Lịch sử đã ghi nhận nhiều người phụ nữ nổi tiếng bị ám ảnh bởi mùi hương, và coi mùi hương không đơn thuần chỉ là một phụ kiện thời trang duyên dáng, mà còn như một vũ khí bí mật và hiệu quả. Chúng ta có Nữ hoàng Cleopatra cùng bao giai thoại về mùi hương liên quan đến bà. Thậm chí, bà từng sở hữu cho riêng mình một công thức thơm riêng biệt, và chỉ dùng vào một vài sự kiện nhất định, với mục đích làm u mê lú lẫn dẫn dụ đối phương. Gần với thời hiện đại hơn, nữ minh tinh điện ảnh Marilyn Monroe yêu mùi hương đến độ không thể ngủ ngon nếu thiếu một vài giọt hương miên man trên chăn gối.

Mùi hương, đặt đúng chỗ, như một phụ kiện thời trang vậy, là nét chấm phá duyên dáng và tinh tế, khiến cái tôi - thẩm mỹ của bạn nổi bật và đáng nhớ. Nếu làm quá, sẽ giống như vũ khí sát thương, hại bản thân trước tiên, rồi mới lan sang môi trường xung quanh.

Vậy, mùi hương là gì, từ đâu đến, và có thực sự bí ẩn?

Kể từ khi sinh vật sống là loài người chúng ta ý thức được là cần hít thở để tồn tại, mùi hương đã định hình. Vậy nên, để trả lời câu hỏi cụ thể nguồn gốc mùi hương, bạn có thể tham khảo bộ phim "Nhiệm Vụ Bất Khả Thi". Còn nếu bạn ngại đọc, thì theo các tư liệu cho thấy, lịch sử hình thành và phát triển của nước hoa bắt nguồn từ thời Ai Cập cổ đại.



Mùi hương, tiếng Anh là Perfume, tiếng Pháp là Parfum, đều chung gốc Latin là Perfumare, có thể hiểu là Qua Làn Khói. Thời xa xưa, người ta đã biết dùng mùi hương để kết nối với thánh thần qua những buổi lễ linh thiêng thơm hương khói từ những mẩu gỗ được hun nóng hay những loài hoa lá biết toát hương. Dần dần, mùi hương trở nên gần gũi hơn với thế giới phàm trần. Người ta không chỉ đốt những mẩu gỗ để tạo ra khói thơm, mà còn biết ngâm - tẩm bản thân thơm tho nhờ muôn vàn các loài hoa.

Khoa học dần phát triển, nước hoa định hình. Con người đã biết thâu tóm linh hồn của các loài hoa vào trong giọt hương. Và Perfume, hay nước hoa, là danh từ chung để chỉ các thể trạng nước hoa như bây giờ chúng ta vẫn thường thấy. Có điều trong cuộc sống, chúng được chia ra thành nhiều dòng như Eau De Parfum, Eau De Toilette, Eau De Cologne, Parfum, Parfum Intense, Cologne Intense, Attar… với sự khác biệt nhất định về lượng tinh dầu.

Một ví dụ tiêu biểu để để hiểu rõ sự khác biệt này có thể kể đến là Chanel Chance - một cái tên khá phổ biến và được phải đẹp ưa thích. Chai này có đến vài ba phiên bản khác nhau, cốt để cho người yêu hương có thể chọn cho mình phiên bản phù hợp nhất.

Thông thường, nồng độ tinh dầu càng đậm, nước hoa sẽ càng đắt. Nhưng có một thực tế khác là một mùi hương ở thể trạng mạnh hơn không có nghĩa sẽ độ bám tỏa sẽ dai hơn một mùi hương ở thế trạng thông thường.

Nếu so sánh Chanel Chance với một món ăn thì phiên bản phổ thông nhất, được nhiều người chọn nhất chính là bản Eau De Toilette. Tuy nhiên, có những người... gu mặn, nên sẽ chọn bản Eau De Parfum. Có người ăn mặn hơn nữa, nên chọn hẳn bản Eau De Parfum Intense. Có người vừa thích mặn vừa thích chua vừa thích cay nêm nếm thêm thắt thật đậm cho món ăn gốc, nên chọn bản Parfum. Có người ăn nhạt hơn bình thường, nên chọn bản Eau De Cologne.



Tuy nhiên, với món ăn, bạn có thể tự do pha chế thêm vị mặn hay vị cay, miễn phí. Còn với nước hoa, càng đậm, sẽ càng đắt. Chưa có có một sự thật khá thú vị là chính sự chu đáo của nhà sản xuất cũng khiến cho nhiều người cảm thấy như lạc vào mê cung, không biết nên chọn cho mình phiên bản nào cho phù hợp.

Nhưng với nước hoa, đắt rẻ, nhiều tinh dầu hay ít tinh dầu không quan trọng bằng việc bạn có phù hợp hay không. Một mùi hương ở thể trạng mạnh hơn không có nghĩa sẽ bám tỏa dai dẳng mạnh mẽ hơn thể trạng thông thường là Eau De Toilette. Xét về độ bám - tỏa của một mùi hương còn phụ thuộc vào rất nhiều những yếu tố, bao gồm điều kiện thời tiết, thể trạng sức khỏe người dùng nước hoa, và bản thân mùi hương.

Vậy nên, khi chọn cho mình một lọ nước hoa phù hợp, bạn đừng quá lưu tâm và dò xét đến các định dạng Perfume hay Toilette, chỉ cần biết mùi hương ấy hòa hợp và đẹp trên da bạn vậy là đủ. Nhiều khi, nồng độ nặng hơn đồng nghĩa với tình trạng nồng nặc. Như thế, nước hoa từ mục đích bộc lộ sự tinh tế của chủ nhân, trở thành vũ khí gây thị uy không cần thiết mất rồi.

Tình yêu, bản chất là đẹp. Mùi thơm, bản chất là đem đến sự dễ chịu, quyến rũ. Tuy nhiên, yêu sao cho phải, thơm sao cho đủ, cho không... trái chiều, hẳn là phải có một vài điểm cần lưu ý.



Dù có yêu ca hát cách mấy, bạn cũng không thể thể hiện tình yêu đó suốt 24 giờ liên tục. Nhưng mùi hương sử dụng, bạn có thể khiến thế giới xung quanh bừng sáng nguyên ngày, hoặc bóp nghẹt thế giới xung quanh thâu đêm suốt sáng ám ảnh đến khó quên. Nên nhớ, thay vì lo sợ những người xung quanh không biết bạn đang "diện" nước hoa, bạn hãy luôn ghi nhớ mùi hương là phụ kiện tôn vinh sự duyên dáng của mỗi người.

Mùi hương cần thỏ thẻ, nhẹ nhàng, hiện diện vừa vặn, tạo cho chủ nhân một không gian riêng nhỏ nhắn và thuận hòa, mùi hương trên da bạn nên có sự uyển chuyển xuất hiện, thay vì nhiệt thành "tấn công" khứu giác của tất cả mọi người bên bạn. Less is more, ít hơn nhiều hơn, quy tắc này luôn đúng mỗi khi bạn sử dụng một mùi hương. Thay vì xịt nước hoa như tỉa súng liên thanh vào chính mình, bạn chỉ cần xịt mùi hương vào một vài vị trí đắc địa và hiệu quả là được.

Cơ bản, những vị trí dày đặc mạch máu sẽ là nơi toát hương tốt hơn cả. Những nơi đó thường ấm hơn, mùi hương nhờ nhiệt mà bốc tỏa. Những nơi đó mạch máu vận hành rõ rệt hơn, mùi hương nhờ những nhịp đập dập dìu mà khiêu vũ. Cổ tay, hoặc vùng cổ thường là nơi được khuyên dùng nước hoa. Tuy nhiên, cổ tay thường xuyên là nơi phải cọ xát trong sinh hoạt thường ngày, nên nước hoa cũng bị bào mòn rồi bay mùi nhanh chóng.



Cổ thì ngay gần mũi, nước hoa mới xịt ra cuồng nhiệt như nước đun đủ 100 độ, chưa kịp hưởng thụ mùi hương đẹp, mũi bạn đã bị "bỏng" bởi chính mùi hương rồi. Đó là chưa kể, nhiều khi vội vàng, thay vì hướng lên cổ, bạn hướng thẳng lên vị trí miệng. Mùi hương ngửi thì thơm, chứ nêm nếm thì... cay đắng đến không thể gột rửa. Những vị trí dày đặc mạch máu

Có một nơi lý tưởng cho mùi hương gắn bó với bạn một cách bền bỉ và không gây khó dễ, đó chính là vùng gáy. Xịt nước hoa phía sau gáy giúp bạn tránh được cái mở đầu nhộn nhịp mạnh mẽ của mùi hương tấn công dồn dập vào mũi của mình. Phía gáy, nơi tiếp giáp với tóc, sẽ là nơi lý tưởng cho nước hoa bám trụ bền bỉ. Không phải ai cũng biết tóc là nơi lưu giữ mùi hương lý tưởng.



Nếu không tin, hôm nào bạn thử đi ăn... bữa thịt nướng, về đến nhà, ngửi khắp mọi nơi trên cơ thể, bạn sẽ thấy tóc là vùng có mùi thịt nướng sống động nhất. Tương tự vậy, với nước hoa, tóc là nơi để mùi hương lả lơi bay nhảy và sống bền lâu. Tuy nhiên, có nhiều bạn gái cẩn thận, sợ nước thơm có cồn có thể làm khô tóc, nên lý tưởng nhất, chính là gáy của bạn.

Vùng da để xịt nước hoa nên có độ ẩm nhất định, tuyệt đối không khô hoặc ướt nhoẹt mồ hôi. Nếu bạn da khô, nước hoa không có chỗ để bám víu. Vậy nên trước khi xịt nước hoa, bạn có thể bôi lớp kem dưỡng ẩm nhẹ mùi hoặc không mùi lên vùng da bạn chọn để lưu hương. Nếu bạn bị ra nhiều mồ hôi, tuyệt đối tránh xịt nước hoa ở những vùng da "ướt át" như khuỷu tay hay khuỷu chân. Thứ nhất, mồ hôi sẽ khiến nước hoa bạn vừa xịt bị trơn tuột rồi trôi tọt đi đâu mất một cách nhanh chóng. Thứ hai, nếu nước hoa của bạn đủ mạnh để trụ lại, sẽ hòa quyện cùng mùi mồ hôi của bạn, tạo thành combo mùi hương mới, có thể ngửi sẽ rất quái lạ.

Với những người có làn da mẫn cảm, xịt nước hoa thế nào cũng bị tấy đỏ rồi ngứa. Vậy nên xịt sao cho vừa thơm vừa an toàn? May mắn sao, và đáng ghen tị sao, phụ nữ mỗi khi xuất hiện thường kèm theo một vài phụ kiện thời trang đáng yêu. Khăn mỏng hờ hững quanh cổ, khăn nhỏ quấn quanh quai túi, ví nhỏ cầm tay... là những món đồ lý tưởng để bạn ướp hương thơm tho mà không lo bị ngứa ngáy. Bạn có thể dùng mẹo nhỏ này đối với những mùi hương có độ bám mùi không được thủy chung. Cơ bản, nước hoa khi xịt trên da sẽ cho ra kết quả chân thật nhất, nhưng khi xịt lên vải vóc hoặc da thuộc, sẽ khiến mùi hương bám lâu phảng phất rất dễ chịu.

Một lọ nước hoa nhỏ xinh cơ bản có dung tích 30ml, 50ml, hoặc 100ml. Bé bỏng vậy, nhưng có thể đem lại cho bạn tương ứng 350 lần xịt, 700 lần xịt, hoặc 1400 lần xịt. Hay nói cách khác, một mùi hương có thể ở bên bạn rất lâu. Vậy, làm sao để gìn giữ một lọ nước hoa không bị biến chất mất mùi? Thực ra, cái gì gìn giữ quá cũng dễ hư hỏng đổ đốn. Bạn chỉ cần đối xử với lọ nước hoa của mình nhẹ nhàng một chút, như một người bạn... mới đi tắm trắng về. Mùi hương sẽ đẹp rất lâu bên bạn nếu bạn tránh nắng, tránh ánh sáng mạnh cho mùi hương, và giữ mùi hương ở điều kiện thời tiết mát mẻ đừng quá 25°C; cũng đừng để mùi hương phải chịu rét quá lâu ở nhiệt độ dưới 10°C. Chỉ cần có vậy, mùi hương sẽ bền lâu mãi.

Nước hoa, chủ chốt là note hoa. Thế giới thực có bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ, thế giới mùi hương cũng giàu có và đa dạng vậy, hay nói đúng hơn, giàu tính cách và muôn vàn sắc thái.

Hoa hồng luôn là loài hoa được nể trọng và được yêu mến hơn cả. Thế giới mùi hương cũng ghi nhận đây là là note hương được yêu thích và tràn đầy cảm hứng sáng tạo. Red Roses của Jo Malone là hương hồng tươi tắn rạng rỡ, mùi hương của thanh xuân và tuổi trẻ vĩnh hằng. La Colle Noire của Christian Dior cũng là hương hồng tươi rói và đáng nhớ, mùi hương mang vẻ đẹp tự do và đượm sắc hương, đúng chất phụ nữ Pháp lãng mạn và bay bổng. Amber Aoud của Roja Dove chủ điểm hồng quyện gỗ sang trọng, xa xỉ, xúc cảm, vô cùng đáng nhớ.

Không kém cạnh hoa hồng, là hoa trắng, loài hoa ngây ngô vô số tội. Hoa trắng là tập hợp của các loài hoa mang "mùi sắc" trắng trong thơm ngút ngát như hoa nhài, hoa cam, hoa huệ tây...

Chúng ta có Gucci Bloom là hương huệ tây tinh tuyển, tinh tế, và dạt dào tình yêu cuộc sống. Ngoài ra, 611 Extreme của Giovanna cũng là mùi hương hoa huệ đáng kể, khi kết hợp hương thơm thanh thoát đặc trưng của loài hoa này với note gia vị ngọt ngào, mùi hương sống động, lôi cuốn, dễ mến dễ yêu. Hoa huệ đương đại trưởng thành chín muồi và xúc cảm nhất, không thể không nhắc đến kiệt tác Carnal Flower của Frederic Malle. Bên cạnh hoa huệ, chúng ta có hoa nhài sắc lạnh cá tính Alien của Mugler, hoa cam ngọt dịu đầy âu yếm Eau de Sens của Diptyque.

Diên vĩ iris vốn là loài hoa khẽ khàng và hướng nội. Hương hoa trắng bột mịn màng thơm tho tựa bụi nắng rất an tĩnh. Người Nhật tin tưởng loài hoa này có khả năng xua tà khí hữu hiệu. Trong các mùi hương chủ điểm diên vĩ đương đại, Infusion d'Iris của Prada xứng là đóa diên vĩ lấp lánh và đáng nhớ hơn cả. Gần gũi và mang hơi hướng tối giản, Hiris của Hermes sạch sẽ, hợp những tuýp người hướng nội, kiệm lời. Love Chloe của Chloe là diên vĩ được làm mới, thoát khỏi dáng vẻ e dè ít nói, trở nên thời thượng và cầu kỳ, mùi hương trẻ trung, thu hút, cá tính.





Bên cạnh các loài hoa thông dụng được trọng dụng trong nước hoa, chúng ta có quế hoa dịu dàng qua sáng tạo Osmanthe Yunnan của Hermes, hoàng lan dẫn dụ trong Vouslez-vous Coucher Avec Moi của By Kilian, hoa lan chuông may mắn Muguet của Molinard, hoa violet thoảng chút bột hoài cổ Balenciaga Paris của Balenciaga, hoa mộc thanh thanh thoát thu hút Splendida Magnolia Sensuel của Bvlgari, hoa lan hời hời xúc cảm Black Orchid của Tom Ford…

Tìm ra được đúng loại nước hoa cũng như đánh thức được một khả năng tiềm ẩn đang say ngủ. Bạn sẽ cần kiên nhẫn nhưng kết quả nhận được, đôi khi rất ngọt ngào.

Hàng trăm năm trôi qua, cảm hứng thơm chưa bao giờ nguội lạnh, mà như tình yêu dành cho đúng người vậy, chung thủy và thăng hoa. Phụ nữ hiện đại không còn bó buộc bản thân ở riêng mỗi note Floral nữa. Phụ nữ trở nên chủ động, tự tạo cơ hội khám phá và chinh phục thêm các phong cách thơm đa dạng và thú vị khác cho bản thân. Và cuộc hành trình thơm của chúng ta không chỉ dừng lại ở chủ điểm Floral truyền thống, mà tiếp tục thăng hoa với những note hương "độc" đáo như Musk - Xạ Hương, Spice - Gia Vị, Wood - Gỗ, Gourmand - Đồ Ăn.



Có thể khẳng định rằng nước hoa là một món trang sức vô hình của phụ nữ. Trong thế giới hàng trăm ngàn mùi hương,chọn lựa cho mình được một mùi hương không dễ nhưng nếu đúng, nó sẽ là đôi cánh giúp phụ nữ đẹp hơn, bay bổng hơn và tự tin hơn. Vậy bạn, bạn đã khám phá ra mùi hương của chính mình hay chưa?

Bài viết: Huy Choco Thiết kế: Hồng Anh Ảnh: Tư liệu sưu tầm

Link báo gốc: http://ttvn.vn/search.htm?keyword=N%c6%b0%e1%bb%9bc+hoa+-+th%e1%bb%a9+v%c5%a9+kh%c3%ad+quy%e1%ba%bfn+r%c5%a9+v%c3%b4+h%c3%acnh+hay+chuy%e1%bb%87n+nh%e1%bb%afng+gi%e1%bb%8dt+h%c6%b0%c6%a1ng+mi%c3%aan+man+gieo+v%c3%a0o+l%c3%b2ng+ng%c6%b0%e1%bb%9di+th%c6%b0%c6%a1ng+nh%e1%bb%9b