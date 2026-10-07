10,02% là một dấu mốc đáng ghi nhận, nhưng quan trọng hơn, từ kết quả này có thể nhìn rõ hơn một yêu cầu đang đặt ra với Hà Nội: Làm thế nào đưa những tiềm năng và nguồn lực rất lớn của Thủ đô vào nền kinh tế nhanh hơn, hiệu quả hơn, tạo nền tảng cho tăng trưởng thực chất và bền vững.

Những ngày cuối tháng Chạp năm Ất Tỵ, khi phố phường Hà Nội đã bước vào không khí Tết, trên công trường cầu Trần Hưng Đạo, nhịp điệu lao động vẫn rộn ràng. Chủ đầu tư và các nhà thầu tổ chức thi công 3 ca mỗi ngày, chỉ tạm nghỉ từ chiều 29 tháng Chạp đến sáng mùng 1 Tết để đón Giao thừa rồi trở lại công trường. Trên một số công trình hạ tầng, thoát nước khác, kỹ sư, công nhân cũng duy trì các mũi thi công trong những ngày nghỉ Tết.

Một số công trường chưa thể đại diện cho toàn bộ nền kinh tế Hà Nội. Nhưng nhịp làm việc ấy cho thấy cách Thành phố bước vào năm 2026: Công việc được bắt đầu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, trong một năm mà yêu cầu về tiến độ đặc biệt lớn.

Mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên đặt Hà Nội trước một bài toán không dễ. Với một nền kinh tế có quy mô lớn, để tạo thêm một điểm phần trăm tăng trưởng đòi hỏi lượng giá trị tăng thêm rất lớn. Vì vậy, chỉ có thêm vốn là chưa đủ; vấn đề quan trọng hơn là khả năng hấp thụ và hiệu quả chuyển hóa các nguồn lực.

Một dự án chậm thủ tục, một công trình vướng giải phóng mặt bằng, một nguồn vốn chưa được đưa vào sản xuất, một cơ hội đầu tư dừng ở bản ghi nhớ đều đồng nghĩa với nguồn lực chưa tạo ra giá trị.

Bởi vậy, câu chuyện tăng trưởng của Hà Nội trong 9 tháng qua, nếu nhìn từ phía sau những con số, trước hết là câu chuyện rút ngắn khoảng cách từ chủ trương đến thực hiện, từ quyết định đến công việc và từ nguồn lực đến sản phẩm cuối cùng.

Thủ đô Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Ảnh: Quang Thái

Năm 2026 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng cao hơn, Hà Nội không chỉ đứng trước nhiệm vụ đóng góp vào tăng trưởng chung, mà còn phải tạo nền tảng cho chính sự phát triển dài hạn của Thủ đô. Điều đó đòi hỏi tăng trưởng không thể chỉ là nhiệm vụ của cơ quan kinh tế, hay một vài ngành có đóng góp lớn vào GRDP.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, sự điều hành của UBND thành phố, mục tiêu tăng trưởng từng bước được cụ thể hóa thành nhiệm vụ của các sở, ngành, xã, phường; gắn với trách nhiệm của từng đầu mối và kết quả đầu ra.

Chỉ thị số 17/CT-UBND thể hiện rõ cách tiếp cận đó khi chuyển mạnh phương thức điều hành sang quản trị bằng mục tiêu, lượng hóa kết quả và gắn trách nhiệm cụ thể.

Trong quý III, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy đầu tư công, đầu tư tư nhân và FDI; đẩy nhanh các dự án hạ tầng chiến lược; xử lý các dự án tồn đọng kéo dài; bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng; thúc đẩy thị trường bất động sản, nhà ở xã hội…

Nhưng thước đo cuối cùng không nằm ở số lượng văn bản, cuộc họp, hay nhiệm vụ được giao.

Quan trọng là một điểm nghẽn được tháo gỡ giải phóng được bao nhiêu nguồn lực; một dự án được thúc đẩy tạo thêm bao nhiêu khối lượng; một quyết định được thực hiện đưa thêm bao nhiêu vốn vào nền kinh tế; doanh nghiệp có thêm đơn hàng, sản phẩm, doanh thu và việc làm ra sao.

Đó là điểm gặp nhau giữa hiệu quả điều hành và kết quả tăng trưởng.





Trong 9 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Hà Nội đạt 451,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ; riêng quý III đạt khoảng 194,6 nghìn tỷ đồng, tăng 24,5%. Đằng sau con số này là một khối lượng công việc lớn đang diễn ra trên không gian phát triển của Thủ đô.

Có 84 dự án hạ tầng chiến lược với tổng quy mô 330.458 tỷ đồng đang được thúc đẩy. Tuyến Vành đai 4 tiếp tục triển khai; đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đã hoàn thành khoan hầm; nhiều cây cầu lớn vượt sông Hồng đang được đẩy nhanh tiến độ; các công trình tiêu thoát nước khẩn cấp từng bước đi vào vận hành.

Xây dựng tăng 10,89%, trở thành một trong những ngành có tốc độ tăng cao.

Tuy nhiên, ở góc độ kinh tế, vốn đầu tư không tự động trở thành tăng trưởng, mà phải xem từ số vốn ấy đã hình thành được bao nhiêu khối lượng và tạo thêm bao nhiêu giá trị.

Cách đặt vấn đề này không chỉ đúng với lĩnh vực đầu tư công, mà còn với đất đai, quy hoạch, tài sản công, các dự án ngoài ngân sách và nhiều nguồn lực xã hội khác mà Hà Nội đang có. Đây cũng là lý do yêu cầu điều hành ngày càng đi sâu vào hiệu quả cuối cùng.

Tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn từ Kim Mã đến Ga Hà Nội) là dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội.

Sẽ là chưa đầy đủ nếu nhìn con số 10,02% chủ yếu từ đầu tư và xây dựng.

Đặc điểm của kinh tế Hà Nội là tỷ trọng rất lớn của khu vực dịch vụ, hiện chiếm 67,64% cơ cấu GRDP. Vì vậy, sức khỏe nền kinh tế Thủ đô còn được phản ánh qua sản xuất, sức mua của thị trường, lượng khách du lịch, lưu chuyển hàng hóa, vận tải, tài chính, công nghệ, xuất khẩu và hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp.

13 / 28Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai. Ảnh: Quang Thái

Ngay từ hai tháng đầu năm, một số chỉ báo đã cho thấy những chuyển động tích cực: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,4%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,2%; xuất khẩu tăng 17,4%. Khách du lịch đến Hà Nội tăng 36%, trong đó, khách quốc tế tăng 38,7%.

Dòng vốn đầu tư nước ngoài cũng tiếp tục tìm đến Hà Nội. Trong 6 tháng đầu năm, thành phố thu hút khoảng 3,2 tỷ USD vốn FDI, tăng 8,16%.

Đến hết 9 tháng, khu vực dịch vụ tăng 9,14%; công nghiệp - xây dựng tăng 8,8%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,28%.

Những con số này cho thấy bức tranh tăng trưởng không được tạo nên từ một động lực đơn lẻ.

Đầu tư tạo thêm năng lực sản xuất và hạ tầng. Sản xuất tạo ra sản phẩm. Thương mại đưa hàng hóa tới thị trường. Dịch vụ và du lịch tạo thêm nhu cầu. Tiêu dùng duy trì sức cầu. Đầu tư tư nhân và FDI bổ sung vốn, công nghệ, năng lực quản trị và kết nối thị trường.

Với một nền kinh tế đô thị lớn, sức bền của tăng trưởng phụ thuộc đáng kể vào khả năng các động lực trên bổ sung và thúc đẩy lẫn nhau. Đây cũng là yêu cầu Hà Nội cần tiếp tục tăng quy mô từng nguồn lực đi đôi với nâng cao khả năng kết nối và hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho tăng trưởng.

GRDP quý III-2026 của Hà Nội ước tăng 10,02%, cao hơn mức 8,20% của quý III-2025, lần đầu tiên trong năm đạt mức tăng trưởng hai con số và là mức tăng cao nhất trong ba quý.

Tính chung 9 tháng, GRDP tăng 8,85%, cao hơn mức 7,92% cùng kỳ năm trước. Quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt khoảng 1.294,9 nghìn tỷ đồng.

Trong bối cảnh kinh tế cả nước duy trì nhịp tăng trưởng cao, kết quả của Hà Nội trước hết là một đóng góp vào nỗ lực chung. Nhưng đối với chính Hà Nội, ý nghĩa của 10,02% không chỉ nằm ở việc lần đầu vượt ngưỡng hai con số.

Điều đáng quan tâm hơn là những gì có thể nhìn thấy phía sau con số ấy.

Hà Nội có thị trường lớn, nguồn nhân lực chất lượng cao, không gian phát triển đang được mở rộng, hệ thống hạ tầng được đầu tư mạnh, cộng đồng doanh nghiệp đông đảo, khả năng thu hút vốn trong và ngoài nước, cùng vị thế đặc biệt của trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn của cả nước.

Vấn đề vì thế không chỉ nằm ở việc Hà Nội có bao nhiêu nguồn lực, mà ở khả năng khơi thông, đưa những nguồn lực ấy vào vận động để tạo ra giá trị mới và trở thành động lực cho tăng trưởng.

Ở góc độ đó, 10,02% cho thấy những chuyển động tích cực trong tổ chức thực hiện.

Phía sau đó là quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; vai trò của HĐND thành phố trong quyết định những chủ trương, cơ chế, chính sách quan trọng; sự điều hành của chính quyền thành phố; sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, xã, phường; cùng nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Vai trò của bộ máy không phải làm thay thị trường, hay doanh nghiệp để tạo ra tăng trưởng. Điều quan trọng hơn là kiến tạo môi trường, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo niềm tin và điều kiện để các nguồn lực xã hội vận động thuận lợi hơn.

Một thủ tục được rút ngắn để dự án có thể triển khai. Một mặt bằng được bàn giao để máy móc có thể hoạt động. Một nhà đầu tư chuyển từ cam kết sang bỏ vốn. Một doanh nghiệp mở rộng dây chuyền sản xuất. Một sản phẩm du lịch khiến du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn…

Đó là những nơi hiệu quả quản lý, điều hành được chuyển hóa thành giá trị kinh tế.

Bởi vậy, 10,02% không phải kết quả của riêng quý III. Đó là kết quả bước đầu của quá trình tích lũy qua 9 tháng, khi nhiều nguồn lực và động lực tăng trưởng cùng được khơi thông.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Viết Thành

Sau 9 tháng, GRDP Hà Nội tăng 8,85%, trong khi mục tiêu cả năm từ 11% trở lên. Điều đó đồng nghĩa quý IV còn một khối lượng công việc rất lớn.

Những khó khăn của nền kinh tế cũng chưa hết.

Có 26,1 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 10,6 nghìn doanh nghiệp giải thể. Tồn kho ngành chế biến, chế tạo cuối tháng 9 tăng 26,5%. Một số nhóm hàng xuất khẩu chủ lực còn suy giảm. CPI bình quân 9 tháng tăng 4,91%; chi phí nhà ở, điện, nước, giáo dục và vật liệu xây dựng tiếp tục tạo áp lực lên doanh nghiệp và người dân.

Những con số này cần được đặt bên cạnh con số 10,02%. Không phải để làm nhẹ đi kết quả đạt được, mà để nhìn đúng chất lượng và sức bền của tăng trưởng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông kiểm tra thực địa điểm kết thúc nút giao Vành đai 3 - Lĩnh Nam. Ảnh: Phạm Hùng

Một nền kinh tế khó có thể duy trì tăng trưởng cao trong thời gian dài nếu số doanh nghiệp rời thị trường còn lớn. Vốn đầu tư tăng cao chưa phát huy hết hiệu quả nếu chậm chuyển thành tài sản và sản phẩm. Khách du lịch tăng nhanh nhưng giá trị mang lại sẽ còn hạn chế nếu thời gian lưu trú và mức chi tiêu chưa tương xứng. FDI tăng về quy mô nhưng yêu cầu cao hơn phải là chất lượng vốn, công nghệ, khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước và giá trị gia tăng tạo ra tại Hà Nội.

Đó vừa là thách thức, vừa là dư địa của Hà Nội.

Quý IV, vì thế, không đơn thuần là cuộc chạy đua với một con số tăng trưởng.

Đầu tư công phải chuyển thành khối lượng. Các dự án ngoài ngân sách đủ điều kiện phải sớm đi vào triển khai. Sản xuất phải gắn với thị trường và đơn hàng. Thương mại, dịch vụ và du lịch phải tận dụng mùa cao điểm cuối năm. Tiêu dùng phải tiếp tục được thúc đẩy. Những dự án FDI và đầu tư tư nhân đã cam kết cần nhanh chóng chuyển sang thực hiện. Các động lực mới từ kinh tế số, đổi mới sáng tạo, công nghiệp văn hóa cần từng bước tạo ra những giá trị cụ thể.

Nhìn lại 9 tháng, 10,02% là một dấu mốc đáng khích lệ. Nhưng điều quan trọng hơn với Hà Nội lúc này không phải bằng lòng với dấu mốc ấy, mà là nhận diện đúng những động lực đã tạo ra nó và những điều kiện để duy trì quỹ đạo tăng trưởng cao hơn trong thời gian tới.

Đó là bắt đầu công việc sớm hơn, tháo gỡ điểm nghẽn nhanh hơn; đưa đầu tư công thành khối lượng thực tế; tạo điều kiện để vốn tư nhân và FDI đi vào sản xuất, kinh doanh; nuôi dưỡng sức cầu từ thương mại, dịch vụ, du lịch và tiêu dùng; tìm kiếm những động lực mới từ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và công nghiệp văn hóa.





Và trên hết, đó là khả năng phối hợp hành động của cả hệ thống, từ thành phố đến cơ sở, cùng cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Những ngày đầu năm, trên các công trường bên sông Hồng, nhiều kỹ sư, công nhân vẫn làm việc khi kỳ nghỉ Tết chưa kết thúc.

Chín tháng sau, Hà Nội lần đầu tiên trong năm ghi nhận một quý tăng trưởng 10,02%.

Giữa hai thời điểm ấy là hàng nghìn công việc lớn nhỏ mà không một con số thống kê nào có thể phản ánh hết.

Nếu có điều đáng chú ý phía sau 10,02%, thì không chỉ là tốc độ tăng trưởng của một quý, mà là khả năng của Hà Nội trong việc biến tiềm năng thành nguồn lực, đưa nguồn lực vào nền kinh tế và chuyển nguồn lực ấy thành những giá trị thực tế.

Đó mới là nền tảng quan trọng cho chặng đường phía trước.

Bởi mục tiêu cuối cùng không chỉ là có thêm một quý tăng trưởng hai con số, mà là từng bước hình thành năng lực duy trì tăng trưởng cao một cách thực chất và bền vững; để vốn được sử dụng hiệu quả hơn, cơ hội đầu tư được chuyển hóa nhanh hơn, doanh nghiệp có thêm không gian phát triển và thành quả tăng trưởng cuối cùng được phản ánh trong chất lượng sống của người dân.

Tăng trưởng GRDP quý III đạt 10,02% là kết quả đáng ghi nhận, tạo nền tảng quan trọng để Hà Nội tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 11% trở lên. Tuy nhiên, đây chưa phải là đích đến. Phía trước vẫn còn nhiều dư địa cần được khai thác và không ít điểm nghẽn phải được tập trung tháo gỡ, từ đất đai, đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách đến tiến độ các dự án, thủ tục hành chính, năng lực sản xuất, sức mua, thương mại, dịch vụ, du lịch và các động lực tăng trưởng mới.





Trong bối cảnh quý IV chỉ còn thời gian ngắn, yêu cầu đặt ra đối với Thành phố là phải chuyển mạnh từ quyết tâm sang hành động, từ mục tiêu chung thành những nhiệm vụ cụ thể, có địa chỉ, có tiến độ và có kết quả kiểm đếm được. Hà Nội không dừng lại ở kết quả 10,02%, không bằng lòng với những gì đã đạt được, mà phải tận dụng từng ngày, từng tuần của quý IV để tạo thêm động lực tăng trưởng, quyết tâm hoàn thành mục tiêu cả năm.

Mục tiêu tăng trưởng hai con số vì thế không chỉ là một chỉ tiêu kinh tế, mà còn là yêu cầu xuyên suốt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Thành phố tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm thực thi; thường xuyên kiểm đếm tiến độ, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả cuối cùng.

Với tinh thần kiên định mục tiêu, hành động quyết liệt và không để lãng phí bất kỳ dư địa tăng trưởng nào, Hà Nội tập trung cao nhất cho chặng đường còn lại của năm 2026, phấn đấu hoàn thành mục tiêu GRDP tăng từ 11% trở lên, đồng thời tạo nền tảng cho tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.

Chỉ đạo thực hiện: Nguyễn Trung Sơn

Thực hiện: Đình Hiệp | Đồ họa: Đức Hà