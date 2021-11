20 bạn muốn lộng lẫy váy áo, bạn trai dắt ra ăn tiệm để khỏi phải bày vẽ nấu nướng dọn dẹp. Nhưng 30 bạn cảm thấy hạnh phúc không phải là việc lớn như lần đầu nhận chìa khóa căn hộ mới, nó có thể là cảm giác mùi đồ ăn trong căn bếp và tiếng xèo xèo trên chảo. Bạn có thể thiền trong căn bếp, làm 1 món ngon và nhìn người thương yêu thưởng thức 1 món ăn bạn chinh phục bằng tình yêu thương, bằng kĩ năng bếp núc của chính mình.

Trải nghiệm sống đã khiến cho bạn có những suy nghĩ khác đi. Trẻ hơn phụ nữ khoe túi, khoe nước hoa, đồ hiệu. 30 bỗng xoắn xuýt với chiếc máy pha cafe màu bạc hà. Đó là lúc bạn dễ dàng tìm thấy những niềm hạnh phúc từ việc đơn giản nhất. Ấy cũng là lúc bạn nhận ra đó là thời khắc mình thực sự trưởng thành. Tình yêu với tuổi 30 còn là khơi dậy niềm đam mê bị quên lãng. Tình yêu là những cung đường thênh thang chỉ có ta với ta. Tình yêu cũng có khi là cốc trà nóng trong một chiều mưa hay cái nem rán giòn tan, nóng hổi vừa thổi vừa ăn trong tiết trời se se lạnh..

Nói đến món nem rán lại nghĩ về căn bếp. Và vào 1 ngày đầu đông, không khí se lạnh như thế này, mùi nem rán tỏa ra trong nhà như thấy cả mùi yêu thương, mùi Tết, mùi đoàn viên, mùi ấm sực của bữa cơm nhiều tiếng cười.

Tuổi đôi mươi cái nhìn lúc nào cũng háo hức nhìn ra ngoài, mơ núi, mơ sông, mơ những chuyến đi với bạn bè. 30 sau khi chinh phục những thứ mà tuổi trẻ muốn, hạnh phúc bỗng đến thật gần hơn. Ngay ở đây, ngay lúc này, phụ nữ bỗng nhận ra mùi nem rán lại mang đến nhiều xúc cảm đến thế.

Ai bảo 30 thực dụng cũng không đúng, người nhận thấy được vẻ lãng mạn của mùi nem hẳn họ đã có được sự lãng mạn trong tâm hồn mà phải có sự từng trải nhất định nó mới xuất hiện. Nghe như kiểu bỗng dưng, nhưng là sự tích lũy mỗi ngày và bất ngờ 30 nó ở đó để báo cho bạn biết, bạn đã bắt đầu chạm ngưỡng của sự trưởng thành. Một sự đủ đầy không đến từ vật chất mà từ tinh thần, từ bên trong chính bạn để nhận ra những gì thân thương chính là hạnh phúc.

30 bạn có thể vẫn độc thân, 30 cũng có thể bạn đã có 1 gia đình nhỏ, 1 tổ ấm để vun vén. Vì thế dù là chiếc bếp đơn hay 1 gian bếp sang chảnh phụ nữ 30 cũng biết yêu nó theo cách rất riêng bởi nàng biết thế nào là đủ, đủ với chính mình, đủ để không so sánh mình với người khác mà buồn hay vui. Nàng biết nhìn sâu vào bên trong, lắng nghe trái tim mình.

Ai đó nói hạnh phúc bắt đầu từ trong gian bếp cũng không sai. Đó là nàng 30 nấu cho chồng con món ăn ngon. Cũng có khi là nàng 30 độc thân thích thú khám phá những giới hạn của bản thân trong gian bếp. Không chỉ là nấu món ăn ngon mà còn là bày biện chúng rồi chụp ảnh đăng Facebook, Instagram, làm clip đăng Tiktok hay Youtube. Cũng có khi là ngồi cùng lũ bạn rồi cười, rồi nói, rồi tấm tắc khen bạn mình như 1 đầu bếp cừ khôi.

Chúng ta đã từng cùng nhau đi tới chân trời, góc biển. Chúng mình đã cùng xông pha và 30 có quyền đằm lại 1 chút, nữ tính 1 chút và giản dị 1 chút hưởng niềm hạnh phúc thật thà trong gian bếp.

Ai đó đòi phụ nữ phải được giải phóng khỏi gian bếp được ra bên ngoài kia thì cứ kệ đi, nàng 30 thì ngược lại tình nguyện lui vào gian bếp, tự tay đội vương miện lên đầu mình và mặc chiếc tạp dề rồi xì xèo xào nấu hưởng trọn vẹn niềm vui từ truyền thống.

Người ta bảo chưa một bữa ăn ngon nào không mang đến những cảm xúc tích cực cũng không sai. Bởi thế hạnh phúc của nàng 30 không phải là chân trời góc biển mà lại trở về trong gian bếp, có khi nhìn thấy những cái thương hiệu quen thuộc từ những món đồ phục vụ cho nấu nướng mà xúc động hơn thương hiệu đình đám của thời trang. Giả dụ như hình chú voi của Tường An CookingOil, thương hiệu gắn với phụ nữ bấy lâu cũng như thấy cả câu chuyện trong đó, về 1 thương hiệu thấu hiểu phụ nữ 30 từ 1 nhãn hiệu số tuổi cũng 30 như nàng.

Phụ nữ 30 dùng thương hiệu dầu ăn quen thuộc để làm món ăn mình yêu thích, cho chính mình, cho người thân yêu với sự hân hoan như 1 sự tương giao kỳ diệu. Niềm tự hào của tuổi 30 với 1 số người là chức vụ mình đang nắm, là bảng lương bao nhiêu chữ số hay nhà, hay xe, nhưng cũng có phụ nữ 30 giản dị tìm thấy hạnh phúc ở bữa ăn ngon tay mình làm.

Một bữa ăn mà nêm nếm cũng trưởng thành, biết yêu mùi dầu mỡ, biết thấy thương quá mùi nem rán lan tỏa trong phòng bếp mùa đông. Hạnh phúc giản dị thế, là thấy chính mình, thấy người mình thương yêu ăn bữa ăn tay mình nấu một cách ngon miệng. Chăm sóc người khác nhưng lại khiến mình vui như thế, chỉ phụ nữ 30 mới hiểu.

Được trở thành một phần trong hành trình bếp núc, 30 năm qua Dầu ăn Tường An CookingOil đã âm thầm cùng những người phụ nữ mang đến hàng triệu bữa cơm ngon cho cả gia đình, những người thân yêu, tạo ra những món chiên rán giòn ngon và giàu dinh dưỡng. Với niềm tự hào là dầu ăn đóng chai đầu tiên ra đời năm 1991, đến năm 2021, Tường An CookingOil tròn 30 năm có mặt trên thị trường Việt Nam, mang đến hàng loạt hoạt động và quà tặng ý nghĩa để tri ân người tiêu dùng 30 năm tin yêu.

Đáp lại sự tin yêu của người dùng, Tường An CookingOil không ngừng nghiên cứu và cải tiến để giới thiệu thêm dòng sản phẩm mới mang tên Tường An CookingOil Nutri Plus tiếp tục sứ mệnh đảm bảo sức khỏe và độ ngon giòn cho những người họ yêu thương. Sự cải tiến này tiếp tục thừa hưởng những điểm ưu việt của dầu ăn Tường An CookingOil như sử dụng nguyên liệu 100% từ các loại dầu tự nhiên, nay còn bổ sung thêm Vitamin A 10.000 IU(*) cùng Vitamin D, E, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, giúp nâng cao sức khỏe. Bộ đôi Tường An CookingOil và Tường An CookingOil Nutri Plus lại tiếp tục bước đi trên hành trình mang đến những món ăn không chỉ giòn ngon mà còn ngon khoẻ cho những người thân yêu của bạn.

Dầu ăn Tường An CookingOil xin một lần nữa tri ân một hành trình 30 năm tin yêu, cùng nhau tạo tác và đồng hành, cùng thổi hồn vào từng món ăn ngon trong bữa cơm Việt.