Bạn có hương vị gì? Là mùi oải hương ngọt lịm, vị anh đào chua dịu, hay thơm sực như một bát súp nóng?

Duyên do trời se, phận do trời tạo. Nhưng hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo nên. Hạnh phúc thật ra nào có khuôn mẫu hay lý tưởng nào, bởi nó mang hương vị khác nhau. Cũng như ly ly màu hồng, phong lan màu trắng, hạnh phúc mang màu sắc, mùi vị gì là do phụ nữ tự chọn "pha chế" theo công thức riêng, theo tiếng lòng và tâm tư của họ.

30 tuổi, phó Giám đốc kinh doanh của một công ty truyền thông, Chi Mai là thần tượng của cả đám con gái độc thân lẫn mẹ bỉm sữa ở cơ quan cô. Còn với đàn ông thì miễn bàn, nhiều chàng ra sức tán tỉnh, săn đón, nhưng Mai nhất định sống độc thân đã, vì "hoa đẹp nhất là khi không thuộc về ai", và cũng vì Mai tự thấy cô không hợp lắm với cuộc sống gia đình, không muốn loay hoay với việc cân bằng cuộc sống, chật vật với chồng con.

Mai không quá xinh đẹp, nhưng có duyên, và cực kỳ thu hút. Mai ăn vận đẹp và luôn chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình lộng lẫy hết sức có thể. Nếu ở nhà mà luộm thuộm, ra đường mà không trang điểm, váy vóc không tinh tươm, sành điệu thì không phải Chi Mai. Cô không tiếc tiền đầu tư cho chính mình, nào son phấn, nào nước hoa, váy áo, túi xách, giày dép hàng hiệu, sản phẩm chăm sóc da…

Mai không nai lưng kiếm tiền bằng mọi giá để tuổi trẻ mình trôi qua trong văn phòng và nghĩ về thu nhập, cô làm việc vừa phải, dành nhiều thời gian để hưởng thụ cuộc sống sang chảnh, tuần nào cũng đi spa, shopping đôi lần một tháng, rảnh rỗi lại đi cafe, ăn nhà hàng. Cuối tuần, nếu không tham gia hội thảo hay ho nào đó, Mai nhất định sẽ đi chụp ảnh, đi du lịch gần gần, hoặc có khi thuê một homestay xinh xinh trong thành phố, một phòng trong khách sạn xịn có bể bơi ngoài trời để tự cho mình những phút thảnh thơi mà không cần ở nhà.

Mai không ở chung nhà với bố mẹ mà thuê một căn hộ ở gần. Vì không thích làm việc nhà, cô thuê giúp việc chăm chút cho từng góc căn hộ của mình gọn ghẽ, kiêm luôn nấu nướng cho những ngày Mai có hứng ăn cơm nhà. Tuy nhiên, có một việc Mai luôn tự làm: Giặt ủi quần áo của chính mình. Đó là việc nhà duy nhất cô say mê và không muốn ai động tay vào. Mai yêu trang phục của mình như yêu chính vẻ ngoài của cô, yêu mùi hương quần áo sau khi giặt, yêu cả khoảnh khắc tự tay ủi chúng phẳng phiu. Trong nhiều hương vị hạnh phúc, Mai yêu nhất mùi hương quần áo được giặt ủi tinh tươm.

"Cây muốn xanh tốt phải có bộ rễ khỏe mạnh để có sức vươn mình, sau đó là trụ vững trước bão giông. Phụ nữ muốn hạnh phúc phải khỏe mạnh từ bên trong, cần một sức mạnh thể chất bền bỉ", Diệu Huyền khẳng định chắc nịch.

Huyền là mẹ bỉm sữa hai con. Ngoài làm việc công sở, chị còn là chủ một tiệm hoa, tự mình đưa con đi học chính, học thêm, thế mà vẫn xếp được thời gian đi tập mỗi buổi trưa ở phòng tập gần công ty, thi thoảng còn đi bơi.

Huyền đẹp, một vẻ đẹp khỏe khoắn vừa đủ, nữ tính vừa đủ. Cơ thể chị vừa săn chắc vừa mềm mại, vừa căng tràn sức sống và dẻo dai.

Chị có một hội bạn y hệt mình, quyến rũ để ông xã mãi say mê, chăm chỉ tập tành, người yoga, người kickfit, người gym, người bơi lội… Họ nhín từng chút thời gian quý giá trong ngày để nuông chiều sở thích "vã mồ hôi" của mình, để tập thể dục.

Có một chị là CEO, vẫn độc thân nhưng bận tối mắt với việc điều hành công ty, online 18h/ngày, buổi tối có khi còn bận đi bar với bạn bè hoặc bàn thảo hợp đồng với đối tác. Chị tập thể dục tại nhà vào buổi sáng và tối, mỗi lần chừng 30 phút, có khi vừa ủi quần áo vừa squat, hoặc vừa nhảy cardio vừa hút bụi quanh nhà, luôn giới hạn thức ăn đến từng calo, kiểm soát cân nặng đến từng lạng, đảm bảo cơ thể luôn khỏe đẹp.

Một chị khác con chưa tròn tuổi, được nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn. Em bé bám hơi mẹ khủng khiếp. Mỗi ngày, chị bỏ ra 1 giờ cho riêng mình, khi con ngủ hay có người thân dỗ dành giúp. Chị tốn 20 phút để vắt sữa cho con, phòng khi bé ngủ dậy hoặc bị đói trong lúc mẹ đi vắng, và tranh thủ những phút còn lại, miệt mài tập để lấy lại dáng nhờ những "khoảng hở" thời gian đó. Với họ, tập thể thao chính là khoảng thời gian để "sạc pin" tâm hồn và năng lượng.

Linh Chi lại là một cô nàng nổi tiếng vì biết tận hưởng cuộc sống. Nếu mỗi hạnh phúc dệt nên một màu, thì Chi đúng là một tấm vải bảy sắc cầu vồng. Linh sống vui theo cách của cô, mở cửa trái tim mình để đón vào nó những luồng gió mang phong vị khác nhau, nuông chiều bản thân theo một cách mà ai đó có thể thấy ích kỷ, nhưng Chi theo kiểu: Làm điều mình thích, sống cuộc sống của mình, mình vui trước đã rồi thế giới theo sau.

Chi mê du lịch, và không bao giờ có suy đi tính tại, nghĩ ngợi trước sau rồi bể kế hoạch, mà cứ có hứng, kiếm đủ tiền, xin được nghỉ phép, thế là Chi đi. Mỗi năm Chi đi du lịch xa 3 - 4 lần, đi nước ngoài 1 lần, lúc là với mẹ chồng, mẹ đẻ, lúc thì rủ cả hội chị em bạn dì toàn các cô độc thân. Cũng có khi Chi đưa cả con đi cùng, vừa để dành thời gian chơi cùng con, vừa để bé có thêm trải nghiệm, như Chi bảo: "Nhân lúc còn khỏe, còn trẻ đẹp, sức khỏe còn cho phép thì phải đi thôi, phải thử những trò điên rồ nhất đi, đợi đủ mọi điều kiện thì già rồi mày ơi".

Ngay cả những khi không đi du lịch, Chi cũng là kiểu công chúa, nghĩa là chiều chuộng, chăm chút bản thân. Khác với nhiều phụ nữ có thói quen ki cóp tiết kiệm mỗi tháng, đặt ra mục tiêu mỗi tháng phải cất đi 5 triệu hay 10 triệu cho ngày ốm đau, lo dưỡng già hay để dành cho tương lai của con, ghi sổ tính xem tháng này tiêu hết bao nhiêu, vượt ra ở khoản gì, mua cái váy cũng phải quy ra xem tốn bằng nửa tháng hay một tháng tiền học của con, Chi luôn dành ưu tiên đầu tư cho chính mình. Cô bảo, con có cuộc đời riêng của nó, bố mẹ chẳng thể nào lo mãi cho được; còn tuổi già ư, chưa biết già thế nào nhưng Chi sẽ "buồn đến chết mất" nếu không được hưởng thụ cho hiện tại của mình.

"Di sản quan trọng nhất bố mẹ để lại cho con cái là gì, đố mày biết? Không phải tiền đâu, mà là niềm vui sống và biết tận hưởng. Biết hưởng thụ, biết chơi thì sẽ tự biết cách kiếm tiền mà chơi. Trước khi đi chơi xa mà con ở nhà, tao sắp xếp hết chuyện nhà chuyện cửa, thực đơn lên sẵn, nồi chiên không dầu, nồi hầm dễ dùng, có cả thời gian biểu sinh hoạt của con, mọi người cứ theo nếp mà làm.

Đi chơi, đi spa hay mua được món đồ mình ưng là tao hưng phấn, làm việc tốt hơn, không bị stress vì nhìn mặt chồng suốt ngày, không cằn nhằn con, từ sếp đến cả nhà đều vui vẻ, tội gì mà không tự nuông chiều để cho mình hạnh phúc chứ. Độc thân hay có chồng có con cũng chẳng khác gì nhau, nếu mình biết tận hưởng cuộc sống" - bạn có đồng ý với Chi không?

Có ai đó đã nói rằng, phụ nữ càng đẹp thì thẳm sâu trong tâm hồn họ sẽ càng tự ti vào bề ngoài của mình. Bởi vì, càng ưa ngắm mình trong gương, họ càng khám phá ra những điểm chưa hoàn hảo, và cứ thế họ tập trung vào nó mãi. Không ít phụ nữ phải đau đớn, khổ sở vật lộn trong công cuộc làm đẹp, đắp phấn tô son, thậm chí phẫu thuật thẩm mỹ để đạt đến vẻ đẹp hoàn mỹ mà không biết rằng, cách tốt nhất để trở nên xinh đẹp chỉ nằm vỏn vẹn trong hai từ: Hạnh phúc!

Mọi vẻ đẹp bề ngoài, dầu hào nhoáng đến đâu cũng không thể sánh được với vẻ đẹp viên mãn, bừng sáng từ trong tâm của một người phụ nữ thực sự hạnh phúc. Một người phụ nữ hạnh phúc là người biết yêu bản ngã, tự tin với cơ thể và khí chất của mình. Họ không cần phải ngồi cả tiếng để tô son, điểm phấn; không cần phải nghẹt thở trong những bộ áo nịt bụng, tất nịt đùi để cho người khác xem; họ sẽ rạng rỡ và tự tin đi giữa phố đông bởi sự hạnh phúc nội tại.

Họ có thể mỉm cười, hoặc không, nhưng niềm hạnh phúc giục đôi môi tự khắc thắm, gò má tự hồng hào và đôi mắt sáng. Họ sẽ như một mặt trời nhỏ xinh, thu hút được người đối diện ngắm nhìn mình, ở gần mình, bởi từ họ tỏa ra một trường năng lượng tích cực.

Người phụ nữ hạnh phúc thì không dành thời gian để oán giận, buồn khổ, họ dành thời gian cho chính mình, cho những niềm vui để khiến cho bản thân thoải mái khi làm việc và cả khi làm việc vặt.

Người phụ nữ hạnh phúc là người thu hút sự chú ý và không cần phải lo trăm phương ngàn cách để giữ người đàn ông bên cạnh mình. Họ làm chủ được cuộc sống, độc lập tài chính, sắp xếp cuộc sống khoa học để làm được tất cả trong 24h, thế nên họ ung dung sống trong cuộc sống bộn bề.

Như giới tự nhiên có hơn 400.000 loài hoa, mỗi người phụ nữ sẽ có cho riêng mình một màu hạnh phúc riêng, một định nghĩa riêng về hạnh phúc. Đã là quan điểm cá nhân thì không có đúng hay sai. Đó là việc lựa chọn các thứ tự ưu tiên trong đời, thế thôi.

Nhưng có một điểm chung không thể che giấu, đó là với bất cứ một người phụ nữ nào, hạnh phúc là khi bạn có thể nở một nụ cười thực sự chứ không phải là thứ tươi tắn giả tạo trưng ra bên ngoài. Hạnh phúc là khi bạn biết cách thấu hiểu, nâng niu, chăm sóc và yêu thương chính mình, để trở thành một người phụ nữ khỏe mạnh từ thể chất, tinh thần đến phong thái.

Người phụ nữ chính là phong thủy, vận khí của ngôi nhà, của gia đình. Muốn bản thân xinh đẹp, có giá trị, muốn gia đình êm ấm thuận hòa, người phụ nữ hiện đại phải làm cho mình hạnh phúc trước nhất - thứ hạnh phúc có hương vị của riêng cô ấy.

Bài viết: Phong Linh Minh họa: Tú Ngô Thiết kế: Hà Mĩ

