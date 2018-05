Trang Pilla - cô tiểu thư sang chảnh trở thành vợ của anh trai Bảo Thy ở tuổi 23 chia sẻ gì về cuộc sống hôn nhân của mình?

Vừa đủ trưởng thành, một chút chín chắn, tuổi 23 có thể coi là cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người con gái. Ở tuổi này, các cô gái có thể tự do làm nhiều thứ mình thích: Một công việc đúng với đam mê, những buổi cà phê chuyện trò thâu đêm với bạn bè, một ngày cuối tuần tiệc tùng thả ga hay là những cuộc hò hẹn nghiêm túc để tính chuyện tương lai 5, 10 năm nữa.

Trang Pilla: "Đàn ông ai cũng có sự tự tôn của mình, đàn bà thông minh thì không nên đạp đổ sự tự tôn đó".

Vậy mà Trang Pilla - một tiểu thư sinh ra trong gia đình có gia thế khủng, lại chọn theo chàng về dinh, gắn chặt cuộc đời mình trên chuyến hành trình làm vợ, làm dâu và mới đây nhất là làm mẹ. Thú vị hơn, người mà Trang chọn song hành cùng mình trên chuyến hành trình với nhiều sắc thái đó lại là anh chàng Thế Bảo - người vốn có những chuyện tình ồn ào trong quá khứ và hay được biết đến với danh xưng “anh trai ca sỹ Bảo Thy”.

Trang Pilla có tên thật là Đỗ Thị Thùy Trang, sinh năm 1994, trong một gia đình bề thế với nhiều thế hệ làm kinh doanh. Lớn lên trong cái nôi như thế, Trang Pilla nghiễm nhiên trở thành một cô nàng tiểu thư có cuộc sống màu hồng từ áo quần phụ kiện xa xỉ, xế hộp tiền tỉ cho đến những bạn bè giàu có thuộc thế hệ kế thừa nức tiếng tại Sài Gòn. Trang Pilla còn sở hữu nhan sắc tự nhiên, đúng chuẩn hot girl khiến bao cô nàng ghen tị và bao chàng trai săn đón.

Cứ tưởng với bệ phóng hoàn hảo như thế, Trang Pilla sẽ dấn thân vào con đường showbiz giống bao bạn bè xinh đẹp khác trạc tuổi. Nhưng sau một vài thành công nho nhỏ khi chập chững bước chân vào showbiz với giải Ngôi sao tài năng trong cuộc thi Ngôi sao thời trang (2013) và Á khôi 3 của cuộc thi Duyên dáng doanh nhân (2016), Trang Pilla đột ngột sang ngang theo chồng. Và người đàn ông mà Trang chọn, không ai khác chính là Thế Bảo.

Tuy nhiên, khi được hỏi về quyết định bất ngờ của mình, Trang chia sẻ đúng thật là sự lựa chọn của mình hơi chóng vánh vì còn bao ước mơ dang dở nhưng lấy chồng với Trang chính là một cơ duyên, mà đã là duyên số thì khi nó đến mình liền bắt lấy thôi. Chuyện tình cảm có lý lẽ của riêng nó, lý lẽ này xuất phát từ trái tim mà lý trí dù có muốn hay không cũng chẳng thể nào can thiệp. Yêu thì cưới, sợ gì!

“Trang thấy việc mình lấy chồng là một cái duyên và đúng hơn là một sự may mắn, phước phần của mỗi con người đã được định sẵn. Vì mọi thứ của Trang từ công việc đến tình cảm gia đình, mọi thứ đều tốt hơn kể từ khi Trang quyết định lập gia đình. Là phụ nữ, có thông minh tài giỏi cỡ nào đích đến cuối cùng vẫn là mong có được một cuộc sống gia đình hạnh phúc, và Trang thấy mình là người may mắn đang có được điều đó”.

“Yêu thì cưới” - câu nói nhẹ nhàng thuận theo con tim này có lẽ không như tưởng tượng, bởi lấy chồng sinh con và làm dâu khi còn trẻ tuổi đã khiến không ít cô nàng cảm thấy áp lực, từ việc mất đi tự do cho đến những sự cố, mâu thuẫn xoay quanh cuộc sống gia đình. Liệu Trang Pilla có nằm trong số đó?

Trả lời cho câu hỏi này, Trang nói bản thân mình là con gái cả trong một gia đình có truyền thống làm kinh doanh, nên việc ổn định chuyện lứa đôi từ sớm luôn được gia đình ủng hộ. Gia đình Thế Bảo cũng là một gia đình nề nếp truyền thống nên cũng mong sớm có dâu và cháu ẵm bồng. Được ủng hộ, hậu thuẫn rất lớn từ gia đình đôi bên như vậy, Trang Pilla cảm thấy mình chẳng có một chút áp lực nào. Ngược lại Trang còn thấy vui và mãn nguyện vì gia đình nhỏ của mình ở thời điểm hiện tại đang rất hạnh phúc.

“Cuộc sống trước và sau khi kết hôn của Trang thật sự không thay đổi gì nhiều, vì lối sống và cách giáo dục của hai bên gia đình khá giống nhau, đến mức Trang thấy như đang ở chính nhà mình vậy. Ba mẹ chồng y chang ba mẹ ruột mình nên Trang thấy rất thoải mái và thân thuộc”. Việc làm dâu của Trang cũng không nặng nề gì lắm, bởi may mắn là mọi việc trong nhà chồng từ cơm nước, giặt giũ đã có chị giúp việc lo, Trang chỉ tập trung chăm sóc chồng và con nhỏ của mình. Chỉ lâu lâu mẹ chồng và Trang mới cùng nhau xuống bếp làm tiệc đãi cả nhà cho gia đình thêm ấm áp và sung túc mà thôi.

Nói riêng một chút về cô em chồng nổi tiếng, Trang Pilla và Bảo Thy thân nhau như chị em ruột. Hai chị em hay chia sẻ giúp đỡ nhau nhiều trong cuộc sống và cả công việc, khi đi shopping hay đi du lịch, có cơ hội thì hai chị em cũng đều rủ rê nhau cùng đi chung cho vui. Chưa kể, cô út Bảo Thy cũng rất thương bé Son (tên con gái của Trang Pilla và Thế Bảo) nên nhỡ không may Trang có bận bịu gì thì cô Út luôn giành phần chăm bé Son. Thậm chí nhiều khi Bảo Thy tâm lý tới nỗi bảo chị dâu và anh hai mình ra ngoài đi chơi “hâm nóng” tình cảm đi, để con ở nhà Bảo Thy chăm sóc cho.

Gia đình chồng cưng chiều và tâm lý là thế, vậy còn Thế Bảo, người chồng từng có rất nhiều chuyện tình ồn ào trong quá khứ? Cưới anh, Trang có sợ bản thân mình bị ám ảnh bởi quá khứ và cứ thế mà khư khư giữ chồng hay không?

“Nếu anh Bảo là một người luôn khiến Trang bất an thì chắc chắn đó chưa hề là người Trang chọn làm chồng. Ngược lại, từ khi cưới đến giờ, anh luôn khiến Trang cảm thấy Trang đã chọn đúng người. Anh tâm lý, tình cảm, có thể vì ngày trước từng yêu nhiều nên anh có được những điều đó, đó cũng là một cái hay. Nhưng có lẽ, cụm từ “đào hoa” chỉ hợp với anh Bảo của trước đây thôi.

Bây giờ anh đã là chồng mình, là ba của con gái mình, mình chẳng có điều gì phải lo sợ cả. Ai cũng có quá khứ mà, Trang cũng vậy thôi, nhưng chấp nhận nó như là một phần của người mình yêu mới là điều nên làm, còn khư khư nhìn về quá khứ để lúc nóng giận nặng nhẹ ném vào nhau thì không nên chút nào. Đàn ông ai cũng có sự tự tôn của mình, đàn bà thông minh thì không nên đạp đổ sự tự tôn đó”.

Quyết định cưới sau một lần gặp nhau tình cờ và một khoảng thời gian hò hẹn, có lẽ Trang đã đủ hiểu Thế Bảo giờ đây khi đã đi qua những mối tình chóng vánh, khi đã thỏa mãn được việc lập nên những chiến tích trong thiên tính đàn ông rất riêng của mình, anh đã thực sự nghiêm túc nghĩ về người phụ nữ của cuộc đời, và thế là anh chọn Trang, Trang chọn anh. Cả hai toàn tâm toàn ý nắm tay nhau trên chuyến hành trình xây dựng tổ ấm còn rất dài phía trước.

“Đến thời điểm hiện tại sau hơn 2 năm gắn bó và bên cạnh nhau thì Trang thấy anh Bảo là một người chồng, một người cha rất tốt. Anh là kiểu người không ngại mệt hay ngại khó, bất cứ việc gì từ công việc quan trọng hay đến những việc nhỏ nhất, anh cũng luôn quan tâm và chăm sóc chu đáo cho mọi người để những người bên cạnh anh luôn được thoải mái và hạnh phúc nhất. Ngay cả việc trông con anh cũng làm rất giỏi và phụ Trang rất nhiều nữa. Nói chung Trang chỉ hi vọng chồng của Trang mãi như thế này thì Trang sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất” - Trang Pilla nói thêm về chồng mình.

Người ta hay bảo, lấy chồng, sinh con là người phụ nữ phải chấp nhận dẹp bỏ sở thích và sự tự do vốn có của mình qua một bên để toàn tâm toàn lực lo cho gia đình nhỏ. Trước quan điểm này, Trang Pilla cho rằng bản thân sự tự do hay sở thích của mỗi người, nhất là phụ nữ thì không nên vì lấy chồng hay sinh con mà “dẹp” nó đi, để rồi khi có chuyện gì lại mang nó ra than khóc và đổ thừa tại thế này, tại thế kia. Hy sinh là một đức tính của phụ nữ Việt, nhưng hy sinh với cảm xúc thỏa mãn, vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống gia đình mới thật sự đem đến nhiều giá trị. Và việc hy sinh này, đâu nhất thiết người phụ nữ phải chôn vùi những sở thích của mình đâu.

Chẳng hạn như việc Trang Pilla trước kia được nhiều người biết đến là một cô nàng thích hàng hiệu và tận hưởng cuộc sống bằng những chuyến du lịch xa xỉ thì nay, sau khi có chồng, có con, Trang vẫn duy trì nó. Trang nói: “Trang nghĩ không ai là không thích hàng hiệu cả và việc chi một số tiền lớn để mua nó thì không có gì sai. Trước kia, Trang hay dùng tiền để mua những món đồ mình yêu thích khi thương hiệu tung ra sản phẩm mới, thì nay cũng vậy, miễn sao nó tỉ lệ thuận với thu nhập của mình là được và shopping cũng là một cách để cuộc sống phụ nữ thêm ý nghĩa và hạnh phúc mà. Trang vẫn có thời gian dành riêng cho mình để đi tập gym nâng cao sức khỏe, hoặc đi làm tóc làm móng... Những việc mà trước đây khi chưa lập gia đình Trang vẫn làm thì bây giờ Trang vẫn làm được hết”.

Hai vợ chồng cũng tự đặt ra với nhau là sẽ cố gắng làm ăn, một phần tích góp cho mai sau, một phần phục vụ cho sở thích du lịch và shopping của hai vợ chồng. Tóm lại, theo Trang, phụ nữ dù ở bất kỳ độ tuổi nào, dù có chồng con đi chăng nữa thì vẫn nên cố gắng dung hòa để vừa làm tròn trách nhiệm với gia đình, vừa thỏa mãn được những sở thích riêng của cá nhân. Chứ cứ tự mình chọn hy sinh hết, bỏ hết đến khi nhìn lại hối hận, lúc đó có trách thì trách ai đây?