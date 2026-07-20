Đây là trải nghiệm cá nhân của nhóm thực hiện bài viết, không nhằm cổ súy hay phủ nhận chất lượng của quán. Khẩu vị và cảm nhận của mỗi người là khác nhau. Nếu bạn tò mò về Dirty Coffee đang gây sốt, việc tự mình đến thử một lần vẫn là cách công bằng nhất để đưa ra đánh giá.
Có những quán cà phê nổi tiếng vì không gian. Có những nơi gây sốt nhờ đồ uống. Và cũng có những quán viral đơn giản bởi chỉ một món nước đủ mới lạ khiến ai cũng muốn thử một lần cho biết.
Quán P. đang thuộc trường hợp thứ ba.
Chỉ cần gõ từ khóa "Dirty Coffee Hà Nội" trên TikTok hay Threads, hàng loạt video với hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem sẽ xuất hiện. Phần lớn đều xoay quanh chiếc ly được cấp đông ở nhiệt độ âm 86 độ C cùng lời giới thiệu khá hấp dẫn: Không dùng đá nhưng đồ uống vẫn lạnh, hương vị cà phê được giữ nguyên, không bị loãng.
Với những người yêu cà phê, đặc biệt là những người từng uống Dirty Coffee ở Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thượng Hải, đây rõ ràng là một lời mời gọi rất khó cưỡng.
Trước khi bàn chuyện ngon dở, có lẽ nên biết món này từ đâu mà ra. Dirty Coffee được cho là khai sinh tại Bear Pond Espresso, một quán nhỏ nằm ở khu Shimokitazawa, Tokyo, do nghệ nhân Katsuyuki Tanaka gây dựng từ năm 2009. Theo Perfect Daily Grind, ý tưởng bắt đầu từ một câu chuyện rất đời thường: Một nữ chủ tiệm làm tóc gần đó kể với ông rằng cô hay mua latte đá trên đường đi làm nhưng chẳng mấy khi uống được ngay, đến lúc nhấp ngụm đầu tiên thì đá đã tan, ly cà phê loãng toẹt và mất hết kết cấu.
Từ lời phàn nàn đó, Tanaka nghĩ ra cách dùng sữa lạnh thay cho đá, rồi rót thẳng espresso nóng lên trên. Không có viên đá nào để tan, nên hương vị và độ sánh được giữ nguyên. Cái tên "Dirty" ra đời từ chính hiện tượng dòng cà phê nóng loang vào nền sữa trắng, tạo thành những vệt vấy bẩn rất đẹp mắt. Nguyên tắc thưởng thức cũng đặc biệt: Không khuấy, để mỗi ngụm là một tỉ lệ cà phê và sữa khác nhau.
Món này sau đó lan sang Trung Quốc và được nâng cấp thành phiên bản mà giới trẻ hay gọi là "Shanghai style", với chiếc ly thủy tinh được cấp đông xuống khoảng âm 80 đến âm 86 độ C, khiến cả mặt trong lẫn mặt ngoài phủ một lớp đá tuyết.
Những năm gần đây, Dirty Coffee trở thành "must try" của nhiều tín đồ cà phê mỗi khi ghé Thượng Hải, Seoul hay Tokyo. Không ít quán còn đầu tư công nghệ cấp đông ly ở nhiệt độ cực thấp để tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt và giữ được kết cấu đặc biệt của lớp sữa.
Tại Việt Nam, Dirty Coffee đã xuất hiện từ nhiều năm trước. Hà Nội cũng không thiếu những quán phục vụ món này. Tuy nhiên, P. là cái tên được nhắc đến nhiều nhất thời gian gần đây nhờ cách xây dựng trải nghiệm xoay quanh chiếc ly âm 86 độ C.
Càng viral, quán càng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng đây là trải nghiệm rất đáng thử vì kỹ thuật pha chế và cách phục vụ khác biệt nhưng cũng có không ít bình luận khiến người đọc phân vân.
Đọc quá nhiều review dễ khiến trải nghiệm bị ảnh hưởng. Vì vậy, chúng tôi quyết định... không tin ai cả.
Muốn biết ngon hay dở thì cứ tự mình đi thử.
Nhóm chúng tôi gọi ba thức uống được xem là bán chạy nhất: Nắng Mật (Dirty latte vani), Non Yên (Dirty latte quế), Đơm Sắc (Dirty matcha). Mỗi ly đều có giá 95.000 đồng. Ngoài ra, nhóm gọi thêm một chiếc croissant giá 70.000 đồng. Tổng hóa đơn là 355.000 đồng.
Mức giá này chắc chắn không rẻ nếu so với mặt bằng chung của các quán cà phê tại Hà Nội. Sau khi gọi món, chúng tôi chờ khoảng 30 phút mới nhận được đồ uống.
Điều đầu tiên khiến chúng tôi bất ngờ: Không lạnh như tưởng tượng. Một trong những điều được nhắc đến nhiều nhất khi review quán là chiếc tủ cấp đông âm 86 độ C. Theo nhiều video trên mạng xã hội, chiếc ly sau khi được lấy ra khỏi tủ sẽ khiến lớp sữa tiếp xúc với thành cốc lập tức đông lại thành một lớp kem mỏng. Đó cũng là lý do quán không sử dụng đá.
Một reviewer từng chia sẻ: "Lúc rót sữa vào thì lớp sữa dưới đáy sẽ đông lại ngay. Đồ uống vẫn lạnh mà không bị loãng". Nghe rất hấp dẫn nhưng trải nghiệm thực tế của chúng tôi lại khác đôi chút.
Khi vừa mang ra, đúng là chiếc ly tạo cảm giác rất lạnh. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, nhiệt độ của thức uống giảm đi khá nhanh. Một người trong nhóm nhận xét khá thẳng: "Giống như chỉ lạnh cái cốc bên ngoài thôi, còn nước bên trong không lạnh lắm. Cảm giác như bỏ vào ngăn mát tủ lạnh một lúc".
Điều này khá trùng khớp với lời dặn của quán từng được nhiều reviewer chia sẻ: "Nên uống trong 5 phút đầu tiên là ngon nhất".
Vấn đề là... đi cà phê đâu chỉ để uống trong 5 phút.
Thất vọng nhấtTrong ba loại được gọi, Nắng Mật là món được kỳ vọng nhiều nhất thế nhưng đây cũng là ly gây thất vọng nhất. Một thành viên trong nhóm vốn uống cà phê hằng ngày nhận xét: "Cũng không có gì đặc sắc. Mình thấy vị giống cà phê gói pha sẵn hơn".
Điều khiến chúng tôi băn khoăn không hẳn nằm ở hương vị, mà là trải nghiệm.
Nếu một ly cà phê chỉ ngon trong vài phút đầu, sau đó mất dần độ lạnh thì rất khó để người uống có thể vừa trò chuyện vừa nhâm nhi như thói quen đi cà phê thông thường. Thành viên này còn nói vui: "Đi cà phê mà uống 5 phút xong đứng dậy đi về thì đâu còn là thưởng thức nữa".
Lựa chọn an toànĐến Đơm Sắc (dirty matcha) thì ly này dễ uống hơn kỳ vọng. Matcha không bị tanh, vị khá nhẹ, phù hợp với những người mới bắt đầu uống matcha hoặc không thích vị trà quá đậm. Đây là lựa chọn an toàn nhưng không tạo cảm giác "waoo" đặc sắc.
Bất ngờ nhấtTrong khi đó, Non Yên lại là bất ngờ nhỏ của cả nhóm. Hương quế thơm vừa phải, không quá nồng, kết hợp với cà phê tạo cảm giác dễ chịu hơn hai ly còn lại. Nếu phải chọn một thức uống ổn hơn cả, có lẽ đây sẽ là cái tên được nhiều người trong nhóm đồng ý nhất.
Đây có lẽ là câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất.
Thực tế, giá đồ uống không chỉ bao gồm nguyên liệu. Khách hàng còn trả tiền cho mặt bằng, ý tưởng, trải nghiệm, dịch vụ và thương hiệu. Điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng với trải nghiệm của riêng chúng tôi, 95.000 đồng cho một ly cà phê chỉ khoảng 165g vẫn là mức giá khá cao. Đặc biệt khi chất lượng đồ uống chưa tạo được cảm giác "phải quay lại lần nữa".
Nếu chỉ xét riêng hương vị, chúng tôi tin rằng tại Hà Nội vẫn còn nhiều quán cà phê specialty hoặc Dirty Coffee khác có mức giá dễ chịu hơn nhưng mang lại trải nghiệm tương đương, thậm chí tốt hơn.
Điểm cộng của quán là vị trí khá đẹp, nằm ngay khu vực trung tâm, cạnh Bảo tàng Hồ Chí Minh. Không gian rộng rãi, thiết kế tối giản theo phong cách hiện đại, nhiều góc ánh sáng đẹp để chụp ảnh.
Nếu bạn là người thích khám phá các quán cà phê mới, thích quay video hay đơn giản muốn "đu trend" Dirty Coffee thì đây vẫn là địa điểm đáng ghé một lần. Nhân viên phục vụ lịch sự, đồ uống được trình bày đẹp mắt, đúng tinh thần mà quán muốn xây dựng. Tuy nhiên, nếu hỏi chúng tôi có quay lại chỉ để uống cà phê hay không, câu trả lời có lẽ là chưa.
Không phải vì quán dở. Mà bởi trải nghiệm tổng thể chưa đủ thuyết phục để mức giá gần 100.000 đồng cho một ly cà phê trở thành lựa chọn ưu tiên trong rất nhiều quán cà phê chất lượng khác tại Hà Nội. Có thể với nhiều người, sự mới lạ của chiếc ly âm 86 độ C là điều đáng để thử nhưng sau khi hiệu ứng tò mò qua đi, điều giữ chân khách hàng lâu dài vẫn là hương vị.
Và ở khía cạnh này, chúng tôi vẫn mong đợi nhiều hơn.Kết luận của nhóm trải nghiệm