Có lẽ ai cũng có những cột mốc trong cuộc đời mình. Đó có thể là tuổi 18 khi bạn chính thức được trở thành một người trưởng thành, đó có thể là tuổi 22 khi bạn kết thúc những năm tháng học đại học đáng nhớ, hay là tuổi 30 khi bạn bắt đầu có những sự ổn định trong cuộc sống… Thế nhưng ở đây chúng tôi muốn nhắc đến cột mốc tuổi 27.

Chắc hẳn đọc đến đây bạn đang tự hỏi tại sao lại là tuổi 27 nhỉ? Tuổi 27 là thời điểm bạn đang sống cuộc sống của một người đi làm, cũng là lúc bạn kỳ vọng công việc của mình phải có những thành tựu nhất định, bạn bắt đầu tính đến những chặng đường xa hơn trong mối quan hệ tình yêu, nhưng bạn lại luôn trăn trở làm sao để có một thanh xuân thật rực rỡ.

Có thể nói đây là giai đoạn mang đến nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Sau 2 năm đại dịch, cảm giác bấp bênh, chênh vênh, mơ hồ về giá trị thực của cuộc sống có lẽ lại càng rõ nét hơn.

Bạn thân mến, hãy để tuổi 27 của bạn viết về những niềm vui, niềm hạnh phúc do chính bạn tạo ra. Đơn giản là hãy làm hết mình, chơi hết mình để chúng ta chẳng phải nuối tiếc. Bạn biết đấy, bạn luôn đem theo “tinh thần vui tươi” làm hành trang bên mình thì mọi thứ trong công việc, cuộc sống hẳn sẽ luôn suôn sẻ và ý nghĩa.

Quỳnh Lan, 27 tuổi, quyết định kết hôn với chàng bạn trai Minh Huy sau khi cả hai đã có 3 năm gắn bó bên nhau. Ở tuổi 27, Quỳnh Lan có sự khởi đầu mới với người thương. Nói về công việc, cô gái trẻ sống ở Hà Nội cũng vừa “nhảy” việc sang một công ty mới với vị trí trưởng nhóm lần đầu tiên trong cuộc đời, sự khởi đầu đầy hứa hẹn nhưng cũng khiến cô lo lắng không ít.

Còn về cuộc sống gia đình sau khi kết hôn, những bỡ ngỡ chắc chắn là có. Quỳnh Lan chọn cách đối mặt với tinh thần vui vẻ. Cô cùng chồng bắt đầu tính đến việc xây dựng những thành tựu riêng cho cả hai.

1 cộng 1 thì bằng hai. Với vợ chồng Quỳnh Lan thì 1 cộng 1 bằng 1 chiếc xe ô tô. Đây cũng là món đồ giá trị mà cả hai quyết định mua sau khi về chung một nhà. Nhiều người vẫn có quan điểm ô tô không phải là “tài sản” mà là “tiêu sản”, nhưng với Quỳnh Lan, cô biết chiếc xe sẽ đem đến cho mình những gì nên đối với cô đó chính là thứ “tài sản tinh thần” giá trị.

Nói về chiếc ô tô mà cả hai vợ chồng cùng cố gắng mua, đó là một chiếc Toyota Raize với vẻ ngoài đầy trẻ trung và phong cách, một hình ảnh đầy mới mẻ với thương hiệu ô tô Nhật Bản này.

Vốn là một người trẻ, Quỳnh Lan mua xe ô tô không chỉ đơn thuần coi đó là phương tiện đi lại trong thành phố, cô muốn chiếc xe đưa mình đến nhiều vùng đất mới. Vì thế mà Toyota Raize, một mẫu xe SUV hạng A+ linh hoạt và sành điệu sẽ đáp ứng được tiêu chí ưa khám phá mà lại thích thể hiện cá tính như Quỳnh Lan. Chiếc xe gầm cao với thiết kế hiện đại, bắt mắt nhưng lại rất gọn gàng thích hợp để hai vợ chồng sử dụng trong thành phố và đi dã ngoại bất cứ khi nào muốn. Bên cạnh đó, Toyota Raize cũng là dòng xe tiết kiệm nhiên liệu và có giá bán hợp lý với cặp vợ chồng trẻ có tài chính vừa phải.

Cuộc hôn nhân và công việc mới là sự khởi đầu thứ nhất còn chiếc xe chính là khởi đầu thứ 2 ở tuổi 27 của Quỳnh Lan. Mỗi sự khởi đầu đều mang đến những cảm xúc nhất định. Nhưng tựu trung lại đó là sự bồi hồi, phấn chấn khiến Quỳnh Lan muốn cố gắng thật nhiều trong chuyến hành trình của tuổi 27 này.



Những ngày cuối tuần hay các dịp nghỉ lễ, mọi người ít khi bắt gặp Quỳnh Lan và chồng tại Hà Nội. Hai vợ chồng khi thì đổi gió bằng một chuyến cắm trại ở ngoại thành, khi lại di chuyển đến các thành phố khác để thay đổi không khí. Lúc thì cặp đôi làm tour ẩm thực tại thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng, khi thì lại đi về Ninh Bình vì muốn check-in ở Hang Múa vào mùa sen, lúc thì lại có mặt tại Mộc Châu đơn giản vì cô nàng thích tự tay hái mận vào đúng mùa mận chín….



Rời xa đô thị với những tòa nhà cao tầng cùng các con đường đông nghịt đầy khói bụi, Quỳnh Lan cảm thấy dễ chịu khi được hít hà không khí trong lành nơi có những hàng cây xanh mướt, nơi có bãi cỏ trải dài bên hồ nước hay cát trắng mịn cùng sóng biển dập dìu. Có những lúc cô nhận ra rằng hạnh phúc chẳng phải là ở một khu nghỉ dưỡng đắt đỏ mà chỉ đơn giản là khi ngồi dưới tán lá cây, tận hưởng gió mát khi chiều về, cùng với người chồng thân yêu bên cạnh và nói đủ thứ chuyện không đầu không cuối.

Có những chuyến đi mà cả hai chẳng hề lên lịch trình, chỉ cần muốn là xếp vali vào ô tô và rong ruổi trên khắp mọi nẻo đường. Hành trang của cả hai đơn giản là sự tự do và vô lo vô nghĩ của tuổi trẻ.

Ở độ tuổi gần cuối thế hệ Gen Y và ngấp nghé là người tiên phong của thế hệ Gen Z, Quỳnh Lan mang trong mình sự chắc chắn nhưng cũng không kém phần phóng khoáng.

Cũng vì thế nói chiếc xe Toyota Raize chiều Quỳnh Lan hết mức cũng chẳng sai. Một chiếc xe đô thị được trang bị động cơ turbo thích hợp để đưa vợ chồng Quỳnh Lan đi chơi xa. Xe có màn hình điện tử 7 inch sau vô-lăng, tùy chọn 4 chế độ hiển thị, từ tốc độ thấp lên đến tốc độ cao, vô lăng của Toyota Raize đều mang đến sự thoải mái nhất định. Do vậy mà những lúc chồng mệt, Quỳnh Lan cũng chẳng ngại lái xe thay chồng.

Chiếc Toyota Raize còn có màn hình giải trí cảm ứng 9 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh. Xe còn có điều hòa tự động cùng dàn âm thanh 6 loa giúp cho Quỳnh Lan có những giây phút giải trí ngay trong chiếc xe của mình. Bên cạnh đó, xe cũng trang bị nhiều tính năng an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TCS... cho đến camera lùi cùng 6 túi khí. Xe cũng có hệ thống cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA, 4 cảm biến va chạm trước sau, giúp những chuyến đi của Quỳnh Lan trở nên an toàn hơn.

Tưởng chừng 3 năm yêu nhau Quỳnh Lan đã hiểu hết về người chồng của mình, nhưng cưới nhau và đi cùng nhau nhiều cô mới lại càng thấu hiểu hơn về người bạn cùng nhà. Hóa ra anh chàng Minh Huy có phần khô khan ấy lại là một người chồng vô cùng tinh tế. Ở vị trí để nước chỗ ghế Lan ngồi trong xe luôn có một chai nước mà cô yêu thích, gió ở vị trí đó cũng luôn được tránh hướng vào đầu vì cô hay bị nhức đầu mỗi khi lạnh.

Không chỉ là những chuyến đi cùng chồng, Quỳnh Lan cũng thường rủ rê những người bạn thân thiết đi cùng. Cũng là cách cô gái 27 tuổi lan tỏa niềm vui và niềm hạnh phúc trên những cung đường với mọi người.

Chiếc xe Toyota Raize là mẫu xe 5 chỗ có chiều dài lớn nhất phân khúc nên có không gian nội thất rộng rãi cho người ngồi trong. Vì thế mà những chuyến đi với bạn bè cũng rất thoải mái. Chuyến đi với những người bạn chí cốt thì luôn ngập tràn tiếng cười. Những trục trặc trong hành trình là điều không tránh khỏi nhưng cách mọi người cùng nhau giải quyết vấn đề mới là điều quan trọng. Sau những sự cố trong chuyến đi những gì Quỳnh Lan và bạn bè nhận lại chính là sự thấu hiểu nhau.

“Tuổi trẻ này mình cùng nhau khoác vai đi từ sáng tới đêm” - có lẽ đây là câu hát vô cùng thích hợp cho chuyến đi của Quỳnh Lan cùng những người bạn thân thiết.

Càng đi nhiều Quỳnh Lan lại càng nhận ra những giá trị cuộc sống mà bấy lâu nay mình bỏ lỡ. Đôi khi hạnh phúc bình dị lại là những lúc được nhìn thấy nụ cười của những người bạn đồng hành. Quỳnh Lan cũng cảm thấy trân trọng hơn những phút giây được hòa mình vào thiên nhiên, có những trải nghiệm tại những vùng đất mới, được gặp những con người thân thiện… Hóa ra hạnh phúc bấy lâu nay Quỳnh Lan tìm kiếm lại nằm ở những chuyến đi, đó là lúc mà Lan được là chính mình.

Những người bạn của Quỳnh Lan cũng như được truyền nguồn năng lượng hạnh phúc từ cô. Cũng bởi vậy mà cô bạn của Lan cũng đang có ý định sắm một chiếc Toyota Raize để có những chuyến đi riêng. Và khỏi phải nói, Lan rất ủng hộ quyết định này của bạn thân mình. Nếu như vậy thì trong tương lai, những chuyến đi sẽ lại có được thêm nhiều bạn bè đi cùng.

Bởi vậy nói khi bạn hạnh phúc, bạn lan tỏa được niềm hạnh phúc đó cho người khác thì bạn lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn nữa.











Với nhiều người chiếc xe ô tô chỉ là một phương tiện đi lại nhưng nếu biết cách chúng ta có thể tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình nhờ nó. Hãy để tuổi 27 không trôi qua một cách lãng phí, hãy cùng tận hưởng hết mình.

Tuổi 27 có chênh vênh hay bấp bênh không thật ra lại do chính chúng ta quyết định. Đừng chỉ ngồi ở nhà mong mỏi hạnh phúc tự tìm đến bởi lẽ hạnh phúc do người khác mang lại vốn mong manh lắm. Hạnh phúc phải do chính chúng ta tạo ra, thì đó mới là hạnh phúc thực sự.

Cho dù là bạn đang chuẩn bị bước đến tuổi 27, đang ở độ tuổi 27 hay cho dù là đã bước qua cột mốc này thì xin hãy nhớ, chính bạn là người lựa chọn mình có hạnh phúc hay không. Dù là thế nào đi chăng nữa, dù bạn có bắt đầu ở độ tuổi nào đi chẳng nữa cũng là chẳng muộn, quan trọng là bạn đã sẵn sàng chưa?

