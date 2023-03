Còn nhớ những lúc thơ bé, chúng ta là những đứa trẻ ngây thơ chẳng phải lo nghĩ gì. Cứ mải miết đi học, đi chơi và cơm canh lúc nào cũng được mẹ chuẩn bị sẵn. Nhiều khi chúng ta ăn bữa cơm vội vàng rồi lại xoắn xuýt chạy đi vui đùa với đám bạn. Đến giờ lớn rồi, có những người phải đi học, đi làm xa nhà, mới thấy nhớ bữa cơm gia đình biết bao.

Cuộc sống ngày càng phát triển, dù hàng quán mọc lên khắp mọi nơi, thì bữa cơm gia đình vẫn luôn là một điều rất đặc biệt. Cũng vì thế mà gian bếp là một nơi không thể thiếu trong mỗi ngôi nhà. Đó là nơi những ai "yêu bếp" được được làm điều mình thích, là nơi ra đời những món ăn ngon, là nơi giúp gắn kết các thành viên gia đình. Bởi chẳng phải những bữa ăn đong đầy yêu thương chính là lý do khiến chúng ta muốn trở về nhà hay sao?

Nhắc đến những bữa cơm, nhắc đến gian bếp, làm sao có thể bỏ qua những món đồ bếp thân thương, những trợ thủ đắc lực góp phần mang đến cơm ngon, canh ngọt. Là một thương hiệu biết cách quan tâm đến người dùng, Panasonic luôn có mặt trong căn bếp của rất nhiều gia đình Việt. Những món đồ gia dụng bếp của Panasonic như tủ lạnh, máy xay sinh tố, máy ép chậm… được đón nhận không chỉ bởi hình thức đẹp mà còn bởi những tính năng hiện đại và tiện lợi. Nhờ đó mà nhiều người yêu công việc vào bếp hơn.

"Mình thích vào bếp, bởi mỗi khi nấu nướng mình cảm thấy vô cùng thoải mái. Mình được làm những món ăn mình thích, mình được sáng tạo đồ ăn theo ý mình."

Đó là những lời tâm sự của Mai Hương, cô gái 24 tuổi, hiện đang là một nhân viên truyền thông sống ở Hà Nội. Thay vì những buổi sáng vội vàng đi làm, thay vì những bữa trưa phải tất bật gọi đồ ăn bên ngoài. Mai Hương lại yêu thích việc tự nấu nướng và chuẩn bị đồ ăn, như một cách để Hương nhớ về những bữa cơm với bố mẹ ở quê.



"Đối với mình việc ăn uống là rất quan trọng, vì thế mà mình thích được tự tay chuẩn bị đồ ăn hay dùng máy ép chậm để có nước uống tốt cho sức khỏe. Như thế vừa tiết kiệm chi phí lại vừa đảm bảo an toàn cũng như dinh dưỡng. Việc nấu nướng chắc chắn sẽ mất thời gian chứ. Nhưng đó là khoảng thời gian mình thấy vui và tận hưởng." - Hương kể.



Hương bắt đầu buổi sáng từ lúc 6 giờ. Tại căn bếp nhỏ nhưng gọn gàng và ngăn nắp, Hương bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng cũng như bữa trưa mang đi làm. Những buổi tối không có hẹn, Hương cũng dành thời gian nấu ăn. Đối với cô gái trẻ, được nấu nướng cũng là được làm điều mình thích, vì thế Hương cứ thế tận hưởng từng khoảnh khắc ở trong căn bếp yêu thương.



Chẳng cần cầu kỳ và màu mè, bữa sáng đôi khi chỉ cần là lát bánh mì kẹp thịt nguội hay trứng ốp la ăn cùng xúc xích cũng đã rất ngon. Còn với bữa trưa thì luôn có đủ cả rau cả thịt cho đủ chất, ngoài cơm Việt thì cô nàng cũng làm cả cơm cuộn kiểu Hàn hay mỳ Ý đổi bữa.



Bên cạnh đồ ăn, Hương còn chuẩn bị thêm cả những ly nước uống thơm ngon. Trong gian bếp của Hương, chiếc máy ép chậm Panasonic MJ-L500SRA mà món đồ mà cô nàng vô cùng yêu thích. Chiếc máy ép nhỏ gọn xinh xắn đã giúp Hương có những ly nước ép trái cây thơm ngon và vẫn giữ được dinh dưỡng. Hôm thì nước ép táo, nước ép dưa hấu…. Khi nào có nhiều thời gian Hương còn kết hợp nhiều loại trái cây và rau. Ví dụ như nước ép cần tây mix với dứa hay cần tay mix táo cũng rất ngon.



Dù không ở cùng bố mẹ, nhưng cái cách mà Hương chăm lo các bữa ăn cho cuộc sống của mình cũng đủ thấy cô luôn hướng về gia đình. Hương vẫn chụp ảnh các bữa ăn do mình tự nấu và khoe với bố mẹ để bố mẹ yên tâm. Gian bếp nhỏ vẫn hoàn thành nhiệm vụ đem đến những món ăn ngon và sự gắn bó gia đình đúng không?

"Mỗi căn phòng trong ngôi nhà đều có mỗi ý nghĩa rất riêng. Nhưng căn phòng đặc biệt nhất trong nhà đối với mình là phòng bếp. Bếp là nơi mình nấu nướng, chồng phụ giúp. Mình bày biện, chồng dọn dẹp… Rồi cả hai cùng nhau ăn uống thật ngon. Tất cả cứ nhịp nhàng như một giai điệu hạnh phúc."

Ngọc Hoa, 28 tuổi, lấy chồng và mua nhà ở riêng được hơn 1 năm. Khi dọn vào căn nhà mới, nơi mà Ngọc Hoa chăm chút hơn cả chính là gian bếp. Lần đầu tiên được sở hữu góc bếp của riêng mình khiến Hoa cảm thấy phấn khích vô cùng.



Hoa tự tay chọn màu sắc cho khu vực bếp, cẩn thận chọn từ chất liệu của tủ bếp cho đến từng món đồ gia dụng… Khi căn nhà được hoàn thiện, gian bếp cũng đã được sắm sửa đủ mọi thứ, việc đầu tiên Hoa làm chính là nấu một bữa ăn thật ngon cho hai vợ chồng.



"Cảm giác được ‘bóc tem’ mọi món đồ trong căn bếp của chính mình là một điều gì đó đặc biệt lắm. Từ cái bếp cho đến chiếc máy xay sinh tố Panasonic mình đều tự tay chọn mua. Vì thế mà mình cũng có cảm hứng trong việc nấu nướng hơn. Nhà mình cũng chỉ có hai vợ chồng thôi, nhưng mình vẫn thích vào bếp hơn là ra ngoài ăn. Đơn giản là khi nhìn thấy chồng thưởng thức ngon lành các món mình nấu là mình đã thấy rất vui. Hạnh phúc đôi khi chỉ bắt đầu từ những việc nhỏ bé như vậy." - Ngọc Hoa tâm sự.



Gian bếp của gia đình luôn bận rộn, nhưng đó là sự bận rộn của niềm vui. Ngọc Hoa lên thực đơn, chồng phụ giúp Hoa sơ chế. Hoa nấu cơm thì chồng rửa bát. Mỗi người một việc, mọi thứ cứ tự nhiên như một thói quen. Những bữa cơm của hai vợ chồng cũng vì thế mà luôn tràn ngập tình yêu giản dị.



Là một phụ nữ hiện đại, Hoa quan điểm rằng, để món ăn được ngon thì việc sắm những món đồ gia dụng bếp cũng rất quan trọng. Hoa chia sẻ: "Mình rất chú trọng đến việc chọn đồ bếp. Ví dụ như mình chọn một chiếc máy xay sinh tố chất lượng đến từ Panasonic. Chỉ một chiếc máy nhưng lại có nhiều cối xay nên mình có thể làm rất nhiều món ăn khác nhau. Từ xay sinh tố cho đến xay thịt, máy ‘cân’ hết. Mình có thể xay thịt tại nhà vừa an toàn vừa đảm bảo, mình có thể tự làm những ly sinh tố ngon lành cho hai vợ chồng, thậm chí mình còn dùng máy để chế biến súp nữa."



Việc chăm chút chọn đồ bếp dường như cũng thể hiện sự tinh tế của Hoa, cũng như cách Hoa khéo léo gửi gắm sự ngọt ngọt vào trong từng món ăn. Những ngày đi làm về mệt mỏi, bữa ăn ngon khiến mọi mệt mỏi ấy tan biến hết tự lúc nào không hay biết. Bữa ăn đôi khi dung dị vậy mà lại có giá trị lớn vô cùng.

"Nhịp sống ngày một hối hả, nhưng dù có thể nào đi chăng nữa, bữa cơm nhà đầm ấm nơi có đầy đủ các thành viên gia đình quây quần bên nhau vẫn là nét văn hóa đặc biệt của người Việt Nam."

Gia đình của chị Minh An, 34 tuổi gồm có 5 thành viên: bố mẹ, vợ chồng Minh An và cậu con trai nhỏ vừa mới lên lớp 1. Bữa cơm gia đình của nhà chị Minh An vì thế mà lúc nào cũng có đủ tiếng cười nói rộn ràng của cả 3 thế hệ.



Chị Minh An kể: "Ông bà thỉnh thoảng vẫn kể chuyện ngày xưa thời bao cấp, đồ ăn nhiều khi thiếu thốn lắm, có những lúc ông bà phải nhịn để các con ăn. Những bữa cơm thời đó người lớn hay trẻ nhỏ, chẳng ai bỏ bữa cơm nào. Vì thế đến giờ mình cũng muốn giữ những truyền thống đó. Cả nhà cùng nhau quây quần bên bữa cơm vui biết bao nhiêu."



Ở trong một căn nhà đông người, bạn sẽ thấy nét tính cách của mỗi thành viên được thể hiện rõ nét ngay bên trong chiếc tủ lạnh của gia đình. Bên trong chiếc tủ lạnh Panasonic NR-BX471XGKV của nhà chị Minh An có đủ thức ăn như thịt, rau, trứng… để nấu những món ngon cho cả nhà, có trái cây của ông bà, có sữa hạt của chị Minh An, có đồ ăn vặt của chồng, có bánh của bé yêu…



Đây là chiếc tủ lạnh mà chị Minh An mới sắm cho gia đình mình nhân dịp Tết vừa rồi để có thể đựng được nhiều đồ ăn hơn. Công nghệ nanoe™ X của chiếc tủ lạnh Panasonic này giúp chủ động vô hiệu hóa tới 99,99% vi khuẩn, giúp thực phẩm luôn tươi ngon, an toàn, sạch khuẩn. Không những thế, công nghệ cấp đông mềm Prime Fresh còn giúp thực phẩm giữ được độ tươi ngon trong khoảng 7 ngày mà không cần rã đông. Nhờ thế mà cả nhà Minh An luôn cảm thấy yên tâm.



Nhà đông người gian bếp cũng có phần tất bật hơn. Nhưng cũng nhờ thế mà biết bao bữa cơm ngon đã ra đời. Hôm thì bố mẹ nấu cơm, hôm thì chị Minh An cùng chồng trổ tài. Bữa cơm nhà cũng nhờ thế mà đa dạng lắm.

Mà lạ lắm, bữa cơm nhà đôi khi giản dị với những món quen thuộc như thịt rang cháy cạnh, rau muống luộc dầm sấu… mà chỉ cần một câu khen ngợi nhỏ cũng làm bữa cơm thường ngày trở thành bữa tiệc thịnh soạn.

Bữa cơm gia đình chính là một nét văn hóa đẹp của người Việt. Cho dù có bị cuốn theo guồng quay của cuộc sống, chúng ta cũng vẫn chẳng thể quên được. Bữa cơm là khoảng thời gian mọi người thể hiện sự quan tâm đến nhau, hỏi han về đủ thứ chuyện, bữa cơm cũng là nơi tình yêu thương được thể hiện qua từng cử chỉ nhỏ. Cứ thể bữa cơm trở thành sợi dây gắn kết mọi người nhau.

Hóa ra chỉ từ những việc rất nhỏ như chọn mua món đồ gia dụng bếp ưng ý cũng đã mang đến điều tích cực không ngờ trong cuộc sống. Cũng như cách mà Mai Hương, Ngọc Hoa hay chị Minh An chia sẻ, các sản phẩm của Panasonic đã đồng hành cùng họ và giúp gian bếp trở nên đầy sức sống, những bữa ăn ngon và dinh dưỡng ra đời, ai cũng vui vẻ và khỏe mạnh hơn. Sự có mặt của các món đồ Panasonic thực sự mang đến giải pháp sức khỏe toàn diện.

Cuộc sống ngày càng phát triển, con người cũng ngày càng bận rộn. Sự riêng tư, tính độc lập cũng được đề cao hơn. Nhưng không vì thế mà những bữa cơm sum vầy bị lãng quên. Bạn biết không, bốn chữ "về nhà ăn cơm" đó lại chính là thần chú nhiệm màu khiến mọi người xích lại gần nhau, giúp mệt mỏi của bộn bề cuộc sống tan biến. Tất cả chỉ còn lại khoảnh khắc mọi người cùng nhau ăn bữa cơm ngon, cùng nhau cười khúc khích thật vui. Như vậy là đã hạnh phúc rồi.