Hai người trẻ, hai quyết định khác nhau, nhưng cùng đứng trước một phép toán kéo dài hàng chục năm.

Có những câu chuyện về lãi suất không bắt đầu từ ngân hàng. Chúng bắt đầu từ một tin nhắn xuất hiện vào lúc nửa đêm.

"Cứ một ngày nằm nhà là thấy stress. Nghĩ đến 5 tháng sau hết hạn lãi suất ưu đãi thả nổi là chỉ muốn cày như điên. Năm nay phải cố cày nửa tỷ."

Tin nhắn ấy đến từ một người bạn của tôi, một kỹ sư công nghệ thông tin ngoài 30 tuổi. Anh mua căn hộ đầu tiên — một căn góc 72m², 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, có sổ đỏ — sau gần chục năm đi làm. Mọi thứ từng diễn ra đúng như kế hoạch. Hai vợ chồng đều có công việc ổn định, khoản vay được ngân hàng áp dụng lãi suất ưu đãi trong thời gian đầu nên số tiền phải trả mỗi tháng vẫn nằm trong khả năng kiểm soát. Cuối tuần vẫn có thể đưa nhau đi ăn, lâu lâu lại lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn hay mua sắm thêm vài món đồ cho căn hộ mới.

Khoảnh khắc ký hợp đồng vay — nơi giấc mơ an cư chính thức trở thành một cam kết tài chính kéo dài hàng chục năm.

Năm nay, anh bạn tôi lại có dự định sinh em bé, và càng đến gần thời điểm kết thúc gói ưu đãi vay, cảm giác bình yên ấy càng nhường chỗ cho áp lực. Điều khiến anh mất ngủ không phải vì thu nhập giảm sút mà là kế hoạch có con trong tương lai và khoản nợ thì lại đang thay đổi cách tính. Khoản vay vẫn vậy, số tiền gốc chưa hề thay đổi. Chỉ có một điều sắp thay đổi: cách tính lãi.

Từ "lãi suất ưu đãi", hợp đồng sẽ chuyển sang "lãi suất thả nổi". Đó là lý do anh nói vui mà cũng rất thật: "Năm nay chỉ muốn cày như điên."

Trường hợp khác là người bạn đồng nghiệp cùng công ty với tôi, một cặp vợ chồng trẻ lại đang háo hức chuẩn bị cho cuộc sống mới. Họ vừa kết hôn chưa đầy một năm. Tổng số tiền tích lũy của cả hai khoảng 700 triệu đồng. Sau nhiều tháng cân nhắc giữa việc tiếp tục thuê nhà hay mua một căn hộ để ổn định cuộc sống, họ quyết định vay gần 3 tỷ đồng.

Bạn bè hỏi: "Có liều quá không?" Người chồng chỉ cười nói: "Nếu chờ đủ tiền mới mua thì chắc phải thêm mười năm nữa. Mà đến lúc đó, giá nhà chưa chắc còn đứng yên."

Hai người bắt đầu dành cuối tuần để đi xem nội thất, chọn màu rèm cửa, bàn bạc nên đặt chiếc bàn ăn ở đâu, căn phòng nhỏ sau này sẽ dành cho em bé hay làm phòng làm việc. Những câu chuyện về tổ ấm khiến mọi thứ đều trở nên đáng mong đợi.

Căn hộ đầu tiên, còn trống trơn — nhưng chứa đầy những kế hoạch phía trước.

Nhưng song song với niềm vui ấy là một file Excel luôn được mở trên chiếc laptop của người chồng. Trong đó là bảng tính thu nhập, khoản trả ngân hàng, quỹ dự phòng, chi phí sinh hoạt và cả những kịch bản nếu một trong hai người mất việc vài tháng hoặc lãi suất tăng cao hơn dự kiến.

Họ chấp nhận vay. Nhưng cũng hiểu rằng từ ngày ký hợp đồng, cuộc sống sẽ gắn với một khoản thanh toán kéo dài hàng chục năm.

Hai câu chuyện, hai tâm trạng, nhưng lại gặp nhau ở cùng một điểm. Đó là căn nhà. Và cũng là khoản vay để có được căn nhà ấy.

Nếu như nhiều năm trước, câu hỏi phổ biến nhất khi mua nhà là "Có nên vay hay không?", thì vài năm gần đây, câu hỏi ấy dường như đã thay đổi. Người ta bắt đầu hỏi nhau nhiều hơn: "Vay bao nhiêu thì an toàn?", "Sau thời gian ưu đãi, lãi suất sẽ tăng đến mức nào?", "Nếu thu nhập giảm hoặc lãi suất tiếp tục đi lên thì liệu mình còn đủ sức trả nợ?"

Những câu hỏi ấy không còn xuất hiện trong các hội thảo tài chính hay phòng giao dịch ngân hàng. Chúng xuất hiện trong bữa cơm gia đình, trong những cuộc trò chuyện giữa bạn bè và cả trong những nhóm chat của những người đang chuẩn bị mua căn nhà đầu tiên. Bởi ai cũng hiểu, mua nhà chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của bất động sản.

Đó còn là câu chuyện của thu nhập, của kế hoạch sinh con, của công việc, của những chuyến du lịch bị hoãn lại và cả những khoản tiết kiệm phải cân đo đong đếm suốt nhiều năm. Một căn hộ có thể được bàn giao sau hai hoặc ba năm xây dựng. Nhưng khoản vay để sở hữu nó có thể đồng hành với chủ nhân suốt hai hoặc ba thập kỷ.

Nội thất, hướng ban công, khoảng cách đến trường học — những điều người mua nhà thường dành nhiều thời gian cân nhắc nhất.

Điều thú vị là khi đi xem nhà, hầu hết mọi người đều dành rất nhiều thời gian để xem hướng ban công, chất lượng hoàn thiện, khoảng cách đến trường học, bệnh viện hay trung tâm thương mại. Họ có thể dành hàng giờ để so sánh giữa hai dự án chỉ vì chênh nhau vài mét vuông diện tích.

Nhưng lại rất ít người dành từng ấy thời gian để đọc kỹ những dòng chữ nói về lãi suất trong hợp đồng tín dụng. Đặc biệt là cụm từ "lãi suất thả nổi". Không phải vì họ chủ quan. Đơn giản bởi thời điểm ấy, thứ thu hút sự chú ý nhất luôn là mức lãi suất ưu đãi được in rất rõ trong các tờ rơi quảng cáo.

"Chỉ từ 8,5%." — "Ưu đãi 9%." — "Cố định trong 12 tháng."

Những con số ấy đủ hấp dẫn để khiến nhiều người cảm thấy mình đã tìm được một khoản vay hợp lý. Ít ai dừng lại để tự hỏi điều gì sẽ xảy ra sau khi thời gian ưu đãi kết thúc. Trong nhiều năm, lãi suất ưu đãi giống như cánh cửa giúp nhiều gia đình trẻ mạnh dạn bước vào giấc mơ an cư. Không ít người đã sở hữu căn hộ đầu tiên nhờ những gói vay cố định lãi suất trong 6 tháng, 12 tháng hay 24 tháng đầu tiên.

Nhưng cũng giống như mọi chương trình ưu đãi khác, ưu đãi luôn có ngày kết thúc. Khi cánh cửa ấy khép lại, khoản vay bắt đầu bước vào giai đoạn mà thị trường gọi bằng một cái tên rất kỹ thuật: lãi suất thả nổi.

Đối với ngân hàng, đó là cơ chế điều chỉnh lãi suất theo biến động của thị trường. Đối với nhiều gia đình, đó lại là thời điểm họ bắt đầu cảm nhận rõ hơn sức nặng của một khoản vay kéo dài hàng chục năm.

Có người chỉ tăng thêm vài trăm nghìn đồng mỗi tháng, có người tăng thêm vài triệu đồng, và cũng có người buộc phải tính toán lại gần như toàn bộ kế hoạch tài chính của gia đình chỉ vì một vài điểm phần trăm thay đổi trên hợp đồng. Đó cũng là lúc nhiều người nhận ra rằng, mua được nhà mới chỉ là điểm khởi đầu. Đi hết hành trình giữ được căn nhà ấy mới là bài toán khó hơn rất nhiều.

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"Lãi suất thả nổi" thực chất là gì? Và vì sao chỉ vài điểm phần trăm cũng đủ khiến nhiều gia đình mất ngủ?

Có một chi tiết thú vị trong câu chuyện của người bạn tôi. Khi nhắn rằng mình phải "cày như điên" trước ngày hết ưu đãi, anh không hề nói ngân hàng tăng khoản vay, cũng không nói mình vay thêm tiền. Thực ra, rất nhiều người mua nhà lần đầu cũng có suy nghĩ giống anh. Họ biết sẽ phải trả nợ trong 20 hay 25 năm, biết lãi suất có thể thay đổi theo từng giai đoạn, nhưng chỉ đến khi nhận được thông báo điều chỉnh khoản thanh toán hàng tháng mới cảm nhận rõ sức nặng của hai chữ "thả nổi".

Nghe qua, "lãi suất thả nổi" là một khái niệm khá kỹ thuật. Nhưng nếu diễn giải bằng một ví dụ đời thường, nó lại dễ hiểu hơn nhiều.

Hãy tưởng tượng bạn thuê một căn nhà. Chủ nhà nói rằng trong năm đầu tiên, giá thuê cố định là 10 triệu đồng mỗi tháng. Sau một năm, giá thuê sẽ không còn giữ nguyên nữa mà được tính theo mặt bằng giá thuê trên thị trường tại thời điểm đó, cộng thêm một khoản cố định đã được hai bên thỏa thuận từ trước.

Nếu giá thuê trên thị trường tăng, số tiền bạn phải trả cũng tăng theo. Nếu thị trường giảm, chi phí thuê có thể giảm hoặc tăng chậm hơn. Lãi suất thả nổi cũng vận hành gần như vậy.

Trong thời gian đầu, ngân hàng thường áp dụng mức lãi suất ưu đãi cố định, phổ biến từ 6 tháng đến 24 tháng tùy từng gói vay. Đây là mức lãi được quảng bá khá rõ trong các chương trình vay mua nhà, giúp người vay dễ dàng tính toán dòng tiền ở giai đoạn đầu. Nhưng sau khi hết thời gian ưu đãi, khoản vay sẽ được chuyển sang cơ chế lãi suất thả nổi, tính theo công thức:

Lãi suất vay = Lãi suất tham chiếu (cơ sở) + Biên độ cố định Biên độ thường dao động 3% – 3,5%/năm, giữ cố định suốt thời gian vay

Lãi suất tham chiếu thường là lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng hoặc lãi suất tiết kiệm bình quân do từng ngân hàng quy định. Còn biên độ là khoản cộng thêm, thường dao động khoảng 3–3,5% và được giữ cố định trong suốt thời gian vay. Điều đó đồng nghĩa, nếu lãi suất huy động trên thị trường tăng lên, lãi suất vay mua nhà cũng tăng theo. Ngược lại, khi mặt bằng lãi suất giảm, người vay cũng có cơ hội được hưởng mức lãi thấp hơn.

Nói cách khác, "thả nổi" không có nghĩa là ngân hàng muốn tăng bao nhiêu thì tăng, mà khoản vay sẽ "nổi" theo biến động của thị trường, dựa trên công thức đã được quy định ngay từ khi ký hợp đồng.

Để dễ hình dung hơn, hãy quay lại câu chuyện của cặp vợ chồng trẻ vừa cưới. Hai người có khoảng 700 triệu đồng tích lũy và quyết định vay gần 3 tỷ đồng để mua căn hộ đầu tiên. Trong năm đầu tiên, ngân hàng áp dụng lãi suất ưu đãi 9%/năm. Giả sử khoản vay có thời hạn 25 năm, số tiền phải trả mỗi tháng ở giai đoạn đầu đã là một khoản đáng kể. Tuy nhiên, nhờ mức lãi ưu đãi, hai vợ chồng vẫn có thể cân đối giữa trả nợ, sinh hoạt và duy trì một khoản tiết kiệm dự phòng. Nhưng nếu sau thời gian ưu đãi, lãi suất chuyển sang mức 13% hoặc 15%/năm, bức tranh tài chính sẽ thay đổi ngay lập tức.

Khoản tiền trả ngân hàng mỗi tháng có thể tăng thêm từ vài triệu đến cả chục triệu đồng, tùy theo dư nợ thực tế và thời điểm điều chỉnh. Với nhiều gia đình trẻ, đó không còn là câu chuyện của một con số trên bảng tính, mà là khoản chi phí đủ để trang trải tiền học của con, tiền thuê người giúp việc hoặc toàn bộ ngân sách dành cho những chuyến du lịch trong năm.

Chỉ vài điểm phần trăm thay đổi trên hợp đồng, nhưng có thể làm thay đổi rất nhiều kế hoạch của cả gia đình. Đó cũng là lý do ông bạn làm kỹ sư công nghệ của tôi không còn đếm ngày nghỉ lễ hay những kỳ nghỉ dài như trước.

Anh kể rằng từ đầu năm, hai vợ chồng gần như cắt toàn bộ những khoản chi không thực sự cần thiết. Chiếc ô tô dự định mua được gác lại. Kế hoạch đổi điện thoại cũng bị hoãn. Mỗi khoản tiền tiết kiệm được đều được đưa vào quỹ dự phòng. "Nếu lãi tăng thêm vài triệu mỗi tháng thì mình vẫn còn xoay được" — đó là câu nói anh thường tự nhắc mình.

Thực tế cho thấy, nỗi lo của anh không phải là trường hợp cá biệt.

Lãi suất thả nổi của top 10 ngân hàng đã tăng đều qua từng tháng trong nửa đầu năm 2026 — một số khoản vay thực tế đã chạm mốc 15-16%/năm. Nguồn: DXS-FERI.

Những con số này khiến nhiều người cảm thấy khoản vay vẫn nằm trong khả năng chi trả. Điều cần lưu ý là sau giai đoạn ưu đãi, phần lớn các khoản vay đều chuyển sang cơ chế lãi suất thả nổi. Khi mặt bằng lãi suất huy động tăng lên, chi phí vay thực tế cũng tăng theo. Đây chính là lý do nhiều chuyên gia tài chính luôn khuyến nghị người mua nhà không nên chỉ tính toán dựa trên mức lãi suất ưu đãi, mà cần chuẩn bị kịch bản nếu lãi suất sau đó tăng thêm vài điểm phần trăm.

Bởi trong một khoản vay kéo dài hai hoặc ba thập kỷ, điều quan trọng nhất không phải là bạn trả bao nhiêu tiền trong năm đầu tiên. Mà là liệu bạn có đủ khả năng trả khoản vay ấy trong suốt những năm tiếp theo hay không.

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Lãi suất tăng không chỉ làm giảm giao dịch, mà đang thay đổi cách người Việt mua nhà

Nếu nhìn vào những con số của thị trường bất động sản trong 6 tháng đầu năm 2026, điều dễ nhận thấy nhất là thanh khoản giảm mạnh. Tuy nhiên, phía sau sự sụt giảm ấy không đơn thuần là câu chuyện người dân không còn nhu cầu mua nhà, mà là sự thay đổi trong cách họ đưa ra quyết định.

Thanh khoản bất động sản sơ cấp giảm 62% trong 6 tháng đầu năm 2026 so với nửa cuối 2025. Nguồn: Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Đất Xanh Services (DXS-FERI).

Ở góc độ thị trường, những con số này thường được gọi là "thanh khoản suy giảm". Nhưng ở góc độ của người mua nhà, đó là biểu hiện của một sự thay đổi quan trọng hơn: họ không còn quyết định dựa trên kỳ vọng tăng giá của bất động sản, mà dựa trên khả năng duy trì dòng tiền của chính gia đình mình.

Nếu như trước đây, câu hỏi phổ biến là "dự án này có tiềm năng tăng giá không?", thì hiện nay nhiều người lại quan tâm nhiều hơn đến việc "nếu lãi suất tăng thêm vài điểm phần trăm, mình có còn đủ khả năng trả nợ hay không?". Chính sự thay đổi trong tư duy ấy đang khiến thị trường bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác so với những chu kỳ tăng trưởng trước. Không khó để nhận ra rằng, lãi suất đang làm thay đổi hành vi của người mua nhà.

Trong nhiều năm, đòn bẩy tài chính từng được xem là công cụ giúp người trẻ rút ngắn thời gian sở hữu nhà. Khi lãi suất duy trì ở mức thấp và giá bất động sản liên tục đi lên, việc vay vốn để mua nhà hoặc đầu tư được xem là lựa chọn hợp lý. Khoản lãi phải trả có thể được bù đắp bằng tốc độ tăng giá của tài sản. Tuy nhiên, khi mặt bằng lãi suất bước vào chu kỳ tăng, phép toán ấy không còn đơn giản. Chi phí vốn tăng lên đồng nghĩa với việc biên lợi nhuận của nhà đầu tư bị thu hẹp, trong khi người mua để ở cũng phải dành một phần lớn hơn trong thu nhập hàng tháng cho việc trả nợ.

Khi căn nhà không còn là bài toán của giá bán, mà là bài toán của dòng tiền

Quay trở lại với cặp vợ chồng trẻ ở đầu bài. Điều khiến họ dành nhiều thời gian nhất sau khi nhận nhà không phải là lựa chọn màu sơn hay kiểu nội thất. Người chồng cho biết hai vợ chồng thường xuyên mở lại bảng tính chi tiêu để cập nhật các kịch bản tài chính mới. Mỗi lần có thông tin về lãi suất hay thị trường tiền tệ, anh đều thử tính lại xem khoản trả ngân hàng hàng tháng sẽ thay đổi như thế nào nếu lãi suất tăng thêm 1-2 điểm phần trăm.

"Trước đây mình chỉ quan tâm căn hộ bao nhiêu tiền. Bây giờ mình quan tâm nhiều hơn đến việc mỗi tháng gia đình còn lại bao nhiêu sau khi trả ngân hàng."

Giá bán vẫn là yếu tố quan trọng, nhưng không còn là yếu tố quyết định duy nhất. Thứ người mua quan tâm nhiều hơn là dòng tiền hàng tháng có đủ an toàn hay không, khả năng duy trì thu nhập trong dài hạn ra sao và gia đình còn bao nhiêu "vùng đệm" nếu xuất hiện những biến động bất ngờ như mất việc, giảm thu nhập hoặc lãi suất tăng. Nói cách khác, bài toán mua nhà đang dịch chuyển từ "mình vay được bao nhiêu" sang "mình có thể duy trì khoản vay này trong bao lâu".

Một góc yên tĩnh trong khuôn viên dự án — sự bình yên mà nhiều gia đình trẻ đang cố gắng giữ lấy giữa những biến động lãi suất.

Lãi suất thả nổi không phải là rủi ro, điều quan trọng là người vay đã chuẩn bị cho nó như thế nào

Một trong những hiểu lầm phổ biến là xem lãi suất thả nổi như một "cái bẫy" của ngân hàng. Thực tế, đây là cơ chế được quy định rất rõ trong hợp đồng tín dụng và cũng là hình thức áp dụng phổ biến trên thị trường. Người vay đều được thông báo trước về thời gian ưu đãi, cách xác định lãi suất tham chiếu cũng như biên độ cộng thêm sau khi kết thúc giai đoạn cố định.

Điều tạo ra áp lực không phải bản thân cơ chế lãi suất thả nổi, mà là việc nhiều người chỉ xây dựng kế hoạch tài chính dựa trên mức lãi suất ưu đãi ban đầu mà chưa chuẩn bị đầy đủ cho các kịch bản sau đó. Trong một khoản vay kéo dài 20 hoặc 25 năm, việc lãi suất tăng hay giảm theo từng chu kỳ là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, khả năng chống chịu của dòng tiền mới là yếu tố quyết định sự an toàn của khoản vay, thay vì mức lãi suất thấp trong năm đầu tiên.

Đó cũng là lý do các chuyên gia tài chính thường khuyến nghị người mua nhà nên tính toán phương án trả nợ trong trường hợp lãi suất tăng thêm vài điểm phần trăm, đồng thời duy trì một quỹ dự phòng đủ lớn để ứng phó với những biến động của thu nhập. Các chuyên gia đều dự báo mặt bằng lãi suất vay mua nhà trong nửa cuối năm 2026 nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức cao. Thị trường sẽ tiếp tục bước sâu hơn vào giai đoạn "từ phân hóa đến chọn lọc", khi dòng tiền ưu tiên những sản phẩm có giá trị sử dụng thực, pháp lý minh bạch và đáp ứng nhu cầu ở lâu dài.

12-14% Mặt bằng lãi suất thả nổi dự báo nửa cuối 2026 15-16% Mức thả nổi thực tế tại một số ngân hàng, T07/2026 -62% Thanh khoản BĐS sơ cấp so với 6 tháng cuối 2025 20-30% Tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường, 6 tháng đầu 2026

Điều đó cũng đồng nghĩa, quyết định mua nhà trong giai đoạn này sẽ không còn dựa nhiều vào tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội như trước. Người mua sẽ dành nhiều thời gian hơn để đánh giá khả năng tài chính của bản thân, chuẩn bị các kịch bản ứng phó với biến động lãi suất và cân nhắc kỹ hơn trước khi sử dụng đòn bẩy.

Công cụ Tính thử khoản vay mua nhà của bạn Số tiền vay (triệu đồng) Kỳ hạn vay (năm) Thời gian ưu đãi (tháng) Lãi suất ưu đãi (%/năm) Lãi suất thả nổi sau ưu đãi (%/năm) Tính toán Trả gốc cố định / tháng - Tổng trả tháng đầu (ưu đãi) - Tổng trả tháng đầu thả nổi - Chênh lệch khi hết ưu đãi - Tính theo phương pháp dư nợ giảm dần (gốc trả đều mỗi tháng, lãi tính trên dư nợ còn lại), giả định lãi suất thả nổi không đổi sau ưu đãi. Đây là công cụ tham khảo — lãi suất thả nổi thực tế thường được điều chỉnh mỗi 3-6 tháng theo biến động thị trường.

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