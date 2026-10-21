Hỏi người Hải Phòng về cây đa 13 gốc ở xóm Trại, phường Đằng Giang (nay thuộc phường Gia Viên), hiếm ai lắc đầu không biết. Dưới tán cây ấy là nơi “ngự” của Bà Chúa Năm Phương - hay Chúa Ngũ Phương, Vũ Quận Bạch Hoa Công Chúa, Đức Vũ Quận Quyến Hoa Công Chúa - những cái tên gọi khác nhau cho cùng một niềm tôn kính.

Tích xưa kể, Bà là người đã giúp Ngô Quyền quản kho lương thực, quân nhu, để đoàn quân có đủ sức làm nên chiến thắng Bạch Đằng - trận đánh khép lại nghìn năm Bắc thuộc, mở ra một vận nước mới. Năm 1924, vua Khải Định sắc phong Bà là “Ngũ Phương Vũ Quận Quyến Hoa Công Chúa Hộ Quốc Trang Huy Thượng Đẳng Thần”, cho làng Gia Viên được phụng thờ.

Người xưa còn truyền rằng Bà vốn là tiên nữ trên thiên đình, một lần “lịch kiếp” mà hạ giáng vào nhà họ Vũ ở làng cổ Gia Viên, phủ Kinh Môn - nay là đất Ngô Quyền, Hải Phòng. Rồi từ một cô gái mang mệnh tiên, Bà trở thành nữ tướng dưới cờ Ngô Vương, đóng bản doanh ở làng Cấm - chính là phố Cấm bây giờ. Cả một kho quân nhu lớn được Bà cai quản chu toàn đến mức binh lính không bao giờ phải lo đói. “Thực túc binh cường” - ăn no mới mạnh, mới đủ sức đánh giặc là khẩu hiệu Bà đặt ra, và cũng là thứ góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại trên sông Bạch Đằng. Ngô Quyền, để ghi công đã phong Bà tước Ngô Vương Vũ Quận Chúa.

Bà “hóa” vào ngày 16/6 Âm lịch, khoảng năm 939-944. Trở về cõi tiên, Bà được giao cai quản ngũ phương trời đất, và từ đó, dân gian tôn Bà là Bà Chúa Năm Phương, gửi vào câu ca dao còn truyền đến hôm nay: