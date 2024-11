Hôn nhân đánh dấu hành trình trưởng thành của tình yêu còn chiếc xe được ví như một món quà đánh dấu những bước đầu tiên, góp phần kiến tạo hạnh phúc gia đình. Chính vì điều này, vợ chồng trẻ Minh Quân - Thanh Yến đã quyết định mua một chiếc xe ô tô ngay sau đám cưới.

Ban đầu, hai vợ chồng tính đặt cọc một chiếc sedan cỡ C. Tuy nhiên, Quân bất ngờ thay đổi quyết định sau một lần đi thử Toyota Veloz Cross của một người bạn. Lý do là bởi, chiếc Toyota Veloz Cross có kiểu dáng hiện đại nhưng vẫn sang trọng, được trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn ở một tầm cao mới, tương đương những mẫu SUV tầm trung trở lên, xứng đáng hơn trong tầm tiền.

"Nhu cầu sử dụng xe gia đình nên mình đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Hơn nữa, Toyota Veloz Cross vẫn là cái tên uy tín, sẽ bớt phải lo lắng hơn về các vấn đề như bảo hành, sửa chữa…", Quân chia sẻ lý do lựa chọn mua bản cao nhất.

Sau khi lấy xe, vợ chồng Thanh Yến đã thực hiện kế hoạch đưa bố mẹ hai bên đi nghỉ dưỡng tại 1 khu resort ở Hòa Bình.

"Với thiết kế chắc chắn, năng động Toyota Veloz Cross đã giúp chúng mình có thêm cảm hứng, động lực để thực hiện những chuyến đi du lịch ngắn ngày cùng các thành viên trong gia đình. Hơn nữa, mình cũng tin Veloz Cross sẽ là lựa chọn MPV bình dân lý tưởng bậc nhất cho phân khúc xe gia đình", Minh Quân cho biết thêm.

Mua xe, ngoài việc chọn xe tốt, phù hợp với nhu cầu và ngân sách, Minh Quân cho biết vợ chồng anh là người ưa hình thức nên cũng sẽ ưu tiên chọn xe đẹp. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Quân cảm thấy rất ấn tượng với thiết kế của Veloz Cross. Theo anh, chiếc MPV này đã thoát khỏi những mẫu hình trung tính thường thấy ở các dòng xe Toyota, thay vào đó là một tinh thần tươi mới, sôi nổi và cá tính hơn.

"Thiết kế mới của Toyota trên Veloz Cross rất hiện đại, mang phong cách thể thao và khỏe khoắn được thể hiện rõ qua chi tiết phần đầu xe dài, hướng cao, mang lại cảm giác dài và bề thế hơn các xe cùng phân khúc. Ngoài ra, đường mạ crom tinh tế chạy dọc thân xe từ đầu đến cuối cũng tạo điểm nhấn sang trọng, bộ mâm xe hợp kim được thiết kế với đường gân dập nổi mạnh mẽ. Kết hợp cùng cụm đèn hậu LED nối liền, tạo nên vẻ ngoài nổi trội, hút mắt vô cùng", Quân chia sẻ cảm quan ban đầu khi nhìn thấy chiếc xe. Nhưng anh cho rằng, phần đuôi xe với form dáng tổng thể vuông vắn, chắc chắn, góc cạnh mới là thứ dễ khiến nhiều người nhầm tưởng đây là một mẫu 7 chỗ đắt tiền.

Bên cạnh những nét thiết kế tinh tế về phần ngoại thất, mẫu xe này còn rất chú ý tới loạt chi tiết nhỏ thân thiện và lý tưởng đối với dòng xe dành cho gia đình như: Thiết kế nhiều chỗ thuận tiện để đựng cốc hay hộc để đồ ở hầu khắp các vị trí ngồi, các hàng ghế linh hoạt điều chỉnh độ ngả trượt nhiều chế độ, có thể đáp ứng đa dạng mục đích sử dụng.

"Veloz Cross đáp ứng được yêu cầu về một chiếc xe rộng rãi cho cả gia đình với chiều dài tổng thể 4.475mm và chiều dài cơ sở 2.750mm - đủ rộng rãi cho 7 người ngồi. Chưa hết, khoảng cách giữa hàng ghế một và hai rộng bậc nhất phân khúc lên đến 980mm. Hàng ghế thứ ba có khoảng để chân và độ ngả ghế hợp lý, giúp người ngồi tận hưởng cảm giác thoáng đạt, dễ chịu. Đồng thời, nếu cần không gian chứa đồ thì hai hàng ghế cuối cũng có thể gập phẳng để tăng thêm diện tích nên cả nhà không cần lo lắng về việc này nữa" - Minh Quân khẳng định, nhờ có lợi thế gầm cao, cabin rộng, cốp chứa đồ phía sau xe có thể mang các loại vali từ lớn đến bé, trang bị động cơ tiết kiệm nhiên liệu cũng như tích hợp nhiều công nghệ an toàn nên Toyota Veloz Cross chính xác là "trợ thủ đắc lực" giúp chuyến đi trở nên trọn vẹn hơn.

Nhìn chung, cùng với loạt ưu điểm nhỏ nhưng đặc biệt thân thiện với người dùng, Minh Quân nhấn mạnh, không gian nội thất và các tiện ích bên trong thực sự là một yếu tố nổi bật, xoá tan những định kiến về xe Toyota.

Thừa nhận đã lái thử rất nhiều dòng xe nhưng Minh Quân cho biết, ở tầm giá chỉ 660 triệu, Toyota Veloz Cross vẫn là mẫu xe có hệ thống án toàn tiên tiến hơn hẳn các mẫu xe cùng phân khúc, khiến anh cảm thấy an tâm khi cầm lái.

"Một trong những điểm thuyết phục người dùng các tính năng an toàn tiên tiến hàng đầu phân khúc. Ngoài các tính năng an toàn cơ bản như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera 360 độ, 6 túi khí... Xe được trang bị thêm các tính năng an toàn thuộc gói Toyota Safety Sense (TSS) gồm cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, kiểm soát vận hành chân ga, đèn chiếu xa tự động và cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành."

Được trang bị nhiều tính năng an toàn hàng đầu phân khúc khiến người dùng thừa nhận, quả thực không hề nói quá khi Veloz Cross như dòng xe khởi xướng cho việc trang bị tính năng an toàn và từ đó các xe khác trong phân khúc cũng được bổ sung.

Đối với người cầm lái trong những chuyến đi kết nối gia đình, trải nghiệm phía sau vô lăng cũng rất quan trọng bởi nó kích thích cảm hứng khám phá và tìm kiếm những địa điểm mới mẻ cho hành trình tiếp theo. Chính vì vậy, ngoài tính năng an toàn, những chiếc xe dành cho gia đình ngày nay cũng được chú trọng vào đặc điểm này.

Đơn cử, Toyota Veloz Cross khác biệt hẳn so với hầu hết dòng MPV phổ thông trên thị trường nhờ thiết kế khoang cabin hiện đại và sang trọng. Vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp nhiều phím chức năng cùng màn hình đa thông tin 7 inch tùy chọn 4 chế độ hiển thị.

Cùng với đó, hệ thống giải trí của Toyota Veloz Cross cũng ấn tượng với màn hình cảm ứng 9 inch, kết nối điện thoại thông minh và 6 loa được đặt ở vị trí trung tâm với độ phân giải cao, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay thời thượng.

"Chưa hết, chính sách bảo hành của Toyota Veloz Cross cũng là điều khiến mình cảm thấy vô cùng hài lòng. Cụ thể, chính sách bảo hành sẽ là 5 năm hoặc 150.000 km. Nếu sử dụng vượt mốc thời gian 5 năm thì chi phí bảo hành cũng chỉ là 1.500 đồng/km", Minh Quân cho biết bản thân anh cảm thấy đây là một chi phí khá hời.

Kể từ khi mua chiếc xe đầu tiên, gia đình Minh Quân và Thanh Yến có thêm thói quen đi chơi xa hoặc về quê vào dịp cuối tuần. Một phần để cân bằng và kết nối tình cảm gia đình, phần còn lại là để hai vợ chồng giải tỏa căng thẳng công việc cũng như cuộc sống hàng ngày."Gia đình mình hầu như không đi xa. Các chuyến đi thường được gói gọn trong ngày hoặc cùng lắm là hai ngày cuối tuần, nhưng chúng mình nghĩ rằng, như vậy là đủ để mọi người có thêm thời gian vui vẻ cùng nhau rồi", Thanh Yến chia sẻ (cười).

Đối với các cặp vợ chồng trẻ muốn sắm một chiếc xe đa dụng, phù hợp chở cả gia đình, đi về quê hay đi chơi cuối tuần thì việc hãng liên tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi cùng với chính sách cho vay hợp lý cũng giúp giảm gánh nặng kinh tế. Theo đó, trong tháng 11, khách hàng mua xe Veloz Cross (tất cả các phiên bản) sẽ nhận được ưu đãi kép gồm giảm 100% lệ phí trước bạ (50% từ Toyota và 50% từ Chính phủ) tới 70 triệu đồng tiền mặt và lãi suất ưu đãi chỉ từ 5.99%/ năm.

Riêng với các lái xe công nghệ như Grab hoặc Be, Toyota Việt Nam dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt với lãi suất chỉ từ 1,99%/năm khi có nhu cầu mua Veloz Cross và Avanza Premio. Chương trình kéo dài đến hết 31/1/2025.

Được dự đoán là năm khó khăn của toàn thị trường, doanh số toàn thị trường ô tô tháng 1/2024 đã giảm 50% so với tháng liền trước đó. Song, Toyota Việt Nam đã "chặn đứng" xu hướng giảm doanh số của Veloz Cross nhờ chiến lược giá đúng đắn thực hiện vào đầu tháng 3/2024 và nỗ lực đáp ứng tối đa nhu cầu của các khách hàng.

Tới hết tháng 10/2024, Toyota Việt Nam ghi nhận doanh số Veloz Cross 1.061 xe và đứng thứ 2 trong phân khúc MPV 7 chỗ. Với doanh số cộng dồn đến tháng 10 đạt 6.279 xe, Veloz Cross trở thành một trong những trụ cột doanh số cho Toyota Việt Nam.

Cú hích doanh số của Veloz Cross một phần đến từ việc Toyota Việt Nam điều chỉnh giá bán, tăng sức cạnh tranh cho mẫu MPV trong phân khúc từ hồi đầu tháng 3, giá bán lẻ mới cho Veloz Cross bản CVT và CVT Top lần lượt là 638 triệu và 660 triệu đồng. Kết hợp với chương trình ưu đãi hấp dẫn, hứa hẹn Veloz Cross sẽ tiếp tục bùng nổ doanh số giai đoạn những tháng cuối năm.