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Với hàng nghìn gia đình có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ngày 10/10, đó là một buổi chiều ngập tràn cảm xúc. Sảnh đón tiếp rộn ràng tiếng trống lân, những mascot ngộ nghĩnh cùng các trạm trải nghiệm dành cho trẻ nhỏ. Giữa không khí sôi động ấy, những cử chỉ đời thường của các gia đình lại để lại ấn tượng sâu sắc.

Đó là người mẹ cẩn thận chỉnh lại khăn quàng đỏ cho con gái trước khi vào khu trải nghiệm, hay người cha kiên nhẫn hướng dẫn con miết từng nếp gấp máy bay giấy tại “Ga Chắp cánh ước mơ”. Trong những khoảnh khắc ấy, cha mẹ không chỉ đưa con đi chơi mà còn trực tiếp tham gia, chia sẻ niềm vui cùng con.

Với một số phụ huynh, điều bất ngờ nhất chỉ đến khi họ thực sự hòa mình vào các hoạt động. Chị Thu Hằng (phường Yên Sở, Hà Nội) chia sẻ rằng, lần đầu tiên chị thấy con tự tin hòa vào đám đông, chủ động bắt chuyện với bạn mới và hào hứng tham gia thử thách. Chị nhận ra con đã bạo dạn hơn nhiều so với khi ở nhà.

Câu chuyện ấy phần nào phản ánh tâm lý của nhiều phụ huynh hiện đại: luôn lo lắng và có xu hướng bao bọc con. Khi chỉ nhìn nhận trẻ qua những biểu hiện quen thuộc ở nhà, người lớn có thể đánh giá thấp khả năng thích nghi và tính tự lập của con. Đôi khi, điều trẻ cần không phải sự chở che nhiều hơn, mà là một môi trường phù hợp, niềm tin từ cha mẹ và cơ hội tự mình khám phá cuộc sống.

Trong khán phòng, sân khấu “Chắp cánh tuổi thơ” cũng xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả. Thay vì chỉ ngồi xem, hàng nghìn bạn nhỏ cùng giơ tay đọc vang 5 điều Bác Hồ dạy, cất cao tiếng hát và phóng những chiếc máy bay giấy mang theo ước mơ. Ánh mắt rạng ngời của trẻ cùng nụ cười tự hào của cha mẹ dưới khán đài tạo nên những khoảnh khắc gắn kết đáng nhớ.