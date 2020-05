Zema Việt Nam chính thức họp báo giới thiệu quy trình phòng dịch tễ theo hướng dẫn Bộ y tế vào chăm sóc sắc đẹp

Buổi họp báo công bố quy trình dịch tễ riêng biệt do PGS.TS Trần Đắc Phu cố vấn xây dựng cho Zema nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông tại Hà Nội

Trong vai trò cố vấn dịch tễ, PGS.TS Trần Đắc Phu đã đến chi nhánh của Zema Việt Nam để khảo sát cơ sở hạ tầng, các quy trình dịch vụ tại đây. PGS.TS Trần Đắc Phu đã tư vấn thiết kế lại toàn bộ phòng ốc, trang thiết bị, bộ dụng cụ tại Zema Việt Nam theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Đồng thời giám sát việc triển khai đồng bộ quy trình này tại tất cả 6 chi nhánh của Zema Việt Nam cũng như thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh và đưa ra những điều chỉnh quy trình phù hợp.

Trước đó, PGS.TS Trần Đắc Phu đã đến chi nhánh của Zema để khảo sát tư vấn thiết kế lại phòng ốc

Trả lời báo chí về lý do nhận lời mời làm cố vấn và xây dựng quy trình dịch tễ riêng cho Zema Việt Nam, PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết: "Tôi nhận thấy Ban lãnh đạo của Zema thực sự rất cương quyết và sẵn sàng triển khai các hoạt động phòng dịch mạnh mẽ cho chính nhân viên và khách hàng của mình. Những người làm công tác phòng chống dịch chúng tôi luôn đề cao ý thức bảo vệ sức khỏe cộng đồng của các cơ sở làm dịch vụ. Zema tiên phong áp dụng quy trình dịch tễ chuẩn Bộ Y tế, chắc chắn sẽ có những doanh nghiệp khác sẽ học hỏi theo. Nếu mỗi doanh nghiệp đều có các biện pháp phòng dịch an toàn như Zema thì chúng ta sẽ có cộng đồng đều được an toàn hơn mỗi ngày."

PGS.TS Trần Đắc Phu cũng đánh giá cao những công tác phòng chống dịch Covid 19 của Zema Việt Nam

Ông cho biết, trước khi xây dựng quy trình dịch tễ này, Zema Việt Nam cũng đã có sẵn các quy chuẩn an toàn khi phục vụ khách hàng ngay từ khi đi vào hoạt động như nhân viên đeo khẩu trang, găng tay khi làm dịch vụ, thường xuyên khử khuẩn thiết bị, dụng cụ, cơ sở hạ tầng được xịt khử khuẩn định kì. Hệ thống làm đẹp này cũng có các chi nhánh với cơ sở hạ tầng, quy trình dịch vụ đồng bộ, đảm bảo yêu cầu áp dụng quy trình dịch tễ.

Quy trình dịch tễ tại Zema Việt Nam được xây dựng dựa trên ba yếu tố chính đó là: khách hàng, nhân viên và cơ sở hạ tầng. Điểm đặc biệt các phòng được lắp đèn cực tím giúp diệt khuẩn, đề phòng covid 19 và các bệnh lây nhiếm chéo khác. Đèn cực tím được chiếu khi không có người. Với "3 lớp" bảo vệ nghiêm ngặt, Zema Việt Nam mong muốn mang đến một môi trường sạch khuẩn 100%, bảo vệ khách hàng từ lúc bước vào cửa đến lúc ra về, giúp họ yên tâm làm đẹp.

Cũng ngay trong buổi họp báo, Zema Việt Nam cũng chính thức công bố "Gói đền bù Covid 19" trị giá 500 triệu đồng. Cụ thể: Quyền lợi đền bù tối đa là 500 triệu đồng/người cho bất kỳ khách hàng khi đến Zema Việt Nam có xét nghiệm dương tính với Covid 19 và nguồn lây nhiễm trực tiếp được xác định tại Zema Việt Nam không giới hạn giới tính, độ tuổi. Gói đền bù vừa để đảm bảo quyền lợi khách hàng vừa là bảo chứng cho việc áp dụng nghiêm túc quy trình dịch tễ tại Zema

Bà Nguyễn Thị Thắm – Tổng Giám đốc Zema Việt Nam cũng chính thức công bố "Gói đền bù Covid 19" trị giá 500 triệu đồng cho khách hàng đến với Zema

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Thắm – Tổng Giám đốc Zema Việt Nam nhấn mạnh: "Cùng với sứ mệnh làm đẹp cho khách hàng, Zema Việt Nam đặc biệt chú trọng đưa các tiêu chuẩn dịch tễ nghiêm ngặt vào trong quy trình dịch vụ để khách hàng khoẻ và đẹp hơn mỗi ngày. Chúng tôi mong muốn đẩy tiêu chuẩn an toàn tại chi nhánh lên mức cao và góp phần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng làm đẹp."

Cũng dịp này, Zema Việt Nam trợ giá làm đẹp phi lợi nhuận sau dịch cho tất cả khách hàng và nhận được rất nhiều sự quan tâm, tin tưởng của chị em phụ nữ. Trong tương lai, Zema Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động trách nhiệm cộng đồng hướng tới xây dựng cộng đồng làm đẹp an toàn.