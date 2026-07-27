Đúng 9 giờ sáng ngày 5/5/2025, hàng triệu nhà đầu tư mở ứng dụng chứng khoán, theo dõi bảng điện và đặt những lệnh đầu tiên của tuần mới. Với họ, đó vẫn là một phiên giao dịch quen thuộc.

Nhưng phía sau màn hình, thị trường chứng khoán Việt Nam vừa chuyển sang một hệ thống công nghệ hoàn toàn mới. Sau nhiều năm chuẩn bị, KRX chính thức vận hành, kết nối các sở giao dịch, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cùng các thành viên thị trường. Phiên giao dịch đầu tiên kết thúc an toàn, hệ thống hoạt động ổn định, VN-Index tăng 1,12%, với thanh khoản hơn 639 triệu cổ phiếu.

Sự thông suốt của phiên giao dịch ấy mang một ý nghĩa đặc biệt. Giai đoạn trước đó, thị trường nhiều lần rơi vào tình trạng nghẽn lệnh khi thanh khoản tăng đột biến. Bởi vậy, KRX được kỳ vọng không chỉ giải quyết bài toán giới hạn năng lực xử lý của hệ thống cũ, mà còn tạo nền tảng để thị trường triển khai những sản phẩm, cơ chế giao dịch và phương thức thanh toán mới. Đằng sau một thao tác tưởng như đơn giản trên điện thoại vì thế là cuộc nâng cấp hạ tầng công nghệ có ý nghĩa đối với toàn bộ thị trường.

Trong quá trình chuyển đổi ấy, các công ty chứng khoán đã phải nâng cấp nền tảng, kết nối dữ liệu, điều chỉnh quy trình và bảo đảm mỗi lệnh giao dịch được chuyển đi chính xác. Vai trò của họ không chỉ nằm ở môi giới, mà còn ở việc giúp hạ tầng mới thực sự đi vào đời sống của hàng triệu nhà đầu tư.

Năm KRX đi vào hoạt động cũng là năm quy mô thị trường bước lên một mặt bằng mới. Và sự lớn lên ấy để lại một dấu vết ít xuất hiện trên bảng điện: 15 công ty chứng khoán dẫn đầu đã nộp tổng cộng xấp xỉ 14.300 tỷ đồng vào ngân sách, tăng 2.946 tỷ đồng, tương đương gần 26%, so với năm 2024.

Trong số 15 công ty góp mặt danh sách, có 10 doanh nghiệp là các công ty đến từ khối doanh nghiệp tư nhân, 3 công ty là công ty con của các ngân hàng có vốn nhà nước chiếm đa số (MBS, VCBS và BSC) cùng 2 công ty thuộc sở hữu của các tập đoàn tài chính Hàn Quốc là KIS và Mirae Asset.