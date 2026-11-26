Những năng lực mới đang được tạo dựng trên đất Việt và đi ra thế giới
Ngày 26/11/2026, CafeF chính thức công bố danh sách ứng viên FChoice Awards 2026 với chủ đề “Tăng trưởng vượt bậc – Ghi dấu toàn cầu”, đồng thời mở cổng bình chọn dành cho cộng đồng. Hướng tới tôn vinh những thành tựu kinh tế tiêu biểu của năm, FChoice Awards 2026 ghi nhận những con người, doanh nghiệp và lực lượng có đóng góp thực chất vào sự phát triển của nền kinh tế, từ giải quyết những bài toán lớn của đất nước, kiến tạo các năng lực tăng trưởng mới đến nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
10 năm trước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2016 đạt khoảng 284,7 tỷ USD. Cũng trong khoảng thời gian này của năm 2026, con số ấy đã vượt 1.000 tỷ USD, lần đầu tiên trong lịch sử.
Quy mô giao thương tăng hơn 3,5 lần sau một thập kỷ. Tăng trưởng GDP trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 9,01%, với riêng quý III tiến sát ngưỡng hai chữ số.
Tuy nhiên, đằng sau đó là một bài toán lớn của nền kinh tế. Trong khi giá trị xuất khẩu hàng hóa của khu vực kinh tế trong nước đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2016, tỷ trọng đóng góp vào tổng kim ngạch xuất khẩu lại giảm từ 28,7% xuống 18,8%.
Làm thế nào để cùng với sự lớn mạnh của nền kinh tế, năng lực của chính các doanh nghiệp Việt Nam được nâng lên, tạo ra nhiều giá trị hơn và có vị thế cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu? Những câu chuyện xuất hiện trong danh sách ứng viên FChoice Awards 2026, được CafeF công bố ngày 26/11, phần nào cho thấy những nỗ lực giải quyết bài toán đó đang diễn ra trên nhiều lĩnh vực.
Những năng lực mới đang được tạo dựng trên đất Việt
Ngày 29/10/2026, chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh xuống đường băng số 2 của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Công trình dài 3.300 m do Sun Group đầu tư, hoàn thành sau 8 tháng thi công, có khả năng tiếp nhận những dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Boeing 777 và Airbus A350.
Cách Phú Quốc hơn 1.000 kilomet, công trường sân bay quốc tế Gia Bình cũng đang từng bước hình thành tại Bắc Ninh, với sự tham gia đầu tư của Masterise. Đầu tháng 11, Bộ Xây dựng thành lập tổ soạn thảo đề án phát triển và chuẩn bị khai thác cảng hàng không này, trong đó có đại diện doanh nghiệp đầu tư dự án.
Từ Phú Quốc đến Gia Bình, những công trình được triển khai hướng tới phục vụ APEC 2027 đồng thời đặt nền móng cho việc mở rộng năng lực kết nối hàng không của Việt Nam trong nhiều thập kỷ tiếp theo.
Trong lĩnh vực đường sắt đô thị, năm 2026 chứng kiến sự tham gia sâu của các tập đoàn kinh tế tư nhân. Ngày 15/10, liên danh Vinhomes – SGC ký hợp đồng triển khai 5 tuyến metro tại Hà Nội với tổng chiều dài 253,5 km theo hình thức chìa khóa trao tay, đảm nhận từ khảo sát, thiết kế, mua sắm thiết bị đến thi công, chạy thử và bàn giao. Vingroup cũng đã ký kết hợp đồng với tập đoàn Alstom của Pháp về cung cấp đoàn tàu và chuyển giao quyền sử dụng công nghệ đường sắt.
Tại TP.HCM, THACO đảm nhận vai trò chính trong liên danh tổng thầu EPC tuyến metro Bến Thành – Tham Lương có tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng, trong khi Công ty Đại Quang Minh thuộc tập đoàn này tham gia đầu tư đoạn metro Bến Thành – Thủ Thiêm theo hình thức đối tác công tư. Việc các doanh nghiệp Việt đảm nhận những vai trò mới trong các dự án metro tại hai đô thị lớn nhất cả nước cũng mở ra cơ hội tích lũy kinh nghiệm, tiếp nhận công nghệ và phát triển ngành công nghiệp đường sắt trong nước.
Sự tham gia của các tập đoàn kinh tế trong nước vào những dự án có quy mô và yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao được phản ánh qua hạng mục Doanh nghiệp kiến tạo hạ tầng quốc gia của FChoice năm nay, với sự xuất hiện của Masterise, Sun Group, T&T và Vingroup.
Ở lĩnh vực sản xuất công nghiệp, một câu chuyện khác đang diễn ra tại Thái Nguyên.
Trong quý III/2026, sản lượng vonfram của Masan High-Tech Materials, tính theo hàm lượng vonfram thực tế trong sản phẩm, đạt 1.786 tấn, tăng 55% so với cùng kỳ. Đầu tháng 10, The Elmet Group, doanh nghiệp Mỹ hoạt động trong lĩnh vực vật liệu và khoáng sản chiến lược, hoàn tất giao dịch đầu tư vào công ty sau hơn 12 năm là khách hàng.
Trong bối cảnh nguồn cung vonfram trên thế giới thắt chặt, sự gia tăng sản lượng cùng mối quan hệ ngày càng sâu với khách hàng quốc tế cho thấy cơ hội của Việt Nam trong chuỗi cung ứng những loại vật liệu có giá trị cao.
Cùng với Masan High-Tech Materials, BSR và Vinhomes xuất hiện trong hạng mục Doanh nghiệp tăng trưởng đột phá của năm. Những doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực rất khác nhau, nhưng đều đặt ra một câu hỏi đáng quan tâm: Sự lớn mạnh của từng doanh nghiệp có thể tạo thêm những năng lực gì cho cả ngành kinh tế mà họ đang hoạt động?
Từ Đông Nam Á, Trung Á đến châu Âu và Mỹ: Doanh nghiệp Việt đang mang những gì ra thế giới?
Trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm của Việt Nam đạt 3,41 tỷ USD, gấp 3,1 lần cùng kỳ năm trước. Đằng sau sự gia tăng của dòng vốn là một bức tranh ngày càng đa dạng về những gì doanh nghiệp Việt Nam đang mang ra thế giới.
Một thập kỷ trước, doanh thu từ toàn bộ thị trường nước ngoài của FPT đạt hơn 6.100 tỷ đồng trong cả năm 2016. Đến năm 2026, riêng dịch vụ công nghệ thông tin tại nước ngoài đã mang về cho tập đoàn hơn 32.000 tỷ đồng chỉ trong 10 tháng. Hành trình phát triển của FPT cho thấy một cách thức khác để doanh nghiệp Việt tham gia nền kinh tế toàn cầu: cung cấp trí tuệ, năng lực kỹ thuật và các dịch vụ công nghệ cho khách hàng quốc tế.
Trong khi đó, tại vùng Caribe, Viettel vừa đạt thêm một cột mốc trong hành trình quốc tế hóa. Sau khi trúng thầu quyền sử dụng phổ tần tại Cộng hòa Dominica, tập đoàn ký hợp đồng nhượng quyền viễn thông với cơ quan quản lý nước này vào ngày 16/11, mở đường cho việc triển khai hoạt động kinh doanh tại một thị trường mới.
Green SM đã mở rộng hiện diện sang 5 thị trường mới gồm Ấn Độ, Kazakhstan, Đan Mạch, Hà Lan và Mỹ, nâng số quốc gia có sự hiện diện của thương hiệu lên 9, trải rộng trên 3 châu lục. ROX tham gia tư vấn phát triển một đại đô thị tại Kyrgyzstan. Vietjet mở rộng mạng bay quốc tế, trong khi T&T tiếp tục tìm kiếm cơ hội phát triển các dự án năng lượng tại Lào.
Từ công nghệ thông tin, viễn thông đến giao thông xanh, phát triển đô thị và năng lượng, mỗi doanh nghiệp đang lựa chọn một con đường riêng để mở rộng không gian kinh doanh vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, vươn ra toàn cầu không nhất thiết đồng nghĩa với việc mang vốn ra nước ngoài đầu tư. Năng lực cạnh tranh quốc tế của doanh nghiệp còn cần được nhìn nhận thông qua khả năng nâng cao sức mạnh của hệ sinh thái sản xuất, kinh doanh trong nước.
Đó cũng là chiều sâu của những câu chuyện Go Global: doanh nghiệp đi xa đến đâu và có thể mang những giá trị gì trở lại cho nền kinh tế Việt Nam.
Từ thị trường vốn đến thế hệ doanh nhân mới: Những nguồn lực cho chặng đường tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam
Ngày 21/9/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, đánh dấu một bước tiến quan trọng sau nhiều năm cải thiện hạ tầng và cơ chế vận hành thị trường.
Trong giai đoạn 2025–2026, thị trường vốn cũng chứng kiến một làn sóng IPO mới với sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn. Chỉ riêng ba đợt IPO của các công ty chứng khoán TCBS, VPS và VPBankS trong năm 2025 đã huy động tổng cộng gần 35.700 tỷ đồng, tạo thêm nguồn lực cho các định chế tài chính phát triển hoạt động kinh doanh và đầu tư công nghệ. Đây cũng là ba trong số năm ứng viên của hạng mục Công ty chứng khoán của năm tại FChoice Awards 2026, bên cạnh SSI và HD Securities.
Khi nhu cầu vốn cho phát triển hạ tầng, công nghiệp và công nghệ ngày càng lớn, sự trưởng thành của thị trường vốn cùng hệ thống ngân hàng có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng huy động nguồn lực dài hạn của Việt Nam.
Ở quy mô nhỏ hơn, những sáng kiến tài chính hướng đến hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và chuỗi cung ứng, từ các giải pháp quản lý bán hàng đến tài trợ vốn đa tầng, đang mở thêm những phương thức hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Các hạng mục về ứng dụng AI trong ngân hàng, hệ sinh thái tài chính – công nghệ, ngân hàng xanh và sản phẩm tài chính sáng tạo của FChoice năm nay cũng phản ánh sự đa dạng của những hướng đi này.
Một nguồn lực khác đang dần được chú ý là công nghiệp văn hóa.
Trong báo cáo kinh tế – xã hội tháng 10/2026, Cục Thống kê ghi nhận hai đêm diễn của nhóm nhạc BIGBANG tại Hà Nội đã góp phần thu hút khách quốc tế đến Việt Nam. Các chương trình biểu diễn quy mô lớn đang tạo thêm cơ hội kinh doanh cho những ngành dịch vụ như du lịch, lưu trú, vận tải và thương mại.
Giá trị của một concert có thể vượt ra ngoài doanh thu bán vé, tạo thêm cơ hội kinh doanh cho ngành du lịch, lưu trú, vận tải, thương mại và các dịch vụ liên quan. Đây cũng là lý do những nhà sản xuất sự kiện âm nhạc và các ngân hàng tham gia đầu tư, tài trợ cho các chương trình văn hóa – giải trí được ghi nhận tại FChoice Awards 2026.
Bên cạnh những lĩnh vực kinh tế mới là sự xuất hiện của một thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp mới. Phạm Nhật Quân Anh, Phạm Nhật Minh Hoàng, Đỗ Quang Vinh và Đỗ Vinh Quang có tên trong hạng mục Thế hệ kế nghiệp của FChoice Awards 2026.
Sau nhiều thập kỷ phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, những cơ nghiệp được tích lũy qua một thế hệ doanh nhân đang đặt ra bài toán về sự tiếp nối. Thách thức của thế hệ lãnh đạo mới là phát triển những nền tảng đã có, thích ứng với sự thay đổi của công nghệ, thị trường và môi trường kinh doanh quốc tế.
Từ những công trình đang thay đổi diện mạo đất nước đến các thương hiệu Việt hiện diện ở bên kia bán cầu, từ thị trường vốn đến thế hệ lãnh đạo tương lai, mỗi dấu ấn là một phần trong hành trình phát triển của nền kinh tế.
Với chủ đề “Tăng trưởng vượt bậc – Ghi dấu toàn cầu”, FChoice Awards 2026 hướng tới ghi nhận những thành tựu kinh tế tiêu biểu của năm, những con người, doanh nghiệp và lực lượng đã tạo ra giá trị vượt ra ngoài thành công của chính mình, đóng góp vào sự phát triển và nâng cao vị thế của Việt Nam.
Ghi dấu toàn cầu