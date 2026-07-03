04 Góc sâu hơn

Sầm Sơn không phải nơi để khám phá – là nơi để nhớ lại

Với rất nhiều người miền Bắc, Sầm Sơn không phải một cái tên mới lạ cần khám phá. Nó đã nằm sẵn ở đâu đó trong ký ức, từ những ngày còn rất nhỏ. Là chuyến đi biển cùng cơ quan bố, cả đoàn xe khách chở nhau đi từ tờ mờ sáng, mang theo cả nồi niêu, chiếu cói và một túi bánh mì cho bữa sáng trên xe. Là những đứa trẻ háo hức cả tuần trước ngày đi, đêm nào cũng hỏi mẹ "còn mấy ngày nữa", chỉ mong được nghịch cát, được bố mẹ mua cho cái phao bơi sặc sỡ mà cả năm chỉ được dùng đúng một lần.

Chiếc phao bơi sặc sỡ – món đồ chơi mà đứa trẻ nào đi biển cũng mê.

Và là câu trêu đùa quen thuộc mà gần như thế hệ 8x, 9x nào cũng từng nghe qua: "Sầm Sơn sóng đánh tụt quần" – câu nói vui nhưng lại gắn liền với biết bao lần chạy ào ra biển, để rồi bị con sóng "tặng" cho một pha ngã sấp mặt, uống no nước biển, mà giờ nhắc lại vẫn cười không dứt. Có những ký ức chẳng cần đẹp mới đáng nhớ – chỉ cần vui, và chỉ cần là của riêng mình.

Chỉ cần một con sóng nhỏ vỗ vào chân cũng đủ khiến một đứa trẻ cười giòn tan cả buổi chiều.

Ba thế hệ, một buổi chiều, một bãi biển – khoảnh khắc hiếm hoi cả nhà quây quần bên nhau.

Chính vì gắn với tuổi thơ như thế, nên khi lớn lên, người ta lại muốn quay lại – không hẳn vì Sầm Sơn có gì mới, mà vì muốn tìm lại cảm giác cũ, muốn cho con mình cũng được trải qua những buổi chiều nghịch sóng như mình từng có. Có lẽ, thứ người ta thực sự tìm kiếm không phải là một bãi biển, mà là một phiên bản trẻ con của chính mình.

Có những gia đình còn đi đủ ba, bốn thế hệ trong cùng một chuyến – ông bà, bố mẹ, con cháu cùng dắt tay nhau ra biển, cười đùa giữa dòng người đông đúc, chẳng ai quan tâm xung quanh ồn ào thế nào. Với họ, Sầm Sơn không chỉ là điểm đến, mà là cái cớ hiếm hoi để cả nhà gác lại công việc, quây quần bên nhau trọn vẹn một ngày – điều mà ngày thường, giữa bộn bề phố thị, chẳng mấy khi làm được.

Ông dắt cháu đi dạo giữa hàng phao bơi sặc sỡ – hình ảnh quen thuộc mỗi mùa hè ở Sầm Sơn.

Sầm Sơn cũng không chỉ có bãi cát. Trên núi Trường Lệ, đền Cô Tiên nhìn xuống mặt biển, là chỗ để cả nhà leo lên vãn cảnh, thắp nén hương cầu bình an, hít một hơi thật sâu giữa không gian tĩnh lặng hiếm hoi của một chuyến đi vốn ồn ào. Gần đó là Hòn Trống Mái, gắn với một truyền thuyết tình yêu mà gần như đứa trẻ nào từng đi Sầm Sơn cùng bố mẹ cũng được nghe kể ít nhất một lần, rồi lớn lên lại kể cho con mình nghe theo đúng cách ngày xưa từng được nghe.

Cổng đền Cô Tiên, ẩn mình giữa cây xanh trên núi Trường Lệ.

Với dân miền Bắc, bài toán chi phí cũng nhẹ nhàng hơn hẳn so với những chuyến đi xa. Chỉ cách Hà Nội khoảng 170km, vài tiếng chạy xe là tới nơi, không phải xin nghỉ phép dài ngày, không phải đặt vé máy bay trước cả tháng. Bờ biển dài, bãi cát thoải, sóng vừa phải – rất hợp với những gia đình có trẻ nhỏ, những nhà đông người ông bà con cháu cùng kéo nhau đi mà không phải đắn đo quá nhiều về ngân sách hay lịch trình.