10 năm thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, Techfest sẵn sàng hành động đột phá, kiến tạo giá trị Từ một cuộc thi gọi vốn ở Hà Nội tháng 5/2015 đến những dãy gian trưng bày quanh Hồ Gươm tháng 12/2025, Techfest đã đi qua mười năm cùng những người dám đem ý tưởng của mình ra trước đám đông. Tháng 12 này, Hà Nội lại chờ họ.

01 TỐI 17/5/2019,

SAN FRANCISCO Tối 17/5/2019, trong nhà hát The Masonic ở San Francisco, mười hai nhóm khởi nghiệp đi lên từ các vòng thi ở gần 40 quốc gia lần lượt đứng trước màn hình trình chiếu để tranh khoản đầu tư 1 triệu USD của Startup World Cup. Khi ban tổ chức xướng tên nhà vô địch, cái tên được đọc lên là Abivin, một nền tảng trí tuệ nhân tạo cho ngành logistics đến từ Việt Nam, và báo chí trong nước ghi nhận đây là lần đầu một startup Việt mang giải cao nhất của cuộc thi về nước. Chưa đầy sáu tháng trước buổi tối ấy, Abivin còn đứng trên một sân khấu nhỏ hơn nhiều ở Đà Nẵng, trong mùa Techfest 2018. Đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành Phạm Nam Long cho biết khoản 1 triệu USD sẽ được dùng để nghiên cứu, phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo cho doanh nghiệp vận tải. Quãng đường từ Đà Nẵng tới San Francisco là thứ mà Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia đã cố giữ suốt mười năm qua: một màn hình trình chiếu sáng lên, ban tổ chức xướng tên một nhóm khởi nghiệp, và một ý tưởng Việt có thêm vài phút để chứng minh mình. Có những ý tưởng đi tiếp sau vài phút ấy. Có những ý tưởng dừng lại, để người mang nó về sửa và quay lại ở một mùa khác.

02 BA NGÀY THÁNG NĂM 2015 3 ngày hơn 50 doanh nghiệp hơn 50 nhà đầu tư hơn 30 quỹ Ba ngày tháng Năm Tháng 5/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ, qua Cục Phát triển doanh nghiệp công nghệ và Thương mại hóa công nghệ (NATEC), cùng Hiệp hội Truyền thông số Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội mở Techfest Vietnam đầu tiên tại Hà Nội, kéo dài ba ngày từ 15 đến 17/5. Báo chí khi ấy gọi đây là sự kiện đầu tiên thuộc loại này ở Việt Nam, một nơi mà doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ được đứng cùng một phòng với người cầm vốn. Hơn 50 doanh nghiệp khởi nghiệp khoa học công nghệ mang sản phẩm tới, đối diện hơn 50 nhà đầu tư và hơn 30 quỹ đầu tư mạo hiểm, trong đó có những cái tên như IDG Ventures. Cuộc thi gọi vốn khi ấy mang tên Start-up Discovery, và màn hình trình chiếu đầu tiên của Techfest đã sáng lên từ chính cuộc thi đó. Một năm sau, ngày 18/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 844 phê duyệt Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì. Đề án ghi rõ việc hỗ trợ kinh phí hằng năm để tổ chức Techfest với quy mô quốc tế, và từ đó ngày hội không còn là một cuộc thử nghiệm, mà trở thành một cam kết được viết thành văn bản. Nhà kinh tế học người Áo Joseph Schumpeter từng cho rằng người khởi nghiệp là người đưa cái mới vào đời sống bằng cách kết hợp lại những thứ vốn đã có theo một trật tự khác. Ở Techfest những năm đầu, thứ được kết hợp lại là một sinh viên có ý tưởng, một quỹ đầu tư đang tìm thương vụ, và một cơ quan nhà nước chịu đứng ra làm người mai mối.

03 NHỮNG THÀNH PHỐ ĐÃ ĐI QUA 2015 Hà Nội 3 ngày 50+ doanh nghiệp 2018 Đà Nẵng Abivin → San Francisco 2019 2019Hạ Long 2020 250+ hồ sơ · Gostream 2021 trực tuyến 500+ startup · Otrafy 2023TP.HCM hơn 200 gian hàng Gặp gỡ startup tại Techfest - Whise 2023 ở TP.HCM. Ảnh: Tạp chí KH&CN Việt Nam 2024Hải Phòng kỳ thứ 10 Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm Techfest 2024 tại Hải Phòng. Ảnh: Tạp chí KH&CN Việt Nam 2025Hà Nội Robot biểu diễn giữa đám đông tại phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: Bộ KH&CN 2026 Tháng 12

Hà Nội Những thành phố đã đi qua Màn hình trình chiếu ấy bắt đầu lên đường. Ngày 29/11/2018, Techfest khai mạc ở Đà Nẵng, và cuộc thi năm ấy gọi tên Abivin, đội về sau đi tiếp tới San Francisco. Năm 2019, ngày hội ra Hạ Long, và mỗi lần đổi một thành phố là một lần ngày hội phải học lại cách nói chuyện với một cộng đồng khởi nghiệp khác. Năm 2020, khi dịch bệnh khiến các hội trường thưa người, Techfest chọn chủ đề "Thích ứng, Chuyển đổi, Bứt phá", với hơn 40 hoạt động và hơn 120 phiên kết nối giữa nhóm khởi nghiệp và nhà đầu tư. Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp năm ấy nhận hơn 250 hồ sơ, và giải Nhất thuộc về Gostream với nền tảng phát trực tiếp Gostudio, đúng vào lúc người ta không thể gặp nhau mà vẫn cần nói với nhau. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng khi ấy nói rằng "mọi người dân Việt Nam đã không ngừng sáng tạo, vượt qua khó khăn để bứt phá vươn lên". Tới lúc ấy, năm kỳ Techfest đầu tiên đã đón khoảng 20.500 lượt khách, hơn 500 nhà đầu tư và quỹ, cùng gần 700 lượt kết nối đầu tư. Năm 2021, Techfest lần thứ 7 phát động trực tuyến với chủ đề "Đổi mới sáng tạo, Kiến tạo tương lai", màn hình lúc ấy nằm ngay trên bàn làm việc của từng người dự, và hơn 500 startup trên cả nước vẫn gửi hồ sơ dự thi. Quán quân là Otrafy, một nền tảng giúp doanh nghiệp tự động thu thập dữ liệu chứng nhận trong chuỗi cung ứng thực phẩm, mang về 100 triệu đồng, gói cam kết đầu tư 150.000 USD và tấm vé dự Startup World Cup 2022. năm kỳ đầu tiên khoảng 20.500 lượt khách hơn 500 nhà đầu tư và quỹ gần 700 lượt kết nối Tháng 11/2023, Techfest về TP.HCM, mở cửa hai ngày 24 và 25/11 với hơn 200 gian hàng công nghệ trưng bày từ tự động hóa, vật liệu mới, công nghệ xanh tới IoT và thực tế ảo. Năm 2024, Techfest tới Hải Phòng và đánh dấu kỳ tổ chức thứ 10, với chủ đề "Hành trình 10 năm, Hội nhập toàn cầu". Đứng ở một thành phố cảng mà nhìn lại mười năm, ngày hội tự đặt cho mình một câu hỏi khác hẳn năm 2015: ý tưởng Việt Nam đã đủ sức ra biển lớn hay chưa. Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm Techfest 2024 tại Hải Phòng. Ảnh: Tạp chí KH&CN Việt Nam Câu hỏi năm 2015 là liệu có ai chịu nghe. Câu hỏi năm 2024 là liệu thế giới có chịu mua.

04 KHI SÁNG TẠO RA PHỐ Robot biểu diễn giữa đám đông tại phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: Bộ KH&CN Khi sáng tạo ra phố Tháng 12/2025, Techfest trở về Hà Nội và lần đầu tiên rời hẳn hội trường. Từ ngày 12 đến 14/12, ngày hội trải ra quanh phố đi bộ Hồ Gươm và những dãy phố sát hồ, với chủ đề "Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân, Động lực tăng trưởng mới", theo mô hình không gian mở mà Bộ Khoa học và Công nghệ chọn để đưa khởi nghiệp tới gần người dân. Khu trưng bày chia thành bốn khu vực quanh hồ, nơi người đi dạo cuối tuần có thể tự tay thử sản phẩm về trí tuệ nhân tạo, IoT, thực tế ảo, nông nghiệp công nghệ cao và đô thị thông minh. Bên cạnh đó là hơn 10 buổi trò chuyện ở khu Talk & Chill Cafe, nơi chuyện khởi nghiệp được kể bên một ly cà phê thay vì trên bục. Khách tham quan trải nghiệm kính thực tế ảo tại gian trưng bày ngoài phố. Ảnh: Bộ KH&CN Nhóm LocaAI và robot phục vụ tại gian trưng bày ven phố. Ảnh: Bộ KH&CN Khách tham quan tìm hiểu robot thú cưng tại không gian trưng bày. Ảnh: Bộ KH&CN Dòng người tham quan không gian khởi nghiệp sáng tạo bên Hồ Gươm. Ảnh: Bộ KH&CN Theo kế hoạch Bộ công bố trước ngày khai mạc, ngày hội dự kiến đón khoảng 60.000 lượt người, với hơn 1.200 quỹ đầu tư, vườn ươm cùng 1.700 doanh nghiệp khởi nghiệp trong và ngoài nước. Mười năm trước, Techfest đầu tiên đón hơn 50 nhà đầu tư. Mười năm sau, chính phố cổ trở thành phòng trưng bày. dự kiến khoảng 60.000 lượt người hơn 1.200 quỹ đầu tư, vườn ươm 1.700 doanh nghiệp khởi nghiệp Màn hình trình chiếu vẫn còn đó, vẫn có chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo vào tối 12/12, chỉ khác là lần này sau lưng người đứng trên bục là mặt hồ.

HÀNH ĐỘNG

ĐỘT PHÁ KIẾN TẠO

GIÁ TRỊ TECHFEST VIETNAM 2026 · THÁNG 12 · HÀ NỘI

Tháng 12, Hà Nội Mùa Techfest mới đang tới gần, và lần này thông điệp được chọn ngắn như một mệnh lệnh: Hành động đột phá, Kiến tạo giá trị. Theo số liệu Phó Chủ tịch VCCI Bùi Trung Nghĩa nêu cuối năm 2025, Việt Nam nay có gần 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và thêm hai kỳ lân công nghệ mới trong năm. Ngày hội vì vậy không còn phải chứng minh rằng người Việt có ý tưởng, mà chuyển sang hỏi những ý tưởng ấy đã tạo ra được gì cho người dùng, cho doanh nghiệp và cho thành phố nơi chúng ra đời. TECHFEST VIETNAM 2026 sẽ trở lại Hà Nội vào tháng 12. Thời gian cụ thể, không gian và những điều ban tổ chức chuẩn bị cho mùa này sẽ được hé lộ sau, còn điều đã chắc chắn là màn hình trình chiếu lại sắp sáng. Ai trong chúng ta cũng từng có một ý tưởng nằm yên trong máy tính, một bản kế hoạch viết dở, một lần định nói ra rồi thôi. Chúng ta hay nhìn nhận những thứ dở dang ấy như bằng chứng mình chưa đủ sẵn sàng, trong khi mười năm qua, những nhóm như Abivin, Gostream hay Otrafy cũng bước lên sân khấu Techfest với một bản slide và một sản phẩm còn đang chạy thử. Câu hỏi của mùa này vì vậy không còn là ý tưởng của bạn đã hoàn hảo hay chưa, mà là mỗi lần có cơ hội, bạn có còn dám mang nó tới nơi có người chịu lắng nghe hay không. Một màn hình trình chiếu sẽ sáng lên ở Hà Nội tháng 12 này, ban tổ chức sẽ xướng tên một nhóm khởi nghiệp, và người bước tới micro có thể là bạn, không phải vì ngày hội đã lớn hơn mười năm trước mà vì Techfest vốn vẫn là nơi một ý tưởng được bắt đầu bằng hành động. Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam