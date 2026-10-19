“Nhìn” là sự hiện diện thực chất của cha mẹ: Tạm gác công việc, bận rộn đời thường để quan sát và cảm nhận những thay đổi trong cử chỉ, nét mặt, tâm tư của con. Đó không phải sự giám sát khắt khe, mà là ánh nhìn bao dung, kiên nhẫn dõi theo từng bước trưởng thành của trẻ.
“Lớn” không chỉ thể hiện qua sự phát triển thể chất mà còn nằm ở những chuyển biến bên trong tâm hồn. Chiều cao, cân nặng, điểm số hay giấy khen thường được dùng để đánh giá sự tiến bộ của trẻ. Nhưng sự trưởng thành còn hiện diện trong những việc nhỏ: con tự buộc dây giày, dọn đồ chơi, tò mò khám phá điều mới, biết gọi tên cảm xúc, sẻ chia miếng bánh, an ủi bạn bè hay chủ động ôm cha mẹ vỗ về.
Những thay đổi ấy diễn ra âm thầm, dễ bị bỏ qua giữa nhịp sống bận rộn. Thế nhưng, chính chúng góp phần tạo nên hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ. Khi được quan sát và ghi nhận kịp thời, con không chỉ được cha mẹ thấu hiểu hơn mà còn cảm nhận được sự an toàn, biết rằng những nỗ lực của mình luôn được người thân yêu nhìn thấy và trân trọng.
Thông qua đó, dự án hướng đến việc biến sự quan sát, thấu hiểu và đồng hành thành những hành động cụ thể, dần trở thành thói quen tự nhiên trong mỗi gia đình Việt.