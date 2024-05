Vì mẹ cũng là lần đầu được làm mẹ, mỗi bước chân trên hành trình này chứa đựng bao điều mới mẻ và bỡ ngỡ. Giữa muôn vàn lựa chọn ngoài kia, mẹ cũng bối rối như một đứa trẻ lần đầu cắp sách đến trường, chật vật cùng con vượt qua từng đốt phát triển. Đôi lúc mẹ cảm thấy mình thật vụng về, lóng ngóng, nhưng rồi mẹ cũng dần quen với nhịp sống ngày ngày cùng con trong từng bữa ăn, giấc ngủ, tiếng khóc nức nở lẫn những nụ cười rạng rỡ.

Kết nối hai mẹ con bây giờ là dòng sữa mẹ ngọt ngào. Nghe lời bác sĩ, mẹ cố gắng tẩm bổ cho mình bằng nguồn dinh dưỡng khoa học. Thương con mỏng manh, mẹ kiên trì ngày qua ngày đều đặn hút sữa, chỉ mong duy trì cho con được lâu nhất nguồn sữa mẹ mát lành. Đã có những lúc lưng mẹ đau nhức vì ngồi liên tục, mắt mỏi nhừ sau những đêm chăm con mất ngủ, nhưng mẹ tin rằng sữa mẹ là lựa chọn tốt nhất giúp cho hệ miễn dịch non nớt của con trở nên mạnh mẽ hơn, con sẽ ít ốm vặt, là tiền đề vững chắc cho con khỏe mạnh hơn.

Chỉ vừa quen với nề nếp sinh hoạt ăn ngủ nghỉ của con, chớp mắt cái đã đến lúc kỳ thai sản của mẹ gần như kết thúc. Giai đoạn này mẹ cũng lo lắm đấy, mẹ trở thành một người mẹ toàn năng khi vừa phải chuẩn bị hòa nhập lại với công việc, mẹ còn phải liên tục tìm hiểu về các giai đoạn phát triển tiếp theo của con. Chế độ dinh dưỡng nào sẽ đủ đầy và "lành" cho hệ tiêu hóa non nớt đang bước vào giai đoạn ăn dặm, mẹ nên cho con ăn theo kiểu Nhật hay kiểu truyền thống đây?



Những suy nghĩ đó cứ chạy đi chạy lại trong đầu mẹ, và đó cũng là lúc... sữa mẹ vơi dần. Mẹ đã trằn trọc hàng đêm trời với câu hỏi "có nên thêm dinh dưỡng bằng sữa công thức cho con, dùng sữa gì để con nặng thêm một chút, cao lên một chút cho bằng bạn bằng bè?".



"Mình biết rằng những lần ốm vặt dù muốn dù không cũng là cách để hệ miễn dịch thụ động của con trở nên chủ động và mạnh mẽ hơn. Tuy vậy, nhìn con bé nhỏ quấy khóc cả đêm vì sốt, nằm mệt lả chứ không còn hiếu động như hàng ngày nữa, mình không khỏi bất an. Làm cha mẹ mà, ước gì có vàng bạc châu báu đổi lấy con khỏe mạnh, bình an" - Chị Hải My chia sẻ.



Bé con của mẹ giờ đã lớn hơn một chút, dù vẫn lăn tăn với sức khỏe của con, mẹ rồi cũng đã an lòng để con bước ra một thế giới mới mang tên "Đi mầm non" và "Khám phá thế giới bên ngoài".



"Cũng như các bà mẹ khác, mẹ tưởng chừng đã rơi nước mắt vào ngày đầu con đến trường cùng những hoài nghi. Con có thích nghi được với thực đơn của trường, có làm quen được với bạn bè thầy cô. Mẹ đã sợ rằng cơ thể con quá non nớt, đề kháng không đủ bền bỉ khi tiếp xúc với môi trường mới lạ lẫm này" - Mẹ Hạnh Nguyên đã chia sẻ.



Và bé con ơi, thế giới ngoài kia có muôn ngàn điều hay, mẹ đã luôn mong rằng con có đủ sức khỏe bền bỉ để được trải nghiệm và lớn khôn nhiều nhất có thể mà không phải e ngại bất cứ điều gì. Chính vì thế mẹ cũng chuẩn bị cho mình một tinh thần thép cùng chuỗi hành trình "bệnh vặt" cùng con. "Một chút đau ốm chỉ là cách con luyện tập và bù đắp cho "khoảng trống miễn dịch" bền bỉ hơn. Nhưng tấm lòng của người mẹ làm sao có thể an nhàn khi mỗi lần con cất tiếng ho khan hay ủ bệnh cả tuần liền chưa khỏi".

Có những đêm mẹ băn khoăn trằn trọc mãi vì không biết nên làm như thế nào để con có những bữa ăn dinh dưỡng, những giấc ngủ an lành, cho con lớn lên mạnh khỏe và tự nhiên. Mẹ bắt đầu hành trình tìm kiếm một công thức vàng bảo vệ hệ miễn dịch toàn diện hơn cho cục cưng của mẹ. Mẹ tin rằng đó chính là chìa khóa vững chắc cho con khỏe mạnh lớn khôn.



Các bác sĩ chuyên gia dinh dưỡng đã tư vấn cho mẹ rằng từ khoảnh khắc sợi dây rốn bị cắt đi chính là cột mốc đánh dấu con đã phát triển hoàn toàn độc lập với mẹ. Để tiếp tục bảo vệ và cung cấp miễn dịch thụ động cho con để chống đỡ các mầm bệnh bên ngoài trong những tháng đầu đời, mẹ đã truyền một loại kháng thể đặc biệt, chính là Lactoferrin thông qua nguồn sữa ngọt của mình. Các nhà khoa học đo lường được trong 100ml sữa non của mẹ có tới khoảng 600mg Lactoferrin cao gấp 10 lần sữa bò, và xác định rằng đây là một loại protein có vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ miễn dịch, giúp bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh và ngăn chặn virus xâm nhập hiệu quả.



Chính từ lúc đó, mẹ đã xác định rằng phải ưu tiên chọn lựa các nguồn dưỡng chất có chứa Lactoferrin để tăng cường bảo vệ sức khỏe của con. Vốn được biết đến với cơ chế điều tiết và chuyển hóa sắt, Lactoferrin như tấm khiên vững chắc, giúp ức chế sự phát triển của các hại khuẩn, đồng thời hỗ trợ các vi khuẩn có lợi phát triển, qua đó hỗ trợ hệ miễn dịch bảo vệ cơ thể tốt hơn. Các nghiên cứu còn cho thấy việc bổ sung Lactoferrin vào chế độ ăn hàng ngày của trẻ em có thể giúp cân bằng vi khuẩn đường ruột và tăng cường hệ miễn dịch. Một nghiên cứu được công bố trong tạp chí Pediatrics năm 2020 đã chỉ ra rằng việc sử dụng Lactoferrin trong chế độ ăn hàng ngày của trẻ đã giúp giảm tần suất nhiễm trùng đường ruột.



Và mẹ cũng như bao bà mẹ khác, mẹ đã đặt trọn tin tưởng vào thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng Morinaga Kodomil dành cho bé trên 3 tuổi, bởi Morinaga Milk là tập đoàn tiên phong nghiên cứu và thành công bổ sung Lactoferrin vào trong các sản phẩm dinh dưỡng, mở ra tương lai cho các sản phẩm hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, cho bé nền tảng đề kháng vững chãi những năm đầu đời. Cùng với 3 tỷ lợi khuẩn BB536, Canxi và các loại khoáng dưỡng chất khác, mẹ chọn Morinaga Kodomil cho con một nền tảng dinh dưỡng phát triển cao lớn và khỏe mạnh hơn.

Mẹ Hạnh Nguyên chia sẻ về lựa chọn đồng hành cùng Morinaga rằng "vốn chọn cách chăm con theo kiểu Nhật, chị tin tưởng vào dòng sữa mát chất lượng từ Nhật Bản này sẽ giúp con (1) có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẵn sàng ăn cả thế giới (2) chị hoàn toàn an tâm khi thấy con trộm vía ít bệnh hẳn, bé vẫn duy trì được nhịp chơi của mình ngay khi thời tiết giao mùa (3) hệ miễn dịch của con cũng được Lactoferrin hỗ trợ xây dựng bền vững, nó được ví như liều vaccine miễn dịch tự nhiên cho cơ thể vậy đó". Mỗi ngày nhìn con vui vẻ lớn lên, chị lại càng biết ơn vì đã tìm thấy được sản phẩm chất lượng như thế này.



Hay như chị Hải My nhớ lại những ngày đầu sau sinh sữa mẹ chưa về kịp, chị đã lo lắng rất nhiều cho hệ miễn dịch của con sau này khi nuôi con bằng sữa công thức. "Mỗi khi con ham chơi chạy nhảy ngoài trời, hay ngâm mình dưới hồ bơi lâu quá mình lại bất an", chị chia sẻ. Vậy mà khi tìm thấy thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng Morinaga Kodomil, trộm vía chị thấy các bệnh về hô hấp và tiêu hóa của con tần suất giảm đi hẳn. Chị lại càng thêm tin tưởng về nguồn dưỡng chất mà Morinaga Kodomil mang lại, với bộ đôi Lactoferrin cùng gần 3 tỷ lợi khuẩn BB536 kết hợp với loại đường mát Lactulose giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong đường ruột (1) cho hệ tiêu hóa của bé luôn khỏe mạnh (2) đi phân đẹp hơn hẳn. Lợi khuẩn BB536 còn được nghiên cứu có tác dụng hỗ trợ cơ thể tổng hợp các loại vitamin cần thiết cho cơ thể như vitamin B, K1, K2,..., kích thích tiêu hóa, giúp tăng cường hấp thu dinh dưỡng. Dù con không tăng cân nhiều như con nhà người ta, nhưng con khỏe mạnh và lanh lợi hơn hẳn. Mẹ tự hào vì điều đó.



Ai cũng bảo làm mẹ là công việc toàn năng, 365 ngày không nghỉ phép, nhưng mẹ tình nguyện cùng con đi suốt hành trình này. Cám ơn Morinaga đã đồng hành cùng mẹ và con trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc vàng!