Nguyễn Thị Vân: "Hãy yêu bản thân trước nhất, tình yêu sẽ đến".

Cơ duyên đưa Neil đến với Vân vẫn phải nói là chuyện tình định mệnh, kết hợp thêm chiêu thức "tán trai" của cô gái thông minh này thì Neil đã tự nguyện rơi vào "lưới nàng" một cách vui vẻ nhất.

Không biết do đâu anh chàng kĩ sư người Úc này có facebook của Vân và thế là cứ bấm like, thả tim, comment các kiểu, lại còn khen cô có nụ cười đẹp nữa. Vân có nhiều bạn trên facebook nên cũng không nghĩ nhiều. Cho đến một ngày rảnh rỗi, Vân chủ động inbox cảm ơn anh chàng đã kết bạn và rồi chat qua chat lại…

Vân chỉ nơi tôi đang ngồi trò chuyện với cô: "Chính góc này, mình hay ngồi uống trà nên chụp bức hình, "quăng" cái status "Ai rảnh qua uống trà cùng em", anh reply là "Anh qua uống trà được không?"/ "Qua đây ngày nào em cũng pha trà cho anh uống"… Và rồi 3 tuần sau xuống nhà thấy một anh chàng Tây vác balô đứng đó. Cô cũng tiếp nhận anh như những khách đến trọ miễn phí khác, nhà 7 - 8 người, đưa cho anh một cái đệm, một cái góc nằm, có cái gì ăn cái đó. Cô cũng thử anh bằng cách bảo anh đi đâu chơi, em tư vấn cho. Chàng thản nhiên đáp: "Anh qua thăm em chứ có đi đâu đâu". Và rồi 24/24h chỉ quanh quẩn bên cô chẳng đi đâu với ai và cũng không cần biết gì ngoài việc tìm niềm vui giản dị bên cô gái mà nhiều người nhìn thấy thường bộc lộ ánh nhìn thương hại. Với Neil thì anh đã tìm thấy nụ cười cho chính mình, sau 15 năm không còn chung sống với vợ cũ…

Sức mạnh của cô gái khuyết tật dường như quá lớn. Sự giản dị, chân thành và cảm giác dễ chịu mà anh có được đã khiến Neil quyết định trở lại Việt Nam lần thứ hai. Đó cũng là lúc họ quyết định chung sống với nhau trong vòng 3 tháng.

Họ sống với nhau giản dị, cô luôn tôn trọng khoảng trời riêng của anh, sở thích, tính cách, con người của anh, chưa một lần cô cằn nhằn đòi anh thay đổi. Cả hai đều có thể sống độc lập nên không có gì gọi là trách nhiệm, chỉ có sự tự nguyện ở lại. Cuối cùng thì anh quyết định qua hẳn Việt Nam sống với cô. Vân thẳng thắn nói: "Sống với em rất khó khăn, trải nghiệm cả 1 năm qua anh cũng biết về cuộc sống, sức khỏe của em đấy. Em không thể tự lo cho bản thân mình, lỡ may anh qua được vài ba tháng, vài năm em chết, anh sẽ cô đơn ở xứ người". Neil đáp: "Em nghĩ anh từng này tuổi, anh đã đủ trưởng thành chưa?! Anh biết anh làm gì và lựa chọn gì. Anh không phải cảm thấy mình quá hạnh phúc, nhưng anh thích ở bên em, không mệt mỏi, không căng thẳng… Em độc lập tự tin và kiểm soát được mọi vấn đề, đừng nghiêm trọng nó quá".

Có hai thứ Neil rất thích là xe phân khối lớn và đồng hồ đeo tay. Cô không bao giờ ngăn cản hay có thái độ không thích. Hôm nay anh hào hứng chỉ cho cô 3 chiếc đồng hồ hỏi em thích cái nào? Cô bảo: "Anh thích cái nào anh mua đi, anh mua đồng hồ như em mua son, mua váy. Với lại tiền của anh mà, anh lao động cực khổ để có tiền, tiền anh anh không tiếc thì cớ gì em phải tiếc hộ". Từ những chuyện nhỏ nhỏ như thế nên anh không cảm thấy bị áp lực và luôn nói rằng ở bên cô anh thấy thoải mái. Thực ra cô cũng rất biết điều. Anh đã từ bỏ chiếc xe phân khối lớn anh yêu thích ở Úc để về đây lái xe lăn đã là kì tích rồi.



Cô không bao giờ cố gắng kiểm soát anh, không muốn thay đổi bất cứ thứ gì ở anh hết, nếu anh hay cô khác đi thì còn gì để yêu nữa. Cô vẫn thường động viên anh: Anh đi chơi đi, anh đi mát-xa đi, anh rủ bạn đi chơi đi… Rồi có ai đó lại bảo: "Để anh ấy đi thế không sợ mất à?". Cô chỉ cười: "Nếu người ta có muốn ra đi mình cũng không giữ được. Ngồi yên thế này thì giữ được ai. Chi bằng cho họ sự tự do, thoải mái nhất có thể".

Dù bây giờ anh vẫn cười ngặt nghẽo và gọi cô là kẻ lừa dối, chẳng có tách trà nào cô tự tay pha cho anh như đã hứa. Nhưng có lẽ thứ anh nhận được là cảm giác mà người đàn ông nào cũng muốn: Một khoảng trời riêng và cảm giác bình yên bên cạnh một người phụ nữ.

Nhiều người nghĩ Neil là người đàn ông đầu tiên của cô nhưng sự thực trước anh, cô đã có 6 anh chàng người yêu cũ. Chỉ có điều cảm giác với Neil là những gì thật khác, anh là người chăm sóc, rửa mặt, tắm, thay cho cô từng chiếc băng vệ sinh lúc đến tháng… ân cần và chu đáo nhất. Anh bảo: "Anh muốn được là người đàn ông đầu tiên làm việc đó cho em". Cô chỉ lắc đầu: "Em rất tiếc, nhưng anh là người chăm sóc khiến em dễ chịu nhất".

Thậm chí, cũng có lúc cô khiến anh có chút phiền muộn khi vẫn có những anh chàng gửi đến tặng cô những món quà, ấy là… những món đồ lót. Nhưng có sao đâu, với cô là chuyện bình thường, cô chỉ bảo anh: "Em là người đàn bà chung thủy, sẽ không bao giờ cùng lúc yêu hai người".

Thế nhưng, để đi đến ngày hôm nay, có được anh chàng tuyệt vời từ trời Tây bay về đây, bỏ cả công việc tốt để vì mình mà ở lại, tình nguyện gắn bó, chăm sóc một cách tận tụy, thì bản thân cô cũng có một sự nỗ lực và cả một chút mưu mẹo.

Vân cười nhí nhảnh: "Mọi người ai cũng hỏi chúng mình ai là người cầu hôn, nhưng có quan trọng đâu. Thực ra mình chủ động tán trai mà. Bạn ra chợ bạn nói với cô bán hàng món đồ mình chọn, chứ không phải đợi cô ấy đưa cho mình một món bất kỳ để mua. Vì thế chọn chồng, chọn người yêu phải chủ động, lỡ không ai tán có phải là "mốc" không? Khi cảm thấy thích là có kế hoạch tấn công ngay lập tức, còn được hay không tính sau. Mình thích mình phải nhích ngay, chứ không người khác cuỗm mất".

Vân tự nhận mình không phải gái ngoan, thậm chí còn là "gái hư" chính cống. Cô thích uống bia, có lúc say bét nhè đến mức chàng phải là người dọn dẹp, đôi lúc nói bậy một chút. Nhưng anh vẫn ở đó, chẳng một lời phàn nàn… Điều quan trọng hơn cả là anh thấy ở Vân sự tự tin, trái tim nhân hậu, sự lạc quan và bầu không khí dễ chịu hai người thường có. Khi thấy Vân bối rối lựa chọn một bộ đồ trước khi ra ngoài, anh lại bảo: "Em đẹp rồi. Em mặc gì cũng đẹp mà!". Đôi lúc, Vân cũng hỏi: "Anh mong muốn điều gì, anh muốn em làm gì cho anh?", chàng chỉ cười: "Làm những điều em thấy vui là anh vui rồi"… Một "món quà" như thế chẳng phải là rất tuyệt vời một "gái hư" như cô sao?

Cuộc sống của "gái hư" có Neil bây giờ đã khác. Nhiều người tò mò hỏi cô: Neil cưới Vân có cảm thấy là gánh nặng hay không? Neil đi bên cạnh Vân có thấy xấu hổ không? Cả chuyện tình dục, con cái thì thế nào? Khi Neil về già ai sẽ chăm sóc anh?... Cô mang điều này hỏi, anh chỉ cười bảo: "Sao họ phải quan tâm đến chuyện đó, đó là việc của anh, anh thấy ok là ok. Khi anh về già ai sẽ chăm sóc ư? Từ trước đến giờ anh vẫn tự nấu ăn, anh không đến với em vì nhu cầu chăm sóc anh, vì cần người phục vụ, dọn nhà, anh không lấy vợ về để làm việc đó. Chuyện trai gái em rất tuyệt vời anh không cần hơn nữa. Con cái thì anh có rồi".

Trước đây Vân vẫn chiến đấu một mình, chèo chống với mọi khó khăn, vật lộn với nó. Cô đã từng tự kiếm tiền từ năm lớp 10, một mình ra Hà Nội thuê nhà, kiếm việc. Đến mức không can đảm cũng phải can đảm, vì thứ duy nhất cô có là can đảm, mạnh mẽ. Nhưng giờ đây về tinh thần, vật chất mọi thứ với cô đều nhẹ nhàng. Nguyên tắc tài chính của vợ chồng Vân là: "Anh lo những thứ ở bên ngoài, em lo chi tiêu những thứ trong nhà". Vì thế, về tài chính cô cảm thấy không phải quá lo toan. Sau tất cả, cô có người ôm ngủ, cảm thấy không bị áp lực lo lắng nào.

Trước đây, Vân không nghĩ đến việc mua nhà. Chỉ cần thuê một cái nhà tầm 5 - 7 triệu đồng, kéo cả đống bạn đến ở cho vui. Giờ đây, cô đã có kế hoạch cho tương lai bền vững, dài hơi hơn. "Từ khi có Neil, mình muốn có tuổi thọ dài, có sức khỏe tốt để trải nghiệm với nhau nhiều hơn và để không bỏ Neil lại nơi đất khách quê người. Hóa ra kết hôn không phải là nấm mồ của tình yêu đâu, quan trọng cách mình xử lý nó thế nào thôi", Vân nheo mắt tinh nghịch nói.



Không chỉ cuộc sống của Vân thay đổi, ngay cả Neil nếu trước đây chỉ biết làm việc đến mức quên cả việc mua sắm quần áo mới, đi du lịch hay tiêu tiền thì giờ anh đã biết sống cho bản thân mình cũng nhờ bài học từ cô: Luôn biết yêu thương bản thân trước nhất. Vân cười: "Nếu không yêu bản thân mình trước thì có ma nó yêu".

Neil kể anh chưa từng thấy ai quan tâm đến anh như cách cô quan tâm. Không phải là nấu cho anh những bữa ăn ngon, mát-xa khi anh mệt mỏi… như cách người bình thường có thể làm, nhưng là sự động viên, khích lệ và những điều quan tâm nhỏ nhặt như mua cho anh quần áo vì biết anh sẽ chẳng chịu mua gì cho mình. Vân bảo: "Anh ấy không phải là người keo kiệt. Anh ấy có thể mua cho mình chiếc váy tiền triệu nhưng mua cho mình chiếc áo có hơn trăm ngàn thì cũng đắn đo. Là vì anh hay nghĩ cho người khác".

Cứ làm những điều tử tế sẽ thu hút được những người tử tế, đó là sức hút rất kì diệu. Có lẽ vì thế mà Vân đã "hút" được Neil tới với mình. Cô bảo đừng có nghĩ nhiều, dùng não nhiều quá cũng không hẳn là tốt đâu. Vân là người phụ nữ thông minh, thành công trong công việc ai cũng biết, nhưng sau câu chuyện tình yêu này thì "nghệ thuật tán trai" của cô cũng được phát lộ.

Thời hiện đại, gái xinh đẹp, giỏi giang vẫn ế không thiếu, nhưng có một cô gái khuyết tật chẳng mặc cảm với điều không bình thường ở mình, vẫn tự tin trong việc giành thế chủ động lựa chọn một chàng trai và lên kế hoạch cưa đổ như thế đó.