còn 2 dự án phim nữa đang được phát triển, cùng với nhiều sản phẩm khác tôi đang ấp ủ. Nhưng trước mắt, tôi cần thời gian để hồi phục sức khỏe.

Trên hành trình với She-Kings, tôi luôn gặp những điều bất ngờ, nên điều lớn nhất tôi luôn giữ là niềm tin. Hiện tại, She-Kings đang phát triển nhiều nhánh nội dung khác nhau. Việc sản phẩm nào ra trước hay sau phụ thuộc vào chính "nhịp sống" tự nhiên của từng phần dự án. Tôi mong các bạn nếu yêu mến She-Kings hãy tiếp tục theo dõi để đón nhận các sản phẩm một cách tự nhiên nhất, nguyên vẹn nhất và có được trải nghiệm thật sự vui và ý nghĩa.

Đạo diễn Lâm Minh Khôi trong bài chia sẻ về chặng đường “Đợi Gì, Mơ Đi!” đã qua trên trang cá nhân có viết: “Để "Đợi Gì, Mơ Đi!" có thể lên được màn ảnh lớn ở thời điểm này, công lớn thuộc chị Janet Ngo của công ty TNHH She-Kings. Tâm lý của các nhà đầu tư điện ảnh thường tìm kiếm các kịch bản có nội dung tiềm năng cho doanh thu phòng vé: Kinh dị, Drama hoặc chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng như xu hướng hiện tại. "Đợi Gì, Mơ Đi!" lại là một kịch bản không nằm trong các luồng tìm kiếm đó. Nếu mình không gặp được một người cũng khao khát mang câu chuyện giản dị này lên màn ảnh rộng, có lẽ việc kịch bản xếp xó là chuyện đoán được… Hành trình của phim sẽ còn kéo dài nữa tới những đích đến cần phải đến, và mình tin rằng với tâm huyết ngay từ ngày đầu đọc kịch bản và quyết định đưa vào sản xuất, Janet Ngo và công ty She-Kings sẽ tiếp tục chăm sóc cho sản phẩm này một cách nâng niu và đầy tự hào.” Từ những dòng tâm sự này có thể thấy hành trình mà NSX Janet Ngo và She-kings đang đi tuy nhiều khó khăn nhưng không hề đơn độc, luôn có sự ủng hộ từ những người cộng sự thân thiết, những người thấu hiểu cái tâm, cái tầm của chị và cùng muốn chung tay mang lại nhiều giá trị tốt đẹp cho điện ảnh, nghệ thuật, cho lịch sử, văn hoá nước nhà.

