Lưu ý Đây là trải nghiệm cá nhân của nhóm thực hiện bài viết, không nhằm cổ súy hay phủ nhận chất lượng của quán. Khẩu vị và cảm nhận của mỗi người là khác nhau. Nếu bạn tò mò về Dirty Coffee đang gây sốt, việc tự mình đến thử một lần vẫn là cách công bằng nhất để đưa ra đánh giá.

Có những quán cà phê nổi tiếng vì không gian. Có những nơi gây sốt nhờ đồ uống. Và cũng có những quán viral đơn giản bởi chỉ một món nước đủ mới lạ khiến ai cũng muốn thử một lần cho biết.

Quán P. đang thuộc trường hợp thứ ba.

Chỉ cần gõ từ khóa "Dirty Coffee Hà Nội" trên TikTok hay Threads, hàng loạt video với hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem sẽ xuất hiện. Phần lớn đều xoay quanh chiếc ly được cấp đông ở nhiệt độ âm 86 độ C cùng lời giới thiệu khá hấp dẫn: Không dùng đá nhưng đồ uống vẫn lạnh, hương vị cà phê được giữ nguyên, không bị loãng.

Với những người yêu cà phê, đặc biệt là những người từng uống Dirty Coffee ở Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thượng Hải, đây rõ ràng là một lời mời gọi rất khó cưỡng.

Trải nghiệm cà phê Dirty Coffee âm 86 độ C tại Ngọc Hà · Video: Dun