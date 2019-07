Cứ tưởng rằng trẻ con thời nay, được sinh ra trong đầy đủ thì cuộc sống hoàn hảo lắm. Đến khi nhìn thấy mấy chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng, vùng vẫy trong song sắt, cất lên những tiếng kêu yếu ớt, chúng ta mới nhận ra rằng: Cuộc sống hiện đại có quá nhiều chiếc lồng con giam hãm tuổi thơ. Sự bận rộn, hối hả của người lớn đang dung túng cho quá nhiều kẻ cắp. Những kẻ đánh cắp tuổi thơ ngày càng hợm hĩnh và đáng ghét.



Từ bao giờ, trẻ con không còn được chạy giỡn, cười đùa quanh nhà nữa. Thay vào đó, nhà ống; khu vui chơi nhân tạo; phòng game…trở thành chiếc lồng sắt nhốt trẻ một chỗ. Những sân chơi ngoài thiên nhiên dần biến mất, thay vào đó là những thứ nhân tạo giống hệt nhau mà thiếu hẳn sự tồn tại của tự nhiên và không gian xanh. Có cả những đứa trẻ đã 5-6 tuổi vẫn chưa biết con sâu, con bướm thật trông như thế nào, tiếng vo ve của chúng và cách chúng lấy mật trên cánh hoa ra sao. Thật sự những khám phá hồn nhiên của tuổi thơ ấy dường như bị đánh cắp.

Khi nhìn lại những dự án căn hộ từ Sài Gòn đến Hà Nội, hầu như tất cả đều phải đáp ứng được yêu cầu có không gian xanh và sân chơi thiên nhiên dành cho trẻ trước khi xây dựng cho đến khi dân cư vào ở. Thế nhưng, thực tế những sân chơi này nhanh chóng bị chiếm dụng và biến thành không gian riêng. Một số khu vực còn lại bị xuống cấp, cũ kỹ, đồ chơi hư hỏng. Trong khi nhiều khu khác lại xuất hiện tình trạng xe cộ chạy qua chạy lại vô cùng nguy hiểm, nên trẻ cũng không được phép lui tới.

Việc những sân chơi này trở nên cũ kỹ và biến mất dần trực tiếp khiến những đứa trẻ ưa chạy nhảy mất đi một không gian sống. Lâu dần, trẻ con trở nên ù lì, lười vận động. Những đứa trẻ lanh lợi, hay nói hay cười bỗng suốt ngày ủ rũ quên cả hoạt ngôn. Việc thiếu sân chơi ngoài trời ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tâm hồn và khoảng thời gian tuổi thơ hồn nhiên của trẻ. Điều này còn gián tiếp đẩy các em rơi vào các căn bệnh thời đại như: Tự kỷ, béo phì, nghiện game.

Thậm chí tỉ lệ trẻ tự kỉ, béo phì ngày một tăng đến mức đáng sợ. Theo Viện Dinh dưỡng Việt Nam, năm 1996, tỷ lệ trẻ em thừa cân béo phì tại Hà Nội và TP.HCM là 12%. Sau 13 năm (năm 2009), tỷ lện này 43%. Kết quả điều tra năm 2014-2015, tỷ lệ trẻ béo phì ở TP.HCM trên 50%, còn khu vực nội thành Hà Nội khoảng 41%. Đây là một minh chứng nhỏ cho những thiệt thòi của trẻ em ngày nay mà một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này chính là sự thiếu hụt lên mức báo động về sân chơi dành cho các em.

Không chỉ giải cứu thế giới trong những bộ phim bom tấn, giờ đây, siêu anh hùng đã xuất hiện giữa đời thực, chiến đấu với những kẻ cắp, giải cứu tuổi thơ và giành lại sân chơi cho các bạn nhỏ. Nằm trong khuôn khổ chiến dịch WeDo - Cuộc Chiến Trộm Nhựa, Kenh14 và nhà tài trợ OMO đã đưa biệt đội "Siêu Nhí Anh Hùng" đến giải cứu những sân chơi đã bị đánh cắp. Với mục đích làm sống lại các sân chơi cũ, trả lại mùa hè đúng nghĩa cho trẻ em, OMO cùng biệt đội "Siêu Nhí Anh Hùng" cương quyết "Mang sân chơi thật trở lại". Nhân sự kiện này, nhà tài trợ cũng muốn tạo ra cơ hội để bố mẹ và các bạn nhỏ không ngại lấm bẩn, cùng cải tạo những đồ chơi đã xuống cấp, đem màu sắc trở lại cho 2 sân chơi ở khu tập thể Phương Liệt và Thành Công.



Trong 2 ngày 13-14/7/2019, biệt đội đã đấu tranh tích cực đưa sự kiện trở nên rầm rộ, thu hút sự chú ý và tham gia của cộng đồng khu tập thể Phương Liệt và Thành Công, Hà Nội.

Ngày 13/7, những Siêu Nhí Anh Hùng xuất hiện tại sân chơi Phương Liệt. Ngay lúc đó, những em bé của khu tập thể còn rụt rè quẩn quanh trong nhà. Một số khác lạ lẫm nhìn biệt đội Siêu Nhí Anh Hùng qua những song sắt của sổ. Thế nhưng, những hoạt động vui chơi của sự kiện "Mang sân chơi thật trở lại" đã nhanh chóng thu hút bọn trẻ. Đầu tiên là tò mò đến xem, sau đó là phấn khích, xin tham gia và từ lúc nào cả khu tập thể từ người già đến trẻ nhỏ đều hăng hái, tích cực hưởng ứng nhiệt tình.

Chỉ trong vòng hơn 2 giờ hoạt động, một sân chơi trẻ em từ trống hoác, chỉ vỏn vẹn một mảnh sân đá bóng, xích đu, đơn sắc, ủ rũ đầy nhàm chán đã bị lãng quên dần được hồi sinh. Sự xuất hiện của Biệt đội siêu nhí gồm bé Be, Tít, Mít và Gấu, những nhân vật trực tiếp lấm lem bụi bẩn dọn dẹp, sửa sạch sân chơi đã thúc đẩy những cư dân ở đây chung tay hành động.

Qua hành động dọn dẹp, sửa sang sân chơi cũ của khu tập thể, biệt đội Siêu Nhí Anh Hùng đã nhẹ nhàng gửi đến thông điệp cho cộng đồng rằng: Trẻ con không cần những thứ quá cầu kì, không cần vào những khu vui chơi tốn tiền mua vé, mỗi người đều có thể kiến tạo cho các em vui chơi ngay trước nhà.

Đây cũng là cơ hội để bố mẹ tách con em ra khỏi những kẻ cắp tuổi thơ, cùng các bạn nhỏ không ngại lấm bẩn, cải tạo không gian sống xung quanh mình, biến những đồ chơi đã xuống cấp, mang màu sắc trở lại cho sân chơi.

Nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng, sáng 14/7, biệt đội "Siêu Nhí Anh Hùng" tiếp tục chiến đấu trận thứ 2 với những kẻ cắp tuổi thơ tại sân chơi K1, K2 khu tập thể Thành Công. Lần này, biệt đội có sự tham gia của mẹ Huyền Lizzie và bé Nem, gia đình bố Ngọc mẹ Huyền và 2 bé Tôm - Mo cùng gia đình bố Dũng mẹ Hồng và 2 bé Ngọ - Chích Bông. Sau nhiều giờ lấm lem và đổ mồ hôi nỗ lực, sân chơi đã được trả lại cho trẻ em khu tập thể với đầy đủ sắc màu và những nét vẽ thơ ngây, trong sáng.

Ngoài những món đồ chơi được thiết kế bằng vật dụng tái chế rất đời thường từ vỏ bánh xe, biệt đội Siêu Nhí Anh Hùng còn tận dụng lon sữa rỗng để làm chậu trồng cây, khiến không gian sân chơi càng trở thêm xinh xắn và đáng yêu. Từ thùng rác đến xích đu hay bập bênh đều khoác lên một chiếc áo mới do chính tay các bạn nhỏ làm nên.

Sau 2 ngày được sự đồng hành từ nhà tài trợ OMO, các sân chơi cũ kĩ, hỏng hóc và nguy hiểm đã được biệt đội Siêu Nhí Anh Hùng biến đổi thành những khu vui chơi ngập tràn màu sắc. Không quá hiện đại, không hẳn phải rộng lớn, đối với trẻ em, được lấm lem, được hòa mình vào thiên nhiên, chạy nhảy, vận động, đổ mồ hôi đã là một sân chơi mơ ước và giúp các em phát triển tự nhiên mỗi ngày.



Hạnh phúc với thành quả của mình, mẹ của Siêu Nhí Anh Hùng bé Be chia sẻ: "Mình đã rất thích thú và hào hứng, sẵn sàng cùng Be lao ngay ra ngoài. Be là một đứa trẻ năng động và mình cảm thấy vô cùng hài lòng vì con đã làm được một việc ý nghĩa".

Cùng với ý tưởng giản dị nhưng nhân văn, nhà tài trợ OMO đã dẫn dắt biệt đội nhí tìm lại được khoảng trời tuổi thơ bị đánh cắp, mùa hè tràn ngập tiếng cười cho các bé. Được vô tư đùa giỡn, đó chính là món quà đẹp đẽ và ý nghĩa nhất cho trẻ em.

Qua sự kiện, ai cũng nhận ra rằng: Dù sống ở nhà riêng hay khu tập thể, bố mẹ và con trẻ vẫn luôn khát khao có một khoảng không gian thiên nhiên vô tư chạy nhảy nói cười. Chị Hồng, nhân viên một công ty tại Hà Nội, cho biết: "Mình sẵn sàng để cho con chơi lấm bẩn và vui đùa cùng con. Siêu Nhí Anh Hùng là một sân chơi thực sự thú vị khi các con được thỏa thích vẽ vời, học hỏi và đây cũng là dịp để con cái gắn kết hơn với bố mẹ".

Là cha mẹ, chắc chắn ai cũng sẽ rất hạnh phúc khi ngắm nhìn nụ cười hồn nhiên của con trẻ. Sân chơi trở lại, cũng là lúc mọi người xung quanh khu tập thể Phương Liệt và Thành Công nhận được nhiều nụ cười thơ ngây, trong sáng. Giống như nhiều gia đình khác, những thành viên trong biệt đội gia đình Tôm và Mít cũng tràn ngập tiếng cười, bố mẹ Tôm, Mít vui mừng chia sẻ: "Đây chính là cơ hội cho các con được trải nghiệm, tự tạo sân chơi cho mình. Mình tin rằng khi được tự làm, các con sẽ rất hào hứng và có nhiều niềm vui hơn với những hoạt động ý nghĩa".

Khi sắc màu bừng sáng như hoa nở trên những sân chơi, những đứa trẻ ưa chạy nhảy, hay nói hay cười xuất hiện trở lại, khiến ai nấy đều mềm lòng trước niềm hạnh phúc giản dị trong đôi mắt vui tươi của trẻ thơ. Những giọt mồ hôi lấm lem trên đôi má hồng của các em bé, có thể khiến một ngày đi làm về trong khu tập thể tự dưng cảm thấy ấm áp, thanh bình đến lạ. Từ những thành quả vô giá dành cho các em, rõ ràng đây không chỉ là một hoạt động bộc phát mà sẽ rất cần được chăm chút, quan tâm từng ngày, lan truyền rộng rãi để sự kiện còn kéo dài và nhân rộng hơn nữa.

Một tiếng nói, sự chung tay, chăm sóc nhỏ của mỗi người cho sân chơi ngoài trời dành cho trẻ em sẽ tiếp thêm cho sự kiện "Siêu Nhí Anh Hùng- Mang mùa hè thật trở lại" được ngày một lớn mạnh, giảm thiểu tình trạng thiếu sân chơi đúng nghĩa cho trẻ tại Việt Nam.

Biệt đội Siêu Nhí Anh Hùng đã lên tiếng ngăn chặn tình trạng không gian vui chơi của trẻ bị xuống cấp, mang sân chơi thật dành cho trẻ em trở lại với tuổi thơ đầy tiếng cười. Chỉ cần mỗi ngày cộng đồng chung tay bảo vệ những không gian này, trẻ em Việt Nam sẽ còn được lấm lem, được ngắm cây cối, hoa lá, con ong con bướm. Từ đó, bố mẹ dễ dàng dạy trẻ hiểu vì sao nên bảo vệ môi trường, nên yêu thiên nhiên, chăm chút không gian sống và sân chơi quanh nhà.

Ngoài thành quả đạt được, để khuyến khích các bạn nhỏ khám phá điều kì diệu của vui chơi lấm bẩn, nhà tài trợ OMO còn dành tặng bé và gia đình nhiều trải nghiệm vui chơi, thông tin chi tiết xem tại:muahethatomo.com.

Hành trình "Siêu Nhí Anh Hùng- Mang mùa hè thật trở lại" đã, đang và sẽ tác động tích cực vào cộng đồng, mang mùa hè tuổi thơ trở lại, góp phần làm cho đời sống trẻ em hiện đại thêm màu sắc, nhiều giai điệu hơn. Mong rằng, mỗi sáng, các em nhỏ xung quanh khu nhà bạn ở, được thức giấc với những sân chơi đầy ánh nắng mai, ong bướm dập dìu bên hoa lá, để cùng hát bài ca tuổi thơ:

Sớm bắt bướm, hái hoa, kêu la, nô đùa

Chiều lại ra dạo chơi vườn hoa

Tối quyến luyến má ba vui ca bên đèn

Bảy giờ đêm nằm ngủ mơ thấy tiên

…

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ OMO cùng chiến dịch WeDo đã thực hiện sự kiện ý nghĩa này!





Sự kiện "Siêu Nhí Anh Hùng - Mang Sân Chơi Thật Trở Lại", nằm trong khuôn khổ chiến dịch WeDo - Cuộc Chiến Trộm Nhựa với mục đích làm sống lại các sân chơi cũ, trả lại mùa hè đúng nghĩa cho trẻ em tại Hà Nội. Đây cũng là cơ hội để bố mẹ và các bạn nhỏ không ngại lấm bẩn, cùng cải tạo những đồ chơi đã xuống cấp, đem màu sắc trở lại cho 2 sân chơi ở khu tập thể Phương Liệt ngày 13/6 và Thành Công ngày 14/6. Thông tin chi tiết xem tại:https://cuocchientromnhua.wechoice.vn/quizz.htm "Siêu Nhí Anh Hùng - Mang Sân Chơi Thật Trở Lại" cảm ơn nhà tài trợ OMO đã cùng đồng hành trên hành trình mang sân chơi thật và điều kì diệu của vui chơi lấm bẩn trở về với các bạn nhỏ! Ngoài hoạt động này, để khuyến khích các bạn nhỏ khám phá điều kì diệu của vui chơi lấm bẩn, OMO còn dành tặng bé và gia đình nhiều trải nghiệm vui chơi, thông tin chi tiết xem tại: https://muahethatomo.com/.