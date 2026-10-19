Hành trình “Nhìn Con Lớn”

Gom nhặt từng khoảnh khắc bình dị để cùng con đi qua năm tháng

00

Hành trình
“Nhìn Con Lớn”

Một đứa trẻ cần gì nhất để trưởng thành: ngôi trường danh tiếng, những khóa học đắt đỏ hay sự đồng hành của gia đình? Mải miết lo toan cho tương lai của con, nhiều bậc cha mẹ đôi khi quên rằng tâm hồn trẻ được nuôi dưỡng từ những điều bình dị nhất, như bữa cơm chiều quây quần hay lời thủ thỉ trước giờ đi ngủ.

Chiều 10/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ” do Báo Nhân Dân tổ chức không chỉ mang đến những khoảnh khắc gắn kết gia đình xúc động mà còn mở đầu cho dự án dài hạn “Nhìn Con Lớn”. Dự án hướng đến việc đồng hành cùng cha mẹ trong hành trình nhận ra, ghi nhận và lưu giữ từng bước trưởng thành của con.

01

Từ điểm chạm sân khấu
đến sự thức tỉnh của cha mẹ

Với hàng nghìn gia đình có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ngày 10/10, đó là một buổi chiều ngập tràn cảm xúc. Sảnh đón tiếp rộn ràng tiếng trống lân, những mascot ngộ nghĩnh cùng các trạm trải nghiệm dành cho trẻ nhỏ. Giữa không khí sôi động ấy, những cử chỉ đời thường của các gia đình lại để lại ấn tượng sâu sắc.

Đó là người mẹ cẩn thận chỉnh lại khăn quàng đỏ cho con gái trước khi vào khu trải nghiệm, hay người cha kiên nhẫn hướng dẫn con miết từng nếp gấp máy bay giấy tại “Ga Chắp cánh ước mơ”. Trong những khoảnh khắc ấy, cha mẹ không chỉ đưa con đi chơi mà còn trực tiếp tham gia, chia sẻ niềm vui cùng con.

Với một số phụ huynh, điều bất ngờ nhất chỉ đến khi họ thực sự hòa mình vào các hoạt động. Chị Thu Hằng (phường Yên Sở, Hà Nội) chia sẻ rằng, lần đầu tiên chị thấy con tự tin hòa vào đám đông, chủ động bắt chuyện với bạn mới và hào hứng tham gia thử thách. Chị nhận ra con đã bạo dạn hơn nhiều so với khi ở nhà.

Câu chuyện ấy phần nào phản ánh tâm lý của nhiều phụ huynh hiện đại: luôn lo lắng và có xu hướng bao bọc con. Khi chỉ nhìn nhận trẻ qua những biểu hiện quen thuộc ở nhà, người lớn có thể đánh giá thấp khả năng thích nghi và tính tự lập của con. Đôi khi, điều trẻ cần không phải sự chở che nhiều hơn, mà là một môi trường phù hợp, niềm tin từ cha mẹ và cơ hội tự mình khám phá cuộc sống.

Trong khán phòng, sân khấu “Chắp cánh tuổi thơ” cũng xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả. Thay vì chỉ ngồi xem, hàng nghìn bạn nhỏ cùng giơ tay đọc vang 5 điều Bác Hồ dạy, cất cao tiếng hát và phóng những chiếc máy bay giấy mang theo ước mơ. Ánh mắt rạng ngời của trẻ cùng nụ cười tự hào của cha mẹ dưới khán đài tạo nên những khoảnh khắc gắn kết đáng nhớ.

Các bạn nhỏ giơ tay trong khán phòng “Chắp cánh tuổi thơ”

Ông Lê Quốc Minh
Tổng Biên tập
Báo Nhân Dân

Gia đình vẫn là cái nôi cốt lõi định hình nhân cách

Chia sẻ về vai trò của gia đình, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh nhấn mạnh: “Trong sự phát triển của một đứa trẻ, dù nhà trường và xã hội đóng vai trò rất lớn, gia đình vẫn là cái nôi cốt lõi định hình nhân cách. Từ lúc thơ bé cho đến trước ngưỡng cửa đại học, dấu ấn của gia đình luôn mang tính quyết định.

Dù cuộc sống bận rộn đến đâu, nếu cha mẹ có thể đồng hành cùng con từ việc học hành đến vui chơi, sự gắn kết ấy sẽ trở thành điểm tựa vững chắc nhất để con trưởng thành”.

Mẹ và con cùng xem chương trình

Song song với sự hiện diện ấy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho rằng sự đồng hành thực sự đòi hỏi cha mẹ phải biết buông bỏ tính áp đặt: “Cha mẹ không nên ép con cái theo những hình mẫu có sẵn, mà hãy định hướng, tôn trọng và khích lệ cá tính riêng của con. Khi ấy, gia đình không chỉ là sợi dây gắn kết yêu thương, mà thực sự trở thành bệ đỡ vững chắc cho con trên bước đường trưởng thành”.

Mẹ dắt tay con đến chương trình

Ông Lê Quốc Minh
Tổng Biên tập
Báo Nhân Dân

Trân quý từng phút giây
được ở bên con

Theo ông Lê Quốc Minh, sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái không nằm ở những món quà đắt tiền hay chuyến đi nghỉ dưỡng xa xỉ: “Nhiều khi sự đồng hành chỉ đến từ những lần cùng con tham gia một sự kiện thể thao, lễ hội thiếu nhi, hay cuộc trò chuyện giản dị thường nhật. Đó chính là những khoảnh khắc gắn kết bền chặt nhất. Dù cuộc sống bận rộn đến đâu, mỗi bậc cha mẹ đều cần trân quý từng phút giây được ở bên con.

Gia đình cùng cổ vũ trong khán phòng

Con cái có thể vui mừng khi nhận được một món quà, nhưng sẽ ghi nhớ nhiều hơn về sự hiện diện của cha mẹ trong các sự kiện ở trường lớp, những cuộc vui đầm ấm bên gia đình. Còn với cha mẹ, niềm hạnh phúc lớn nhất là đồng hành trong từng phút giây với con, chứng kiến con trưởng thành từ những bước đi lẫm chẫm đầu tiên, chứ không phải là những thành tựu trong sự nghiệp của bản thân”.

Từ những suy ngẫm ấy, chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ” trở thành bước khởi đầu cho dự án dài hạn “Nhìn Con Lớn”.

02

Chậm lại một nhịp để
“Nhìn con lớn”

Kế thừa cảm hứng từ những hình ảnh xúc động về trẻ em, gia đình và thầy cô trong chiến dịch “Trăng sáng muôn nơi”, dự án “Nhìn Con Lớn” được xây dựng với niềm tin rằng mỗi khoảnh khắc được ghi nhận đúng lúc đều có thể kể một câu chuyện đẹp về hành trình trưởng thành của trẻ thơ.

Thay vì đưa ra những khuôn mẫu làm cha mẹ hoàn hảo hay lý thuyết giáo dục xa vời, dự án hướng đến việc khơi dậy sự chú tâm của người lớn đối với những điều gần gũi trong cuộc sống hằng ngày.

Tên gọi “Nhìn Con Lớn” hàm chứa hai ý nghĩa gắn bó mật thiết với hành trình ấy.

“Nhìn” là sự hiện diện thực chất của cha mẹ: Tạm gác công việc, bận rộn đời thường để quan sát và cảm nhận những thay đổi trong cử chỉ, nét mặt, tâm tư của con. Đó không phải sự giám sát khắt khe, mà là ánh nhìn bao dung, kiên nhẫn dõi theo từng bước trưởng thành của trẻ.

“Lớn” không chỉ thể hiện qua sự phát triển thể chất mà còn nằm ở những chuyển biến bên trong tâm hồn. Chiều cao, cân nặng, điểm số hay giấy khen thường được dùng để đánh giá sự tiến bộ của trẻ. Nhưng sự trưởng thành còn hiện diện trong những việc nhỏ: con tự buộc dây giày, dọn đồ chơi, tò mò khám phá điều mới, biết gọi tên cảm xúc, sẻ chia miếng bánh, an ủi bạn bè hay chủ động ôm cha mẹ vỗ về.

Những thay đổi ấy diễn ra âm thầm, dễ bị bỏ qua giữa nhịp sống bận rộn. Thế nhưng, chính chúng góp phần tạo nên hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ. Khi được quan sát và ghi nhận kịp thời, con không chỉ được cha mẹ thấu hiểu hơn mà còn cảm nhận được sự an toàn, biết rằng những nỗ lực của mình luôn được người thân yêu nhìn thấy và trân trọng.

Thông qua đó, dự án hướng đến việc biến sự quan sát, thấu hiểu và đồng hành thành những hành động cụ thể, dần trở thành thói quen tự nhiên trong mỗi gia đình Việt.

03

Những bức hình đời thường
hóa thành tài sản ký ức

Một định hướng quan trọng của “Nhìn Con Lớn” là ghi nhận và lưu giữ hình ảnh cha mẹ đồng hành cùng con trong suốt hành trình trưởng thành.

Tại sự kiện ngày 10/10, đội ngũ nhiếp ảnh gia chuyên về phóng sự hình ảnh không chỉ tập trung vào sân khấu mà còn hướng ống kính về phía khán đài, ghi lại những khoảnh khắc chân thực của tình thân. Đó là cái nắm tay khi con bỡ ngỡ giữa đám đông, ánh mắt trìu mến của người mẹ dõi theo con gái hay người cha kiên nhẫn cõng con trai trên vai để con nhìn rõ sân khấu. Những khuôn hình mộc mạc ấy trở thành những viên gạch đầu tiên xây dựng Album chuyên đề “Nhìn Con Lớn”.

Không đơn thuần là những bức ảnh check-in trên mạng xã hội, các khuôn hình này được định hướng trở thành kỷ vật có giá trị lâu dài đối với mỗi gia đình.

Tuổi thơ trôi qua nhanh chóng. Những bộ quần áo nhỏ dần chật, đứa trẻ từng bi bô tập nói rồi bước vào tuổi dậy thì, đôi bàn tay bé nhỏ ngày nào cũng đủ cứng cáp để tự mở cánh cửa bước ra thế giới. Theo thời gian, ký ức có thể phai nhòa, còn những lo toan thường nhật dễ khiến cha mẹ quên đi tiếng cười giòn tan của con năm lên ba hay ánh mắt háo hức trong ngày đầu vào lớp một. Những bức ảnh chân thực về khoảnh khắc gia đình bên nhau sẽ giúp lưu giữ những kỷ niệm ấy.

Hình ảnh cha mẹ dắt tay con, dõi theo con tự tin bước đi trên hành trình riêng là tài sản tinh thần quý giá. Nhiều năm sau, khi nhìn lại, những bức ảnh có thể nhắc con nhớ về tình yêu thương vô điều kiện, để con hiểu rằng mình đã từng được nâng niu và chở che. Đó cũng là nguồn động viên tinh thần giúp con vững vàng hơn trước những thử thách của cuộc sống.

Với cha mẹ, khi mái đầu đã điểm bạc, việc mở lại những album cũ cũng mang đến niềm hạnh phúc bình yên. Mỗi bức ảnh gợi nhắc rằng họ đã cùng con đi qua những năm tháng tuổi thơ bằng sự kiên nhẫn, yêu thương và bao dung.

04

Bốn mùa bên con, lưu giữ
từng bước trưởng thành

Để việc ghi nhận những khoảnh khắc trưởng thành không dừng lại ở một sự kiện đơn lẻ, “Nhìn Con Lớn” xây dựng lộ trình gắn với các cột mốc văn hóa quen thuộc của trẻ em Việt Nam. Qua từng mùa trong năm, dự án hướng đến việc kết nối gia đình với những hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm đời thường.

Ngay sau sự kiện tháng 10, hệ sinh thái đồng hành dự kiến bắt nhịp từ tháng 11 với nền tảng Microsite “Nhìn Con Lớn”. Đây là trung tâm nội dung số triển khai các nhiệm vụ dành cho phụ huynh, khuyến khích họ duy trì việc quan sát, tương tác và ghi lại những khoảnh khắc trưởng thành của con trong đời sống hằng ngày.

Song song với đó, chuỗi workshop học đường “School Tour - Nhìn Con Trọn Vẹn” sẽ đến với các điểm trường, kết nối giáo viên và nhà trường để tạo diễn đàn chia sẻ cởi mở. Tại đây, thầy cô và cha mẹ có cơ hội trao đổi góc nhìn, cùng tìm cách thấu hiểu và ghi nhận những thay đổi của học sinh.

Trên nền tảng ấy, hành trình “Nhìn Con Lớn” tiếp tục được triển khai theo bốn cột mốc văn hóa trong năm.

Tiết mục nghệ thuật trên sân khấu cờ đỏ sao vàng

Dịp Tết Nguyên đán

Khoảnh khắc sum vầy, gắn kết cội nguồn

Tết là dịp gia đình Việt sum họp, nhưng trong nhịp sống hiện đại, không ít trẻ có thể dành phần lớn thời gian nghỉ lễ bên màn hình điện tử. Dự án sẽ gợi mở những thử thách tương tác gần gũi như cùng con dọn dẹp nhà cửa, gói chiếc bánh chưng đầu tiên, tập chúc Tết ông bà hay dạo chợ hoa xuân.

Dự án đồng hành cùng các hoạt động Tết tại trường học, sự kiện gia đình và các chiến dịch trên mạng xã hội để khuyến khích cha mẹ ghi lại: “Sau một năm, bố mẹ đã nhìn thấy con lớn lên như thế nào?”

Tiết mục trên nền cánh đồng ngập nắng

Dịp nghỉ hè

Khoảnh khắc trải nghiệm, khám phá thế giới

Tạm gác sách vở và áp lực thi cử, mùa hè mở ra cơ hội để trẻ vận động, gần gũi thiên nhiên và rèn luyện kỹ năng sống. “Nhìn Con Lớn” tạo không gian để cha mẹ ghi nhận những bước tiến về tính tự lập của con, từ lần đầu tập bơi, vượt qua nỗi sợ nước đến tự dựng lều trong chuyến dã ngoại hay kiên trì hoàn thành một thử thách thể thao.

Những bức ảnh mùa hè với vệt nắng, những trò chơi và tiếng cười bên cha mẹ sẽ lưu giữ trải nghiệm đáng nhớ, đồng thời phản ánh quá trình trẻ khám phá bản thân và thế giới xung quanh.

Học sinh chụp ảnh lưu niệm tại sảnh chương trình

Dịp tựu trường (Back to school)

Khoảnh khắc đánh dấu những nấc thang tri thức

Ngày khai trường và những tuần đầu năm học luôn mang đến nhiều cảm xúc cho cả cha mẹ lẫn con trẻ. Đó có thể là cái nắm tay bịn rịn trong ngày đầu vào lớp một, dáng vẻ chững chạc khi con tự chuẩn bị sách vở hay nụ cười lúc gặp lại thầy cô, bạn bè.

Dự án sẽ kết nối với nhà trường để lưu giữ những dấu mốc tiến bộ của trẻ trong học tập và giao tiếp xã hội. Qua đó, cha mẹ có thêm cơ hội nhận ra sự trưởng thành của con dưới mái trường, thay vì chỉ nhìn vào điểm số hay kết quả cuối kỳ.

Sân khấu ánh sáng xanh với những quả cầu

Dịp Tết Trung thu

Khoảnh khắc nuôi dưỡng tâm hồn, chắp cánh ước mơ

Tiếp nối tinh thần ấm áp của mùa trăng rằm, Trung thu là dịp để cha mẹ cùng con trải nghiệm những nét đẹp văn hóa truyền thống như tự tay làm đèn ông sao, bày mâm cỗ trông trăng hay trò chuyện về những ước mong tuổi thơ.

Hệ thống “Ngân Hà Ước Mơ” sẽ tiếp tục lắng nghe tiếng nói trẻ thơ, giúp cha mẹ hiểu hơn về tâm tư, mong muốn của con để lựa chọn cách đồng hành phù hợp.

05

Để tình thân không chỉ
là lời nói

Để hiện thực hóa định hướng dài hạn, “Nhìn Con Lớn” được xây dựng trên ba trụ cột hành động.

Trong cách tiếp cận này, công nghệ không thay thế sự kết nối giữa con người mà trở thành công cụ hỗ trợ các gia đình lưu giữ hành trình trưởng thành của trẻ.

Cùng làm

tập trung vào các nhiệm vụ tương tác, workshop thực hành và không gian trải nghiệm, tạo cơ hội để cha mẹ cùng con có thời gian chất lượng bên nhau. Thay vì chỉ đưa ra lời khuyên, dự án hướng đến những hoạt động cụ thể mà các gia đình có thể thực hiện tại nhà, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên.

Bàn tay em nhỏ viết điều ước

Cùng nhìn

hướng đến việc mở rộng kết nối giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Cha mẹ và thầy cô, những người trực tiếp đồng hành với trẻ trong các môi trường khác nhau, có thể chia sẻ góc nhìn để kịp thời nhận ra và hỗ trợ những bước tiến của con. Khi được thấu hiểu ở nhà và khích lệ tại trường, trẻ có thêm điều kiện phát triển trong một môi trường giáo dục tích cực, có sự đồng thuận giữa gia đình và nhà trường.

Cha mẹ cùng con tại sảnh chương trình

Cùng lưu giữ

ứng dụng công nghệ để tạo ra những thước phim cá nhân hóa (AI Personalized Film) và xây dựng Bảo Tàng “Nhìn Con Lớn” - trung tâm lưu trữ dữ liệu số lâu dài. Nơi đây được định hướng tập hợp những khoảnh khắc đẹp của trẻ em Việt Nam, góp phần biến ký ức gia đình thành tài sản tinh thần theo năm tháng.

Các bạn nhỏ trên sân khấu cuối chương trình
06

Phía sau đôi cánh bay xa
là điểm tựa gia đình

Tuổi thơ trôi qua nhanh chóng, từ những ngày con nép vào lòng cha mẹ đến khi đủ tự tin bước ra thế giới rộng lớn. Người lớn không thể giữ thời gian đứng lại, nhưng có thể lựa chọn cách hiện diện bên con trong những năm tháng ấy.

Chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ” đã mang đến cho trẻ không gian văn hóa để khám phá và gửi gắm ước mơ. Tiếp nối tinh thần đó, “Nhìn Con Lớn” hướng đến việc trở thành người bạn đồng hành lâu dài của mỗi gia đình, nhắc nhở cha mẹ lắng nghe, quan sát và ghi nhận những tiến bộ nhỏ của con, thay vì chỉ chờ đợi những thành tích lớn lao.

Không có công thức nào bảo đảm cha mẹ luôn làm đúng trong mọi tình huống. Điều quan trọng là sự kiên nhẫn, thấu cảm và tôn trọng cá tính riêng của trẻ. Một đứa trẻ sẽ tự tin hơn khi được trao cơ hội khám phá, đồng thời luôn biết rằng gia đình là nơi mình có thể tìm về.

Sau cùng, món quà quý giá nhất cha mẹ dành cho con không phải một con đường bằng phẳng được trải sẵn, mà là tình yêu thương và sự hiện diện đủ đầy. Dù mai này trưởng thành, bay đến bất kỳ chân trời nào, con vẫn có thể mang theo hành trang vững chắc: niềm tin rằng mình luôn được yêu thương, dõi theo và chở che trên suốt hành trình cuộc đời.