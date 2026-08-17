Danh sách 20 công ty bất động sản nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026 vừa được công bố trong khuôn khổ hệ thống vinh danh Vietnam Largest Taxpayers – VNTAX. Danh sách 2026 được đánh giá dựa trên số liệu thực nộp ngân sách trong niên độ tài chính 2025.

Tập đoàn Vingroup dẫn đầu danh sách với mức nộp hơn 148.700 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên nộp trên 100.000 tỷ đồng trong một năm. Đóng góp chính thuộc về Vinhomes cùng các công ty con (73.200 tỷ đồng), công ty mẹ Vingroup (gần 49.400 tỷ đồng) và CTCP Trung tâm Hội trợ triển lãm Việt Nam - VEFAC (gần 14.600 tỷ đồng).

Bên cạnh Vingroup, danh sách ghi nhận 3 doanh nghiệp nộp trên 10.000 tỷ đồng gồm:

Tập đoàn Sunshine nộp hơn 24.000 tỷ đồng từ các dự án như Noble Place Tây Thăng Long, Noble Crystal River...

Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra Hanoi): 13.600 tỷ đồng.

BRG Group thông qua công ty thành viên NH Smart City nộp gần 13.200 tỷ đồng

Xếp ở các vị trí tiếp theo là những doanh nghiệp duy trì phong độ đều đặn như BIM Group, Taseco Land, Phát Đạt, Nam Long, Văn Phú, Tân Á Đại Thành (MEYLAND), Novaland. Bên cạnh những chủ đầu tư quen thuộc, danh sách năm nay cũng có sự góp mặt của một số hiện tượng mới như CTX Holdings (gần 5.000 tỷ đồng cho dự án Sun Feliza Suites), CTCP Bất động sản JS (dự án Jade Square).

Năm 2025 là năm thứ 3 trong 4 năm gần đây Văn Phú duy trì mức nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng/năm. Về phát triển quỹ đất, Văn Phú tập trung vào việc nghiên cứu phát triển tại các khu vực trung tâm như TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh.

Với Nam Long, nhờ các dự án dồi dào sẵn có, tập đoàn này tập trung vào hoạt động bán hàng tại các dự án Waterpoint GĐ1 (Southgate), Izumi City, Nam Long II Central Lake, Elyse Island khẳng định năng lực triển khai và sức hấp thụ của thị trường.

Tân Á Đại Thành (MEYLAND), bên cạnh các đại dự án đã ra mắt, doanh nghiệp này đang cho thấy tham vọng mở rộng quỹ đất mạnh mẽ khi nhắm tới việc phát triển 3 khu đô thị quy mô lớn tại Hà Nội với tổng mức đầu tư lên tới 47.000 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực bất động sản công nghiệp và thương mại, các đại diện tiêu biểu có mặt gồm Kinh Bắc City, Sonadezi, IDICO, Viglacera và Vincom Retail. Top 20 cũng có sự xuất hiện của các doanh nghiệp nhà nước là Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) và Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi).

Năm 2025, mức nộp ngân sách của Kinh Bắc City tăng tới 53% so với năm trước, đạt 804 tỷ đồng.

20 doanh nghiệp đóng góp 9% ngân sách quốc gia

Nhìn vào bức tranh tổng thể, Top 20 doanh nghiệp bất động sản lớn nhất đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ với tổng số nộp 230.000 tỷ đồng, tương đương gần 9% tổng thu ngân sách cả nước trong năm 2025 là 2,65 triệu tỷ đồng.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 đã vượt 34,7% so với dự toán và tăng 29,7% so với cùng kỳ. Đóng góp lớn vào thành quả này là các khoản thu từ nhà, đất đạt khoảng 575,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 196% dự toán năm.

Đóng Góp Vào Thu Ngân Sách 2025

Chỉ tính riêng khối tư nhân, tổng mức nộp của 20 công ty bất động sản tư nhân nộp ngân sách lớn nhất đạt 216.000 tỷ đồng – tăng tới 150.000 tỷ đồng so với danh sách được công bố năm 2025.

Sự đóng góp vượt bậc của các tập đoàn bất động sản hàng đầu đang kiến tạo nguồn lực quan trọng, tạo đà cho nền kinh tế Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Nhờ nguồn thu ngân sách dồi dào này, Chính phủ có thêm dư địa để đầu tư mạnh mẽ vào các công trình hạ tầng trọng điểm, cơ sở y tế, giáo dục và an sinh xã hội. Qua đó, hàng triệu người dân đang được trực tiếp hưởng lợi từ những thành quả phát triển chung của đất nước.

Không chỉ trực tiếp đóng góp cho ngân sách, việc các tập đoàn bất động sản lớn đẩy mạnh triển khai các dự án quy mô cũng trực tiếp thúc đẩy nhiều lĩnh vực liên quan trong chuỗi giá trị như xi măng, sắt thép, nội thất cùng tăng trưởng, tạo thêm hàng trăm nghìn việc làm mới. Ngoài ra, việc hoàn thành các khoản nghĩa vụ tài chính quy mô hàng nghìn tỷ đồng cũng là chỉ báo rõ nét cho nguồn cung bất động sản sẽ được bổ sung vào thị trường trong tương lai.

Số thuế đã nộp của Top 20 doanh nghiệp BĐS tư nhân (Nghìn tỷ đồng)

Các doanh nghiệp bất động sản tiếp tục đóng góp lớn trong năm 2026

Sang năm 2026, các doanh nghiệp bất động sản hàng đầu tiếp tục thể hiện vai trò là những trụ cột của ngân sách quốc gia. Vinhomes tiếp tục đóng góp 25.200 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Sunshine nộp thêm hơn 16.000 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp FDI cũng có những động thái tăng tốc mạnh mẽ. Báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội cho biết trong nửa đầu năm, Công ty Phát triển THT (dự án Starlake) nộp thêm 9.458 tỷ đồng; dự án Nam Thăng Long - Ciputra nộp 9.144 tỷ đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Lotte Properties HCMC đã hoàn tất nộp 17.600 tỷ cho dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem vào ngày 31/7/2026.

Thực hiện: Linh Linh

Nguồn: Nhịp sống thị trường